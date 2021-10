–

De parte de ANRed October 15, 2021 2 puntos de vista

Ana Mar铆a Stelman es una docente que da clases en una escuela primaria y p煤blica en el barrio Hip贸dromo de La Plata. Fue seleccionada para el Global Teacher Prize de Fundaci贸n Varkey, en conjunto con la UNESCO, como una de las 10 finalistas entre m谩s de 8.000 postulaciones y nominaciones de 121 pa铆ses de todo el mundo. 芦Siento que estoy representando a todos, es muy importante el trabajo que hacemos todos los docentes del pa铆s y siento que los estoy representando a ellos tambi茅n, aunque no los conozco禄. Por ANRed



Ana Mar铆a Stelman es una docente de escuela primaria en el barrio Hip贸dromo de la Ciudad de La Plata. Fue seleccionada para el premio Global Teacher Prize de Fundaci贸n Varkey, en conjunto con la UNESCO, como una de las 10 finalistas entre m谩s de 8.000 postulaciones y nominaciones de 121 pa铆ses de todo el mundo.

En di谩logo con el medio T茅lam la docente dijo 芦Siento que estoy representando a todos, es muy importante el trabajo que hacemos todos los docentes del pa铆s y siento que los estoy representando a ellos tambi茅n, aunque no los conozco禄.

Ana Mar铆a comenz贸 su carrera como docente en el a帽o 1984 y trabaja en escuelas ubicadas en barrios vulnerados en La Plata. Para postularse al premio, relat贸 que debi贸 completar un formulario en el que deb铆a explicar y recordar todas las estrategias pedag贸gicas que puso en pr谩ctica a lo largo de toda su carrera. 芦Mi estrategia es a trav茅s de la empat铆a de conocer a los chicos, de saber cu谩les son sus gustos porque no todas las estrategias sirven para todos los nenes禄, aclar贸.

Asimismo explic贸 los desaf铆os que tuvo que atravesar durante la pandemia, para trabajar con los chicos que no ten铆an conectividad. La docente coment贸 que solo uno de sus alumnos ten铆a una computadora, por lo que tuvo que aprovechar los recursos que consegu铆a para poder dar clases.

鈥淓l a帽o pasado, arrancamos un nuevo proyecto de intervenciones asistidas con animales. Estaba pensado como un trabajo de investigaci贸n, pero nos agarr贸 la pandemia, y lo acomodamos para poder seguir adelante a la distancia 鈥揷uenta鈥. Finalmente, se transform贸 en un proyecto de revinculaci贸n con la escuela, porque el a帽o pasado nosotros pudimos tener algunos encuentros presenciales en el hip贸dromo, que, para muchas familias, es como el patio trasero de sus casas. En el 煤ltimo encuentro que se hizo llevaron un cordero, y un nene que no se animaba a leer, que siempre dec铆a que 茅l no pod铆a, termin贸 ley茅ndole un cuento al cordero. Las intervenciones asistidas por animales son incre铆bles, porque los animales no juzgan, y frente a ellos los chicos se animan. El objetivo principal ac谩 no era aprender de caballos, sino con los caballos鈥, dijo al medio La Naci贸n.

El premio Global Teacher Prize busca reconocer la profesi贸n docente y galardona a la personalidad m谩s destacada del a帽o con un mill贸n de d贸lares. El resultado se dar谩 a conocer en noviembre durante una ceremonia en Par铆s.