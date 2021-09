Acusa a la Revoluci贸n cubana de ser un proceso neoliberal e incluso califica de 鈥渞eaccionarios鈥 a quienes permanecen alineados con el proyecto revolucionario

Leo en La Jiribilla el art铆culo 芦脕lvarez y lo uno, lo otro y tambi茅n lo contrario芦, de Jorge 脕ngel Hern谩ndez, quien pone en perspectiva una reacci贸n m谩s 鈥攕e han sucedido varias de ese tenor en los medios sociales en las 煤ltimas dos semanas鈥 a una entrevista con Rolando Prats, 鈥淣o hay dignidad plena sin democracia plena鈥, publicada en OnCuba News el pasado 14 de septiembre como parte de la serie Voces cubanas, que han venido publicando Julio C茅sar Guanche y Harold Bertot Triana desde el pasado mes de marzo.

Destaco, de lo que dice Jorge 脕ngel Hern谩ndez en su art铆culo, la siguiente idea que transparenta uno de los procedimientos m谩s recurrentes y curiosos 鈥攅n las ideolog铆as de derecha鈥 cuando se diserta a prop贸sito de la Revoluci贸n cubana. Cito:

芦鈥 mostrarse como el iluminado defensor del sistema social justo, como si este fuera posible en una democracia liberal subordinada al capital global y sus centros de poder y, 驴parad贸jicamente?, sin rozar con un p茅talo a los neoliberales hegem贸nicos e injerencistas mientras tilda de neoliberal al Estado cubano y sus transformaciones econ贸micas, que, por supuesto, necesitan un permanente debate desde sus procesos internos de democracia socialista.禄

Esta negativa a 芦rozar con un p茅talo a los neoliberales hegem贸nicos e injerencistas禄 se inscribe en un proyecto de an谩lisis e intervenci贸n social y pol铆tica que excluye, olvida, calla o, cuando m谩s, semi-oculta lo ingerencista y lo hegem贸nico como tal y 鈥攑or defecto, pero no por designio鈥 toma distancia de ello, pero sin declararlo, como si ese distanciamiento fuese una dimensi贸n ya impl铆cita en ese tipo de an谩lisis que estuviese clara para todos.

禄Uno de los nuncas del discurso de derecha sobre (contra) la Revoluci贸n es nunca se帽alar la relaci贸n directamente proporcional entre la calidad de vida de la poblaci贸n cubana y las posibilidades de su mejoramiento, por un lado, y, por el otro, el sostenimiento implacable y la intensificaci贸n constantes del acoso y la hostilidad no s贸lo contra el Gobierno de Cuba, sino contra la existencia misma del proyecto revolucionario.禄

V铆ctor Fowler

De esa manera, el posicionamiento cr铆tico 鈥攓ue acusa a la Revoluci贸n cubana de ser un proceso neoliberal e incluso califica de 鈥渞eaccionarios鈥 a quienes permanecen alineados en diversos grados de compromiso cr铆tico con el proyecto revolucionario鈥 ni siquiera sabe qu茅 hacer con la soberan铆a. Si se quisiera se帽alar algunos de los fundamentos de ese modo de ver, pensar y analizar las realidades de Cuba, tal vez pudieran proponerse los doce nuncas que siguen:

1) Nunca reconocer e integrar en el an谩lisis la noci贸n de agresividad imperial y las instancias, agendas y acciones que puedan estar asociadas con ella;

2) Nunca admitir que el centro rector de esa agresividad imperial se encuentra en el Gobierno de los EEUU y en los grupos de poder (cuando menos: econ贸micos, financieros, militares y medi谩ticos) asociados con ese gobierno e integrados en 茅l;

3) Nunca debatir ni menos a煤n cuestionar, en t茅rminos de derecho internacional y soberan铆a nacional, las pol铆ticas, el lenguaje y los comportamientos del Gobierno de los EEUU respecto a las formas y estructuras de la vida en Cuba con posterioridad a 1959;

4) Nunca aceptar que el enfrentamiento entre Cuba y los EEUU ocurre en el marco de una asimetr铆a desmesurada y carente de toda proporci贸n: pa铆s peque帽o, pobre y constantemente acosado vs pa铆s inmenso y rico y, hasta hoy, el m谩s poderoso del mundo (y el m谩s poderoso que haya jam谩s existido);

5) Nunca considerar que ese enfrentamiento no es un asunto meramente conceptual, que tenga lugar exclusivamente en la esfera de la superestructura (como debate pol铆tico o filos贸fico o en escenarios de reflexi贸n o discusiones intelectuales o acad茅micas), sino que constituye una articulaci贸n sistem谩tica de violencias dise帽ada y desplegada por el pa铆s agresor con prop贸sitos y alcances que delatan una pretensi贸n universal;

6) Nunca convenir que esa pretensi贸n universal se traduce y se apoya en un sistema de impulsos destructivos contra pr谩cticamente todo tipo de estructuras, niveles, espacios y formas de existencia de la sociedad cubana desde 1959;

7) Nunca conceder que esa capacidad y esa voluntad de violencia se apoyan en una fuerza de magnitud virtualmente infinita, generada por los mecanismos de influencia o coerci贸n econ贸mica, pol铆tica y militar del Gobierno de los EEUU y capaz de 芦manejar禄 a otros pa铆ses o 芦arrastrarlos禄 en la direcci贸n que mejor convenga a los intereses y designios de ese gobierno;

8) Nunca manifestar que la violencia antes mencionada encuentra amparo y apoyo en 谩mbitos estatales, gubernamentales y empresariales de pa铆ses desarrollados, estrat茅gicamente aliados de los EEUU y que se cuentan entre los m谩s poderosos del mundo;

9) Nunca tener presente que el Gobierno de Cuba opera permanentemente (y tal ha sido el caso desde casi su misma constituci贸n en 1959) bajo condiciones de sospecha, hostilidad y acoso;

10) Nunca destacar aquellos logros que hayan tenido o podido tener lugar en el espacio/tiempo de la Revoluci贸n cubana, ni hacer menci贸n alguna del esfuerzo que se haya necesitado para conseguirlo y menos a煤n de las acciones que en el presente se hayan realizado para garantizar que se pueda seguir prestando atenci贸n social 鈥攜 no s贸lo a los m谩s necesitados鈥 y seguir impulsando planes de desarrollo en numerosos 谩mbitos;

11) Nunca se帽alar la relaci贸n directamente proporcional entre la calidad de vida de la poblaci贸n cubana y las posibilidades de su mejoramiento, por un lado, y, por el otro, el sostenimiento implacable y la intensificaci贸n constantes del acoso y la hostilidad no s贸lo contra el Gobierno de Cuba, sino contra la existencia misma del proyecto revolucionario;

12) Nunca explicar a esas mismas masas populares a las que se pretende liberar (en este caso, del 芦comunismo禄) de cu谩les oportunidades universales y posibilidades efectivas de aprovecharlas disfrutar铆an en ese mundo tan radicalmente transformado al que se les invita.

驴Se reconocer谩 a s铆 mismo, en esos doce nuncas que propongo, semejante discurso cr铆tico de la Revoluci贸n y de todo lo que este asocia con la Revoluci贸n, en particular ese 鈥渃omunismo鈥 que no definen ni caracterizan sino por los efectos de todo aquello que de hecho lo niega, desde la pol铆tica imperial hasta los propios d茅ficits del modelo cubano? 驴O no hablar nunca de ello seguir谩 siendo la 煤nica opci贸n que le quede a una contrarrevoluci贸n incapaz de confesar su propio nombre, en un mundo en que ese nombre est谩 desacreditado?

