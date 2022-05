–

Hace unos a帽os, cuando Marina Mart铆n se mud贸 desde Asturias a Madrid para estudiar la carrera de periodismo, se dio de bruces con la realidad: la vida en la capital era car铆sima y necesitaba dinero para su plan de futuro. Ante un mercado de trabajo con un alto 铆ndice de desempleo juvenil, la voluntad de enfocarse en sus estudios y la urgencia por hacer frente a los gastos, Marina opt贸 por la donaci贸n de 贸vulos. 鈥淟o hice cien por cien por el dinero鈥, dice de manera natural y honesta. 鈥淢e pareci贸 que dentro de las formas de conseguir dinero f谩cil y r谩pido era algo con lo que encima pod铆a ayudar a personas, en vez de vender drogas o hacer algo ilegal; pero mi motivaci贸n fue puramente econ贸mica porque pagaban bien鈥. Marisa Sidi trabajaba sin contrato en una pizzer铆a, su salario no llegaba a los 300 euros y se le estaban acabando los ahorros de la beca. Anabel Mateu hab铆a empezado un negocio en la hosteler铆a y estall贸 una pandemia que frustr贸 su proyecto. Necesitaban dinero urgente. Marina recibi贸 mil euros a cambio de aquella primera extracci贸n de 贸vulos. Marisa y Anabel 900.

Por lo que ha podido investigar Mar铆a Isabel Jociles Rubio, doctora en Sociolog铆a y profesora titular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el perfil y las motivaciones de Marina, Anabel y Marisa responden a lo que ha identificado en sus estudios como perfil mayoritario de donantes de 贸vulos: mujeres j贸venes 鈥攅n edad f茅rtil鈥 con salarios bajos o inexistentes que encuentran en esta pr谩ctica una v铆a para hacer frente a sus gastos. Seg煤n los 煤ltimos datos de la Sociedad Europea de Reproducci贸n Humana y Embriolog铆a, Espa帽a es el pa铆s l铆der en donaci贸n de 贸vulos, seguido 鈥攄e lejos鈥 por Rep煤blica Checa. Recientemente la Fundaci贸n Ciudadana Civio revelaba que la compensaci贸n econ贸mica por una donaci贸n de 贸vulos equivale, en el caso espa帽ol, a tres semanas y media de trabajo remunerado con el Salario M铆nimo Interprofesional (SMI), una estimaci贸n temporal que se incrementa teniendo en cuenta los trabajos feminizados de la econom铆a sumergida y las medias jornadas, asumidas en su mayor parte por mujeres.

Pero el de la donaci贸n de 贸vulos es un mundo complejo. Para empezar, la compraventa de material biol贸gico es ilegal en Espa帽a, y por eso las cl铆nicas hablan de 鈥渃ompensaci贸n econ贸mica鈥. Un centro de fertilidad no compra tus 贸vulos: te compensa por los gastos derivados de 鈥渓as molestias f铆sicas y los gastos de desplazamiento y laborales鈥 que la donante ha debido asumir por donar 贸vulos, pues as铆 lo permite la regulaci贸n. La cantidad m谩xima de las citadas 鈥渃ompensaciones鈥 son 900 euros, pero en algunas cl铆nicas la cifra puede elevarse hasta 1.200 euros con el fin de afianzar a las donantes.

驴Qui茅n dona?

鈥淟a mayor铆a eran estudiantes que no ten铆an becas o no eran de cuant铆a suficiente, de hecho era muy frecuente que dijeran que la donaci贸n era para ellas como una ayuda que les permit铆a mantener sus estudios鈥, expresa Jociles sobre el alrededor de medio centenar de ovodonantes entrevistadas para sus investigaciones. 鈥淎lgunas ten铆an trabajo, pero trabajos precarios, como teleoperadoras o profesoras particulares鈥, contin煤a. En casi todas ellas, salvo un peque帽o n煤mero y con independencia de que se sintieran bien ayudando a otras mujeres 鈥攓ue suced铆a鈥 鈥渆staba presente la motivaci贸n econ贸mica, y es algo que las cl铆nicas niegan sistem谩ticamente. Y es muy curioso, porque las pocas que s铆 ten铆an una motivaci贸n puramente altruista eran las m谩s frustradas ya que ve铆an que la cl铆nica no respond铆a a esa motivaci贸n鈥, asevera la soci贸loga.

En Francia, Austria, Pa铆ses Bajos, Polonia e Irlanda los centros solo se hacen cargo de los gastos justificados derivados del proceso; Italia y Ruman铆a proh铆ben cualquier tipo de compensaci贸n econ贸mica y en pa铆ses como Alemania est谩 prohibida la ovodonaci贸n. Daniela es embri贸loga y ha trabajado en dos centros privados espa帽oles. Reconoce que, como la legislaci贸n impide la compraventa de material biol贸gico, tanto el personal de los centros como las ovodonantes se mueven siempre en el eje discursivo del altruismo, pero admite que 鈥渟i no hubiera compensaci贸n econ贸mica, muchas no pasar铆an por un proceso quir煤rgico que adem谩s puede ser doloroso鈥. Aunque asegura que ha conocido casos puramente altruistas, 鈥渓a compensaci贸n econ贸mica est谩 ah铆 y es un hecho鈥.

Durante el proceso, las donantes se someten, entre otras pruebas, a una entrevista psicol贸gica: 鈥淨uer铆an asegurarse de que no lo hac铆a coaccionada, y deb铆a decir en todo momento que mi motivaci贸n era altruista. No s茅 qu茅 hubiera pasado si hubiera dicho la verdad, pero no se me ocurri贸 hacerlo鈥, cuenta Marina. Anabel describe el proceso como una entrevista de trabajo, aunque le choc贸 que le preguntaran qui茅n le hab铆a recomendado el centro ya ofrec铆an 200 euros m谩s a las donantes que atra铆an a otras donantes 鈥攗n plus que se elimin贸 el a帽o pasado鈥: 鈥淧ens茅 鈥榤adre m铆a, esto es un programa piramidal con puntos de fidelizaci贸n o algo as铆鈥欌. Los ovocitos son un bien preciado: 鈥淪i una donante funciona bien se la vuelve a llamar, porque no es f谩cil conseguir donantes鈥, reconoce Daniela. 鈥淐onoc铆 el caso de una chica con rasgos ajustados a los est谩ndares n贸rdicos que era constantemente llamada por la cl铆nica y presionada para donar鈥, comparte Jociles. Cuando Marina complet贸 el proceso de donaci贸n por segunda vez, en lugar de los 1.000 euros que recibi贸 en la primera ocasi贸n, la misma cl铆nica le desembols贸 1.200 euros. 鈥淪implemente me dijeron que hab铆a subido el importe鈥, cuenta.

El sistema actual impuesto por el Ministerio de Sanidad permite un m谩ximo de seis estimulaciones por donante que han de estar separadas entre ellas por al menos medio a帽o. No obstante, no existe un registro p煤blico de la ovodonaci贸n en Espa帽a, con lo que son datos que manejan las cl铆nicas privadas, lo que dificulta saber que no se est谩 superando el l铆mite, sobre todo cuando el perfil de la donante es muy demandado. La Sociedad Espa帽ola de Fertilidad (SEF), consultada por este medio, cifra en 14.521 el total de mujeres que donaron ovocitos en 2019. Unas cifras que, seg煤n matiza su director, Luis Mart铆nez Navarro, no resultan suficientes 鈥減ara todos los ciclos de ovodonaci贸n que se necesitan en nuestro pa铆s, que cada vez son m谩s鈥. La SEF cuantifica que el 9,5% de los nacimientos producidos en Espa帽a en 2019 fueron por reproducci贸n asistida.

Pero los 贸vulos donados en Espa帽a no siempre se quedan en el pa铆s; muy al contrario, al env铆o de ovocitos congelados a otros pa铆ses se suma que la pen铆nsula es meca del denominado 鈥渢urismo reproductivo鈥. 鈥淰ienen pr谩cticamente desde toda Europa porque en sus pa铆ses hay poca donaci贸n y existen listas de espera de cinco o seis a帽os鈥, explica Jociles. En Espa帽a, seg煤n el Informe estad铆stico de t茅cnicas de reproducci贸n asistida del Ministerio de Sanidad de 2019, se realizaron casi 18.500 ciclos de tratamiento a personas procedentes del extranjero, la mayor铆a de Francia e Italia 鈥攑a铆ses en los que las donantes no reciben compensaci贸n econ贸mica鈥. 鈥淢e consta que algunas cl铆nicas ofrecen pack de avi贸n y hotel, lo organizan todo鈥, revela Daniela. Otro aspecto caracter铆stico de la legislaci贸n espa帽ola en materia de ovodonaci贸n es el anonimato obligatorio. 鈥淎 la mayor铆a de ellas al principio les facilita el proceso de donaci贸n, pero con el tiempo cambian de idea y afirman que lo har铆an aunque no fuera an贸nimo鈥. En ello coinciden Marisa, Marina y Anabel. 鈥淓l argumento de que si no fuera an贸nimo el n煤mero de donantes disminuir铆a cae por su propio peso, pero s铆 cambiar铆a el perfil de donantes鈥, apunta Jociles.

Pese a que hace dos a帽os el Comit茅 Espa帽ol de Bio茅tica recomend贸 el fin del anonimato en donantes de esperma y 贸vulos, se sigue avalando. De hecho, la cuesti贸n del anonimato, a juicio de la soci贸loga, tiene que ver con otra cuesti贸n: 鈥淧ermite aumentar por diez o por veinte el poder que tienen las cl铆nicas. Desde mi punto de vista, hay cantidad de informaci贸n que no se est谩 dando a las donantes escud谩ndose en el tema del anonimato鈥. Lo ejemplifica con un caso: la mayor铆a de ovodonantes no saben cu谩ntos ovocitos se les extraen durante la punci贸n. Seg煤n Mart铆nez Navarro, 鈥渦na estimulaci贸n normal y adecuada es aquella en la que se obtienen entre 10 a 15 ovocitos鈥. El problema es que a m谩s medicaci贸n, m谩s 贸vulos, y a m谩s 贸vulos, m谩s posibilidades de 茅xito鈥 Y de negocio.

Dinero y salud

鈥淒ona vida鈥, 鈥渟er solidaria es imparable鈥, 鈥渄onar te compensa鈥, 鈥渢ienes la capacidad de hacer incre铆blemente feliz a otras mujeres鈥… Son algunos de los esl贸ganes que emplean estos centros. Las dudas m谩s recurrentes de quienes se plantean donar 贸vulos tienen que ver con los efectos en la salud y en la fertilidad futura: 鈥淣o es un proceso peligroso, no hay ning煤n problema relacionado con la donaci贸n de 贸vulos m谩s all谩 de los posibles efectos secundarios que tengas durante o despu茅s del tratamiento, o alg煤n sangrado por la punci贸n, pero son todos a corto plazo鈥, explica Daniela. Tampoco se acorta, asegura, el tiempo de fertilidad de la paciente, 鈥減orque lo que se hace no es quitarle 贸vulos, sino producir m谩s de los que producir铆a de forma normal鈥. La embri贸loga explica que, durante los ciclos ovulatorios, las mujeres producen entre 10 a 15 fol铆culos 鈥攓ue resultar谩n en 贸vulos鈥 pero la cantidad de hormonas segregadas naturalmente solo permiten que madure uno de ellos, dos como mucho. 鈥淟o que hace la medicaci贸n es que todos esos fol铆culos centrales que est谩n preparando un 贸vulo lo preparen hasta el final鈥.

Muchas de las ovodonantes con las que habl贸 Jociles comparaban los efectos de la estimulaci贸n ov谩rica con la menstruaci贸n, algo que le resultaba sorprendente porque durante el proceso 鈥渢ienen que pincharse durante una semana a una hora determinada y bajo unas condiciones concretas en las cl铆nicas, no practicar deporte, no tener relaciones sexuales鈥 y seguir todo este proceso bajo una carga hormonal importante, en definitiva, llevar a cabo 鈥渦na domesticaci贸n de los cuerpos鈥. Hace un tiempo se permit铆a que el tratamiento se autorrealizara en casa, pero se estableci贸 el protocolo presencial porque si no se sigue de forma muy estricta hay un riesgo de que se generen menos ovocitos de los deseados: 鈥淓n cuesti贸n de horas, el resultado puede variar much铆simo鈥, explica Daniela. En este sentido, para Jociles, existe una tendencia 鈥渁 minimizar la importancia para la salud mental y f铆sica de la donante en ese proceso鈥.

Si en algo coinciden Marisa, Anabel y Marina es en que se sintieron bien tratadas por el personal de las cl铆nicas y consideran que estaban muy informadas de los riesgos. 鈥淟a mayor铆a de las donantes de las que pregunt谩bamos no eran conscientes de la falta de informaci贸n que ten铆an hasta que les pregunt谩bamos鈥, puntualiza Jociles. Efectivamente, Marisa y Anabel no saben cu谩ntos 贸vulos les extrajeron en el proceso ni si eran para congelar o se usar铆an en fresco, aunque Marina s铆 cree recordar que en al menos una de las dos intervenciones concluidas le informaron del n煤mero aproximado que le extraer铆an.

El uso del t茅rmino 鈥渃oncluidas鈥 no es casual: la joven intent贸 donar 贸vulos por tercera vez pero interrumpi贸 el proceso por salud. Frente a los efectos de hinchaz贸n y cansancio de las anteriores veces, desde el tercer d铆a de tratamiento de aquella 煤ltima estimulaci贸n sinti贸 acusadas molestias. Cre铆a que estaba produciendo un mont贸n de 贸vulos y en la revisi贸n le dijeron que no, que de hecho no estaba yendo lo r谩pido que deb铆a ir. Esas palabras de la ginec贸loga, narra, le hicieron tener 鈥渦n breakdown porque me encontraba bastante mal y obviamente el tema de las hormonas te desestabiliza, adem谩s me daba mucha cosa echarme para atr谩s porque t煤 firmas que si luego te arrepientes tienes que asumir los costes del tratamiento鈥, contin煤a. Su suerte fue que la ginec贸loga 鈥渆ra encantadora鈥, puso en el informe que no se continuaba porque no estaba dando resultados para que no tuviera que asumir ning煤n coste 鈥測 me dijo que volviera cuando me viera preparada鈥. Jociles, sin embargo, admite haber escuchado 鈥渢estimonios kafkianos鈥 relativos a la cuesti贸n monetaria en las cl铆nicas, que se mueven bajo la m谩xima de que 鈥渟i no hay punci贸n, no hay dinero.

Los recelos sobre el proceso de estimulaci贸n van m谩s all谩 de lo econ贸mico. Daniela reconoce que ciertas pr谩cticas de la primera cl铆nica para la que trabaj贸 le generaban incomodidad, mientras que en la segunda percib铆a 鈥渦n enfoque m谩s humano鈥. La primera de las cl铆nicas invitaba a las solicitantes de asistencia en reproducci贸n asistida a recurrir a la ovodonaci贸n 鈥渟in hacer estudio previo de la fertilidad de la paciente, que a lo mejor podr铆a haber tenido un embarazo de forma natural鈥, por ser la ovodonaci贸n el proceso que mejores resultados da, pero tambi茅n el que mejor se paga. En la segunda cl铆nica, la pr谩ctica era sustancialmente diferente 鈥測 buscaban las maneras de exprimir al m谩ximo la fertilidad de la paciente鈥. Mientras en la primera cl铆nica se extra铆a una media de entre 15 a 19 ovocitos, en la segunda eran entre 7 a 10. M谩s ovocitos extra铆dos, por norma general, significa mayor medicaci贸n de la paciente y, a su juicio, la primera cl铆nica daba dosis muy altas, aunque hace alusi贸n al juramento hipocr谩tico y la profesionalidad del personal m茅dico. Mientras el director de la SEF matiza que los problemas m茅dicos que se pueden dar por el proceso quir煤rgico afectan a menos del 0,001% de los casos, Jociles apunta necesario que las cl铆nicas, que son las que manejan la informaci贸n de las donantes, investiguen sobre la cuesti贸n de la salud: 鈥淣o se conocen los problemas derivados de la ovodonaci贸n a largo plazo porque no se han estudiado, no porque no existan鈥.

Mientras la experiencia de Marina le lleva a 鈥渘o recomendar, pero tampoco demonizar鈥 la donaci贸n de 贸vulos, Anabel y Marisa 鈥攓uien alega malestares derivados de la anestesia鈥 s铆 la recomendar铆an, aunque para Anabel la peor parte del proceso tiene que ver con la salud mental: recuerda la donaci贸n de ovocitos como algo 鈥渄uro por las connotaciones sociales que tiene, porque no es algo que haga una persona que no est茅 en una situaci贸n de precariedad鈥. Era, explica, como mirarse al espejo y reconocerse pobre por haberse sometido a un proceso hormonal en el que se vio rodeada, expresa, de un negocio donde se mov铆an importantes sumas de dinero y en el que ella, como donante, era el eslab贸n m谩s d茅bil de la cadena.

Un tab煤 social

Jociles se percibe cr铆tica en muchos aspectos con la sociedad norteamericana, pero valora positivamente el hecho de que 鈥渘o sea hip贸crita con la din谩mica mercantilista que hay detr谩s de la donaci贸n de 贸vulos鈥 en el momento en el no se habla de consentimientos informados, sino de contratos. 鈥淗ay perfiles por los que se paga un mont贸n, y mujeres que ganan mucho dinero con esto, y es muy fuerte, pero esas mujeres est谩n informadas, est谩n asociadas y defienden sus derechos鈥. Durante un tiempo, la donaci贸n de 贸vulos era asumida por hospitales p煤blicos, pero pas贸 al 谩mbito privado 鈥減or una cuesti贸n de recursos鈥, seg煤n afirma Mart铆nez Navarro. 鈥淟a sanidad p煤blica no tiene capacidad econ贸mica para cubrir todos esos tratamientos鈥, expone. 鈥淗ay hospitales p煤blicos que tienen bancos de ovocitos, y otros que adquieren ovocitos de bancos privados para prestar asistencia en el hospital p煤blico鈥, apunta el portavoz de la SEF, que a帽ade que se estima que solo uno de cada diez tratamiento con ovocitos donados se prestan en el sistema p煤blico.

A Jociles le resulta dif铆cil establecer en qu茅 momento la donaci贸n de 贸vulos se convirti贸 en una pr谩ctica mercantilizada. 鈥淪upongo que cuando se comenz贸 en los a帽os 80 y 90 en la sanidad p煤blica, se percibi贸 un nicho importante y crearon centros privados; cada vez se sumaron m谩s al carro y se hicieron m谩s competencia porque se vio que en este pa铆s esto generaba dinero鈥. Durante un tiempo, las ovogestaciones para parejas homosexuales y madres solteras estaban prohibidas en pa铆ses europeos vecinos mientras en Espa帽a eran legales, motivo que, sumado a las importantes cuant铆as econ贸micas ofrecidas a las donantes, convert铆an a Espa帽a en el ed茅n de este tipo de tratamientos, que sin embargo mantienen a una su pieza clave invisibilizada: 鈥淗ab铆a una donante que me contaba, adem谩s con mucho dolor, que ve铆a que las familias estaban s煤per agradecidas a los equipos m茅dicos de las cl铆nicas y que le daba la sensaci贸n de que ellas, en cambio, no ten铆an papel en todo ese montaje鈥. Lo ilustraba con las instalaciones de la cl铆nica a la que acudi贸 a donar: 鈥淰e铆a que la pareja que se iba a someter al tratamiento acud铆a a la sala por unos pasillos s煤per iluminados, maravillosos, mientras ellas pasaban por detr谩s, por un callej贸n donde hab铆a f谩bricas y almacenes鈥. Por eso, Jociles aboga por un mayor debate p煤blico que se traduzca en mayor protecci贸n hacia las donantes y que las empodere.

En general, las donantes no comparten, salvo a sus c铆rculos muy cercanos 鈥攜 a veces porque no les queda otra opci贸n鈥 que han donado 贸vulos. 鈥淪i t煤 haces esto por tu prima o por tu hermana es bonito, pero si lo haces por dinero se hace dif铆cil hablar de ello鈥, sostiene Anabel. Desde que sali贸 de la cl铆nica, ella quiso alzar la voz, politizar su experiencia, presentar la decisi贸n en t茅rminos de clase: 鈥淣i soy la 煤nica persona que tiene curros de mierda, ni soy la 煤nica que ha donado 贸vulos, ni soy la 煤nica que puede hablar de ello y hacer ese ruido. Aparentar que todos estamos siempre s煤per bien, somos s煤per fuertes y s煤per solventes s铆 me genera malestar鈥. En la misma direcci贸n, Marina admite 鈥渜ue en los 煤ltimos a帽os su mentalidad ha cambiado mucho鈥 y ahora se enfrenta a cuestionamientos alrededor de su decisi贸n de donar 贸vulos 鈥減or ese factor de aprovecharse de chicas j贸venes sin recursos鈥. Considera, en este aspecto, que 鈥渟i realmente se quiere potenciar la donaci贸n de 贸vulos desde una perspectiva altruista, habr铆a que hablar de ello, dar m谩s protagonismo al sistema p煤blico y enfocar el discurso de otra manera que no fuera la compraventa de 贸vulos鈥.

驴Y el futuro?

La tasa de fertilidad en Espa帽a en 2019 fue de 1,23, la m谩s baja de la UE solo por detr谩s de Malta. Que la edad media a la que se tiene el primer hijo ha aumentado es un hecho, y que tiene consecuencias en t茅rminos de fertilidad tambi茅n. Sin embargo, Daniela considera 鈥渦n error鈥 la pr谩ctica repetida de descargar la culpa sobre la mujer por inercia. Se refiere a que los acompa帽antes de las mujeres que recurren a esta t茅cnica 鈥渟e niegan a no aportar el material bi贸logico鈥 en el proceso, porque entienden que la mujer 鈥測a tendr谩 el v铆nculo de la gestaci贸n y el parto鈥 y emplear otro semen es una opci贸n descartada: 鈥淗e llegado a ver incluso hombres que no ten铆an casi esperma en su eyaculado y que han preferido hacerse una biopsia testicular para obtener espermatozoides de ah铆 antes que recurrir a donantes. Igual que he escuchado que 鈥榥o quiero ver en mi casa un hijo que no sea m铆o鈥欌, comparte Daniela. 鈥淓s como si la mujer pudiera prescindir de la conexi贸n gen茅tica con su descendencia porque se considera que se establece a trav茅s del embarazo鈥, apoya Jociles, que tambi茅n considera que a nivel de investigaci贸n cient铆fica 鈥渟e trabajaba m谩s sobre el semen鈥 por ese 铆mpetu en el v铆nculo gen茅tico. Desde la SEF indican, al contrario, que las principales l铆neas de investigaci贸n actuales 鈥渟e basan en resolver los problemas relacionados con la falta y envejecimiento de ovocitos鈥.

Fuera de las cuestiones vinculadas al concepto de maternidad, existe una preocupaci贸n acerca del futuro de la natalidad. Daniela vaticina, en este sentido, que las t茅cnicas de reproducci贸n asistida se van a abaratar: 鈥淣o creo que se extienda en la sanidad p煤blica, pero s铆 que a nuestra generaci贸n y las venideras nos van a ofrecer la congelaci贸n de 贸vulos como una opci贸n, porque por desgracia las mujeres todav铆a tenemos que decidir entre ser madres o triunfar en el mundo laboral鈥. Aunque tambi茅n considera importante no cargar la responsabilidad de la baja natalidad a las mujeres, ni siquiera por decisi贸n: 鈥淪e habla de los efectos de la inserci贸n laboral, pero no de que la calidad del semen ha disminuido dr谩sticamente en los 煤ltimos a帽os por los h谩bitos de vida鈥.

Tampoco se expone que con mejores salarios, menor brecha de g茅nero, alquileres asequibles o mejores pol铆ticas familiares y de conciliaci贸n, ser铆a m谩s f谩cil apostar por la crianza. Y qu茅 deparar谩 el futuro si se quiere modelar la lanza de flecha que es ahora la representaci贸n gr谩fica de la pir谩mide poblacional espa帽ola es una inc贸gnita, pero las urgencias son bastante claras: cambiar el enfoque de la reproducci贸n asistida para que deje de ser un ejemplo m谩s de las desigualdades del sistema y dotar de mayores derechos, seguridades y espacios a aquellas que, pese a su invisibilizaci贸n, son parte imprescindible de este proceso.

