De parte de Todo Por Hacer May 27, 2021

Dirigido por Yony Leyser. 2017. 1:23 min.

芦Are you a boy / or are you a girl / in your bleach blonde hair禄 (Eres un chico o una chica con tu pelo rubio decolorado) cantaba Jayne County en 1977.

Bruce Labruce, conocido como el porn贸grafo del punk, ten铆a 18 a帽os cuando lleg贸 a Toronto (Canad谩) en 1982. Pronto se dio cuenta de que la ortodoxia gay de los grupos de la ciudad constre帽铆a sus ansias de una autodeterminaci贸n sexual fluida y flexible. La escena punk rock, por su parte, tambi茅n impon铆a estrictos roles de g茅nero que le empujaban a la marginaci贸n. En 1981 la cantante y directora G. B. Jones junto con Caroline Azar y Candy Parker hab铆an formado la banda Fifth Column (Quinta Columna). El nombre se refiere a la estrategia franquista del golpe de 1936. Se trataba de un grupo de punk formado s贸lo por mujeres que LaBruce define como feministas a su manera. Bruce y G.B., en respuesta al creciente aburguesamiento de la comunidad gay, crearon el fanzine conocido como J.D.鈥檚 de contenido sexual, pol铆tico y art铆stico y dedicado a la agitaci贸n con titulares como 芦Hitler ten铆a raz贸n: los homosexuales son los enemigos del Estado禄.

El documental Queercore narra la historia de estos creadores y de grupos musicales y perform谩ticos canadienses cuya producci贸n art铆stica encontr贸 inspiraci贸n en el situacionismo, especialmente las obras La revoluci贸n de la vida cotidiana de Raoul Vaneigem y La sociedad del espect谩culo de Guy Debord. La cinta sostiene la teor铆a de que lo que hoy conocemos como Movimiento Queer naci贸 entre las p谩ginas de ese fanzine casero, cuyo contenido correr铆a como la p贸lvora de las calles de Toronto inspirando a otros como, por ejemplo, los creadores de Homocore en San Francisco (Estados Unidos) y la banda Pansy Division.

La revista Homocore servir铆a de inspiraci贸n al propio Kurt Cobain de Nirvana para componer su tema God is Gay y, al mismo tiempo, el tema Smells like teen spirit fue versionado por Pansy Division en Smells like queer spirit: 芦Against all odds, we appear / Grew up brainwashed / But turned out queer / Bunsplitters, rugmunchers too / We screw just how we want to screw禄 (Contra todo pron贸stico, aparecimos / Crecimos con un lavado de cerebro / Pero result贸 extra帽o / rompebollos, muerdealfombras tambi茅n / Nos jodemos como queremos joder).

Queercore nos permite recorrer las d茅cadas de 1980 y 1990 y observar la evoluci贸n de la m煤sica y las revistas pol铆ticas en defensa de la liberaci贸n sexual y el feminismo. Veinte a帽os despu茅s, sus protagonistas nos animan a empujar los l铆mites de la normalidad siempre un poquito m谩s.