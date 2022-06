–

June 24, 2022

Sergio Berni sali贸 a defender el accionar policial luego de la represi贸n a estudiantes y docentes del Instituto Superior de Formaci贸n Docente (ISFD) 103, de Villa Fiorito que dej贸 varios heridos y a dos detenidos. El ministro se帽alo que hab铆a agitadores y justifico la violencia explicando que uno de los detenidos portaba 鈥済omeras y piedras鈥. Diego Acu帽a fue el docente apresado y que en las im谩genes se lo observa tratando de contener la avanzada policial. En una carta dirigida al ministro le pide que se retracte ante las difamaciones 鈥淟a propia polic铆a bonaerense no encontr贸 ninguno de los elementos que ud. menciona, por lo que sus palabras responden a querer justificar lo injustificable鈥. Por ANRed.

@SergioBerniArg sali贸 a defender el accionar policial luego de la represi贸n a estudiantes y docentes del Instituto (ISFD) 103 en Fiorito Diego Acu帽a,docente apresado, le pide que se retracte ante las difamaciones.https://t.co/NvTulwtubS pic.twitter.com/jXkobq4xMw 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) June 24, 2022

En el programa de Viviana Canosa, Sergio Berni justifico la represi贸n contra estudiantes y docentes. Explic贸 que 鈥渉ubo un error de planificaci贸n del operativo鈥 y que 鈥渆sto se podr铆a haber prevenido鈥 pero luego defendi贸 el accionar. Despu茅s acuso que no hab铆a docentes entre los manifestantes, sino que eran agitadores e hizo menci贸n al detenido de 鈥44 a帽os鈥 que portaba gomeras, piedras, botellas.

El docente detenido fue Diego Acu帽a que en las im谩genes se puede observar c贸mo interfiere para evitar que la polic铆a se lleve detenido a estudiantes. El profesor de econom铆a respondi贸 con una carta que exige al ministro que se retracte y de las soluciones necesarias.

Los hechos sucedieron el mi茅rcoles pasado a partir de un robo al instituto y el pedido de mejoras edilicias y en seguridad. En medio de la protesta por la continua falta de respuesta, comenzaron los forcejeos y los efectivos policiales comenzaron a reprimir con balas de goma y gases. Las im谩genes causaron rechazo en la comunidad educativa.

Reproducimos:

El Uno de los profesores, Diego Acu帽a

Sr. Ministro de Seguridad de la Prov de Bs. As. Sergio Berni:

Sus palabras difamadoras hac铆a m铆 persona en el programa televisivo de Viviana Canosa me motivan a escribir la siguiente misiva.

M铆 detenci贸n fue televisada en vivo y en directo. En la cual se puede ver claramente que solo trato de resguardar a un alumno del Instituto. La propia polic铆a bonaerense no encontr贸 ninguno de los elementos que ud. menciona, por lo que sus palabras responden a querer justificar lo injustificable.

Aunque lo dudo, quiz谩s est茅 mal informado. Evidentemente no soy una persona p煤blica como ud. y es por eso que me atrevo a explicarle as铆 no me anda difamando y dedica su tiempo a solucionar lo que tiene que solucionar, que es la seguridad de cada uno de los bonaerenses.

Con orgullo soy docente desde hace 10 a帽os de varias escuelas p煤blicas de Lomas de Zamora, entre ellas, el querido ISFD 103. Por lo tanto, puedo dar f茅 de las cosas lindas que se producen all铆 y de todos los problemas que tenemos que afrontar.

Entre las cosas linda, quiero resaltar a la comunidad de la educaci贸n p煤blica en general, pero muy en particular la de ese maravilloso 103. Sin idealizar, aqu铆 se vive compromiso, esfuerzo, solidaridad, pensamiento cr铆tico, empat铆a. Con nuestros acuerdos, diferencias, errores y aciertos, tiramos todos para el mismo lado, defender la educaci贸n p煤blica, qu茅 significa eso? Que los chicos y chicas puedan estudiar y los/as docentes puedan ense帽ar en condiciones adecuadas.

Existen muchas problem谩ticas en las escuelas p煤blicas, que no las naturalizamos. Desde la falta de gas, pasando por aulas s煤per pobladas hasta lo que comen los chicos en los colegios. Es por ello que las comunidades educativas se organizan y est谩 muy bien que as铆 sea!

Entre esos varios problemas hay uno que le compete a ud. como ministro de seguridad de la provincia de Bs. As. que es el de la seguridad. Problema de larga data, que se viene incrementando y escalando. No estamos dispuestos a esperar a tener que lamentar hechos peores, como tampoco vamos a seguir tolerando ense帽ar y aprender en estas condiciones. Queremos soluciones integrales y definitivas.

Se quiera o no, dicha soluci贸n est谩 atada a la construcci贸n de un edificio propio. Es un hecho inconcebible que estemos desperdigados por varias sedes de colegios que nos prestan su espacio.

Es por ello que la comunidad educativa sale a manifestarse y visibilizar la problem谩tica. Qu茅 recibimos como respuesta? Un gigantesco operativo policial que reprime con balas de goma (hay docentes, alumnos y un nene lastimados de esta manera), gas pimienta y detenciones. En m铆 caso puntual abri茅ndome una injusta causa por resistencia a la autoridad. Un verdadero desprop贸sito!!!

Yo le quisiera preguntar, Qui茅n di贸 la orden de semejante canallada?.

Usted tiene responsabilidades pol铆ticas por nuestros reclamos de inseguridad y zonas liberadas, y ahora tambi茅n por la represi贸n brutal que sufrimos, pero en lugar de ocuparse de eso sale a difamarme p煤blicamente, y eso no es gratuito para m铆. Tengo familia, amigos, compa帽eros y alumnos, y sus dichos cuestionan m铆 persona. Por lo tanto, le pido dos cosas. Una que se retracte p煤blicamente y la segunda que solucione el problema de inseguridad.

El profe Acu帽a o mejor dicho para ud. Diego Acu帽a.

#lomasdezamora As铆 reprim铆an a estudiantes y profesores del profesorado Terciario Nocturno N掳103 de Villa Fiorito Hay tres detenidos, entre ellos, un profesor. La polic铆a reprimi贸 una protesta por seguridad y mejoras de infraestructura del instituto. pic.twitter.com/dY0awk8FU2 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) June 23, 2022