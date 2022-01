–

DomusVi firm贸 en 2015 un acuerdo comercial con M茅mora, al que ha tenido acceso infoLibre, que le garantizaba una comisi贸n de hasta 700 euros por cada familia de un residente fallecido que contratase a la funeraria.

– El contrato se actualiz贸 en 2018 y sigue en vigor, aunque el pago de la comisi贸n se enmascara ahora como una 鈥渃esi贸n de uso de espacios鈥 en las residencias de DomusVi para que M茅mora atienda a los familiares.

– El a帽o pasado murieron 2.100 mayores en centros de DomusVi tras desatarse la pandemia. Ambas compa帽铆as se niegan a desvelar cu谩nto le pag贸 M茅mora por su trabajo de comisionista en 2019 y 2020.

En las residencias de DomusVi fallecieron el a帽o pasado m谩s de 2.100 mayores tras desatarse la pandemia de coronavirus. Una hecatombe humanitaria que, parad贸jicamente, sirvi贸 a la principal multinacional del sector en Espa帽a para hacer caja. Y es que se multiplicaron los ingresos que obtuvo por su v铆a de negocio m谩s desconocida: las comisiones que cobra a las funerarias por cada familia de un mayor fallecido que les contrata un servicio gracias a su intermediaci贸n.

El contrato m谩s relevante es el que DomusVi tiene firmado con M茅mora, que es a su vez la principal compa帽铆a de servicios funerarios de Espa帽a. DomusVi viene actuando como comisionista por su labor comercial en favor de M茅mora al menos desde octubre de 2015, cuando entr贸 en vigor un 鈥渁cuerdo de colaboraci贸n y prestaci贸n de servicios鈥 entre ambas compa帽铆as, al que ha tenido acceso infoLibre y que se reproduce al final de esta informaci贸n.

En dicho contrato se establec铆a que DomusVi 鈥揺ntonces llamada Geriatros鈥 recibir铆a una 鈥渁portaci贸n colaboracional鈥 en contraprestaci贸n 鈥渁 la comunicaci贸n realizada a los familiares鈥 de los residentes fallecidos y 鈥減revio aviso鈥 a M茅mora informando sobre la defunci贸n, siempre que terminasen 鈥渃ontratando alg煤n servicio鈥 con la funeraria. Esa 鈥渁portaci贸n colaboracional鈥 variaba dependiendo de la localidad del geri谩trico y de si los familiares contrataban a M茅mora de forma directa o a trav茅s de una aseguradora, llegando a alcanzar los 700 euros por difunto.

En 2018 se firm贸 un nuevo acuerdo entre ambas compa帽铆as, que es el que est谩 en vigor a d铆a de hoy, que enmascara el pago de la comisi贸n como una contraprestaci贸n que M茅mora abona a cambio de 鈥渓a cesi贸n del uso del espacio鈥 en las residencias de DomusVi “para atender a las familias en el asesoramiento y la contrataci贸n del servicio”.

DomusVi gestionaba el a帽o pasado 139 centros de mayores, que ten铆an en total cerca de 18.500 plazas. Es el 煤nico grupo residencial que cuenta con presencia en todas las comunidades aut贸nomas, aunque de forma muy desigual: la mayor implantaci贸n la tiene en Galicia (30 geri谩tricos), Madrid (17), Comunitat Valenciana (15) y Andaluc铆a (14), mientras que en Canarias, Extremadura, La Rioja, Murcia y Navarra s贸lo gestiona un centro. Su tama帽o dobla ampliamente a los siguientes grupos m谩s importantes 鈥揙rpea, Ballesol y Vitalia Home鈥, ninguno de los cuales superaba las 8.000 plazas en 2020.

Durante la primera ola de la pandemia, en la primavera de 2020, fallecieron 1.800 ancianos en las residencias de DomusVi. En t茅rminos proporcionales fue la segunda compa帽铆a con mayor impacto por el covid, s贸lo superada por Amavir entre los grandes grupos. Es decir, el porcentaje de decesos en sus geri谩tricos fue m谩s alto que el porcentaje de plazas gestionadas. En oto帽o murieron otros 300 residentes en centros de DomusVi.

M茅mora, por su parte, es el principal grupo de servicios funerarios en Espa帽a. Gestiona tanatorios, crematorios o cementerios en 21 provincias y en el resto tiene acuerdos de colaboraci贸n con cerca de 80 empresas, integradas en la red Memoranet.

Ambas compa帽铆as est谩n controladas por fondos de inversi贸n extranjeros. En el caso de DomusVi, el accionista principal es Intermediate Capital Group (ICG). Como desvel贸 este peri贸dico, ICG ha creado una trama societaria de m谩s de 20 compa帽铆as en cuatro pa铆ses montada para mover el dinero desde cualquiera de las residencias de Espa帽a hasta la sociedad dominante del grupo en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco. M茅mora es desde 2017 propiedad del Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), un fondo que administra las pensiones de los maestros de dicho estado canadiense.

El acuerdo de colaboraci贸n entre ambas empresas

Durante la primera ola de la pandemia, infoLibre recibi贸 cientos de correos de familiares de residentes denunciando lo que estaba pasando en los geri谩tricos: desde la prohibici贸n de trasladar a los hospitales a los ancianos que ca铆an enfermos, como ocurri贸 sobre todo en Madrid y Catalu帽a, hasta la falta de informaci贸n absoluta sobre el estado en que se encontraban los mayores. Algunos de esos mensajes conten铆an tambi茅n quejas sobre el sospechoso inter茅s mostrado por directoras de centros de DomusVi para que familiares de fallecidos contratasen los servicios de M茅mora.

No era un inter茅s altruista. DomusVi lleva al menos desde 2015 cobrando como comisionista por enviarle clientes al grupo funerario. El 1 de octubre de aquel a帽o entr贸 en vigor el 鈥渁cuerdo de colaboraci贸n y prestaci贸n de servicios鈥 entre ambas compa帽铆as. DomusVi se llamaba entonces Geriatros 鈥揷ambiar铆a de nombre tras adquirir Sarquavitae en 2017鈥 y el contrato lo firm贸 su consejera delegada, Josefina Fern谩ndez Migu茅lez. M茅mora pertenec铆a en aquel momento a otro fondo de inversi贸n, 3i, que controlaba el capital de la empresa a trav茅s de una sociedad en Luxemburgo (Memora 2 S脿rl) y rubric贸 el acuerdo el director territorial, Pedro Herranz.

El contenido del contrato era muy simple: Geriatros se compromet铆a a comunicar a los familiares de los residentes de sus centros los datos de M茅mora y, en contraprestaci贸n, se embolsaba una 鈥渁portaci贸n colaboracional鈥 siempre que terminasen contratando al grupo funerario.

La cl谩usula tercera, denominada sin eufemismos 鈥減recio, plazo y forma de pago鈥, establec铆a dos tipos de tarifas: una cuando la familia contratase 鈥渓os servicios de M茅mora a trav茅s de una compa帽铆a aseguradora鈥 y otra cuando lo hiciese 鈥渄irectamente鈥. Esta segunda era l贸gicamente m谩s alta porque los ingresos eran mucho mayores para la funeraria. Un segundo factor influ铆a en el precio: el lugar donde estuviese localizada la residencia. La cifra resultante oscilaba entre 250 y 700 euros en el caso de contrataci贸n directa, y entre 100 y 430 cuando se realizaba a trav茅s de una aseguradora. Los centros que cobraban mayor comisi贸n eran los situados en Madrid, donde no bajaba de 670 euros en caso de acuerdo directo con el familiar.

Adem谩s de establecer la 鈥渘o exclusividad鈥 del acuerdo, en el contrato se dedicaban dos cl谩usulas a temas de protecci贸n de datos. Una de ellas designaba a M茅mora como 鈥渆ncargado de tratamiento鈥 de datos de car谩cter personal pertenecientes al 鈥渇ichero propiedad de Geriatros鈥.

El acuerdo ten铆a inicialmente una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, pero se fue renovando mediante anexos hasta 2018, cuando se firm贸 un nuevo acuerdo. El principal cambio es el esfuerzo por camuflar el objeto real del negocio. Si en el primer contrato se planteaba el pago de la comisi贸n como una contraprestaci贸n a cambio de que DomusVi comunicase a la familia del fallecido 鈥渓os datos de la empresa M茅mora鈥, en el ahora vigente la cantidad se abona por la 鈥渃esi贸n del espacio鈥 en las residencias para que el personal de M茅mora pueda atender a las familias 鈥渆n el asesoramiento y la contrataci贸n del servicio鈥. Si tenemos en cuenta el precio que cobra DomusVi, el espacio cedido y el tiempo de cesi贸n, sale un importe por metro cuadrado y d铆a ciertamente astron贸mico, totalmente fuera del mercado de alquiler. Las cifras son propias del negocio que realmente se est谩 realizando: el abono de una comisi贸n por la tarea de promoci贸n comercial que DomusVi realiza para M茅mora.

La raz贸n por la que se busc贸 enmascarar el pago de la comisi贸n es la preocupaci贸n que generaba en ambas empresas que pudiera trascender el contenido del contrato. “El pago de una comisi贸n seguro que no es ilegal, pero tampoco parece una pr谩ctica muy 茅tica, sobre todo cuando se le oculta a los familiares. El da帽o reputacional si se conoc铆a el contenido del acuerdo parec铆a garantizado”, admiten fuentes conocedoras de la negociaci贸n llevada a cabo por los directivos de DomusVi y M茅mora. En ese af谩n por ocultar su actuaci贸n se llegaron a plantear la utilizaci贸n de las respectivas fundaciones que tienen ambas compa帽铆as, para canalizar a trav茅s de ellas los pagos, aunque la idea qued贸 finalmente aparcada.

Las versiones oficiales

Este peri贸dico traslad贸 a las dos empresas una serie de preguntas sobre la relaci贸n comercial que mantienen y sobre la posibilidad de que estuviesen incumpliendo la legislaci贸n sobre protecci贸n de datos.

La portavoz de DomusVi explic贸 el contenido del acuerdo en los siguientes t茅rminos: 鈥DomusVi no cede datos de sus residentes ni familiares a Memora. 脷nicamente pone en contacto a ambas partes, previo consentimiento de los familiares a quienes se les ofrece un servicio externo de asesoramiento. As铆, la familia y Memora se re煤nen en las salas habilitadas para ello en las residencias y Memora les presenta una propuesta que las familias aceptan o rechazan voluntariamente. A partir de ese momento, si la familia decide contratar sus servicios, firman un contrato con Memora. DomusVi no toma parte en ese proceso鈥. Adem谩s, destaco el hecho de que el acuerdo no tenga car谩cter de exclusividad, 鈥減ara garantizar la libertad de elecci贸n de los familiares鈥.

M茅mora, por su parte, indic贸 que “la existencia de estos convenios de colaboraci贸n entre el sector residencial y el sector de servicios funerarios es de obligado cumplimiento por ley en varias comunidades aut贸nomas a fin de velar por el correcto exitus letalis de los residentes. De esta manera, se busca cumplir con las condiciones higi茅nico-sanitarias del centro, preservar el aislamiento del cuerpo del resto de residentes y los propios empleados, y garantizar una adecuada conservaci贸n del cad谩ver inmediatamente tras el fallecimiento en las instalaciones del tanatorio equipadas para este fin”.

La portavoz de M茅mora explic贸 que “el acuerdo del a帽o 2015 fue una extensi贸n del convenio de colaboraci贸n previamente existente entre ambos grupos, a帽adiendo una tarea de promoci贸n comercial de Geriatros a M茅mora鈥. En cuanto al contrato vigente, de 2018, consider贸 relevante 鈥渄estacar que una de las cl谩usulas recoge expresamente que se debe respetar el derecho a la libertad de elecci贸n de la familia a la hora de escoger los servicios funerarios. Y tambi茅n que no existe exclusividad鈥.

Respecto a la cuesti贸n de la no exclusividad, es cierto que tanto DomusVi como M茅mora tienen firmados otros contratos con otras compa帽铆as, aunque el acuerdo entre ellas es sin duda el m谩s relevante al ser los grupos l铆deres en sus respectivos sectores. En todo caso, que este tipo de acuerdos est茅n m谩s o menos extendidos, no significa tampoco que todas las empresas de residencias exijan o acepten el cobro de comisiones por enviar clientes a las funerarias.

Por 煤ltimo, el grupo funerario indic贸 que “las cl谩usulas sobre protecci贸n de datos incluidas en el contrato son est谩ndar, pero M茅mora jam谩s accede a los datos de los familiares. No estamos ante un escenario de 鈥渃esi贸n de datos鈥 porque la informaci贸n del difunto no est谩 protegida y el objetivo del tratamiento es la recogida del difunto para el traslado a una instalaci贸n sanitario-mortuoria. M茅mora no realiza ning煤n acto funerario sin contar con el consentimiento expreso y por escrito de la familia”.

Abogados expertos en la normativa sobre protecci贸n de datos, a quienes infoLibre pidi贸 que analizaran el contrato de 2015, sostienen en cambio que se est谩 鈥vistiendo de forma completamente indebida una cesi贸n de datos no consentida como si fuera un encargo de tratamiento鈥. La clave de esa presunta irregularidad estar铆a en dos cl谩usulas: la segunda, que obliga a Geriatros a realizar un 鈥減revio aviso鈥 a M茅mora 鈥渃omunicando la defunci贸n鈥 del residente, y la und茅cima, donde se define 鈥渦n encargo de tratamiento de datos de Geriatros a M茅mora鈥. Por definici贸n, esto 煤ltimo equivale a admitir que 鈥淕eriatros permite a M茅mora el acceso a datos personales鈥. Sin embargo, a帽aden los expertos, la figura del 鈥渆ncargo de tratamiento鈥 no puede utilizarse para la prestaci贸n de servicios propios de un tercero (en este caso de M茅mora), ya que en este supuesto lo que se produce en realidad es una 鈥渃esi贸n de datos鈥. La diferencia es que el encargo de tratamiento no requiere el consentimiento previo de los usuarios (los familiares de los fallecidos) y la cesi贸n de datos s铆 lo exige. Un consentimiento previo que en ning煤n caso se recababa.

Las dos empresas se negaron a contestar a las preguntas planteadas por este peri贸dico sobre los t茅rminos econ贸micos de su relaci贸n comercial. Entre las cuestiones que rechazan desvelar est谩 la cantidad facturada por DomusVi en comisiones durante los a帽os 2019 y 2020. Ese dato mostrar铆a con claridad en qu茅 medida se aprovech贸 el grupo de residencias de la hecatombe sufrida en sus residencias y que se sald贸 con 2.100 mayores fallecidos tras desatarse la pandemia.

