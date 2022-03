–

A pesar de la paritaria acordada entre el gobierno nacional y gremios representantes ligados al oficialismo, no todas las gobernaciones lograron convenir los aumentos salariales con las respectivas organizaciones docentes provinciales. En muchos de los casos, no conformes, los sindicatos, a partir de la acción de sus bases, convocaron a huelgas. En Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Salta, Catamarca, Chaco, Misiones y Chubut no se pudo llegar a un acuerdo paritario y en el inicio del nuevo ciclo lectivo no habrá un funcionamiento pleno de sus escuelas. En Catamarca, una medida anunciada se interrumpió a partir de una conciliación obligatoria. En el resto de las provincias no están todas las paritarias cerradas, aunque el descontento será manifestado a partir del cese de tareas y movilizaciones. Por Máximo Paz, para ANRed.

Cuando el 21 de febrero último por la tarde se dio por finalizada la paritaria nacional docente luego de que el ministro de Educación, Jaime Perczyk, les acercase su oferta salarial a los cinco sindicatos de trabajadores y trabajadoras de las aulas involucrados en la mesa de negociación y estos aceptaran de inmediato, se trató, como otras tantas veces, del puntapié que dio comienzo a una serie de medidas que tratarán de expresar el descontento de las bases de las y los trabajadores de la educación.

El acuerdo procedente consistió en un incremento del 45,5% fragmentado en cuatro puntos: 21,21% en marzo; 8,08% en junio; 8,08% en agosto y 8,08% en septiembre. Para un salario inicial, esto se traduce en $50.000 para marzo, $53.333 en junio, $56.666 en agosto y $60.000 en septiembre. Las organizaciones docentes Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop, a través de sus cabecillas, fueron los testigos de la propuesta en la mesa de diálogo con el ministro. Todos aceptaron la oferta.

La discusión salarial docente a nivel nacional funge como mojón a partir del cual los gobernadores negocian con los sindicatos de base actuantes en cada provincia. Salvo en CABA y Mendoza, donde las clases han comenzado, para el resto del país se tenía previsto el inicio del ciclo lectivo para el 2 de marzo. Al día de la fecha, al menos diez distritos provinciales tienen planteado el no comienzo de clases.

Las primeras jurisdicciones en tratar acuerdos paritarios fueron Buenos Aires, CABA, Misiones, Catamarca, Santa Fe, Mendoza y Chubut. Pero en el corto plazo el descontento se promovió en varios lados.

En Jujuy, el viernes 25 de febrero, el Congreso extraordinario del gremio Adep puso sobre la mesa las resoluciones de las distintas asambleas zonales, dónde se rechazó el flaco incremento del 20% en cuotas, se votó un paro de 48 horas en el marco de una movilización y por el no inicio de clases. Cabe destacar que algunas asambleas optaron por la medida de realización de un paro pero por tiempo indeterminado y el agregado de una maniobra en pleno congreso, donde algunas seccionales abrieron la ventana conciliadora para facultar a la Comisión Directiva para arreglar salarios con el gobierno.

En Chaco, la oferta que el gobernador Jorge Capitanich y su equipo propusieron se trató de un 15% de recomposición. La Federación Sitech, en consecuencia, llamó a un paro para hoy, mientras, se calcula, que las manifestaciones recorrerán gran parte de la provincia.

“Se rechazó la maniobra con la que Gobierno y medios de comunicación pretenden instalar ante la sociedad que la docencia ha aceptado el ofrecimiento y las clases empezarían con ‘normalidad’, cuando claramente el 90 % de los trabajadores de la educación ha expresado sobre la insuficiencia de la misma. Nuevamente, con la ayuda de los medios, números mentirosos y acuerdo entre amigos, el gobierno impone una pauta salarial carente de legitimidad y el 2 de marzo será la docencia la que hará una demostración de fuerza, movilizada masivamente en cada localidad de la provincia”, sentenció la federación docente chaqueña en un comunicado.

Si bien hubo acuerdo con los gremios de mayor número de afiliados – la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (Ctera) y el de las escuelas privadas, Sidepp -, el descontento también tronó en Misiones. Por ello, el sábado 26, centenares de docentes de la provincia se congregaron en una numerosa asamblea para, allí, rechazar una vez más el magro ofrecimiento salarial del gobierno, reabrir la mesa salarial y acercar la discusión a $31.800 de sueldo básico, como fuera proclamado mediante votación en una asamblea realizada el 11 de febrero, en la localidad de Oberá. Trabajadores y trabajadoras de la educación no oficialistas, además, votaron por una huelga por 72 horas y el armado de un plan de lucha, sostenido por cortes, movilizaciones y asambleas locales.

En la provincia de Catamarca, el juego está dado por el paro de 72 horas decretado por la agrupación mayoritaria conocida como La Intersindical y la respuesta del ministro de Educación provincial, quién apeló la decisión mediante el pedido de conciliación obligatoria. De esta forma se congeló el conflicto hasta que la nueva reunión paritaria, fijada para el jueves de esta semana, vuelva a las partes a fijar posiciones. Además del salario, las y los maestros reclaman por la estabilidad docente sin tener aún los listados definitivos de titularización, la cobertura de horas y cargos por fuera del estatuto y la construcción de una oficina de Reconocimientos Médicos en el interior provincial.

Las y los docentes tucumanos disconformes con el acuerdo aprobado entre la ATEP y la gobernación, plantearon la necesidad de convocar a una movilización para que, de ese modo, se logre revertir la miseria salarial impuesta por lo que consideran un gremio burocrático y el oficialismo.

En Salta Capital, la asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados votó no iniciar el ciclo lectivo con un paro de 24 horas. Además de pedir por la ejecución de una asamblea provincial en rechazo a la oferta salarial del gobierno del 45% se ratificó la intención de reclamo por un salario inicial igual al costo de la canasta familiar total de $140.000.

Por su parte, en Río Negro, se acordó una huelga de 48 horas en función del rechazo del 21% de aumento salarial dividido en 4 cuotas. Aunque algunos mandatos provenientes de los establecimientos educativos pugnaron por las 72 horas, la medida fue votada en el marco del congreso de Unter, el sindicato más numeroso de la provincia, a través de casi la totalidad de los representantes presentes. A su vez, en dicho congreso, se dejó en claro que en los intersticios del incremento subyacen sumas no remunerativas y, en consecuencia, el desfinanciamiento a la obra social.

En Chubut, en el sindicato Aten, se declaró una huelga por 72 horas reforzada por una serie de marchas en todo el territorio provincial y la constitución de una nueva asamblea más un plenario provincial. De todos modos, la conducción del gremio, la Tep-Celeste, está poniendo toda la carne al asador para evitar que la medida de fuerza se concrete, teniendo en consideración su filiación con el Gobierno Nacional y Provincial.

En la provincia santafesina, tras la propuesta oficial del 41% de aumento a realizarse en 4 tramos, el sindicato dirigido por Sonia Alesso, de clara filiación con el Gobierno de Alberto y Cristina Fernández, Amsafe, se vio ante la circunstancia de tener que contener a su base y, por ello, plantear para la docencia dos paros de 48 horas, uno por semana.

En Entre Ríos, los gremios Agmer y Uda desarrollarán sus medidas de fuerza en los días miércoles y jueves. En ese marco, las organizaciones tienen intensión de negociar la oferta que recibieron el sábado pasado y que no alcanzó para aprobar el inicio de las clases sin problemas. El ofrecimiento fue una mejora salarial del 45,45% en tres tramos, con un compromiso de reabrir las negociaciones en agosto para hacer un seguimiento del impacto de la inflación sobre los salarios. El jueves informarán a la provincia sobre su respuesta.

Por su parte, los Sutebas Multicolores en la provincia de Buenos Aires convocaron a una “Jornada provincial de lucha” y a actividades distritales, que incluirá paros en las seccionales de La Matanza y en Ensenada contra el 41% – en cuotas- que Axel Kicillof acordó con Roberto Baradel.

En Caba, Horacio Rodríguez Larreta clausuró la paritaria docente con un aumento del 44,2% en tres cuotas, cuyo cierre será recién en el mes de noviembre. El sindicato porteño Ademys rechazó la propuesta y convocó a un “cese de tareas”. La idea del gremio es llevar el reclamo del salario inicial igual a la canasta familiar por un cargo y la indexación mensual por inflación. Es que según la Dirección de Estadísticas de la Ciudad, una familia necesito en enero $79.988 para no ser pobre. Con el acuerdo del intendente macrista, una maestra con hasta 10 años de antigüedad va a cobrar $79.576 recién en noviembre.

Asimismo, se tiene previstas movilizaciones, sin paro, en la provincia de San Juan. Paro de 24 horas y movilización en Formosa y una huelga a definirse en el próximo congreso a realizarse entre las y los docentes de la provincia de Santa Cruz.