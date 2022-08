–

De parte de Peri贸dico El Roble August 28, 2022 244 puntos de vista

Fotos: corresponsal para El Roble

Buenos Aires, 26 de agosto de 2022

Nuevamente tomamos las calles llevando adelante esta gran jornada de lucha a nivel nacional que visibiliza y repudia y la represi贸n que ejerce hist贸ricamente el Estado contra nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y familiares, aqu铆 nos encontramos para unificar el grito de bronca, dolor, amor y resistencia. Queremos que el poder nos vea, queremos que deje de ser SORDO Y CIEGO. Qu茅 pasa que no nos ven?

La impunidad que pretenden imponernos tiene como respuesta esta iniciativa de los familiares de v铆ctimas del gatillo f谩cil y la represi贸n estatal, ya sea por acci贸n u omisi贸n, marcha que hoy se replica en C贸rdoba, Chaco, Tucum谩n, Rosario, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes, R铆o Negro (Cipolletti y Bariloche), Mar del Plata, Misiones, y en otras ciudades y pueblos del pa铆s.

Hoy decidimos marchar con las fotos de los asesinos de nuestros hijxs, tanto los victimarios directos como los responsables pol铆ticos, algunos de los cuales siguen formando parte de diferentes gobiernos. Sus rostros tienen que ser conocidos por todos y todas, son victimarios y son peligrosos.

Nuestras palabras pueden parecer repetitivas, pero es que la situaci贸n de represi贸n e impunidad se profundiza a帽o a a帽o. Ning煤n gobierno, aun el que se llama a s铆 mismo 鈥減rogresista鈥 ha terminado con la pol铆tica de aplicar pena de muerte, que se llama gatillo f谩cil.

Denunciamos no s贸lo a los polic铆as, prefectos, gendarmes, funcionarios o penitenciarios que asesinan, torturan y desaparecen, sino al Estado en su conjunto, del que forman parte esencial. Sabemos que estas pr谩cticas represivas suceden a lo largo y a lo ancho del pa铆s, sin distinci贸n partidaria y en todas las dimensiones de gobierno, Municipal, Provincial y Nacional.

El estado mata de muchas formas. Con una bala, pero tambi茅n con la desprotecci贸n, con la desidia y con la corrupci贸n.

El estado es tambi茅n responsable por las muertes en contextos de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminaci贸n, racismo y selectividad del sistema de justicia penal, que castiga a los grupos m谩s vulnerados social y econ贸micamente. Estos grupos no tienen celdas vip ni gozan de beneficios. Sus derechos son vulnerados, se los somete a violencias, desatenci贸n de la salud y alimentaci贸n, tortura f铆sica y psicol贸gica,.

No podemos dejar de decir lo que ocurri贸 en el hospital Borda el 14 de agosto ucurrio un caso de gatillo f谩cil contra un paciente en el sector servicio NRO 2 perpetrado por un polic铆a de la ciudad de buenos aires , alegando que en paciente asesinado ten铆a un cuchillo , ahora nos preguntamos que hacia un polic铆a en un hospital ???

Que funci贸n cumplen ah铆 , porque no se supo de este asesinato .en contexto de encierro por salud mental .

El 60% del total de personas privadas de su libertad son j贸venes de 18 a 30 a帽os de edad. M谩s de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisi贸n preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas est谩n acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas, hurto, etc.) o por infracci贸n a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores. Casi ninguna persona presa es funcionaria estatal o policial. Las causas contra funcionarios p煤blicos de diversos gobiernos en general no prosperan, se diluyen o cajonean. Es por esta extrema desigualdad que la llamada 鈥渓ey de v铆ctimas鈥 27372, afecta b谩sicamente a personas j贸venes con derechos vulnerados en una larga cadena de injusticias, y no a ning煤n 鈥減ez gordo鈥 judicial, pol铆tico o de fuerzas de seguridad.

Las muertes en comisar铆as e instituciones penales se disfrazan como 鈥渟uicidios鈥 o 鈥渁ccidentes鈥 que todas las familias denuncian. As铆 ocurri贸 con Daiana Abreg煤, una joven de 26 a帽os cuyo cuerpo fue hallado el 5 de junio pasado en un calabozo de la comisar铆a de Laprida provincia de Buenos Aires; asesinato amparado por el m茅dico legista que realiz贸 la primera autopsia; y el fiscal sin embargo, en la segunda autopsia se demostr贸 que no hab铆a marcas de lazo en su cuerpo, pero s铆 s铆ntomas de asfixia mec谩nica , en ese contexto estaban detenidos 5 polic铆as 3 mujeres y 2 hombres.

Repudiamos con toda bronca y asco la libertad de los 5 polic铆as asesinos el D铆a 22/8

Alegando que Daiana se suicid贸 y sabemos que no que la torturaron y asesinaron con pr谩cticas de los peores a帽os de nuestra Argentina la dictadura c铆vico militar eclesi谩stica .

En este mismo sentido denunciamos el asesinato de Leo Bravo, de 37 a帽os, en Charata, provincia de Chaco, el 26 de febrero de este a帽o, del que se cumplen hoy, 6 meses. Leo fue hostigado y perseguido en los 煤ltimos 5 a帽os por la polic铆a, 鈥 bajo la excusa de su consumo problem谩tico- hasta culminar en una golpiza de la cual hay testimonios; asesinato que tambi茅n fue disfrazado en una trama de complicidades y falsas autopsias, que actualmente est谩n siendo investigadas, y 4 de los polic铆as implicados est谩n detenidos.

Los casos de Daiana y Leo no son aislados, ya que el informe oficial del Comit茅 Nacional para la Prevenci贸n de la Tortura indic贸 que, en 2021, hubo 83 muertes de detenidos en seccionales policiales en todo el pa铆s.

Las formas que algunos llaman 鈥渁usencia del estado鈥 tambi茅n son maneras de matar, como lo demuestran, entre otras, la falta de pol铆ticas frente al aumento sideral de los feminicidios y el maltrato constante a las v铆ctimas y familiares dentro de las dependencias que debieran contenerlas. Desde enero hasta julio de este a帽o, se produjeron 171 feminicidios, 3 trans/travesticidios y 10 feminicidios vinculados; en esta misma situaci贸n, 191 hijos e hijas quedaron sin madres.

No podemos dejar de mencionar aqu铆 la sentencia por el crimen de Cecilia Basald煤a, cuyo cuerpo se encontr贸 en Capilla del Monte en abril de 2020, con signos de violencia f铆sica y sexual. Por el mismo, sus familiares denunciaron que el 煤nico acusado por el crimen era lo que llamamos 鈥渦n perejil鈥. Recientemente se realiz贸 el juicio, repudiado por la familia, donde este 煤nico acusado fue absuelto, pero donde la fiscal nunca escuch贸 a los padres ni sigui贸 l铆nea de investigaci贸n que implicara a los polic铆as. Otra de las tantas causas armadas, a veces para encubrir, y a veces para frenar nuestras luchas.

Es com煤n que a familiares y amigos/as, adem谩s de condenarnos a investigar y desocultar, se nos ningunee y hasta amenace. As铆 ocurri贸 con la familia de Facundo Ferreira, el ni帽o de 12 a帽os baleado en la cabeza en San Miguel de Tucum谩n en 2018. Durante todo el proceso judicial los familiares del ni帽o fueron hostigados inclusive con disparos frente a su casa, y en la lectura de la sentencia, fue atacada una periodista. Por este asesinato se logr贸 condenar a cadena perpetua a los polic铆as C谩ceres y Gonz谩lez Montes de Oca, demostr谩ndose que alteraron la escena del crimen mientras Facundo agonizaba, intentando crear la teor铆a de un enfrentamiento, que fue difundida por las c煤pulas de las fuerzas de seguridad de Tucum谩n y por la propia Patricia Bullrich, que era en 2018 Ministra de Seguridad Nacional.

Bullrich es la ex ministra que justific贸 al asesino Chocobar, la misma que propuso que se arme quien quiera, mientras fue gobierno; pero su discurso e intenci贸n no est谩n lejanos a Berni, actual Ministro de Seguridad de la provincia de Bs As, quien recientemente volvi贸 a pedir la baja de la edad de imputabilidad. Ese mismo Berni acaba de declarar que: 鈥渉ay una complicidad, a veces por necesidad, de algunas familias que no quieren ver鈥. Ese mismo ministro que no ha sido llamado a interpelaci贸n por ninguno de los diputados o diputadas que se definen como 鈥減rogresistas鈥. 驴No saben que mensaje de mano dura de estos personajes, reforzado a toda hora por los medios masivos de comunicaci贸n, significa m谩s control social, m谩s represi贸n, m谩s injusticia social y m谩s pibes muertos? Se pretende mostrar a las fuerzas represivas como heroicas, pero en realidad son parte del problema y no de la soluci贸n. Las zonas liberadas donde operan las fuerzas de seguridad se cobran muchas vidas, y son los mismos personajes que operan en las redes de trata y corrupci贸n.

Por cada condena que le arrancamos a un poder judicial lento, negligente y hasta c贸mplice, hay cientos de casos que no llegan a juicios, o donde hay condenas rid铆culas frente a la gravedad de la muerte de nuestros pibes y pibas.

Ha sido un logro la condena, en agosto de 2021, al prefecto Brites, asesino de Cristopher Bocha Rego, a cadena perpetua y a otros miembros de la fuerza a penas por encubrimiento, as铆 como la condena 鈥 en 2022- por el asesinato a Nicol谩s V谩zquez ocurrido en 2013, cuando se encontraba desarmado, asustado y con las manos en alto. Por este crimen se logr贸 la perpetua para el ex comisario H茅ctor Amarilla.

Al mismo, tiempo y denunciando las tramas c贸mplices pol铆ticas, judiciales y policiales, repudiamos el lamentable resultado del juicio por el asesinato de Marcos Acu帽a, fusilado en 2015 por el prefecto Juan Jos茅 Silva. El asesino aleg贸 defensa propia, despu茅s de disparar 3 veces contra un joven desarmado. Solo ten铆a 2 encendedores en su bolsillo .

La sentencia, de 2022, le lleg贸 a la familia y abogados a trav茅s de un correo electr贸nico, posiblemente porque el Tribunal no se atrevi贸 a enfrentarlos cara a cara; y fue de un a帽o de condena en ejecuci贸n condicional y cinco de inhabilitaci贸n para portar armas, consider谩ndose que actu贸 en un exceso de leg铆tima defensa y (sin poder probar en ning煤n momento de qu茅 se estar铆a defendiendo).

Vergonzoso es tambi茅n el resultado del juicio por el asesinato de Pablo 鈥淧aly鈥 Alcorta, fusilado por el polic铆a Diego Ariel Tolaba en 2013. En este juicio se evidenci贸 la terrible complicidad de la fiscal铆a con la fuerza policial. Una fiscal铆a que ley贸 su alegato y solicit贸 absoluci贸n para el asesino. Diego Ariel Tolaba est谩 en libertad, dej贸 de ser miembro de la bonaerense para ser polic铆a de la ciudad.

Otro asesino suelto que le duele la condena social que se pasa de jurisdicci贸n protegido por la fuerza.

Son incontables tambi茅n las causas que se caen por inacci贸n de la llamada justicia, o por sospechosas 鈥減茅rdidas de pruebas鈥 que benefician a los asesinos de nuestros pibes y pibas. Citamos el caso del asesinato conjunto de Huguito Arce y Carlos V谩zquez, fusilados por el cabo de la polic铆a Sergio Bobadilla, quien solamente fue llamado a declarar como testigo. Posteriormente, en 2015, la pericia bal铆stica determina que los j贸venes no ten铆an armas; esta pericia 鈥渄esaparece鈥 del juzgado y si bien la familia la recupera, con la excusa de la pandemia se demoran los tiempos y actualmente la causa est谩 en proceso de cierre.

Estas injusticias no son casuales ni son excepcionales, es por eso que, si bien seguiremos llenando los tribunales y las calles ante cada juicio, sabemos que es en inferioridad total de condiciones.

En mayo de 2023 comenzar谩 el juicio por Brandon Romero, asesinado en Mar del Plata el 5 de julio de 2020. Su asesino, Pedro Arc谩ngel Bogado, vaci贸 su cargador entero en el cuerpo de Brandon. En ning煤n momento le hicieron el test de alcoholemia ni el de toxicolog铆a al oficial Bogado. Luego de una larga lucha, sus familiares y amigos han conseguido que la causa se eleve a juicio, en este caso por jurados, pero sin acusaci贸n por parte del fiscal.

Nos preguntamos ??

Porque el fiscal no acusa , cual es la funci贸n de un fiscal ?

De acusar o de defender ??

Tambi茅n comenzar谩 en esa fecha, el juicio por la Masacre de Monte, donde Danilo Sansone, Camila L贸pez, Gonzalo Dom铆nguez y An铆bal Su谩rez murieron en 2019, tras una persecuci贸n policial a los tiros y un choque posterior; en el mismo acto fue herida gravemente Roc铆o Quagliarello. Los polic铆as est谩n imputados por homicidio agravado.

En todas estas luchas, peleamos por la sentencia, pero tambi茅n y sobre todo por la conciencia. Para que exista de verdad un NUNCA MAS que nunca lo fue.

Tenemos claro que el asesinato de nuestros pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represi贸n estatal necesaria en una sociedad con un sistema injusto. En este sistema injusto el peor crimen es la desigualdad social, que se profundiza.

Hace pocos d铆as, en la ciudad m谩s rica del pa铆s Buenos Aires, muri贸 una ni帽a de 11 a帽os por desnutrici贸n. Los y las docentes de la escuela denuncian en el d铆a a d铆a las problem谩ticas de la comunidad, las condiciones edilicias y de alimentaci贸n en los comedores escolares. El estado vulnera los derechos de los ni帽os y ni帽as. El problema no es la gente m谩s castigada que recibe subsidios. Hay que hablar de la falta de presupuesto para educaci贸n que siempre es una de las partidas m谩s afectadas en los recortes, junto a las partidas de los comedores y un men煤 que no resuelve el aporte cal贸rico de quienes est谩n en crecimiento. La muerte de esta ni帽a es un crimen de estado, fue una muerte anunciada y fue una muerte evitable. El estado es responsable!

Cuanto m谩s hambre y pobreza, cuanto m谩s ajuste, habr谩 tambi茅n mayores estallidos, mayor indignaci贸n, y por tanto mayor represi贸n de los distintos gobiernos; mayores permisos para accionar con impunidad por parte de las fuerzas represivas.

La verdadera seguridad no se asienta en el aparato represivo del estado sino en el cuidado y bienestar de todo el pueblo. No permitamos que los discursos de odio se instalen, el problema de la violencia lo crean los poderosos.

Esta situaci贸n no ocurre solamente en nuestro pa铆s, sino que m谩s all谩 de las fronteras debemos denunciar la criminalizaci贸n que sufren los pueblos. Repudiamos nuevamente al Estado genocida, femicida e infanticida de Paraguay por la violaci贸n, torturas asesinato de las dos ni帽itas argentinas, Lilian Mariana Villalba y Mar铆a Carmen Villalba, de 11 a帽os el 2 de septiembre del 2020 y la desaparici贸n forzada de Elizabeth Oviedo Villalba 芦LICHITA禄 el mismo d铆a. Exigimos su aparici贸n con vida y la libertad de Laura Villalba, v铆ctima de una causa armada, en un contexto de persecuci贸n a toda la familia Villalba.

En esta lucha desigual estamos, en esta lucha desigual nos encontramos, en esta lucha hacemos visibles las injusticias. Queremos que nos vean y escuchen, queremos no ser invisibles. Qu茅 pasa que no nos ven qu茅 pasa que no nos oyen?

Nuestra lucha es contra la impunidad de ayer y de hoy. Nuestra lucha es con los ejemplos de otros y otras luchadores/as, y con la bandera de sus hijos que nos mostraron las Madres. Hoy queremos abrazarlas, y en particular recordar que un 27 de agosto pero de 1976, milicos asesinos secuestraron Ana Mar铆a Baravalle, hija de nuestra Madre Mirta Baravalle, y a su marido Julio Cesar Galizzi. En ese momento Ana Mar铆a ten铆a un embarazo de 5 meses de gestaci贸n, es decir que seguramente dio a luz a su hijo o hija en cautiverio.

Desde ese momento, Mirta encara su lucha por aparici贸n con vida, y tambi茅n por recuperar a Camila o a Ernesto. Seguiremos buscando, Mirta, seguiremos luchando como nos ense帽an Mirta, Nora, Elia y tantas Madres!

Los familiares sabemos que la acci贸n colectiva es lo 煤nico que potencia nuestra lucha, sin distinguir entre v铆ctimas de primera o de segunda, para nosotros todos los pibes y pibas son iguales. Aunque el dolor nos atraviese, tenemos que seguir buscando las formas de denunciar y organizarnos. Nos tienen que oir, nos tienen que ver. Las fotos de nuestros pibes y pibas asesinados, GRITAN desde sus miradas.

* * BASTA DE LIBERAR A LOS REPRESORES ASESINOS DE NUESTROS PIBES Y PIBAS

* * LIBERTAD a los y las presos por luchar

* * NO la baja de edad de imputabilidad

* NI UNA MENOS en las c谩rceles tambi茅n

* BASTA de redes de trata

*BASTA de persecuci贸n y estigmatizaci贸n a las personas lesbianas, gays, travestis, trans, y a todas las diversidades sexuales

* BASTA de torturas y muertes en lugares de detenci贸n

* BASTA de desapariciones forzadas

* BASTA de detenciones arbitrarias

* BASTA DE causas armadas

* BASTA DE FEMINICIDIOS Y TRAVESTICIDIOS

* BASTA DE GATILLO FACIL

* NI UN PIBE MENOS

NI PIBA MENOS

NI UNA BALA M脕S

EL ESTADO ES RESPONSABLE

POR EL NUNCA MAS QUE NO FUE

QUE SEA VERDADERAMENTE

NUNCA MAS