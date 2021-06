–

Recientemente se present贸 un diccionario online biling眉e castellano-wich铆/wich铆-castellano, cuyas entradas fueron elaboradas por hablantes nativos de dicho pueblo. Esta obra, llamada 鈥淲ichi-siwele lhayhilh / Diccionario castellano-wich铆鈥 o 鈥淒IWICA鈥, permitir谩 mejorar la comunicaci贸n entre hablantes de las dos lenguas y es un avance para los derechos culturales de los pueblos ind铆genas. A continuaci贸n, Ver贸nica Nercesian, ling眉ista de CONICET, docente de UBA y coordinadora general del diccionario nos cuenta un poco m谩s sobre esta importante herramienta:

驴En qu茅 consiste este proyecto del diccionario?

El DIWICA es un diccionario biling眉e, es decir, contiene las correspondencias entre palabras del wich铆 y del castellano, cuya b煤squeda puede hacerse desde cualquiera de las dos lenguas. Tiene dos caracter铆sticas principales: es de autor铆a colectiva y su construcci贸n es permanente y din谩mica, ya que, adem谩s del trabajo lexicogr谩fico constante de los autores y del equipo t茅cnico, esperamos que los usuarios nos env铆en las palabras que no encontraron para incorporarlas. Esto permitir谩 que la primera edici贸n se vaya actualizando y ampliando. El diccionario es pluridialectal ya que contiene variantes de los complejos dialectales pilcomaye帽o y bermeje帽o y, en algunos casos, tambi茅n contiene variantes de subvariedades dentro de esos dos complejos. Con esto buscamos respetar la pluricentralidad de la lengua y la tendencia a la simetr铆a entre las variedades que el pueblo wich铆 siempre ha defendido.

Asimismo, dado que la ortograf铆a wich铆 se encuentra en proceso de estandarizaci贸n, el diccionario presenta las distintas variantes ortogr谩ficas que una misma palabra puede tener, con el fin de acompa帽ar el proceso de estandarizaci贸n en curso. Por 煤ltimo, el DIWICA contiene notas gramaticales del wich铆 y del castellano.

驴C贸mo surgi贸 la idea? 驴Con qui茅nes trabajaron para llevarlo a cabo?

La idea de un diccionario biling眉e wich铆-castellano estaba dando vueltas en las comunidades de habla wich铆 como una necesidad para fomentar el biling眉ismo en la comunidad en general y como herramienta para facilitar la comunicaci贸n entre los pueblos. El estudio ling眉铆stico de las palabras wich铆 constitu铆a una situaci贸n ideal para abordar un proyecto de este tipo de manera colaborativa entre hablantes nativos de las dos lenguas contenidas en el diccionario y especialistas en distintas 谩reas y en lexicograf铆a. Por eso, el proceso de desarrollo del DIWICA combina la militancia ling眉铆stica de quienes participaron, el conocimiento de personas y especialistas con diversas trayectorias y formaciones, y los recursos de las diversas instituciones participantes.

Los autores de las entradas del diccionario son en total 47 hablantes nativos del wich铆, miembros de distintas comunidades de las tres provincias argentinas en las que se habla (Formosa, Chaco y Salta) con diferentes formaciones y especialidades (maestros biling眉es, t茅cnicos agr贸nomos, especialistas en judiciales, comunicadores, entre otros) y estudiantes wich铆 de la UNAF de distintas carreras como psicopedagog铆a, enfermer铆a, ingenier铆a forestal, entre otras.

El equipo t茅cnico para el desarrollo del diccionario est谩 conformado por los maestros biling眉es wich铆 Constantino Peralta, 脥calo Vicente y Eugenio Vicente, el int茅rprete especialista wich铆 en judiciales Severiano Bonilla, la especialista wich铆 en administraci贸n Graciela Bramajo, y los j贸venes en formaci贸n en ling眉铆stica egresados de la UNAF, M贸nica Amarilla, y de la UBA, Mayra Juanatey y Nicol谩s Arellano. La coordinaci贸n general a cargo m铆o.

Las instituciones acad茅micas que participaron son el Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje, Sociedad y Territorio de la UNAF y el Instituto de Filolog铆a y Literaturas Hisp谩nicas 鈥淎mado Alonso鈥, de la UBA. Con el auspicio del Archivo Digital en Ling眉铆stica y Antropolog铆a DILA del CAICYT-CONICET y el financiamiento del CONICET y la Agencia Nacional de Investigaciones Cient铆ficas y T茅cnicas.

Tambi茅n participaron instituciones y organizaciones en territorio, como APCD, la agrupaci贸n de Estudiantes Universitarios Wich铆 鈥淔undaci贸n Manos de Hermanos鈥 y la Organizaci贸n Interwich铆 de Formosa.

驴Cu谩l cre茅s que es la importancia de esta herramienta para los pueblos ind铆genas?

Un diccionario biling眉e tiene, principalmente, la importancia de ser una herramienta para la comunicaci贸n entre comunidades de hablantes de lenguas distintas, en este caso, el wich铆 y el castellano. Por este motivo, el DIWICA es 煤til para toda la sociedad, no s贸lo para los pueblos ind铆genas. Por ejemplo, muchos maestros, m茅dicos y empleados de instituciones p煤blicas que no son hablantes nativos de wich铆 podr铆an sentir limitaciones por no conocer esta lengua cuando su trabajo lo requiere. En este sentido, el diccionario sirve para quienes necesiten usar o entender el wich铆.

En segundo lugar, este diccionario es 煤til para la alfabetizaci贸n biling眉e, no s贸lo porque ofrece la traducci贸n de las palabras de una lengua a la otra, sino tambi茅n porque sirve de consulta para saber su ortograf铆a, es decir, c贸mo se escribe en ambos idiomas.

En tercer lugar, un diccionario es un acervo ling眉铆stico y cultural, en la medida que registra las palabras en ambas lenguas que se usan en un momento determinado.

Finalmente, un diccionario biling眉e tiene un valor simb贸lico para la construcci贸n de la equidad ling眉铆stica en la sociedad. Dos lenguas que hist贸ricamente fueron colocadas en una posici贸n de asimetr铆a por intereses pol铆ticos y econ贸micos, conviven en una obra acad茅mica en una situaci贸n de paridad, demostrando que aquella asimetr铆a entre las lenguas es, en efecto, una construcci贸n social.

Pod茅s consultar el diccionario en: https://diccionariowichi.com.ar

Fuente: https://apcd.org.ar/index.php/2021/06/04/diwica-un-diccionario-bilingue-para-usar-y-entender-el-wichi/