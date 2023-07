–

芦Todo lo que est谩 pasando en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires es bastante preocupante. Cada d铆a aparecen m谩s carteles en la v铆a p煤blica que dicen La educaci贸n es futuro, cuando en realidad la est谩n destruyendo. Ni Larreta ni Acu帽a mandar铆an a sus hijos a las escuelas p煤blicas禄. Por ANRed

Docentes y estudiantes de los 29 Institutos Superiores de Formaci贸n Docente se encuentran en lucha contra el cierre de las inscripciones en el segundo cuatrimestre en once profesorados de Educaci贸n Inicial, tres post铆tulos del ISP Dr Joaqu铆n V. Gonzalez y de un grupo de carreras del I.E.S. 2 y el Instituto Dra. AliciaMoreau de Justo.

ANRed dialog贸 con Brenda Casagrande, Coordinadora del CEPSCHE (Centro de Estudiantes del Profesorado Sara Chamberlain Eccleston) quien explic贸: 芦lo que viene pasando en realidad es algo desde el 2018 cuando se presenta el proyecto de la Unicaba, ahora Universidad de la Ciudad el nombre lo cambiaron porque qued贸 muy manchado. Ese proyecto buscaba cerrar los 29 profesorados, eso no se logr贸 y a partir de ese momento lo que est谩 haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es tomar distintas medidas que buscan el vaciamiento de los 29 profesorados, de los 29 institutos de formaci贸n docente. Hace m谩s de dos semanas nos enteramos por medio de una carta que mand贸 el Ministerio de Educaci贸n que no se iban a abrir las inscripciones en la carrera de Educaci贸n Inicial en 11 de los 13 profesorados que la dictan. Solo quedaron abiertas las inscripciones en el segundo cuatrimestre, en el profesorado Chamberlain-Eccleston ubicado en Alcorta y Dorrego y en el normal 6 ubicado en Santa Fe y Araos. Los dos en Palermo禄.

Agreg贸 芦esta cuesti贸n de cerrar las inscripciones en el segundo cuatrimestre a los profesorados de inicial se viene queriendo hacer desde el 2020, pero los rectores y las rectoras de los profesorados vienen marcando una fuerte oposici贸n frente a esto, logrando que se sigan abriendo las inscripciones. Este a帽o no hubo forma de impedirlo, bajaron la resoluci贸n sin consultar y est谩n dejando un mont贸n de aspirantes a ingresantes sin la posibilidad de estudiar en un profesorado. Con todo esto que sucedi贸, se arm贸 un revuelo en todas las instituciones que dictan la carrera inicial. El gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educaci贸n de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una reuni贸n con el CEGE que son los rectores y las rectoras de los profesorados donde ellos iban a exigir la reapertura. En esa reuni贸n les dijeron que efectivamente se iban a cerrar y que no iba a haber tal apertura. Y los argumentos que ellos dan son c贸micos, 隆para no llorar!禄.

Contin煤a 芦en la carta dice varias cosas pero lo que resalto es que Emmanuel Lista (Director General de Formaci贸n Docente, GCABA) escribe: frente al argumento de que se necesitan m谩s docentes en el nivel inicial y por lo tanto aspirantes a PEI, profesorado de educaci贸n inicial, no se verifican cargos docentes vacantes en el nivel. Est谩 diciendo que hay muchas maestras de nivel inicial, por lo tanto pocos cargos. Esto es una mentira. Lo que estar铆a faltando son la creaci贸n, la construcci贸n de jardines maternales y jardines de infantes, que es una deuda que tienen pendiente hace 16 a帽os. El a帽o pasado en la Ciudad de Buenos Aires se quedaron sin vacantes 50 mil ni帽os y ni帽as. En vez de fomentar la formaci贸n docente de los distintos niveles, la soluci贸n para ellos es cerrar las inscripciones y cerrar jardines. Porque argumentan que la tasa de natalidad est谩 bajando y no ser谩n necesarios los jardines maternales e iniciales. La construcci贸n de m谩s escuelas es un reclamo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo禄.

En relaci贸n a las condiciones de las escuelas en todos los niveles educativos Casagrande manifest贸: 芦todo lo que est谩 sucediendo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a mi parecer,es que las condiciones para estudiar y aprender no est谩n dadas. No hay gas, hace mucho fr铆o y cuando hizo calor no hab铆a ventiladores y la soluci贸n de la ministra Soledad Acu帽a fue mandar botellas de agua a temperatura ambiente que ni siquiera alcanzaban para el total de los estudiantes. Hemos visto ratas, cucarachas y alacranes en el caj贸n de juguetes de un jard铆n maternal. Se caen los techos, la infraestructura no da para m谩s禄. 芦Todo lo que est谩 pasando en las escuelas de la CABA es bastante preocupante. Cada d铆a aparecen m谩s carteles en la v铆a p煤blica que dicen `La educaci贸n es futuro麓, cuando en realidad la est谩n destruyendo. Ni Larreta ni Acu帽a mandar铆an a sus hijos a las escuelas p煤blicas禄 finaliz贸.