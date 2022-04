–

De parte de CGT Fesi Bac April 4, 2022

Un a帽o m谩s, gracias a nuestros queridos firmantes del Convenio Colectivo, esos que han acepta- do una p铆rrica subida salarial del 2,5% EN 5 A脩OS, y que siguen permitiendo que la cl谩usula de absorci贸n y compensaci贸n siga vigente, en la n贸mina de febrero habr茅is visto un concepto 鈥淒IF. PART.BOS RAE鈥 y otro 鈥淧ERCEPCI脫N BAI鈥 en la columna de devengos y luego 鈥淐OMP. Y ABS. AVE POR PERCEPCI脫N BAI鈥 y 鈥淐OMP. Y ABS. AVE POR P.B. RAE鈥.

Es decir, lo que, por Convenio, deber铆an dar a la plantilla, en virtud del Art. 5 del Convenio Colec- tivo, es absorbido. 驴D贸nde est谩 la bolita? 驴Por qu茅 no hay voluntad nunca de mejorar las cosas en las negociaciones? Los sindicatos firmantes (CC.OO.-UGT y, ahora, FINE) nos hacen un flaco favor manteniendo y consintiendo estos atropellos. Mirad la NO Reforma Laboral, que sigue permitiendo hacer ERE a empresas con beneficios milmillonarios鈥st谩 claro que no hay voluntad de defender a la persona trabajadora y s铆 a los grandes poderes鈥on el benepl谩cito de los sindi- catos mayoritarios CC.OO. y UGT.

AL D脥A N潞 3 鈥 2022 (BBVA)