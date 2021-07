–

De parte de Amor Y Rabia July 15, 2021 102 puntos de vista



Macron está haciendo que la vigilancia y el control ubicuos sean la norma con el acoso para los no vacunados

por Norbert Häring

13 de julio de 2021

El presidente francés Macron amenaza con imponer la vacunación obligatoria contra en Coronavirus y ha decidido practicar el acoso selectivo sobre aquellos que no han sido vacunados. Tan solo superficialmente se trata de la vacunación obligatoria de la población. Se trata sobre todo de ampliar la infraestructura de vigilancia y el control permanente de la población y de acostumbrar a la gente a mostrar su documentación constantemente.

Emannuel Macron anunció en su discurso televisado antes de la fiesta nacional del 14 de julio que los trabajadores del sector sanitario tendrán que vacunarse. (El hecho de que Macron esté rompiendo una promesa explícita hecha en noviembre de 2020 de no hacer obligatoria la vacunación contra Covid es solo es una nota a pie de página tras las diversas experiencias a este respecto con los políticos durante la pandemia). Por el momento, no se trata de obligar a toda la población a vacunarse sino tan “sólo” se planea aumentar la presión respecto a la vacunación sobre los ciudadanos franceses mediante una serie de vejaciones.

A partir de agosto, las personas que no hayan sido vacunadas solo podrán participar en la vida pública si se someten continuamente a tests. A partir del otoño, deberán pagar ellas mismos esos tests. En las entradas de bares, restaurantes o centros comerciales y todos los medios de transporte suprarregionales, lo primero que debe hacer es acreditar que ha sido vacunado o que tiene un resultado negativo mediante un pasaporte sanitario.

Hasta hace 18 meses, todo el mundo se habrían dado cuenta de lo monstruoso que es algo así. Pero la normalización del control total ha avanzado mucho, como se pretendía. Recordemos la cita de la entrevista de Peter Schwartz, una de las personas detrás del escenario totalitario de la Fundación Rockefeller:

“Aceptaremos gradualmente mucha más vigilancia. Y al final no nos molestará porque, para la mayoría de las personas en la mayoría de las situaciones, hace más bien que mal”.

El escenario “Lock Step” de 2010 plantea una pandemia similar a la pandemia del Coronavirus. En dicho escenario, los gobiernos autoritarios son mejores para hacer frente a la pandemia, por lo que está teniendo lugar un cambio global hacia el autoritarismo. La población lo acepta, al igual que acepta las tecnologías digitales de vigilancia, que se están expandiendo para controlar mejor a la población.

Desde entonces, la fundación ha estado trabajando en la implementación de este programa disfrazado de escenario teórico, en asociación con los poderosos socios que cooperan con ella. Estos incluyen la Fundación Gates, Accenture, Microsoft, la Alianza de Vacunas Gavi, el Foro Económico Mundial y, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos en segundo plano. Desde hace diez años, los planes sobre cómo utilizar una pandemia para hacer cumplir las formas autoritarias de gobierno y el control total han estado en el cajón, a disposición del público.

Pero los planes no están inactivos allí, sino que se han impulsado con programas como ID2020, Known Traveller y el pasaporte de vacunación digital, en los que la UE ha estado trabajando desde al menos 2018.

ID2020, la alianza privada impulsada por Microsoft que busca imponer a la población mundial una identificación digital (para evitar depender de Silicon Valley la UE impulsó su propio pasaporte digital)

Cualquiera que quiera objetar ahora que la sorprendente coincidencia entre el avance actual hacia el autoritarismo y el escenario planteado por la Fundación Rockefeller se debe simplemente a las necesidades de la pandemia, y que no está siguiendo ningún plan, debe verificar si realmente existe una buena justificación para la eliminación de los derechos básicos para aquellas personas que no se vacunen. Algunos argumentos potentes que me vienen a la mente para responder a eso:

Nadie planea seriamente que podemos erradicar el Coronavirus mediante la vacunación. Está claro que tendremos que hacer frente al virus de forma permanente en forma de nuevas variantes, pero la inmunidad básica ya generalizada contra los coronavirus seguirá aumentando con el tiempo.

Ya no se dice que la vacunación protege contra la infección. Solo protege contra los casos más graves. Hasta donde yo sé, según la información científica actual las personas que han sido vacunadas pueden contagiarse y pueden ser contagiosas.

Si la vacunación realmente proporciona una protección confiable contra los casos más graves de la enfermedad, y solo entonces se justifica una campaña de vacunación, entonces es muy poco probable que el sistema de salud se sobrecargue en el futuro teniendo en cuenta las tasas de vacunación voluntaria que ya se han logrado y las que se espera conseguir.

¿Quién necesita realmente estar protegido de los no vacunados, si los vacunados están protegidos por la vacuna? Los niños no. Para ellos, los casos graves son extremadamente raros, tan raros o más que los efectos secundarios de la vacunación en personas vacunadas.

Las vacunas no han pasado por los procedimientos habituales para garantizar su seguridad, tan sólo una aprobación de emergencia. Se conocen efectos secundarios graves, y tan sólo se discute sobre su alcance. Es descaradamente irresponsable obligar a la gente a correr tales riesgos.

Resumen : Solo me puedo explicar medidas autoritarias de corte marcial como la de Macron si existe una agenda para llevar a cabo una transformación de la sociedad hacia un estado autoritario. Los argumentos que buscan legitimarlo son demasiado débiles.