Carme Su帽茅

Presidenta de FundiPau.

Les Nacions Unides i els seus estats membres reconeixen, mitjan莽ant diferents instruments, la necessitat que les dones tinguin un paper significatiu en les negociacions sobre desarmament i en els programes de construcci贸 de pau. L鈥橝genda sobre Dona, Pau i Seguretat de l鈥檃ny 2000, aix铆 com l鈥檃dopci贸 de l鈥橝genda 2030 sobre desenvolupament sostenible de l鈥檃ny 2015 van donar un nou impuls perqu猫 els objectius i perspectives de g猫nere s鈥檌ncloguessin de manera m茅s consistent i completa en les pol铆tiques dels estats, en resolucions multilaterals i en acords internacionals.

M茅s lentament del que seria desitjable, el desarmament est脿 comen莽ant a adre莽ar la perspectiva de g猫nere en diferents f貌rums internacionals com la Primera Comissi贸 de l鈥橝ssemblea General de Nacions Unides, on s鈥檋an aprovat resolucions sobre Dona, Desarmament, No-proliferaci贸 i Control d鈥橝rmes. Tot i aix貌, encara 茅s tot un repte que els processos de desarmament incorporin enfocaments amb sensibilitat de g猫nere en tot el seu recorregut, des de les pol铆tiques als mecanismes que s鈥檈stableixin per avan莽ar cap al desarmament passant per concretar les necessitats de seguretat, que tamb茅 s鈥檋an de tractar amb un enfocament feminista. Hist貌ricament, l鈥檋ome s鈥檋a considerat l鈥櫭簄ic actor rellevant tant en els conflictes armats com en les seves resolucions malgrat que les dones sempre han estat implicades en aquests conflictes ja sigui com a mediadores, combatents, pol铆tiques o activistes, i com les que, de manera desproporcionada, en pateixen m茅s les conseq眉猫ncies. Per tant, les dones tenen el dret fonamental de participar en els processos de presa de decisions que les afecten, com els processos de desarmament, per貌 a m茅s a m茅s, la inclusi贸 de les dones 茅s tamb茅 un imperatiu estrat猫gic perqu猫 afegeixen un ventall m茅s ample de perspectives i visions que poden conduir a acords bilaterals, multilaterals i a tractats de desarmament m茅s inclusius i de major consens.

Pel que fa a la dimensi贸 nuclear, la hist貌ria ens revela que les dones han estat b脿sicament absents en els f貌rums diplom脿tics multilaterals i bilaterals per aconseguir frenar i limitar la cursa d鈥檃questes armes de destrucci贸 massiva o per promoure鈥檔 el desarmament. Les armes nuclears tenen g猫nere. En bona part la seva exist猫ncia es basa i es perpetua degut a normes de g猫nere sobre el poder, la viol猫ncia i la seguretat, i la seva abolici贸 es veu dificultada per la manca de diversitat de g猫nere i d鈥檃ltres formes de diversitat en els debats i negociacions sobre la pol铆tica nuclear. Tret de comptades excepcions, encara ara no hi ha pres猫ncia de dones entre els actors principals responsables dels textos sobre el Tractat Parcial de Prohibici贸 de Proves Nuclears, el Tractat de No-Proliferaci贸 Nuclear, el Tractat de M铆ssils Anti-Bal铆stics, el Tractat de Limitaci贸 d鈥橝rmes Estrat猫giques o el Tractat de Forces Nuclears d鈥橝bast Intermedi. Si b茅 algunes dones van tenir un paper rellevant com a negociadores durant la guerra freda (les diplom脿tiques de Su猫cia Alva Myrdal i Inga Thorsson), no va ser fins a finals dels anys 90 quan les narratives sobre diplom脿cia nuclear van incloure les dones en posicions prominents. 脡s el cas de l鈥檃mbaixadora Arundhati Ghose que va dirigir la delegaci贸 de l鈥櫭峮dia durant les negociacions pel Tractat Complet sobre les Proves Nuclears. O m茅s recentment, alguns dels equips negociadors del pla d鈥檃cci贸 conjunt i complet sobre el programa nuclear irani脿 tamb茅 van comptar amb la participaci贸 de dones en posicions rellevants.

Des d鈥檃questa perspectiva hist貌rica m茅s 脿mplia, les negociacions que van portar a l鈥檃dopci贸 del Tractat sobre la Prohibici贸 de les Armes Nuclears (TPAN) formen part d鈥檃quests aven莽os recents que han trencat el patr贸 d鈥檌nvisibilitzaci贸 de les dones en la diplom脿cia sobre armament nuclear. A m茅s a m茅s, el pre脿mbul del tractat reconeix la import脿ncia d鈥檜na participaci贸 parit脿ria, completa i efectiva de les dones i els homes per promoure la pau i la seguretat, aix铆 com el comprom铆s espec铆fic de les dones pel desarmament nuclear. Aquest 茅s el primer tractat sobre armament nuclear que inclou aquest tipus de reconeixement. La primera confer猫ncia d鈥檈stats part que va tenir lloc a Viena el juny de 2022 va ser l鈥檈spai on es van assentar les bases per poder fer efectives les provisions de g猫nere del tractat amb l鈥檃dopci贸 d鈥檜n pla d鈥檃cci贸 per part de tots els estats que han ratificat el TPAN. Aquest pla preveu integrar les consideracions de g猫nere en tot el proc茅s d鈥檌mplementaci贸 del tractat. Per貌 cal anar m茅s enll脿 i avan莽ar cap a una agenda que tingui en compte uns enfocaments de g猫nere transformadors i interseccionals que s贸n fonamentals per aconseguir l鈥檃bolici贸 nuclear.

