–

De parte de Rojo Y Negro April 17, 2021 5 puntos de vista

Al menos desde 2009, CGT ha venido exigiendo al gobierno un cambio del sistema de acceso a los cuerpos docentes. El sistema actual que tradicionalmente viene aplic谩ndose supone en la pr谩ctica cambiar unos trabajadores por otros. Realmente no son 鈥渙fertas de empleo鈥, sino sustituci贸n de unas personas trabajadoras por otras. Si se combina el actual sistema con el enorme incremento de la interinidad en el conjunto del personal docente, el modelo de acceso actual a los cuerpos funciona como una trituradora de perspectivas profesionales de quienes est谩n actualmente trabajando en la educaci贸n p煤blica.

Por ello la CGT exige un cambio de modelo de acceso a los cuerpos que respete la permanencia de todo el personal interino. CGT viene asumiendo en todos los sectores productivos el derecho a permanecer en los puestos de trabajo de todo el personal, luchando contra la eventualidad y siguiendo la m谩xima de LOS QUE ESTAN SE QUEDAN. Adem谩s CGT entiende las leg铆timas aspiraciones de todos los docentes que nunca han trabajado en la ense帽anza y que aspiran a conseguir empleo en la educaci贸n p煤blica. Por ello CGT exige una DOBLE VIA para que ambas exigencias sean respetadas.

Un poco de historia ayuda a comprender la situaci贸n excepcional actual. 鈥淒urante los primeros a帽os de la democracia espa帽ola la ense帽anza adolec铆a de una saturaci贸n de funcionarios interinos que desarrollaban su trabajo en unas condiciones laborales precarias, los PNNs. Para solucionar el problema se aprob贸 mediante el RD-Ley 22/1977 una Reforma de la Legislaci贸n de la Administraci贸n Civil del Estado que permiti贸 durante un per铆odo transitorio una reserva de plazas exclusivamente para funcionarios interinos. Esta situaci贸n se prolong贸 hasta el a帽o 1984, hasta que se aprob贸 la Ley 30/1984 de medidas para la Reforma de la Funci贸n P煤blica que puso fin a esta situaci贸n.鈥 Por otro lado Como reconoce el art铆culo 61.6 del EBEP, “Solo en virtud de ley podr谩 aplicarse, con car谩cter excepcional, el sistema de concurso que consistir谩 煤nicamente en la valoraci贸n de m茅ritos”. Por ello parece evidente que debe existir una voluntad pol铆tica para el desarrollo legislativo que permita valorar fundamentalmente la experiencia como m茅rito para el acceso. Y este cambio, solo puede venir como consecuencia de la presi贸n movilizadora. Hay que avanzar en dos frentes porque 鈥淣o olvidemos que el sistema de acceso, exclusivamente, no es lo que garantiza la estabilidad laboral sino: La disminuci贸n de las ratios o La disminuci贸n de las horas lectivas. Y adem谩s la necesidad de sacar como plazas fijas todas aquellas que sean vacantes. La Federaci贸n Ense帽anza de CGT ante la situaci贸n de excepcionalidad actual plantea: acogernos a la doble v铆a de acceso como modelo de acceso a la funci贸n p煤blica mientras no se alcance el 8% de la tasa de reposici贸n (recomendado por la UE).

La doble v铆a es la opci贸n que permite dar respuestas, por un lado, a las leg铆timas expectativas de la interinidad, garantizando 鈥渓a estabilidad de todos y todas las docentes que durante a帽os han estado ejerciendo su trabajo, con las mismas obligaciones y funciones que sus compa帽eros y compa帽eras definitivas鈥 y adem谩s contempla las, igualmente leg铆timas, expectativas de quienes desean comenzar a trabajan en la educaci贸n p煤blica, para que tampoco est茅n sujetos a la dram谩tica situaci贸n de eventualidad.

Esta opci贸n por una doble v铆a se sostiene en el rechazo al actual modelo de oposiciones y a cualquier otro que no garantice la permanencia en los puestos de trabajos, hasta tanto no se acceda a los cuerpos docentes mediante concursos de m茅ritos. No tendr铆a sentido publicitar la doble v铆a de acceso, si las convocatorias de acceso a los cuerpos no contemplan la estabilidad del personal interino. Cualquier convocatoria de acceso a cuerpos que conlleve cambio de trabajadores sin garantizar estabilidad a la interinidad ataca en la esencia de la doble v铆a.

Rafael Fenoy Rico