Doble agresión contra nuestra Organización; nos citan a una audiencia fallida en Pichucalco y al mismo tiempo nos agreden en Bach’en, Chenalhó

09 feb 2023

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

8 de febrero de 2023

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios libres y Alternativos

A los Medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

A 30 a帽os de testimonio de lucha no violenta y de trabajar por la paz y la justicia para nuestro pueblo, para M茅xico y el Mundo, el mal gobierno de M茅xico a trav茅s de su sistema de justicia corrupta y podrida SE BURLAN DEL CASO DEL ASESINATO DE NUESTRO COMPA脩ERO Y HERMANO SIM脫N PEDRO P脡REZ L脫PEZ cit谩ndonos a una audiencia en la ciudad de Pichucalco que nuevamente fue cancelada; al mismo tiempo, AUTORIDADES COMUNITARIAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE M脡XICO EN CHENALH脫, GOLPEAN Y HUMILLAN A COMPA脩ERAS de la comunidad Bach鈥檈n, integrantes de nuestra Organizaci贸n Las Abejas de Acteal que se hab铆an reunido para evitar ser desmantelados sus servicios de luz el茅ctrica por parte del agente rural municipal y su gente.

El gobierno de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, junto con sus aliados del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE M脡XICO, PRIISTAS Y LOS RICOS Y PODEROSOS SE HAN UNIDO PARA DESTRUIR NUESTRA RESISTENCIA CIVIL Y PAC脥FICA, nuestra lucha por la justicia verdadera por el asesinato cobarde de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro; EL GOBIERNO DE LA LLAMADA 鈥淐UARTA TRANSFORMACI脫N鈥, HA HECHO SUYA LA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE DE DESGASTE Y DE LA POL脥TICA DEL OLVIDO, aquella que dise帽贸 el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n para encubrir su crimen de Estado cometido en la Masacre de Acteal y de otros cr铆menes cometidos contra otros pueblos de M茅xico.

EL CASO DE SIM脫N PEDRO

La estrategia contrainsurgente y de desgaste hacia nuestra lucha y caminar se evidenci贸 cuando el juez del Juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas nos hab铆a citado el 7 de febrero para la audiencia de DESAHOGO DE PRUEBAS en el caso del asesinato de nuestro hermano Sim贸n Pedro. Pero, vergozosamente el juez nos dio la noticia que no hab铆an trasladado al autor material del asesinato de nuestro hermano Sim贸n Pedro al juzgado de Pichucalco, Chiapas.

Ante esta burla y humillaci贸n de parte del sistema judicial de Chiapas, nos preguntamos, 驴ACASO LOS ASESINOS SON LOS QUE DECIDEN SI ASISTIR O NO A UNA AUDIENCIA? 驴DE QUI脡N ES ESA RESPONSABILIDAD?

NO SE TRATA S脫LO DE UN ERROR, NO SE TRATA S脫LO DE UN PEQUE脩O INCONVENIENTE. ESTE TIPO DE SITUACIONES TIENEN DE TRASFONDO DESGASTARNOS. SABEN QUE NUESTROS RECURSOS ECON脫MICOS SON LIMITADOS Y NO NOS PODEMOS DAR EL LUJO DE ASISTIR A MILES DE AUDIENCIAS FALLIDAS, APUESTAN A DESGASTARNOS PSICOL脫GICA Y EMOCIONALMENTE. APUESTAN A QUE LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES QUE NOS ACOMPA脩AN PIERDAN LA CONFIANZA Y YA NO ASISTAN A ESTAS AUDIENCIAS, APUESTAN A QUE NOS QUEDEMOS SOLAS Y SOLOS, AL DESGASTE DE NUESTRO TEJIDO SOCIAL. 驴POR QU脡? 驴POR CU脕NTO TIEMPO M脕S?

La suspenci贸n de la audiencia del caso de nuestro hermano Sim贸n Pedro, no est谩 aislado con los hechos de agresi贸n y violencia que sufrieron en este mismo d铆a a nuestros compa帽eros de la comunidad Bach鈥檈n.

El Caso de desmantelamientos de sercivio de agua y luz el茅ctrica de Las Abejas de Bach鈥檈n.

Mientras nos encontr谩bamos en frente del juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas, fueron insultados, agredidos y golpeados mujeres y hombres de la comunidad Bach鈥檈n miembros de Las Abejas de Acteal, por la gente partidista de dicha comunidad.

Los Sres. Antonio Jim茅nez Arias agente rural municipal, Crist贸bal P茅rez P茅rez presidente de Comit茅 de Educaci贸n, Miguel Hern谩ndez V谩zquez patronato de luz el茅ctrica, junto con 60 hombres aproximadamente, el d铆a 7 de febrero alrededor de las 11 y media de la ma帽ana, llegaron al poste de luz de donde tiene tomado el suministro de energ铆a nuestro compa帽ero Miguel P茅rez P茅rez con el objetivo de cortarle dicho servicio al igual que nuestro compa帽ero Jos茅 V谩zquez P茅rez.

Su molestia fue que el pasado 4 de febrero nuestros compa帽eros en menci贸n junto con el resto de las familias tambi茅n miembros de Las Abejas de Acteal, decidieron reconectar dichos servicios despu茅s de 6 meses de haberles sido desmantelados los servicios por estas mismas autoridades comunitarias, por el hecho de que nuestro compa帽ero Miguel P茅rez P茅rez no acept贸 un cargo de comit茅 de educaci贸n ya que existe un acta de acuerdo elaborada en el a帽o de 2014 que regula formas y tiempos en cuanto a cargos y para mantener la armon铆a en dicha comunidad. Por esta raz贸n nuestro compa帽ero Miguel se ampar贸 con dicho documento, sin embargo las autoridades y la asamblea argumentaron que ese documento ya no ten铆a validez; ya que en una asamblea celebrada en el a帽o de 2020 decidieron modificar las cl谩usulas del citado acta de acuerdo, cambiando totalmente el sentido y contenido con el del 2014, adem谩s a nuestros compa帽eros de Las Abejas ya no fueron tomados en cuenta su palabra como en el a帽o de 2014.

Entonces cuando nuestras compa帽eras y compa帽eros de la Organizaci贸n Las Abejas se enteraron de que las autoridades de Bach鈥檈n y su gente ven铆an a cortarles los servicios de luz el茅ctrica a nuestro compa帽ero Miguel y Jos茅, se organizaron r谩pidamente para evitar ser cortados dichos servicios. Las mujeres y hombres rodearon el poste de luz, y en ese momento se acerca en modo agresivo el sr. Antonio Jim茅nez Arias agente rural municipal, mientras una compa帽era de Las Abejas le pidi贸 a este autoridad que no cortaran los cables de luz y que mejor se platicara de manera respetuosa a lo que el agente mencionado respondi贸 鈥渓a gente ya no se puede calmar, adem谩s t煤 eres mujer, no tienes derecho a hablar aqu铆鈥. Un se帽or de nombre Jos茅 M茅ndez de la comunidad Ch鈥檌xilton quien fue contratado por el patronato de luz el茅ctrica de Bach鈥檈n para cortar el servici贸 de luz el茅ctrica de nuestros compa帽eros Miguel y Jos茅, fue quien empez贸 la agresi贸n quit谩ndole a fuerzas el celular de nuestro compa帽ero Miguel, pero con el apoyo de las compa帽eras pudo recuperar dicho dispositivo de comunicaci贸n. Enseguida, el hijo del agente de nombre Ismael Jim茅nez P茅rez, golpe贸 a una compa帽era de 37 a帽os de edad. Y otra compa帽era cuando estaba resistiendo y evitando que subieran al poste fue empujada y golpeada cay茅ndose al suelo y un hombre de nombre Pedro Guti茅rrez P茅rez se le fue encima, rompi茅ndole el sueter, aunque otra compa帽era intent贸 levantarla, pero otro hombre se le acerc贸 y le dobl贸 el dedo pulgar de la mano izquierda. A nuestro compa帽ero Miguel P茅rez P茅rez lo estuvieron jaloneando en varias ocasiones pero no soltaba el poste de donde estaba agarrado, qued贸 con moretones de su brazo derecho. Fueron varias mujeres golpeadas, insultadas y humilladas.

El suministro de energ铆a el茅ctrica de nuestro compa帽ero Miguel a pesar de la agresi贸n que sufrieron, s铆 pudieron defenderlo. Pero no fue as铆 el del compa帽ero Jos茅, le cortaron la luz el茅ctrica y se llevaron su cable de bajante.

驴Por qu茅 estamos siendo agredidos, burlados y despreciados por las autoridades judiciales en el caso de nuestro hermanos Sim贸n Pedro?

Se帽or Andr茅s Manuel L贸pez Obrador:

驴Por qu茅 su gobierno, su gobernador en Chiapas, sus jueces, su sistema judicial, su sistema penitenciario en Chiapas, su presidente municipal de Chenalh贸 y sus agentes rurales municipales, nos agreden, nos desprecian y nos humillan?

驴Por qu茅 permite tanta mentira y desprecio en el caso de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro? Por que somos 鈥渋nd铆genas鈥, porque somos pobres? D贸nde qued贸 su palabra en tiempos de su campa帽a de que son 鈥減rimero los pobres鈥?

驴Es una represalia de su gobierno contra nuestra lucha y organizaci贸n que no acepta soluciones amistosas y que no negocia la justicia y su dignidad?

Queremos dejar claro que aunque nos agredan, aunque nos maten, aunque nos masacren; No tenemos miedo, sobreviviremos, reto帽aremos y resucitaremos siempre.

Aunque el mal gobierno nos ponga obst谩culos, seguiremos adelante, hasta que se haga justicia por el asesinato cobarde de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro; no permitiremos que quede en impunidad, lucharemos con todas nuestras fuerzas como lo venimos haciendo con el caso de la Masacre de Acteal. No dejaremos solo a la familia del compa帽ero Sim贸n Pedro, estaremos apoy谩ndoles siempre. ESTAREMOS AQU脥 EL 3 DE MARZO, AUNQUE NOS HAYAN DEJADO PLANTADOS; ESTA VEZ EL MAL GOBIERNO NO PODR脕 ENGA脩ARNOS CON SU SISTEMA DE JUSTICIA CORRUPTO.

As铆 mismo los cortes de luz el茅ctrica hacia nuestros compa帽eros y compa帽eras, le exigimos rotundamente al presidente municipal de Chenalh贸 que hable con su gente de la comunidad Bach鈥檈n, para que inmediatamente restablezcan el servicio de luz el茅ctrica de nuestro compa帽ero Jos茅 V谩zquez P茅rez.

Y LA AGRESI脫N HACIA LAS COMPA脩ERAS DE AYER, AHORA SE ENCUENTRAN MAL Y CON DOLOR EN TODO SU CUERPO, PORQUE FUE HORRIBLE LO QUE HICIERON LOS PARTIDISTAS CONTRA ELLAS, lo que hicieron el agente rural municipal junto con el patronato de luz y su gente, fue muy grave, por lo que este hecho humillante no permitiremos que quede impune.

Hermanas y hermanos, quienes conocen nuestra lucha, quienes saben el motivo de por qu茅 el mal gobierno federal, estatal y local nos quieren ver destruidos; les pedimos difundan esta nuestra palabra, ay煤denos a denunciar estas dos arbitrariedas vergonzosas hacia nuestra Organizaci贸n; tanto del caso de nuestro hermano Sim贸n Pedro, como la agresi贸n de ayer hacias nuestras compa帽eras de Bach鈥檈n.

Les pedimos est茅n pendientes, no nos dejen solas y solos, porque lo que nos est谩n haciendo los malos gobernantes y los partidistas en las comunidades no es un juego, porque as铆 empez贸 en el a帽o de 1997, haciendo parecer que son conflictos intercomunitarios, cuando en realidad es parte de una estrategia de guerra para destruir nuestra lucha y nuestro pueblo organizado.

Ante todo lo anterior, EXIGIMOS:

隆Al gobierno de L贸pez Obrador no permita m谩s dilaci贸n en el caso de Sim贸n Pedro!

隆Justicia verdadera para Sim贸n Pedro!

隆Castigo a todo los responsables tanto material como intelectuales en el caso DE Sim贸n Pedro!

隆No m谩s cortes de luz el茅ctrica ni agua en la comunidad Bach鈥檈n隆

隆Respeto a las mujeres Abejas de la comunidad Bach鈥檈n!

隆Garant铆a a la integridad f铆sica y psicol贸gica de nuestras compa帽eras y compa帽eros de la comunidad Bach鈥檈n!

隆Alto a las represalias hacia nuestra Organizaci贸n Las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Javier Flores Zepeda Eliseo L贸pez Arias

Presidente Secretario

Luis Miguel G贸mez P茅rez Alonso Ruiz L贸pez

Tesorero Sub secretario