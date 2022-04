Alex Thomson

Funcionario durante ocho años de la Agencia de Inteligencia de Señales de Gran Bretaña, GCHQ, agencia asociada a la NSA, donde fue oficial de despacho para la antigua Unión Soviética y transcriptor de material interceptado en idiomas como el ruso y el alemán y miembro del equipo interdisciplinario del GCHQ para las amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, CBRN.

El poder dominante en el mundo, a saber, la Ciudad de Londres, el corazón financiero del Imperio Británico, se preparó para la monopolización del mundo desde aproximadamente 1870. Y que el mundo moderno, la monopolización, la cartelización del mundo, comienza con furia en ese momento.

Toda la investigación de la corrupción que emana de los monopolios de la Corona británica y el dinero de la City de Londres parece apuntar a este período de alrededor de 1870, en el que, en pocas palabras, hubo varias revoluciones de la élite británica. Y todas ellas giraban en torno a la contención de la productividad y la prevención de un crecimiento de la inteligencia y la propiedad intelectual entre los pueblos nativos del Imperio Británico y en las naciones competidoras.

Así pues, se produjo una revolución en lo que podríamos llamar el espacio mental, que desde 2010 es un término explícito utilizado por el Departamento central del gobierno británico, el Cabinet Office.

Una revolución en la calidad de la educación ofrecida a los escolares británicos y, posteriormente, a otros occidentales.

Una revolución en el robo de la propiedad intelectual por parte de las élites.

Una revolución en el modelo de asistencia sanitaria y en el acceso gratuito a la misma.

Y en casa, una revolución constitucional desde el modelo clásico de democracia liberal británica, que me consta que el continente europeo y sus facultades de derecho han copiado explícitamente de Gran Bretaña, a un modelo en el que hay un estrecho control de lo que ocurre en el Parlamento y en las agencias bajo el control de los gobiernos que utilizan el sistema de los partidos políticos.

Todo esto ocurrió alrededor de 1870, y en casa, en Gran Bretaña, se completó en gran medida en el año crucial 1947/1948, cuando Gran Bretaña tenía una situación única, aparte de Canadá, de un Servicio Nacional de Salud y estaba impulsando el camino hacia la unificación militar del continente europeo y de toda la OTAN y, en muchos otros aspectos, incluyendo la planificación, el derecho y la ciudadanía, estaba liderando el mundo en la reinvención de cómo gestionaba su población.

La nota central aquí es la City de Londres, es decir, la milla cuadrada en el corazón mismo de lo que ahora se llama el Gran Londres. El motivo de esta importancia es que la City de Londres y la Iglesia de Inglaterra son las únicas instituciones que han soportado todas las revoluciones constitucionales en las Islas Británicas con sus privilegios y su enorme riqueza intactos.

La City de Londres se distingue de otras áreas metropolitanas del mundo, las megalópolis, en que optó por mantenerse geográficamente pequeña mientras crecía el área urbana a su alrededor. La City de Londres sigue teniendo un estatus legal aparte de los otros 32 distritos londinenses, y no forma realmente parte del Gran Londres como tal. Sus privilegios ya se establecieron en la Carta Magna de 1215. Su autogobierno nunca ha sido cuestionado. En muchos momentos de su historia, ha tenido poder sobre la Corona británica y, por tanto, sobre una gran parte de la Tierra durante el Imperio Británico, especialmente durante las Guerras Civiles de mediados del siglo XVII, cuando la City de Londres siguió siendo el poder financiero que rivalizaba con la Corona e incluso, en cierto modo, la abolió durante una década, y después de la restauración de las Coronas y, en última instancia, de la Revolución Inglesa sólo seis años después, con la llegada del rey holandés Guillermo III a la Corona de Gran Bretaña, se creó el Banco de Inglaterra en 1694 con una inyección de doce millones y medio de libras en efectivo a la Corona por parte de estos accionistas privados, que, según se nos ha dicho, constituye la base de toda la deuda que se ha apalancado desde entonces hasta hoy, y los descendientes actuales de esos accionistas y otros con derecho a acciones del Banco de Inglaterra se mantienen en secreto.

La City de Londres también tiene control sobre la llamada Madre de los Parlamentos, el Parlamento de Westminster, sobre todo en la forma de un funcionario de la City de Londres conocido como el Recordador, que se sienta en la Cámara de los Comunes donde ni siquiera el monarca puede entrar y registra lo que se dice en contra de los intereses financieros.

Es demasiado complicado dar una definición de “La Corona” en el modelo británico, pero lo importante es que el Cabinet Office, un departamento que se creó a principios del siglo XX, es el depositario efectivo de las prerrogativas de la Corona. Por eso, cuando la gente de fuera del Reino Unido piensa en la Corona, suele pensar excesivamente en la antigua situación, con el monarca de pie en el Juramento de Coronación y siendo responsable ante el pueblo.

En la práctica, en este periodo, desde alrededor de 1870, la revolución constitucional ha conseguido que los financieros que controlan los partidos políticos tiren realmente de los creyentes de las prerrogativas de la Corona. Entre bastidores, el modelo de gobierno que Gran Bretaña sigue teniendo y que se exporta a la Commonwealth y al mundo entero, es el de un santuario interior, el Consejo Privado, que gobierna realmente en nombre de la Corona, y es sólo para aparentar, como han admitido los principales escritores constitucionales desde la década de 1870, sólo para aparentar que se consulta al Parlamento y a los departamentos gubernamentales, como si hubiera una separación entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a nivel del Consejo Privado esto no es así.

En este período crucial del que estamos hablando, el preeminente escritor constitucional inglés Walter Badger admitió esto en la segunda edición de su libro, La Constitución Inglesa, escrito en 1873, justo cuando el moderno partido de los azotes y detrás de ellos el think tank estaban entrando en acción para establecer la voluntad de los monopolistas en la City de Londres.

Walter Bachelor escribió en un párrafo allí sobre una distinción entre las “partes dignas del gobierno”, es decir, las partes que son por lo tanto muestran La Corona en su sentido personal, y las “partes eficientes” en el sentido de las partes de trabajo de la máquina. Y admite que las partes atractivas tienen un propósito, pero eso es sólo para atraer la fuerza del apoyo nacional a las partes que realmente funcionan entre bastidores.

Ahora bien, para simplificar todo lo posible, lo que creo que es importante señalar es que el académico de historia de la Universidad de Georgetown, Carroll Quigley, que fue el tutor de Bill Clinton, entre otros, escribió con toda franqueza en su libro Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time (Tragedia y esperanza: una historia del mundo en nuestro tiempo) que ha habido cuatro revoluciones industriales. Sí, ese lenguaje tan familiar procedente del Foro Económico Mundial ya lo escribía Quigley en los años sesenta. Y no lo entenderemos si no vemos que la perspectiva que se asume aquí es la de quién es el dueño de la población, primero en Gran Bretaña y luego en el Imperio Británico.

En la primera revolución, la propiedad de la tierra, de los medios agrícolas proporciona la riqueza. Luego hay una revolución industrial mecánica, una segunda revolución, luego una en la que el capital financiero domina el mundo. Y es a partir de este periodo, alrededor de 1870, cuando el dinero inteligente de la City de Londres se da cuenta de que incluso esa burbuja va a estallar y que la forma realmente importante de poseer el mundo en el futuro será poseer las mentes y la productividad y los pensamientos de los que están en el modelo para evitar que huyan y produzcan más que sus jefes.

Así, la era moderna de la cartelización, tanto en la industria como en la geopolítica, comenzó alrededor del año 1870. En el espacio de unos pocos años alrededor de esa fecha, el mundo experimentó un cambio fundamental, pasando de una situación en la que la City de Londres y el Imperio Británico carecían de toda competencia seria a un mundo en el que varias economías industrializadas eran capaces de superar a Gran Bretaña. El Imperio Británico y su centro financiero en la City de Londres se han extendido masivamente por Asia en la generación anterior, especialmente con las Guerras Afganas y las Guerras del Opio en la década de 1840, y la Guerra de Crimea y el Motín de la India de la década de 1850. Uno de los bancos más poderosos de la City londinense, el HSBC, data, de hecho, de la época del comercio del opio en China. Los bancos de la City londinense tienen una gran carga de criminalidad en sus inicios.

En Europa, el orden post napoleónico impuesto por Gran Bretaña en el Congreso de Viena de 1815 había comenzado a desmoronarse con las revoluciones socialistas de 1848, tanto las que tuvieron éxito como las que fracasaron. Rusia y Austria-Hungría eran los países de Europa del Este que contaban con los ejércitos terrestres más poderosos en ese momento, y fueron ellos quienes salvaron a Europa restaurando las cabezas coronadas.

Por lo tanto, la obsesión de la política exterior británica desde mediados del siglo XIX -y esto es algo que vi cuando asistí a las reuniones de Chatham House, el supremo grupo de reflexión geopolítica mundial, en muchos sentidos, que le dice al Ministerio de Asuntos Exteriores lo que tiene que hacer-, la obsesión de la política exterior británica desde mediados del siglo XIX fue una nueva estrategia, a saber, aliarse con los archirrivales del pasado, Francia e incluso el Imperio Otomano, contra los aliados históricos de Gran Bretaña en el norte y centro de Europa, para evitar que cualquier futura alianza ruso-alemana se convirtiera en el bloque dominante del mundo.

Y una estrategia secundaria era impedir el meteórico ascenso de la productividad intelectual estadounidense y la democratización de la invención, y tratar de capturarlo. Ya en 1812, las tropas británicas que invadieron Washington DC, perdonaron notablemente la Oficina de Patentes porque sabían que si la quemaban, se estarían disparando en el pie e impidiendo poder seguir dominando la invención americana después de la Revolución Americana.

Ahora bien, en los años en torno a 1860 -bajo Bismarck, Garibaldi y el zar Nikolai el primero- tres grandes naciones europeas, que antes sólo habían sido grandes en términos culturales, se habían convertido de repente en Estados políticamente unificados y económicamente modernos. Y con los debates sobre Gross Deutschland / Klein Deutschland había serios indicios de que Alemania podría aliarse con Austria en un único Estado de habla alemana. Y era obvio para la élite británica que, en una o dos generaciones, estos tres países -Alemania, Italia y Rusia- se convertirían en grandes potencias al mismo nivel que Gran Bretaña y Francia. Estados Unidos salió de su guerra civil en 1865 y comenzó un ascenso asombrosamente rápido hacia la supremacía industrial. La élite británica pensó correctamente que hacia 1900 estas cuatro nuevas potencias empezarían a tener armadas tan fuertes como la de Francia o incluso como la de Gran Bretaña, y previó que los ejércitos terrestres de estas potencias europeas serían mucho más fuertes que el de Gran Bretaña, de modo que sólo una alianza franco-británica, hasta entonces impensable, en nombre de los derechos humanos y de la difusión de la democracia liberal, sería capaz de mantener a raya a estas potencias.

En 1880 estaba en pleno apogeo la llamada “lucha por África”, que permitió que incluso naciones territorialmente menores de Europa, como Bélgica y Portugal, adquirieran importantes recursos gracias a la colonización del interior de África y se convirtieran en serios rivales de la industria y el comercio británicos. Esto supuso una grave molestia para la City de Londres porque, por ejemplo, Portugal era el aliado más antiguo de Gran Bretaña y Bélgica era un Estado que debía su propia existencia a la negociación británica en 1815. Los historiadores han argumentado seriamente que la ola de asesinatos de la época eduardiana, incluido el de la familia real portuguesa en 1908 y el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, fueron tramados con la connivencia secreta de la City de Londres.

También hubo un país asiático que se convirtió en una gran potencia tanto en términos industriales como militares a finales del siglo XIX, a saber, Japón, que para franco asombro del mundo, venció a Rusia en 1905, dando así a muchas poblaciones coloniales de África y Asia la inspiración de que no había razón para que ellos también no pudieran imponerse contra el dominio europeo de la manera en que las repúblicas latinoamericanas ya lo habían hecho contra España.

El año siguiente, 1906, fue el año de la carrera naval, la Crisis de los Dreadnought, que quizás inevitablemente, inició la cuenta atrás para la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Porque tanto la élite británica como la alemana estaban ahora decididas a lograr la weltherrschaft, la dominación mundial, ambas sospechaban con razón de los motivos de la otra, ambas eran técnicamente capaces de lograr la dominación mundial, tanto en lo industrial como en el espacio mental, y ambas tenían por primera vez poderosos bloques de aliados.

En pocas palabras, el cambio provocado por la crisis existencial de mediados a finales del siglo XIX fue que el modelo comercial de la City de Londres -como lo describe Quigley, las sucesivas oleadas de monopolios- este modelo llegó a enfatizar la importancia de controlar, ya no sólo la fuerza militar o los activos físicos, sino las mentes de las personas que ahora se conocen como recursos humanos en el Imperio Británico y más allá – y es por esto que la ciencia ficción comienza a hablar de la propiedad de la composición genética del hombre a partir de este momento – con el fin de que la Ciudad de Londres pudiera vender bienes y cada vez más servicios al resto del mundo, que nunca alcanzaría en el espacio de la mente.

Investigadores y comentaristas aliados han constatado que la City de Londres y las riquísimas instituciones británicas de poder blando -las que Tony Blair, incluso este mes, nos ha vuelto a decir que debemos mantener y convertirnos en líderes mundiales, como el British Council, la BBC, el mundo académico británico y la Iglesia de Inglaterra- siguen considerando esa batalla por la mente como su máxima prioridad para la dominación mundial, y que consideran la salud como un subsector de esa batalla.

La élite británica se considera, con cierta justificación, todavía la principal potencia mundial en el espacio de la mente. En otras palabras, la City de Londres consigue que otras naciones le hagan el trabajo del burro y el trabajo sucio, y lo hace, sobre todo, mediante el truco de hacer que su propia población -Gran Bretaña y la Commonwealth- y las élites de otras naciones asuman su perspectiva y su narrativa en lugar de sus propias perspectivas y narrativas.

Esta es la concentración de la educación británica y que las agencias de inteligencia británicas han tenido a través de las dos guerras mundiales y la Guerra Fría. No es una estrategia formal que se enseñe en los internados o en las universidades o en la formación de oficiales o en las agencias de inteligencia. Pero es en gran medida el credo de las llamadas líneas de sangre de las familias de élite que dirigen la City de Londres. Y es el modus operandi de las fundaciones angloamericanas exentas de impuestos y de los think tanks como Chatham House, sobre todo, que impulsan las agendas de esos linajes sobre los gobiernos occidentales.

Una figura clave del año 1870 es la de John Ruskin, aparentemente una figura inocua porque fue el primer profesor de arte en Oxford, pero aportó la doctrina de que la élite británica tenía realmente el deber de exportar su propia visión del mundo al resto del mundo en términos muy generales. Y su estudiante clave en quien se inspiró fue Cecil Rhodes, que por supuesto se hizo fabulosamente rico en el sur de África.

Cecil Rhodes, y todo esto está documentado por muchos historiadores, escribió diarios secretos y formó sociedades secretas. En 1891, después de 16 años de planificación, se formó su principal sociedad secreta – las Becas Rhodes son parte de esa sociedad. Los miembros de la red Rhodes en Oxford eran personas como Lord Toynbee y Lord Milner, conocidos geoestrategas. En Cambridge estaban el futuro Secretario de Asuntos Exteriores, Lord Grey y Lord Esher. En Londres estaba el principal periodista de la época, W.T. Stead, y los iniciados y miembros del comité ejecutivo de Cecil Rhodes eran los hombres antes mencionados, más Lord [Rothschild].

Después de la muerte de Rhodes en 1902, otros linajes ingleses de primera línea que han plagado repetidamente la historia de la City de Londres, como los Astor, entraron en el mismo círculo. El círculo externo, para lograr la voluntad de Cecil Rhodes -esta visión aparentemente benigna de que Gran Bretaña forzara al mundo a aceptar su democracia liberal y a aceptar su forma de ver el mundo-, el círculo externo se conoció como los grupos de la Mesa Redonda, que todavía funcionan en Estados Unidos y en otros siete países, creados a partir de 1909.

Este grupo consideraba el éxito de la Federación Canadiense de 1867 como su principal caso de estudio -más adelante Matt Ehret les hablará de ello. Canadá fue efectivamente unificado políticamente y más tarde los otros colonos blancos, los dominios blancos, con el fin de evitar que haya una propagación de diferentes puntos de vista, diferentes democracias de habla inglesa en el mundo, en su lugar todos deben ser rastreados hasta el control de la Ciudad de Londres.

Esto es muy contemporáneo también, porque entre los muchos eruditos de Rhodes que dominan la política mundial y empujan al mundo hacia el globalismo están el ya mencionado Bill Clinton y, desde el Foro Económico Mundial, la profesora neozelandesa Ngaire Woods, que este año se hizo muy conocida por haber dicho en el FEM que la élite puede hacer cosas hermosas si se une y si la gente del mundo simplemente acepta que está a la cabeza.

Rhodes escribió en uno de sus diarios secretos, cito: “¿Por qué no deberíamos formar una sociedad secreta con un solo objeto?”, es decir, con un solo objeto, “el fomento del Imperio Británico y la puesta de todo el mundo incivilizado bajo el dominio británico, para la recuperación”, es decir, la recuperación para Gran Bretaña, “de los Estados Unidos y para hacer de la raza anglosajona, un solo Imperio”.

También escribió: “Formemos el mismo tipo de sociedad, una Iglesia para la extensión del Imperio Británico”, esto es espacio mental (mi comentario), continúa Rhodes, “una sociedad que debería tener sus miembros en cada parte del Imperio Británico trabajando con un objeto y una idea. Deberíamos tener a sus miembros colocados en nuestras universidades y nuestras escuelas y deberíamos ver a la juventud inglesa pasar por sus manos. Sólo uno, quizá uno de cada mil, tendría la mente y los sentimientos necesarios para ese objetivo”, para eso están las becas de carretera, “debería ser probado en todos los sentidos. Debe ser probado, si es resistente, poseedor de elocuencia, despreocupado de los detalles insignificantes de la vida, y si se encuentra que es así”, en otras palabras, una prueba psicológica, “entonces debe ser elegido y obligado por un juramento que se jura en secreto, a servir por el resto de su vida en su país. Entonces debería ser apoyado, si no tiene medios, por la sociedad y enviado a aquella parte del Imperio donde se considere que es necesario.” Y en esta visión, por supuesto, los Estados Unidos son parte del Imperio.

En otro de sus testamentos, Rhodes describió su intención con más detalle: “para y por el establecimiento, promoción y desarrollo de una sociedad secreta. El verdadero objetivo y propósito de la misma será la extensión del dominio británico en todo el mundo. La colonización por parte de los súbditos británicos de todas las tierras en las que los medios de subsistencia sean alcanzables por medio de la energía, el trabajo y la empresa, y especialmente la ocupación por parte de los colonos británicos de todo el continente africano, las Tierras Santas, el Valle del Éufrates”, el moderno Irak, “las Islas de Chipre y Candy”, es decir, Creta, “la totalidad de América del Sur, las Islas del Pacífico, no poseídas hasta ahora por Gran Bretaña, la totalidad del Archipiélago Malayo, las que están a bordo de China y Japón”, es decir, fuera de la costa de China y Japón, “y la recuperación definitiva de los Estados Unidos de América como parte integrante del Imperio Británico. ”

Esta visión no se quedó en los desvaríos de un inglés particularmente rico, sino que se nativizó en los Estados Unidos en el llamado Eastern Establishment, la costa este, a medida que los Estados Unidos se convertían en la potencia dominante del mundo. El testimonio clave sobre esto es el de Norman Dodd, dado poco antes de su muerte en 1982 a G. Edward Griffin, fácilmente encontrado en línea como Norman Dodd en las fundaciones exentas de impuestos. Dodd fue el empleado clave del congresista del este de Tennessee, Reece, que en la década de 1950 llevó a cabo en nombre del Congreso una investigación sobre el efecto de estas fundaciones exentas de impuestos en los Estados Unidos, que implementaron la visión de la Ciudad de Londres y de Cecil Rhodes para la dominación del mundo.

Dodd en esta entrevista habla de haber contratado a una abogada escéptica y sensata en Washington. Esto es en la década de 1950 y la envió a la biblioteca de la Fundación Carnegie, una de las fundaciones clave exentas de impuestos donde se le dio acceso con un cinturón de dictáfono, tecnología de la época para grabar eficientemente lo que estaba leyendo, para escanear la biblioteca y ver lo que se decía en los años 1906, que estaba mencionando antes, y 1908. Y esta mujer inicialmente escéptica: “que no simpatizaba con los objetivos del comité Reese, encontró esto para su horror de toda la vida”. Según Dodd, dictó en su cinturón: “Estamos en el año 1908, que fue el año en que la Fundación Carnegie comenzó a funcionar, y en ese año”, lee, ya que está en la biblioteca de la Fundación Carnegie, “los fideicomisarios reunidos por primera vez plantearon una cuestión específica que discutieron durante el resto del año de manera muy erudita. Y la pregunta es: ¿hay algún medio conocido más eficaz que la guerra, suponiendo que se quiera alterar la vida de todo un pueblo? Y concluyen que no, que no se conoce ningún medio más eficaz que la guerra para ese fin en la humanidad. Entonces”, continúa la abogada con el cinturón del dictáfono puesto, “en 1909, la Fundación Carnegie planteó la segunda cuestión y la discutió, a saber: ¿cómo involucrar a los Estados Unidos en una guerra?”

Eso es suficiente por sí mismo para establecer la idea clave en las mentes de la gente de que no basta con ser, con diferencia, la mayor potencia militar y económica del mundo, sino que Estados Unidos lo ha sido desde antes de la Primera Guerra Mundial, ciertamente después de ella. Si su espacio mental sigue controlado por este argumento de que el modelo liberal-demócrata anglosajón es el único juego en la ciudad, si sigue controlado por la suposición no examinada de que todo el mundo en la parte superior de ese modelo se paga a la libertad, entonces usted todavía va a encontrar que un club con el interés propio va a dirigir el mundo. E incluso en áreas como la sanidad, que Gran Bretaña, el primer país del mundo, socializó en 1948, te vas a encontrar con que la gente asume errónea y alegremente que se mantienen sus mejores intereses.

Otra cuestión que deseo plantear es la relativa a la City de Londres y su rama en Manhattan, en Wall Street, que fundaron ambos bandos de las dos guerras mundiales. Ahora bien, esto no es nuevo. Académicos serios como Anthony Sutton, que estuvo en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford en California, han escrito libros enteros sobre esto, titulados “Wall Street y la revolución bolchevique” y “Wall Street y el ascenso de Hitler”. Esto es bien conocido por aquellos que se molestan en averiguar sobre estas cosas. Hubo todo un rastro de documentos que fue recuperado por Anthony Sutton, que le costó su puesto en Stanford. El puso todo esto en sus libros. Y lo que encontró fue que, en pocas palabras, tanto la Unión Soviética como el Tercer Reich fueron creados para los intereses de la City de Londres y más particularmente, su extremo de Wall Street.

Hollerith, el propietario nominal alemán de esta filial de IBM, suministró al Tercer Reich [ubersicht], o la supervisión, utilizando tarjetas perforadas, una tecnología estadounidense con licencia para el Tercer Reich.

La cuestión del control mental sale a la superficie en 2010, donde la Oficina del Gabinete Británico, junto con un think tank, el Instituto de Gobierno, está hablando abiertamente sobre su control del pensamiento del mundo y del pensamiento del pueblo británico. Están etiquetando partes del cerebro bajo la etiqueta de MINDSPACE.

En los documentos de de MINDSPACE se dice que “aunque la gente esté de acuerdo con el objetivo de comportamiento” -se trata de dar un codazo para que la gente se comporte como se desea por parte de los linajes, en lugar de ordenar a los gobiernos que actúen en su nombre- “aunque la gente esté de acuerdo con el objetivo de comportamiento, puede objetar los medios para lograrlo”. Los diferentes efectos de MINDSPACE atraerán diferentes niveles de controversia. Hay varios factores que determinan la controversia”, es decir, que prevén que se les diga que esto es una inversión de la era del gobierno, incluso en la atención sanitaria, por supuesto. Continúan: “como se ha señalado, los efectos de MINDSPACE(img) dependen, al menos en parte, del sistema automático. Esto significa que los ciudadanos pueden no darse cuenta de que su comportamiento está siendo modificado, o al menos de cómo está siendo modificado. Evidentemente, esto expone al gobierno a acusaciones de manipulación. La gente tiende a pensar que los intentos de cambiar su comportamiento serán eficaces si simplemente se les proporciona información de forma transparente. A la gente no le gusta que la engañen. Esta aversión tiene una base psicológica, pero fundamentalmente es una cuestión de confianza en el gobierno. La falta de control consciente también tiene implicaciones para el consentimiento y la libertad de elección. En primer lugar, crea una mayor necesidad de que los ciudadanos aprueben el uso del cambio de comportamiento, quizás utilizando nuevas formas de compromiso democrático”.

MINDSPACE: “Influir en el comportamiento a través de las políticas públicas”. MINDSPACE es un marco que se centra en nueve fuerzas que impulsan el comportamiento en diversos contextos para su uso en la elaboración de políticas. MINDSPACE no es una alternativa a los métodos actuales de elaboración de políticas, sino que los complementa para integrar la ciencia del comportamiento en el proceso. Los creadores del marco reconocen que el público determina el uso de estas herramientas de cambio de comportamiento. MINDSPACE se ha apoyado en investigaciones de campo y de laboratorio de la economía y la psicología del comportamiento. Se cree que los nueve efectos tienen una importancia más sólida en los procesos automáticos de juicio e influyen.

Se ve que en este modelo, la democracia es el bien superior que se vende, pero las palancas de manipulación de la democracia están en manos del cártel.

“En segundo lugar, si el efecto funciona de forma automática, puede ofrecer pocas oportunidades a los ciudadanos para salirse o elegir otra cosa. El concepto de arquitectura de elección se utiliza menos aquí. Cualquier acción que pueda reducir el derecho a equivocarse, el derecho a rechazar un tratamiento, por ejemplo, será muy controvertida. Por supuesto, algunos intentos tradicionales de cambiar el comportamiento no son explícitos, y estos han atraído la controversia. Pero rara vez atraen la acusación de manipulación porque se basan en acciones conscientes para suministrar y registrar información en lugar de depender de reacciones inconscientes”.

Creo que esto establece el punto bastante bien en principio que estamos entrenados en el mundo moderno, dominado por la Ciudad de Londres y sus instituciones de poder blando, para pensar que estamos en control de nuestro destino porque la democracia liberal se mantiene como el parangón en el argumento correcto a menudo que todos los otros sistemas son más tiránicos y menos deseables. Pero toda la fuerza del modelo de la City de Londres es que puede operar incluso a través de otros países, como Estados Unidos y Alemania, como se ha demostrado aquí, para persuadir a la gente de que lo que querían antes no es realmente lo que quieren ahora. Y es el llenado del espacio mental que es, creo, el arma más poderosa que está disponible allí.

Confío en haber dado a la gente una pequeña muestra del largo historial de investigación histórica sólida que ha habido por parte de gente bien familiarizada con el establishment británico para establecer esto, que el establishment británico no ha estado luchando limpiamente desde aproximadamente 1870, y que la mayor parte de las revoluciones que deseaba llevar a cabo -el control de la democracia a través de los latigazos de los partidos, el control de la asistencia sanitaria a través de los Estados obligatorios proporcionados a la asistencia sanitaria en el modelo británico y canadiense- estaban todas en marcha para el período de posguerra