Los doce cargos militares y policiales procesados por genocidio de los que Marruecos no habla.

M茅xico: 芦Los doce pueblos de Milpa Alta decimos NO al Programa General de Ordenamiento Territorial porque que nos condena al despojo de nuestra Tierra. Decimos NO a la destruccio虂n de nuestras vidas. Decimos NO al saqueo de nuestros recursos禄