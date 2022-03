–

COMMISSIONE SEXTA ZAPATISTA

Messico

9 marzo 2022

Alla Sexta Nazionale e Internazionale:

A coloro che hanno firmato la Dichiarazione per la Vita:

Alle persone oneste in tutto il mondo:

In accordo con alcuni individui, gruppi, collettivi, organizzazioni e movimenti di SLUMIL K’AJXEMK’OP, le comunità zapatiste hanno concordato di convocare mobilitazioni e manifestazioni contro TUTTE LE GUERRE capitaliste attualmente in corso in vari angoli del pianeta. Non è solo in Ucraina. Anche in Palestina, Kurdistan, Siria, contro il popolo Mapuche, i popoli originari in tutto il pianeta, e contro tanti processi libertari che vengono attaccati, perseguitati, assassinati, messi a tacere, distorti.

Rispondendo a tale appello, abbiamo deciso di partecipare alle mobilitazioni di domenica 13 marzo 2022 e di continuare così le azioni contro le guerre che il sistema perpetra nel mondo.

Proponiamo quindi l’inizio di una campagna mondiale contro le guerre del capitale, qualunque sia la loro geografia. Organizzare concerti, meeting, festival, incontri, ecc. Insomma, le arti contro le guerre.

Invitiamo tutte le persone, i gruppi, i collettivi, le organizzazioni e i movimenti onesti in Messico e nel mondo, secondo i propri tempi e modi – e preservando la loro indipendenza e autonomia -, a unirsi alle attività per chiedere la fine delle guerre, a partire da domenica 13.

Da parte loro, le comunità zapatiste manifesteranno con cortei di alcune migliaia di zapatisti domenica 13 marzo 2022 nei loro caracoles, nei capoluoghi municipali di San Cristóbal de las Casas, Yajalón, Palenque, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano e nelle comunità .

Contro tutte le guerre: tutte le arti, tutte le resistenze, tutte le ribellioni!

Dalle montagne del Sud-est Messicano

Commissione Sexta Zapatista

Messico, marzo 2022

Traduzione “Maribel” – Bergamo

