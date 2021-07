–

Que alguien me explique qu茅 inter茅s existe en trasladar el miedo a la poblaci贸n. Que alguien me explique por qu茅 mandan un mensaje que no se acomoda con la realidad

por Juan Manuel L贸pez Zafra

鈥淲here there鈥檚 fear, there is power鈥 (Donde hay miedo, hay poder)

Starhawk (Miriam Simos)

Tras el final del estado de alarma, hace ahora dos meses, los adventistas del séptimo virus nos vienen advirtiendo del fin de los días. Ojocuidao, le decían al presidente, la situación puede descontrolarse. La gente lleva mucho tiempo encerrada y va a celebrar la vuelta a la normalidad, y llegarán los contagios, el colapso de los hospitales y de las UCI, volverán las muertes. Regresaremos a la casilla de salida, presidente. Hay que mantener el pulso, presidente, hay que controlar al pueblo. "Recuperemos la alegría de vivir", dijo el presidente, reviviendo el tono festivo de un año antes cuando declaró la derrota del virus, sin hacer prisioneros. Y mientras que hace un año escribí, en estas páginas, acerca de la irresponsabilidad que suponía trasladar el mensaje al turismo de que todo estaba controlado, sin exigir controles en destino, hoy la situación es radicalmente distinta.

M谩s de 20 millones los espa帽oles han recibido ya la pauta completa de vacunaci贸n, con m谩s de 46 millones de dosis suministradas. El efecto, que muchos niegan, es m谩s que evidente cuando observamos la incidencia en la poblaci贸n de mayor edad, en la que las muertes por coronavirus (que debemos distinguir de las muertes con coronavirus) se han reducido a niveles m铆nimos. El virus, que se ceb贸 especialmente entre los mayores, sigue presente entre nosotros. Y seguir谩, posiblemente, durante mucho tiempo. Como cohabita el de la gripe, ese virus que muchos de los adventistas empleaban para despreciar el SARS-CoV-2 all谩 en febrero de 2020, mientras nos llamaban agoreros a los pocos que advert铆amos de lo que se avecinaba. Esto no significa que debamos bajar la guardia, pero tampoco significa que haya que provocar alarmas innecesarias. As铆 lo avalan los datos, esos que siempre he esgrimido como argumento, antes del 16 de marzo para criticar la irresponsabilidad del Gobierno, y que permiten ahora no caer en el alarmismo.

La curva de contagios es en la que se basan los medios para bombardearnos continuamente con la famosa quinta ola. Con las gr谩ficas de Sim贸n, y salvo excepciones, se observa un repunte de los casos. No cabe duda. En algunas regiones, como Catalu帽a o Canarias, la velocidad de reproducci贸n del virus ha provocado un incremento de los contagios muy notable, y muy r谩pido. La incidencia acumulada a 14 d铆as (IA14d) alcanza, en muchos lugares, valores que se tildan de alarmantes. Ahora bien 驴tiene sentido mantener, tanto esa m茅trica como sus umbrales, como el de riesgo extremo, cuando se ha quebrado la relaci贸n entre contagios, hospitalizaciones en planta, hospitalizaciones en UCI y fallecimientos? Porque esa es la clave. Hasta el mes de enero, al menos, con la vacunaci贸n a煤n incipiente, se pod铆a mantener esa afirmaci贸n. Hoy, sin embargo, ya no es posible. No existe una relaci贸n entre contagios y el resto de magnitudes, que son las que realmente deber铆an preocuparnos.

Estos dos gr谩ficos recogen la evoluci贸n del n煤mero de fallecimientos diarios en Espa帽a, de acuerdo con las cifras oficiales. Y ojo, que la propia evoluci贸n ha provocado un cambio de escala, pasando de un l铆mite hasta 1000 fallecidos diarios en el de la izquierda (rozamos los 900 en los peores momentos de la primavera de 2020) hasta los 600 en el actual, desde enero de 2021. Parece evidente que deber谩 efectuarse un nuevo cambio de escala si queremos apreciar lo que est谩 ocurriendo, que, aunque sea terrible, gracias a Dios es poco. Tan poco que, como vemos, el CCAES ocupa ya parte del espacio reservado al gr谩fico para a帽adir informaci贸n adicional.

Cantabria, con una IA14d de casi 400 casos por 100.000 habitantes, que ascienden a m谩s de 1600 en la cohorte de 20 a 29 a帽os, tiene 42 ingresados en planta y cinco m谩s en UCI. Castilla y Le贸n, otra de las provincias donde las restricciones a la hosteler铆a y al ocio nocturno han sido m谩s draconianas, y con una IA14d de m谩s de 337, tiene 76 enfermos hospitalizados en planta y 33 m谩s en UCI, con una ocupaci贸n del 10% de su capacidad total.

Castilla La Mancha. Hospitalizados en planta y en UCI. Datos oficiales a 7 de julio.

Castilla La Mancha. Altas y fallecimientos (l铆nea roja). Datos oficiales a 7 de julio.

Catalu帽a es, como he se帽alado, otra de las regiones donde la IA14d se ha disparado, y con ella todas las alarmas. De nuevo, se observa la ruptura entre contagios, hospitalizados y fallecimientos.

Catalu帽a. Contagios, hospitalizaciones en planta y en UCI, y fallecimientos. Datos a 6 de julio.

En Madrid, la capital de la insurgencia contra S谩nchez, la 煤nica comunidad que mantuvo, contra viento y marea, una cierta actividad econ贸mica y social pese a los deseos de bloqueo y de quiebra de toda la izquierda oficial y oficiosa, la situaci贸n es hoy mejor que en casi ning煤n otro sitio. La que, para esa misma izquierda, fue la capital del turismo de borrachera, que miran hoy para otro lado tras los sucesos de Mallorca y Salou, no presenta tampoco se帽ales de alarma, con indicadores perfectamente razonables, y con el mejor tono de actividad econ贸mica del pa铆s.

Comunidad de Madrid. Evoluci贸n hospitalizaciones en planta, en UCI (l铆nea roja, eje izquierdo) y fallecimientos diarios. Datos de 6 de julio.

As铆 pues, me gustar铆a que alguien me explique d贸nde est谩 la quinta ola. Que alguien me explique qu茅 inter茅s existe en trasladar el miedo a la poblaci贸n. Que alguien me explique por qu茅 mandan un mensaje que no se acomoda con la realidad. Un mensaje que cala en la opini贸n p煤blica, tras escucharlo machaconamente en los medios de comunicaci贸n, y que cala en los mercados emisores, hundiendo, un a帽o m谩s, las reservas y las visitas de los turistas extranjeros, golpeando a empresarios y a trabajadores, a muchos de ellos definitivamente. Es realmente irresponsable hablar de quinta ola que los datos no lo avalan, desde la comodidad de una emisora de radio, de un plat贸 de televisi贸n o de un peri贸dico. M谩s a煤n cuando muchos de ellos, adem谩s, contribuyeron a propagar el virus con su negacionismo inicial. No hay datos que avalen que la variante Delta sea m谩s mort铆fera que las anteriores, al menos entre poblaci贸n vacunada. Aceleremos a煤n m谩s la vacunaci贸n, y tengamos cuidado todos, porque el virus sigue presente. Pero no dejemos que los adventistas nos encierren de nuevo.