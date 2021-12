–

De parte de Peri贸dico El Roble December 23, 2021 45 puntos de vista

(Nota realizada en base a publicaci贸n de la Lista Roja, docentes de CABA)

En el gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires, m谩s espec铆ficamente en el nivel secundario, no hay concursos de titularizaci贸n hace m谩s de 20 a帽os. 驴Qu茅 quiere decir esto? Que no se cumple con uno de los derechos fundamentales de nuestro estatuto: la estabilidad laboral.

Por ese motivo la mayor铆a de quienes trabajamos en escuelas de nivel secundario en todas sus modalidades tenemos contrataciones como suplentes (que pueden ir desde algunos d铆as hasta varios a帽os) o interinas. Los cargos interinos, en su concepci贸n original, son creados para que lo ocupe alguien hasta que se pueda titularizar. Por ejemplo: fallecimiento de un docente o apertura de cursos pero hace dos d茅cadas que significan que ese cargo es medianamente estable (ya que al no haber titularizaciones no salen a concurso). Estas 鈥渟ituaciones de revista鈥 como se denominan en nuestro gremio, no cuentan con el derecho a algunas licencias, como la que se puede solicitar para tomar un cargo de mayor jerarqu铆a o presupuestaria o la llamada 鈥渓icencia sin goce de sueldo鈥. Y por supuesto, lo m谩s grave, no garantiza la estabilidad ya que quien es titular en alg煤n momento va a volver a su cargo (luego de finalizada alguna suplencia) o como va a suceder en los pr贸ximos meses, porque logra titularizar.

Entonces, luego de al menos 20 a帽os, van a comenzar los concursos de traslado (para elegir tomar un cargo en otra escuela), acumulaci贸n (sumar horas o cargos donde ya trabaj谩s) y titularizaci贸n. Pero esta noticia, que a primera vista puede ser buena, esconde muchos problemas ya que el Gobierno de la Ciudad luego de dos d茅cadas de irregularidades y de deso铆r los reclamos docentes pretende avanzar sin tener en cuenta la situaci贸n previa.

Comienzan por los cargos de base (preceptor铆as, asesor铆a pedag贸gica, secretar铆a, cargos directivos) en una de las modalidades, llamada 鈥淢edia鈥 que incluyen ex liceos y comerciales. Ese es el inicio pero se sabe que van a continuar con los cargos docentes frente a cursos de todas las juntas.

Para sintetizar, los problemas m谩s graves son:

1- P茅rdida de fuentes de trabajo de cargos asignados en plena pandemia. Si pretenden empezar con la regularizaci贸n tendr铆an que hacerlo a partir de los cargos tomados a futuro.

2- El proceso de asignaci贸n no es transparente ya que contin煤an los actos p煤blicos virtuales. No se garantiza el acceso libre y p煤blico de la informaci贸n a la que debiera acceder toda la docencia. La plataforma online para los concursos naci贸 con la pandemia pero no puede seguir siendo 茅ste el mecanismo de designaci贸n. Tienen que volver los actos presenciales porque de esta forma podemos garantizar que no haya 鈥渕anos m谩gicas鈥. Adem谩s, es una instancia en la que nos reunimos y reclamamos por nuestros derechos.

3. El movimiento de cargos desestructura los acuerdos institucionales, pedag贸gicos y administrativos. Si hay un recambio importante de personal va a impactar en la vida escolar tanto de quienes trabajamos en las escuelas como de lxs estudiantes.

Frente a este panorama, se realizaron paros por parte del gremio Ademys y movilizaciones a la legislatura de la Ciudad a la que se sum贸 tambi茅n UTE y distintas organizaciones gremiales. En varias escuelas se llevaron a cabo acciones de visibilizaci贸n con cortes de calle, semaforazos y tambi茅n se hicieron relevamientos para conocer la magnitud de esta medidas. Estas iniciativas son fundamentales pero no alcanzan.

Se requiere la titularizaci贸n de los cargos interinos tomados hasta el momento y que los concursos sean para las horas y cargos que vayan surgiendo de aqu铆 en adelante.

Noelia Bartfay