La planta de regaliz es una leguminosa herb谩cea perenne que crece en Siria, Egipto y muchas regiones de Asia y Europa. La ra铆z de regaliz se considera uno de los remedios herbales m谩s antiguos del mundo. Un tipo diferente de planta de regaliz crece en Estados Unidos. Y se usa para hacer t茅. Hay 12 ra铆ces de regaliz que tienen 12 colores y sabores diferentes. Aparte de su sabor, tiene muchos beneficios para la salud.

Con la llegada de la primavera, Diw锚riya Xidir, de 50 a帽os, se acerca a la orilla del r铆o Habur para recolectar las ra铆ces de regaliz. Antes de ser desplazada por la fuerza, Diw锚riya viv铆a en la aldea de Tal Nesri, de la ciudad de Tal Tamr de Haseke, en Rojava. Ahora vive con su familia en la aldea de Tal Nasri.

Diw锚riya comenz贸 a hablar sobre los beneficios de las ra铆ces de regaliz mientras las lavaba despu茅s de recolectarlas. 鈥淟as ra铆ces de regaliz son buenas para muchas enfermedades 鈥揷ont贸-. Por lo general, crecen cerca de las orillas de los r铆os, arroyos y 谩reas de humedales. Si hay agua, las ra铆ces crecen. Cavo en el alma tanto como puedo para recolectar esta planta, me canso. Si miras mis manos, puedes ver c贸mo excavo constantemente. Sus ra铆ces son muy largas. Despu茅s de recolectarlas, las vendo a los comerciantes. Un kilogramo de ra铆z de regaliz son 500 libras sirias. Hace 20 a帽os comenc茅 a recolectarlas para ganarme la vida. Cri茅 a mis hijos de esta manera鈥.

鈥淐ada temporada, recolecto diferentes hierbas鈥, dijo Diw锚riya, y agreg贸: 鈥淰oy a todas partes para recolectar hierbas. Voy a Tal Tamr, Zerkan, Haseke, Qamishlo para recogerlos. Nada puede impedirme recolectar hierbas excepto una enfermedad, porque es mi trabajo y me gusta mi trabajo. La gente hace este trabajo en todas partes. La 煤nica diferencia entre ellos y yo es mi edad. Tengo 50 a帽os pero trabajo como una persona joven. Mis hijos me ayudan y esto me hace m谩s feliz鈥.

Diw锚riya har谩 jarabe de regaliz para el Ramad谩n por primera vez. 鈥淒espu茅s de lavarlos, los pelar茅. Los agregar茅 al agua hirviendo. Luego, lo pondr茅 en la heladera. No es necesario agregar az煤car porque es dulce鈥, asegur贸.

Diw锚riya dijo que nunca dejar谩 de estar en la naturaleza y recolectar hierbas a pesar de su edad, y agreg贸: 鈥淭engo que trabajar. Tengo que moverme. No me siento viva cuando no trabajo ni me muevo. Soy una mujer fuerte que trabaja incansablemente鈥.

