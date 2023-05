–

Este viernes volvemos a reunirnos para hablar, en Ateneo La Maliciosa Este mes hablaremos sobre discapacidad, dolor cr贸nico, fatiga y sexualidad a partir de lo que nos cuenten Itxi Guerra y Bruno Mart铆nez:

Itxi Guerra es algo as铆 como akademika, disca y autora de 鈥淟ucha contra el Capacitismo鈥 (Editorial Imperdible, 2021) y Bruno Mart铆nez es pseudo fil贸sofo, sex贸logo y cojo-hijo-de-cojo. Estes dos tullides anarquistas y un poco mamarrachas os invitan a charlar con elles sobre dolor cr贸nico, discapacidad, capacitismo, teor铆a crip (aunque Bruno sea m谩s creepy que otra cosa), y sexualidad en su sentido menos reduccionista.

Su intenci贸n es abrir un conversatorio donde explorar la relaci贸n entre vivencias como el dolor y fatiga cr贸nicas o la discapacidad y otras como el deseo, la vulnerabilidad y la sexualidad en una cultura mediada por las ideas de utilitarismo, productivismo capitalista y capacitismo. Adem谩s de intentar generar un espacio colectivo de producci贸n de imaginarios er贸ticos en los que los cuerpos rotos, doloridos e improductivos puedan florecer como cuerpos deseantes y deseables, no pese a sus supuestas faltas sino gracias a ellas.

NORMAS

Las normas de estos encuentros son siempre las mismas.

La asistencia al evento supone la aceptaci贸n de estas normas.

鈥 No hace falta inscribirse, el evento es gratuito y abierto.

鈥 Entrada libre hasta completar aforo, que ES LIMITADO (Es una sala para unas 45/50 personas)

鈥 隆Somos puntuales! Preferimos empezar a hablar con quienes han llegado pronto en lugar de esperar a quienes llegan tarde.

鈥 Los eventos de Golfxs con principios son siempre para mayores de 18 a帽os, sin NINGUNA excepci贸n.

鈥 Participar en la charla supone que se acepta la moderaci贸n de la misma por parte de Golfxs con principios.

鈥 No se permite hacer fotos ni grabar v铆deos o audio.

鈥 El machismo y la homofobia (o cualquier forma de LGTBfobia) es mejor dejarlo en casa.

鈥 Puede que te preguntemos por la palabra 鈥渃hipko鈥 para asegurarnos de que has le铆do las normas con detalle 馃槈

鈥 Golfxs con principios se reserva el derecho a no permitir participar en la charla a quienes se considere que no respetan la din谩mica del grupo.

Organiza: Golfxs con principios