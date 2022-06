Entrevista a Ileana Celotto de la AGD-UBA en CON ADU-H

Docentes universitarios: la lucha por el salario contin煤a

Mario Hernandez

-Conadu Hist贸rica llev贸 adelante un Congreso nacional el pasado lunes 13 y all铆 defini贸 la continuidad de las medidas de fuerza para este 23 y 24 de junio. 驴Qu茅 los lleva a tomar esta determinaci贸n Ileana?

-Como ya hemos explicado ac谩, gracias a tus llamados que nos ayudan a difundir nuestra pelea por el salario, nosotros ven铆amos reclamando la reapertura de paritarias dado que en el mes de marzo se hab铆a cerrado una paritaria del 41% hasta febrero del 2023 en 4 cuotas a lo largo del a帽o, a tal punto que reci茅n lleg谩bamos al 41% en septiembre con los valores de inflaci贸n que todos conocemos.

Pedimos la reapertura de paritarias, para despu茅s de solicitarlo presentarnos al ministerio. Comenzamos un plan de lucha que consisti贸 en 5 d铆as de paro. Un paro que no solamente llev贸 adelante Conadu Hist贸rica, sino que se fueron plegando sindicatos de base de Universidades que est谩n federadas en la otra federaci贸n Conadu. Hay dos grandes federaciones a nivel nacional de docentes universitarios y preuniversitarios: Conadu y Conadu Hist贸rica. Conadu es un desprendimiento de Conadu Hist贸rica. Conadu est谩 directamente asociada al gobierno de Alberto Fern谩ndez y de Cristina Fern谩ndez, en ese sentido la direcci贸n de Conadu fue una de las que firm贸 esa paritaria del 41% que llev贸 nuestro salario a la baja.

-Disculpame que te haga una interrupci贸n Ileana. Porque vos hablas de Conadu y Conadu Hist贸rica, pero resulta que yo veo que tambi茅n la propuesta fue aceptada por FEDUN, FATUN, CTERA y UDA鈥 驴Qu茅 representaci贸n tienen esas federaciones?

-FATUN es de la Universidad Tecnol贸gica, UTN, y FEDUN tiene una representaci贸n en varias universidades. Nosotros pr谩cticamente no la nombramos porque FEDUN no es que est谩 asociada a este gobierno, pero todos sus sindicatos son sindicatos patronales. Sea el gobierno que sea, sea el rector que sea, m谩s que patronales pertenecen y trabajan con los rectores de cada universidad. Hoy est谩n en la CGT, directamente forma parte de la mesa directiva de la CGT.

Despu茅s est谩n CTERA y UDA que tienen re-contra m铆nima representaci贸n, en algunos casos de preceptores de colegios preuniversitarios, es el caso de preceptores del Carlos Pellegrini o del Nacional Buenos Aires.

Vos dir铆as 鈥榖ueno, pero est谩n鈥. Ac谩 hay todo un manejo que ser铆a muy lindo tener tiempo para poder explicarlo. Lo voy a tratar de hacer breve. Los gobiernos, y cuando hablo en plural lo digo porque el gobierno de Macri actu贸 igual, y anteriormente los gobiernos kirchneristas, y ahora el gobierno de Fern谩ndez para imponer una paritaria necesitan tener una firma o m谩s de una firma. Entonces han trabajado conscientemente para darle representaci贸n a sectores que tienen muy poco peso a nivel nacional para poder tener, como vos me dijiste ahora, siglas que terminan firmando la paritaria.

Las federaciones m谩s grandes a nivel nacional, las que entre las dos engloban casi la totalidad de los docentes universitarios son Conadu y Conadu Hist贸rica.

-Bien y el reclamo de Conadu Hist贸rica entonces, 驴cu谩l es?

-En primer lugar, que ning煤n docente est茅 por debajo de la l铆nea de pobreza y que todos los docentes tengan salario, o sea, terminar con el trabajo gratuito, el trabajo mal llamado ad honorem.

Particularmente lo que nosotros estamos planteando es que la paritaria del 41% en esas cuotas no solamente no implicaba la recuperaci贸n del salario que llevamos perdido de todo este 煤ltimo per铆odo de gobierno y la 煤ltima parte del gobierno de Macri, un 30% aproximadamente, que se iba a ir aumentando mes a mes con los valores de la inflaci贸n. Por ejemplo, el reclamo que llevamos desde nuestra asamblea de AGD-UBA fue el 30% de inmediato para poder recomponer el salario.

Entonces, finalmente las federaciones, todas esas que vos nombraste y Conadu firmaron una propuesta paritaria que rechaz贸 el congreso de Conadu Hist贸rica con el que vos abriste este reportaje y firmaron que se manten铆an, acordaron mantener el 41%, pero adelantando las dos 煤ltimas cuotas, inclusive la 煤ltima que era la de septiembre.

Por lo tanto, ahora vamos a recibir en junio un aumento del 16% y en julio del 12%. Hay que aclarar que no son aumentos que se van dando desde el salario actual de ese mes, sino que son respecto del salario de marzo, o sea va a ser el 16% de marzo y despu茅s el 12% de marzo.

-No son acumulativos.

-Exactamente. Eso debilita tambi茅n el porcentaje, por supuesto. Porque si no ser铆a el 12% sobre un 32% o 31% pr谩cticamente, o 29%, m谩s exacto. Conadu Hist贸rica hizo un Congreso que rechaz贸 esa propuesta, fue la 煤nica federaci贸n que no la firm贸 y por eso vamos a una medida de lucha, de protesta este jueves y viernes para plantear que la lucha por el salario, a pesar de estar firmada esa propuesta, contin煤a.

Porque nosotros seguimos con salarios por debajo de la l铆nea de la pobreza, m谩s con los valores de la inflaci贸n que seguimos conociendo y que en agosto, ahora entramos en receso, pero en agosto esto se retomar谩.

Es muy importante que en esta medida de fuerza de jueves y viernes, que el jueves va a contar con una carpa frente al ministerio de Educaci贸n, se suman tambi茅n sindicatos de la otra federaci贸n, por ejemplo, el de Rosario ya ha decidido que se suma a nuestras acciones de jueves y viernes.

-Esperemos que esta medida haga recapacitar a nuestras autoridades universitarias porque no s茅 si lo comentamos, creo que no llegu茅 a hacerlo contigo, pero le quiero recordar a nuestros oyentes que de m谩s de 1.400 universidades evaluadas a nivel internacional, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ocupa el lugar N掳 67 y es la Universidad mejor ubicada de toda Iberoam茅rica, no solamente de Am茅rica Latina sino de Espa帽a y Portugal, y eso se sostiene como muchas veces hemos comentado contigo sobre la base de estos salarios de hambre y de docentes precarizados.

-Completamente, mir谩 para que tengan una idea de a qu茅 llamamos el problema del salario y esto que vos llamaste salarios de hambre, uno de esos profesores que logra ese ranking de la Universidad de Buenos Aires, que se dedica al trabajo frente a alumnos durante 20鈥痟oras semanales, ser铆a la jornada simple del maestro de grado en cuanto a horas, que tiene un t铆tulo universitario, que en la inmensa mayor铆a tiene tambi茅n t铆tulos de posgrado, en el mes de junio ten铆a un sueldo de 50.000 pesos y en el mes de julio va a recibir el 16% de esos 50.000, esto un profesor universitario que hace investigaci贸n, que hace docencia y que permanentemente se tiene que formar, y que trabajamos como todos saben much铆simo tambi茅n online, sobre todo despu茅s de la pandemia y que no recibimos ning煤n centavo por nuestros dispositivos para poder hacerlo y nuestras conexiones para poder conectarnos.

-Muchas gracias, Ileana.

-No, por favor Mario. Ma帽ana estaremos en la carpa, esperemos que el tiempo nos contemple. Estaremos en la carpa frente al ministerio.