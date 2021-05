–

De parte de La Peste May 3, 2021 21 puntos de vista

鈥溌縌u茅 es un trabajo de mierda y qui茅n tiene un trabajo de mierda? 驴Crees que tu trabajo no tiene sentido? Entonces es probable que tenga un trabajo de mierda, que no le brinda ninguna satisfacci贸n ni ning煤n otro beneficio. En este documental de vpro y antrop贸logo estadounidense, David Graeber analiza m谩s de cerca los trabajos de mierda, por qu茅 existen y qu茅 hacen con nosotros.

M谩s del veinte por ciento de los trabajadores de Occidente tienen la idea de que lo que hacen no tiene ning煤n sentido. Sin embargo, se involucran en un accidente y ganan miles de millones juntos. 驴Por qu茅 no dejamos esos trabajos de mierda?

Incluso hay personas que saben con certeza que su trabajo no est谩 contribuyendo. A veces, su trabajo va en contra de todos sus principios. Es un trabajo que si no se hiciera nadie se lo perder铆a. El mundo ser铆a a煤n mejor si no se hiciera el trabajo.

El fen贸meno del 鈥渢rabajo de mierda鈥 fue puesto en el mapa por el antrop贸logo estadounidense David Graeber. La imagen que pinta explica muchos fen贸menos contempor谩neos, que economistas, soci贸logos y polit贸logos desconoc铆an hasta ahora. La burocracia en expansi贸n en las empresas, por ejemplo, donde nada ni nadie se vuelve m谩s eficaz o productivo. Seg煤n Graeber, la cultura empresarial actual es un nuevo sistema feudal, dentro del cual los altos directivos construyen sus reinos bajo la bandera de la eficiencia. Los bloques de construcci贸n son departamentos in煤tiles donde la gente se pierde.

Pero hay (ex) empleados que ya no est谩n dispuestos a seguir con sus tonter铆as. Han dejado atr谩s su trabajo en el gobierno, en empresas o multinacionales. Su trabajo, dicen, no tiene sentido. Pintan una imagen impactante de un jard铆n de oficina en el que la tarea m谩s importante del empleado es desempe帽ar un papel en el espect谩culo de marionetas de mierda. 驴Cu谩nto tiempo seguimos creyendo en el trabajo remunerado como la meta m谩s alta alcanzable en la vida?鈥2

Director: Roland Duong Research: Henneke Hagen

Camera: Hans Bouma, Jelle Dijkstra, Adri Schrover

Sound: Jochem Salemink

Edit: Rinze Schuurman

Research pictures: Rob Dorresteijn

Online composition: Arja van den Bergh

Production: Marie Schutgens