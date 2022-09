–

De parte de Kurdistan America Latina September 1, 2022 170 puntos de vista

Casi siempre faltan billetes para estirarse en las camas del Dogu Express. Estas son las cifras del tren m谩s ic贸nico de Turqu铆a: unos cuarenta euros al cambio para recorrer los 1365 kil贸metros entre Ankara y Kars -en el extremo oriental del pa铆s- en veinticuatro horas de viaje. Es m谩s que suficiente para leer Nieve, la novela que Orhan Pamuk ambienta en Kars, pero no es el c茅lebre y m谩s famoso escritor turco la raz贸n de este viaje, sino los armenios y las que fueron sus tierras. Tambi茅n los turcos y los kurdos, porque son ellos los que las habitan hoy.

En el Dogu Express, campesinos y urbanitas comparten un vag贸n con varias decenas de asientos en filas de tres butacas que se van quedando fr铆as a medida que se atraviesa la profundidad de Anatolia hasta llegar a Kars. Es el final de trayecto, en el mism铆simo coraz贸n de la Armenia occidental hist贸rica, pero ya no quedan armenios all铆. Solo edificaciones milenarias, muchas de ellas en ruinas, dan fe de la presencia de una comunidad que fue exterminada a principios del siglo XX, un cap铆tulo de la Primera Guerra Mundial que muchos pasan por alto, aunque hay excepciones. 鈥淣adie se acuerda del genocidio de los armenios鈥, lleg贸 a decir Hitler para justificar su plan para los jud铆os. Volviendo a los turcos, la suya es una posici贸n tan complicada como la de defender lo indefendible: llevan un siglo intent谩ndolo y, de tanto repetirlo, de tanto acallar las voces discordantes, se lo creen, o justifican el pasado o, simplemente, lo han olvidado.

Se trata de un silencio que escuch茅 de forma atronadora durante los cinco a帽os que pas茅 como corresponsal en el pa铆s. Poner la pluma sobre el genocidio armenio le cost贸 al propio Orhan Pamuk su encausamiento con el art铆culo 301 del C贸digo Penal turco (鈥渋nsultar y debilitar la identidad turca鈥). 鈥淓n Turqu铆a mataron a un mill贸n de armenios y a treinta mil kurdos. Nadie habla de ello y a m铆 me odian por hacerlo鈥, dijo en una entrevista a un peri贸dico suizo. Luego llegar铆a el exilio, pero siempre puede ser much铆simo peor. Hrant Dink, periodista y fundador del diario armenio Agos, fue acribillado a balazos en 2007. Entre otras cosas, Agos hab铆a tenido el valor de publicar una historia en la que una fuente aseguraba que Sabiha G枚k莽en, la primera mujer aviadora de combate, la misma que bombarde贸 a miles de personas en la masacre de Dersim de 1938 y cuyo nombre lleva hoy un aeropuerto de Estambul, era una hu茅rfana armenia. Que la hero铆na de la Rep煤blica turca (fundada en 1923 por Mustaf谩 Kemal Atat眉rk) pudiera serlo era absolutamente inimaginable. Imposible. O no: en 2018, el gobierno turco permiti贸 el acceso en internet al registro geneal贸gico de sus habitantes. El sistema colaps贸 y el resultado sorprendi贸 a algunos que presum铆an de raza y resultaron tener m谩s linaje armenio que turco.

Cinco a帽os en Turqu铆a dan para hablar con mucha gente. Una licenciada en Historia (se llamaba Cemre) por la Universidad de Ankara no me negaba que un mill贸n de armenios hubieran sido asesinados en Anatolia, pero insist铆a en que no hab铆an sido los turcos, 鈥渟ino el Estado turco鈥, tal vez influido por los alemanes, y tal vez justificando la acci贸n con las revueltas que los armenios encend铆an en el este del pa铆s. Buscaban recuperar la tierra de sus ancestros, y por eso se aliaron con la Rusia zarista, aunque lo habr铆an hecho con cualquiera que les hubiera prometido recuperar Kars, Ani, Van y, por supuesto, el monte Ararat. El 鈥淗ombre Enfermo鈥, como entonces se conoc铆a al renqueante Imperio Otomano, actu贸 siguiendo la neurosis nacionalista y b茅lica de la 茅poca. Cemre, pese a las justificaciones, no negaba una estrategia premeditada para acabar con los armenios de Anatolia.

Para que nadie lo olvide, armenios por todo el globo recuerdan el genocidio cada 24 de abril. Son los nietos, bisnietos y tataranietos de esos supervivientes que, tras pasar por Siria, terminaron en Francia, California o Argentina. Por supuesto, Turqu铆a no reconoce el genocidio y alega que hasta 1948 la ONU no recogi贸 el t茅rmino, aunque da igual: todo el mundo lo acepta como hecho incuestionable. Cada mes de abril, los turcos se sienten se帽alados porque el mundo se olvida de los otros genocidios. 驴Qu茅 pasa con los estadounidenses o los espa帽oles en Am茅rica? 驴Qu茅 hay de los brit谩nicos en Sud谩frica? Es lo que tiene no ser potencia mundial y no confrontar el pasado: este vuelve como un bumer谩n.

El mapa del tesoro

Anclada en el v茅rtice que separa Armenia, Turqu铆a y Georgia, la ciudad de Kars es la puerta hacia la Anatolia m谩s armenia. Aunque el Estado turco se ha afanado en eliminar u ocultar los vestigios de otras civilizaciones, la iglesia de los Sagrados Ap贸stoles, construida en el 932 y reconvertida en la mezquita K眉mbet, evidencia el legado del reino medieval armenio que tuvo en Kars su capital entre el 928 y el 961. Sin embargo, son las ruinas de Ani las que atraen a los turistas. Conocida como 鈥渓a ciudad de las mil una iglesias鈥, es patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 2016 y tambi茅n capital de la dinast铆a armenia de los Bagratuni.

Ani est谩 encajonada por el r铆o Arpa莽ay-Akhury谩n, afluente del r铆o Aras, y que, junto a este, delimita la frontera entre Turqu铆a y Armenia. Tomando el camino de la izquierda se llega a la iglesia de San Gregorio de Tigran Honents. Desde all铆, a varios centenares de metros, una bandera de Armenia, pa铆s en el que no olvidan ni el genocidio ni que los diferentes gobiernos turcos hayan permitido o promovido que turbas humanas destrocen sus monumentos. Hay incontables ejemplos: desde la demolici贸n de templos hasta esas declaraciones de amor sobre frescos que retratan la vida de Jesucristo y San Gregorio el Iluminador.

La lucha de poder entre bizantinos y 谩rabes permiti贸 a la dinast铆a armenia de los Bagratuni ostentar el poder sobre parte del este de Anatolia entre los siglos IX y XI, periodo de esplendor para Ani, entonces referencia comercial en la ruta de la seda. Su decadencia lleg贸 con las invasiones mongolas, que obligaron a los comerciantes a buscar caminos m谩s seguros. Los terremotos terminaron por erradicar la vida humana en el siglo XVII y da帽ar sin escr煤pulos estructuras como la iglesia Surp Amenap鈥檙kitch. Es como si se hubiera cortado el templo de arriba abajo con un bistur铆. No hay imagen m谩s ic贸nica de Ani.

La ruta por la Anatolia m谩s armenia se adentra poco a poco en la regi贸n de mayor铆a kurda. Aqu铆, el medio de transporte ya no es el tren, sino el dolmu艧, un taxi-minib煤s al que te subes y del que te bajas donde y cuando quieres. Impresiona el contraste de la regi贸n: de una tierra yerma de tonos ocres, apta para poco m谩s que el pasto, se pasa a generosos vergeles en cuesti贸n de minutos. En Tuzluca 鈥攄e tuz, 鈥渟al鈥 en turco鈥, se extrae sal de sus minas desde la 茅poca medieval y la generosidad de la tierra sigue siendo magna: albaricoques, tan buenos como los de Malatya, y otros 谩rboles frutales se encuentran en esta regi贸n que volvi贸 al dominio turco con el Tratado de Kars de 1921. A apenas una caminata de Armenia, una se帽al lleg贸 a dar la bienvenida y desped铆a en armenio a los visitantes de Tuzluca durante casi un a帽o (de septiembre de 2015 a junio de 2016).

Cuando aumenta la tensi贸n pol铆tica en Turqu铆a, son las minor铆as las primeras en pagar el pato. Los kurdos lo padecen por los avances democr谩ticos conquistados en otros pa铆ses: hoy es por Siria, ayer fue por Irak y ma帽ana, tal vez, sea por Ir谩n. En el caso de los armenios, es el conflicto en Nagorno Karabaj el que marca la pauta. Puede que por el pragmatismo propio de tener un enemigo com煤n, kurdos y armenios est谩n hoy unidos, hasta en la represi贸n. El pro kurdo HDP es 煤nico grupo pol铆tico en Turqu铆a que ha reconocido expl铆citamente el genocidio. No en vano, el pasado diciembre la Fiscal铆a de Ankara inici贸 un proceso de sumario a veintis茅is de sus miembros por decir 鈥済enocidio鈥 y, por tanto, 鈥渋nsultar al Estado鈥. Hoy, el 煤nico diputado armenio de Turqu铆a, Garo Paylan, ocupa su esca帽o por el HDP.

Esta buena sinton铆a entre kurdos y armenios contrasta con la delicada relaci贸n que manten铆an a principios del siglo XX, cuando los kurdos desempe帽aron un papel crucial en el asesinato de armenios. Gente como Necdet, kurdo de treinta a帽os de la regi贸n de Mardin al que conoc铆 en un festival cultural en 2013 鈥攜 desde entonces un amigo con el que paseaba agarrado del brazo por las conservadoras calles de K谋z谋ltepe鈥, es consciente de que ellos fueron uno de los brazos ejecutores del genocidio. Al igual que el HDP, pide perd贸n, pero no va m谩s all谩. No piensa devolver nunca las tierras usurpadas a los armenios porque, dice, el pasado no se puede remover tanto. Poco importaron los siglos de convivencia: el nacionalismo de la 茅poca envenen贸 a todos los pueblos sin excepci贸n. Adem谩s, los armenios eran ricos, buenos comerciantes, un objetivo suculento. A煤n recuerda Necdet el mapa del oro armenio (alt谋n haritas谋, en turco), una leyenda seg煤n la cual los armenios, en su huida y a sabiendas de que iban a ser despojados de todo lo que tuvieran de valor, incluida la vida, escondieron sus riquezas con la esperanza de recuperarlas alg煤n d铆a. Nunca ocurri贸.

Las matanzas se produjeron a partir de un plan premeditado que comenz贸 a finales del siglo XIX con el sult谩n Abdul Hamid II y continu贸, en el siglo XX, con el gobierno militar de los J贸venes Turcos. Parte del movimiento kurdo defiende que los turcos les utilizaron, que eran ignorantes como lo fueron los 谩rabes antes de aceptar la revelaci贸n de Mahoma. Dir铆a que no es cierto, y no puedo evitar recordar las palabras de 脰zer, un kurdo que regentaba una tienda de complementos para el pelo en Ankara: 鈥淟os kurdos hicimos la masacre. La gente lo hizo por puro beneficio鈥. Porque los 鈥渁ga鈥 o l铆deres tribales son oportunistas, y probablemente incentivaron a su pueblo para que matase y robase todo lo que era de los armenios. Ese ser铆a el trato con el Estado turco, entonces Imperio Otomano, que a finales del siglo XIX ya hab铆a armado a los kurdos, m谩s de treinta mil, en los Regimientos de Caballer铆a Hamidiye. Se buscaba dividir a los kurdos y amedrentar a los armenios, que hab铆an protagonizado levantamientos en regiones remotas y monta帽osas.

En el centro de Mardin es donde encontr茅 a B眉lent, un artesano de la plata de unos cincuenta a帽os casado con una mapuche a la que conoci贸 en Chile (all铆 vivi贸 durante casi diez a帽os con su familia). B眉lent no olvidaba el rol de los kurdos. Siempre que lo visitaba recordaba que los asirios, por el simple hecho de ser cristianos, cayeron en el mismo saco que los armenios (hasta trescientos mil asirios fueron asesinados). Tambi茅n huyeron, por eso B眉lent ten铆a t铆os y abuelos en Siria. 脡l es capaz de perdonar, no reclama juzgar a los culpables, principalmente porque ya han fallecido, pero desea que el Estado turco le compense por las tierras que les robaron durante el siglo XX.

Las propiedades de los armenios las usurparon sus vecinos turcos y kurdos. Las autoridades redistribuyeron algunas posesiones durante las posteriores d茅cadas y beneficiaron a los ac贸litos del sistema, que se hicieron con aut茅nticas joyas arquitect贸nicas a un coste irrisorio. A diferencia de la comunidad religiosa asiria, que ya ostenta parte de los terrenos de monasterios como el de Mor Gabriel, B眉lent sigue bregando por lo que considera suyo: sus tierras. Aunque sea un imposible.

Los sucesos de 1915 han marcado tambi茅n el devenir del pueblo kurdo en Anatolia, que se convirti贸 en la gran minor铆a que atenta contra la integridad territorial del pa铆s. Es m谩s, parece que los kurdos hayan recogido el testigo de los armenios en casi todo, incluidos estereotipos e insultos. En repetidas ocasiones he escuchado decir que los armenios asesinaban beb茅s durante las revueltas del siglo XX y que Abdullah 脰calan, el encarcelado l铆der del PKK, hizo lo mismo a partir de 1984. Y no son pocos los turcos que creen que los l铆deres de la milicia kurda son en realidad armenios y que su lucha no es m谩s que la continuaci贸n de un complot centenario e internacional para dividir Turqu铆a.

Ocaso

A ojos del Estado turco, la minor铆a principal 鈥攈oy los kurdos鈥 siempre tiene que menguar, aunque ello lleve a pensar en la criptorrealidad identitaria de esta regi贸n. Oficialmente, la comunidad armenia de Anatolia ronda las sesenta mil personas. La mayor铆a reside en Estambul, aunque un centenar de personas en Vak谋fl谋, en la regi贸n de Hatay, conforman la 煤ltima y 煤nica aldea de mayor铆a armenia en Turqu铆a. Pero estos datos no se ajustan a la realidad: algunos se hicieron pasar por turcos y musulmanes para evitar la muerte y, con el tiempo, por temor, no contaron a sus hijos y nietos que en realidad eran armenios. Es el caso de los hamshen铆es, varias decenas de miles de armenios islamizados de la regi贸n turca del mar Negro que son considerados turcos pese a que a煤n conservan su dialecto armenio.

Las relaciones diplom谩ticas entre Turqu铆a y Armenia est谩n rotas, con sus fronteras cerradas desde 1993 como castigo a los armenios por el conflicto con los azer铆es en Nagorno Karabaj. En el siglo de vida de la Rep煤blica, solo ha habido una 茅poca en la que el aperturismo democr谩tico ha permitido discutir algunas causas enquistadas, entre ellas la armenia. Alej谩ndose del reduccionismo kemalista m谩s hegem贸nico, el mismo Recep Tayyip Erdogan 鈥攁ctual presidente turco鈥 lleg贸 a ensalzar el legado del Imperio Otomano. En 2008, por primera vez desde que Armenia obtuvo la independencia de la URSS, un presidente turco, el islamista Abdul谩 G眉l, visit贸 Erev谩n, lo que probablemente envalenton贸 a un grupo de acad茅micos que, a finales de ese mismo a帽o, emiti贸 un comunicado pidiendo perd贸n a los armenios por 鈥渓a gran cat谩strofe鈥, evitando, eso s铆, el t茅rmino 鈥済enocidio鈥. Tambi茅n se elimin贸 la designaci贸n de 谩rea militar protegida en Ani y se cre贸 un equipo cualificado para dirigir la restauraci贸n de las ruinas. Incluso se permiti贸 una misa en la iglesia de la Santa Cruz, en la isla de Akdamar del lago Van (su altar no se utilizaba desde principios del siglo XX). Fue otro espejismo: Erdogan ha virado hacia el nacionalismo y de nuevo recurre al t茅rmino 鈥渁rmenio鈥 para insultar y elimina las se帽ales en lengua armenia (y kurda y asiria) que, hasta 2016, recordaban que algo estaba cambiando para bien.

As铆, un siglo despu茅s del genocidio, la realidad es dif铆cil de digerir para Armenia. Los turcos cuentan con la legitimidad territorial, los kurdos ostentan el apoyo social y los armenios, desde el otro lado de la frontera, miran lo que todav铆a es parte de ellos pero ya no les pertenece. La nostalgia no puede ser m谩s dolorosa por una tierra que, por otra parte, nadie disfruta por completo.

Tras cambiar de minib煤s en la ciudad de Igdir, el monte Ararat, de 5137 metros de altura, domina las vistas. Dicen que fue all铆 donde encall贸 el arca de No茅, aunque se trate de algo imposible de comprobar. Son muy pocos los que se aventuran por all铆, y muchas veces su acceso est谩 restringido por la lucha contra el maquis kurdo. Recuerdo una visita que hice a Erev谩n, a la escalinata del complejo conocido como 鈥渓a Cascada鈥, donde los j贸venes se sientan en los escalones cada atardecer frente a un sol que acaba desapareciendo bajo las nieves perpetuas del Ararat. La estampa tiene un regusto amargo, impreciso y nost谩lgico. Recuerda que su s铆mbolo nacional est谩 en manos de Turqu铆a, y que poco se puede hacer m谩s all谩 de observar.

FUENTE: Miguel Fern谩ndez Ib谩帽ez (texto y fotos) / Jot Down

<!–

–>