–

De parte de ANRed August 12, 2022 230 puntos de vista

Este jueves 11 de agosto se realizó en Bariloche una concentración y volanteada en la entrada de la ciudad, en el marco del paro docente en todo el país convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con el fin de exigir el cese de la criminalización de la protesta social y la absolución del ex secretario chubutense de ATECh, Santiago Goodman, acusado de «incendio gravoso» en una manifestación ocurrida en septiembre de 2019. Mónica San Martín, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) Seccional El Bolsón, explicó a ésta agencia que «el paro fue también en apoyo al compañero de ATECh», y anunció: «el próximo miércoles vamos a ir a Viedma a marchar todos los docentes de la provincia, a reclamar nuevas paritarias y que el gobierno mire y escuche la realidad». Por ANRed.

A partir las 11 de este jueves 11 de agosto, docentes de Bariloche y El Bolsón nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTer), junto a otras organizaciones sociales y políticas, concentraron en la rotonda aledaña al puente Ñireco, a la entrada de la ciudad. Pese al característico frío glacial de invierno, los y las docentes cantaron, saltaron y volantearon en las horas pico, ante la sorpresa y una que otra simpatía (pero sincera) de turistas y pobladores.

Desde ANRed conversamos con Mónica San Martín, Secretaria General de UNTer El Bolsón, quien explicó: «los paros que fueron ayer y hoy, y van a continuar la semana que viene, tienen varios motivos: se rechazó la propuesta salarial, porque la verdad que es prácticamente una burla: estamos hablando de una proyección inflacionaria de todo el año como de un 90% y nos ofrecen en total aproximadamente un 54%, la mitad – razonó – Además, con sumas en negro, que es lo que venimos peleando hace rato, que ya no tiene que haber más. El mismo gobierno hizo un convenio con ANSES para que cada vez en los futuros aumentos vayan blanqueando las sumas, poniendo sumas remunerativas, porque realmente se desfinancia el ANSES, y el ANSES es un organismo solidario, que se mantiene con el aporte de los activos para poder pagar las jubilaciones y liquidar la parte de la gente ya jubilada. Entonces, de ésta manera se desfinancia con los sueldos, porque casi el 80% de un sueldo en negro desfinancia, aparte que se desfinancia el sindicato y la obra social, que también es una obra social solidaria porque – lo mismo que ANSES – se mantiene con el aporte de todos sus afiliados activos y jubilados. Algunas personas la usan muy poco – para comprar algún medicamento – y otras tienen graves problemas y graves tratamientos, y con eso se puede sostener a la gente que tienen problemas graves, pero si se desfinancia, si seguimos cobrando en negro, eso no alcanza, porque a nosotros nos hacen el descuento del básico, y estamos cobrando básicos de ocho mil, nueve mil pesos», informó.

«Otro tema es la defensa de la jubilación docente. Porque estamos peleando para que la jubilación se actualice cada tres meses y no dos veces por año como es ahora, que se actualiza en abril y en octubre. Con éste proceso inflacionario tan terrible que hay, los compañeros y compañeras jubiladas se quedan abajo, muy abajo», se lamentó la Secretaria General, y agregó: «por supuesto, el paro de ayer fue también en apoyo al compañero de ATEch que está condenado por una causa que abrieron hace dos años, cuando fue esa protesta en Trelew donde murieron dos compañeras en la ruta viniendo de la protesta, porque hacía rato que no cobraban y demás. Ahora sale la causa, el compañero está condenado y es una condena de cinco a diez años que no es excarcelable. Así que bueno, están con ésta cuestión de criminalizar la protesta, la protesta es un derecho constitucional, así que nos solidarizamos desde El Bolsón».

En la misma línea, Mónica San Martín, quien también es profesora de Historia, anunció ésta agencia: «y por supuesto estamos pidiendo nueva convocatoria paritaria, porque la verdad que ésta propuesta es insuficiente, es irrisoria, es mentirosa: la propuesta es del 22% según lo que dice el gobierno. El total, en cuotas, del 22%. Pero, si nos ponemos a hacer bien las cuentas finas, la primera cuota sería del 12 %, que no es real, porque dice que dentro de ese 12% hay un 4% que nos deben del semestre pasado, para recomponer lo que faltó el semestre pasado, entonces no es un 12, es un 8. Entonces no es un 22, es un 18. Que además no es acumulable y se suma al sueldo de enero. Así que nosotros estuvimos haciendo la cuenta y, más o menos, en el cargo testigo, el aumento que hay al básico es de 800 pesos. Que no alcanza, no nada, ni para una compra. Así que la semana que viene vamos a ir a Viedma a marchar todos los docentes de la provincia, a reclamar nuevas paritarias y al gobierno que mire y escuche la realidad».