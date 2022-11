–

Est谩 viva en nuestra genealog铆a feminista, no podr铆amos decir casi nada de los grandes temas del feminismo que estamos viviendo ahora mismo, y que hemos desgranado a los largo de d茅cadas, sin mencionarla. No solo por su ingente obra publicada y su participaci贸n en tantos foros, debates, jornadas y congresos mil. Sino por su presencia entre nosotras, por su magisterio acogedor y pedag贸gico y, especialmente, por su participaci贸n activa en el movimiento feminista, tambi茅n con nosotras, los peque帽os grupos de feministas organizadas.

Sin consultar bibliograf铆a ni apuntes, por lo que puede haber alg煤n desliz, voy a recordar de forma m谩s o menos cronol贸gica su biograf铆a entrecruzada con la nuestra.

Apareci贸 en nuestro feminismo a finales de la d茅cada de los ochenta con la excusa del feminismo internacionalista. Totalmente nuevo para el movimiento feminista, empezamos a sumergirnos en los temas que entonces se llamaban relaciones o conflictos Norte/Sur. Quer铆amos aprender c贸mo realmente se hac铆a solidaridad entre mujeres y analizar las contradicciones que se nos presentaban. 驴Har铆amos cooperaci贸n entre mujeres? 驴Nos met铆amos en el oscuro y enredado mundo de las ONGs que reci茅n empezaban entonces? Nos pod铆a el complejo (y la realidad) de etnocentrismo, nos empujaba nuestro sano izquierdismo.

Hay que decir que en varias sesiones de charlas, reuniones, talleres y m谩s, que acostumbraban a ser de extensa duraci贸n, nos coloc贸 nuestras mentes en los temas importantes: la feminizaci贸n de la pobreza, como elemento estructural de la sociedad capitalista y patriarcal; la importancia de los movimientos populares de mujeres en las luchas latinoamericanas; las mujeres inmigrantes en nuestro quehacer feminista, como parte del sujeto aut贸nomo; los retos demogr谩ficos cuando reci茅n se empezaba a ver en el Estado espa帽ol personas inmigrantes; los temas maternidad y las diferencias importantes entre los pa铆ses empobrecidos y el occidente expoliador de sus riquezas. Digamos que nos puso en situaci贸n perfecta para enfrentar los grandes fastos espa帽oles con motivo del V Centenario de la conquista.

Ante los temas de racismo e inmigraci贸n, como buena mujer latinoamericana refugiada en el Estado espa帽ol, y con el humor y los comentarios ir贸nicos que le caracterizaban, ante los ataques anti-inmigrantes dec铆a con sorna: 鈥淣o se deben quejar, simplemente les estamos devolviendo la visita que ustedes nos hicieron hace 500 a帽os, es un deber de cortes铆a鈥.

Vino despu茅s un tema importante, fuert铆simo, que hoy todav铆a est谩 en la c煤spide del debate y en el que a nosotras nos va la vida feminista, como es el de la prostituci贸n. Es realmente un asunto complicado en las sensibilidades del movimiento feminista, y nos encontramos con que Dolores, se hab铆a metido de lleno en este tema, desde Barcelona. Y estaba ya participando con el proyecto LICIT (L铆neas de Investigaci贸n y Cooperaci贸n con las Inmigrantes Trabajadoras Sexuales).

Aqu铆 quiero destacar una caracter铆stica de su magisterio-militancia, desde los trabajos que hac铆a y de los proyectos en los que participaba, que es importante y para nosotras fue reveladora. Su participaci贸n era de cuerpo entero, se sumerg铆a en las relaciones y en las realidades, se pateaba las calles o lo lugares que albergaban los temas y luego lo contaba. Con esa generosidad sin l铆mites, acudiendo a cualquier lugar, a cualquier rinc贸n que requiriera su presencia y su sapiencia.

Su posicionamiento en los debates de prostituci贸n y la publicaci贸n de un precioso libro ilustrado, dirigido a las ni帽as, cuya protagonista es Marita, le supuso sufrir acoso y tener que afrontar una denuncia por parte de los grupos antifeministas y abolicionistas/prohibicionistas de extrema derecha.

De sus an谩lisis y escritos sobre este tema quiero se帽alar aqu铆 su participaci贸nen nuestra revista en un temprano dossier que editamos, titulado 鈥淧rostituci贸n: Miradas feministas鈥.

Desde su conocimiento y experiencia en Antropolog铆a tambi茅n nos ech贸 un gran cable cuando desde Euskal Herria afront谩bamos el espinoso tema de las fiestas tradicionales y la participaci贸n de las mujeres. Las amigas de Altsasuko Feministak contaron con su colaboraci贸n en la recuperaci贸n y reorganizaci贸n de sus fiestas locales.

Llegaba el inicio del nuevo siglo y la Coordinadora estatal de organizaciones feministas se embarcaba en la ingente tarea de organizar las Jornadas feministas de C贸rdoba. Tambi茅n apareci贸 Dolores, en una mesa redonda de lujo: 鈥淔eminismo desde otras culturas鈥: Dolores Juliano Corregido, Remei Sipi Mayo y Mercedes Oliveira Bustamante. Fue una gu铆a para acercarnos al tema de la diversidad, desde las experiencias concretas. Otra vez, y ya con las jovenc铆simas feministas que se incorporaban a las luchas del feminismo aut贸nomo y radical y a nuestros grupos particularmente, pudimos debatir de su mano este apasionante tema, que nos est谩 llevando a construir un feminismo plural y diverso.

Incansable e insaciable en la exploraci贸n y debate de los temas cruciales para el movimiento feminista, otra vez nos tropezamos con ella en el recurrente tema de las mujeres y la prisi贸n. Una vez m谩s, como en muchos casos de los que he se帽alado, su participaci贸n aparec铆a unida a sus publicaciones y a un trabajo importante de ejercicio de magisterio, en el que recuerdo una inmensa sesi贸n de tres horas, sin descanso, para desgranarnos los temas relevantes de la c谩rcel y el papel que ocupa en la vida de las mujeres, especialmente de las mujeres inmigrantes. 驴Por qu茅 hay menos mujeres en las c谩rceles que hombres? nos preguntaba. Pues porque las mujeres son necesarias en los hogares, cuidando y trabajando para el sostenimiento de las familias. 驴Y por qu茅, a煤n as铆, son tantas en relaci贸n a los delitos de poca entidad que cometen? Porque muchas veces delinquen para los dem谩s y su supervivencia, transportando, por ejemplo, droga, para poder viajar a nuestro territorio. 脡ramos antipunitivistas, y nos hicimos m谩s y con mejor conocimiento.

La 煤ltima vez que estuve con ella, en Barcelona, haci茅ndole una entrevista para la revista Hariak de Hegoa, est谩bamos en plena euforia del proceso independentista de Catalunya. Estaba contenta, content铆sima, esperanzada. Me habl贸 de la lucha independentista y, una vez m谩s, encontr茅 una pista y una gu铆a nueva para desentra帽ar los conflictos y analizarlos desde su magisterio y sabidur铆a.

Tengo que terminar con alg煤n recuerdo m谩s personal y propio. En el a帽o 2008 me hizo el pr贸logo a mi libro 鈥淢ovimiento de mujeres. Mujeres en movimiento鈥. Claro, fue un regalo para m铆. No lo dejo de recomendar y lo leo con cierta frecuencia. A veces lo veo referenciado y me produce un p谩lpito y un intento de emoci贸n contenida. Leo libros en papel y me gusta recorrerlos con las manos y releer trozos que voy dejando atr谩s. En este caso s茅 que tengo a Dolores entre mis manos.

Eskerrik asko Dolores. Gracias por haber existido y habernos acompa帽ado.

