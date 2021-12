–

Las Fuerzas de Defensa Civil (Hêzên Parastina Civakî, HPC) han sido una expresión importante de la autoorganización democrática radical en el norte y este de Siria, desde 2015. Como contramodelo democrático de las fuerzas de seguridad del Estado, protegen a la población en barrios, ciudades y pueblos. Kurdistan Report habló con Reşid Kobanê, responsable de las HPC.

-La sociedad en Rojava y el norte de Siria está expuesta a ataques diarios de Turquía y sus mercenarios yihadistas. ¿Cuál es el papel de las HPC en este contexto?

-Es cierto que el Estado turco está atacando a los pueblos que viven en Rojava. Estos ataques no son nuevos. Ha seguido una política de intervención en el norte de Siria desde el comienzo de la revolución. Cuando Siria se hundió por completo en la guerra civil, Turquía intervino allí directamente. Quería desempeñar un papel en la transformación de Siria e influir en los cambios que se estaban produciendo. Si iba a haber un cambio, debía ser en interés de Turquía, y el pueblo kurdo no tiene lugar en ese futuro de Siria, no tiene estatus. La política de aniquilación continúa sin cambios. Porque cuando comenzaron los problemas de guerra en Siria y el Estado Islámico (ISIS) atacó, el Estado turco también comenzó a intervenir, principalmente en Rojava.

Turquía primero entrenó a las bandas yihadistas en nombre de la coalición, con sus recursos y fondos en suelo turco, y luego las envió a la guerra en Siria, completamente cargadas de armas y municiones. La documentación de estos envíos de armas ocurrió en los medios de comunicación turcos, es decir, a la vista del público. Esto es bien conocido, así que todo el mundo lo sabe. Jabhat Al Nusra (Frente Al Nusra) era una de sus principales bandas. Especialmente en la región de Rojava, hubo una creciente intervención en su nombre, pero no pasó mucho tiempo antes de que ISIS se convirtiera en la fuerza líder y las otras pandillas se unieran a ella. De hecho, no existe una diferencia real entre ISIS y Jabhat Al Nusra; la diferencia radica únicamente en la definición. Fuerzas mercenarias posteriores, como la Brigada Sultán Murad, el Movimiento Nureddin Al Zenki y otras, también fueron fundadas, organizadas, y dirigidas directamente por el Estado turco. Su guerra fue y es conocida por librarse en el territorio de Rojava.

La resistencia de Kobanê fue un hecho histórico. Las bandas del ISIS atacaron brutalmente la ciudad para arrebatar lugares como Kobanê, que lideró la revolución, de manos de la administración autónoma, e impedir cualquier avance de la revolución. Esto quedó muy claro en los discursos pronunciados por el presidente turco Erdogan en ese momento. Sin embargo, la revolución no lo escuchó a él ni a sus necesidades y siguió expandiéndose. Los fuertes ataques del ISIS fueron repelidos con éxito y su capital (Raqqa) también fue liberada. Asimismo, se crearon otras áreas liberadas en el noreste de Siria. El Estado turco falló en su objetivo y eso lo enfureció. Jarablus, Al Bab y Azaz fueron ocupados por Turquía bajo el silencio de las fuerzas internacionales. Y continuó su ocupación en Afrin, Serêkaniye y Girê Spî.

Junto con decenas de miles de combatientes, el Estado turco atacó a la población con todas sus fuerzas. Se utilizaron aviones, helicópteros, tanques, armas químicas, y todo tipo de armamento. El objetivo no eran solo las fuerzas de las Unidades de Protección del Pueblo y de las Mujeres (YPG/YPJ), sino principalmente los civiles. La ferocidad de los ataques en la zona no disminuyó después de la ocupación. No fue el propio Estado turco, sino sus fuerzas mercenarias las que cometieron asesinatos, secuestros, robos, saqueos y violaciones en Manbij, Til Rifat, Şehba, Afrin, Ain Issa, Til Temir y Zigran. Ya no hay un día sin bombardeos, muertes o secuestros.

Por el contrario, es deber de todas las personas amantes de la libertad defender a su país y a la sociedad contra cualquier ataque. Cada institución y cada persona es responsable de defender al país. Las HPC se establecieron para luchar contra ISIS, sufriendo miles de bajas y heridos. También cumplieron con su deber en el último ataque, apoyando a las unidades de defensa democrática.

Y sirvieron como guardias en las áreas liberadas de las bandas de ISIS, brindando defensa y seguridad para las ciudades y vecindarios. En la región autónoma democrática, el papel y las responsabilidades de las instituciones han cambiado con el tiempo y la tarea de protección también ha evolucionado. Expandir y mantener la revolución es una tarea histórica, y las HPC están directamente involucradas en ella con sus capacidades. En caso de ataques, siempre están listas. Hoy, las HPC tienen el deber de proteger al pueblo, al país, a las instituciones, en definitiva a los valores de la revolución, frente a los ataques de los mercenarios yihadistas y del Estado turco. Actúan como ojos y oídos de la revolución, y juegan un papel en la exposición de las células secretas y ocultas del enemigo. Además, protegen la tierra y el medio ambiente en las áreas liberadas.

Sin embargo, todavía quedan las áreas ocupadas por el Estado turco, donde los yihadistas han tomado el control y la población está bajo presión del enemigo. Por supuesto, la HPC también asume la responsabilidad allí. Sin embargo, no podemos decir nada más específico sobre estas áreas. Fortalecer la lucha contra los ocupantes, luchar contra el enemigo en nuestro país, son nuestros principales deberes. Este deber también se aplica a los territorios ocupados. Las personas que viven allí también conocen su trabajo, deberes y responsabilidades.

-¿Por qué se eligió esta forma de autodefensa y cuál es la composición de las fuerzas?

-Las HPC nacieron por necesidad. Cuando el régimen sirio estaba en el poder y gobernaba la región de Rojava, la defensa civil no estaba al mismo nivel que en la actualidad. En ese momento, operaba como una milicia para defender al pueblo. Por supuesto, la organización no estaba abierta ni tenía centros claros. No estaba estructurado como una institución y su organización era débil. Cuando ISIS atacó, los problemas se hicieron evidentes. No había orden, el sistema no funcionaba, el futuro no estaba claro. La vida de la gente estaba en peligro, sus años de esfuerzo se perdieron, sus hogares destruidos.

Cuando los yihadistas atacaron las ciudades de Rojava, querían hacer allí lo mismo que habían hecho en Siria. En esta situación, las personas se enfrentaron al problema de la protección. Por un lado, por las zonas donde los yihadistas ganaban terreno y la guerra que libraban contra el régimen sirio, y por otro lado, por los ataques a civiles, los asesinatos, secuestros, torturas, violaciones y robos de la propiedad comunitaria, surgieron problemas de seguridad y, por lo tanto, se construyeron las HPC.

Porque donde hay peligro, es necesario garantizar la protección de la comunidad. Ahí es donde se necesitan las instituciones de defensa. Básicamente, una organización de este tipo es necesaria no solo por los ataques que se están produciendo, sino que la mera probabilidad de un ataque legitima su establecimiento. Los grandes estados, por ejemplo, han establecido tales instituciones. Dependiendo de la situación, además de la defensa, también se les encomienda la tarea de tomar acciones para proteger a las personas en caso de desastres. En algunos países, se les llama, por ejemplo, defensa civil. Por supuesto, la situación social es un motivo para la creación de tal institución, pero lo fundamental es la comprensión de la defensa del pueblo y del país, y esto es universal. Si el pueblo kurdo no establecía las HPC antes de la revolución, no habría conocimientos básicos sobre sus tareas. Además, hay muchos conocimientos adquiridos bajo las dificultades de la ocupación. Esta institución debe ser protegida y fortalecida para el futuro, para asegurar la protección del país y su gente. Por otro lado, la existencia de las HPC no es un obstáculo para las instituciones de seguridad como las YPG/YPJ, pero se complementan entre sí.

No hay otras fuerzas bajo el paraguas de las HPC. Son una institución separada, con su propia organización. Básicamente, obtienen su fuerza y ​​poder de la población. Según su entendimiento, la autodefensa se organiza de forma autónoma. El trabajo de las HPC involucra a personas de todos los sectores de la sociedad, jóvenes y mayores, y de todos los géneros. La protección de los sitios históricos, así como las tierras agrícolas y la producción, también se encuentran entre las tareas de las HPC.

Por supuesto, esto no significa que no tengan relaciones con otras instituciones. Están afiliados al Ministerio de Defensa de la Administración Autónoma. También están vinculadas a las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) y han coordinado tareas de seguridad y defensa. De acuerdo con los requisitos de, por ejemplo, comisiones económicas y agrícolas, también existe cooperación con ellas.

-¿Por qué existen las HPC junto con las YPG/YPJ?

-Las YPG/YPJ funcionan como defensa y como fuerza militar, cumplen con su deber y son responsables de todo el país. Están organizadas de manera militar, por lo que son fuerzas profesionales, con tareas y responsabilidades puramente militares. No pueden participar en los asuntos cotidianos de la sociedad, porque no todas las tareas de protección pueden ser realizadas por ellos solos. La defensa de la tierra y la población es una tarea integral.

Las HPC apoya a las YPG/YPJ en la guerra. Se complementan entre sí. Cuando las YPG/YPJ luchan en el frente, las HPC asumen la tarea de brindar seguridad dentro de las ciudades. Las HPC están presentes en las comunidades a diario. Están listas para intervenir en cualquier momento y en cualquier lugar, por lo que siempre pueden intervenir. En el ámbito de la defensa, su propio trabajo económico, agrícola y organizativo bien puede realizarse. En resumen, las funciones de cada institución son diferentes. Uno no reemplaza a la otra. Sin embargo, pueden complementarse entre sí.

-¿Cuál es el trabajo diario de las HPC? ¿Qué hacen?

-Las actividades públicas y cotidianas están entrelazadas. Los centros de las HPC están ubicados en todas las ciudades. Nuestros miembros en las comunas visitan vecindarios y áreas cercanas a nuestros centros, según sea necesario y cuando surgen problemas. Esto se debe a que las HPC están en contacto con la población como parte de su trabajo y también colaboran con ellos. De acuerdo con los requisitos de seguridad, la planificación y las patrullas se llevan a cabo junto con las Asayîş (fuerzas de seguridad de la administración autónoma). Los turnos de control también se realizan juntos. Todas estas son tareas diarias. Cuando las Asayîş brindan seguridad en los eventos, las HPC también hacen su parte. La protección de algunas instituciones la proporciona las HPC. Protegen barrios y calles todos los días, así mismo, se realizan actividades educativas periódicas para sus miembros.

Los hombres y las mujeres hacen este trabajo por igual. Todas las patrullas, protección en manifestaciones, mítines, etc., están bajo su responsabilidad. Las mujeres participan en el trabajo, también reciben educación especial. Del mismo modo, participan en todas las actividades de defensa.

-¿Todos los residentes de los barrios o pueblos participan en las HPC? ¿Cuál es el porcentaje de población civil?

-La protección de la comunidad es deber de la propia población. El nombre de nuestra organización lo deja claro. Es cierto cuando decimos que las HPC fueron construidas por la propia sociedad. Esto realmente significa toda la sociedad. El hombre y la mujer, la abuela y el abuelo, desde jóvenes hasta mayores, pueden ocupar su lugar en la defensa y organización de las HPC. Nuestros miembros incluyen, por ejemplo, médicos, agricultores, políticos, trabajadores, estudiantes, amas de casa, en resumen, personas de todos los ámbitos de la vida. Todos ellos pueden participar en nuestro trabajo. Por eso no está mal cuando decimos: las HPC son las personas.

La participación es grandiosa. Casi no hay pueblos o vecindarios donde las HPC no estén organizadas. Llaman a nuestra puerta quienes consideran la defensa del país como su deber. Como se mencionó anteriormente, hay algunas personas que no pueden renunciar a su trabajo diario y participar en el trabajo militar profesional. Pero todos pueden encontrar un lugar en las HPC.

Sobre la cuestión de cuántas personas están organizadas en las HPC, no podemos dar información exacta. Pero podemos decir que donde está la gente, están las HPC.

