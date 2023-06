¿DÓNDE GUARDAREMOS UN MILLÓN DE EUROS?

–

驴D脫NDE GUARDAREMOS UN MILL脫N DE EUROS?

Cuando se declar贸 la guerra civil ten铆an alrededor de medio mill贸n de d贸lares en caja, que enterraron en su jard铆n para m谩s seguridad hasta que termin贸 la guerra.1

Atesorar y ahorrar

El plan es sensacional: juntar, en un plazo de siete a帽os, dos millones de euros para nuestro proyecto revolucionario2. Si es antes, mejor. El tiempo empez贸 a contar en enero de 2018. La prudente estad铆stica aconseja recaudar una media de 23.809,52 鈧 al mes o, por lo menos, una media de 285.714,27 鈧 al a帽o. Aunque ahora estamos con retraso, esperamos estar sincronizadas dentro de tres a帽os y medio, con el primer mill贸n (el mill贸n que da t铆tulo a este art铆culo).

La pregunta es ineludible: 驴d贸nde lo guardaremos? Un mill贸n de euros en billetes de 500 鈧 pesa 2,2 kilos y abulta lo mismo que un ordenador port谩til3. Cabe de sobra en el caj贸n de la c贸moda. El espacio no es el problema de guardar el dinero en casa. Tampoco la seguridad, en realidad. El riesgo de siniestros (robo, incendio, etc.) puede quedar muy reducido con unas medidas de precauci贸n elementales. El problema es otro. Imaginad que os encontr谩is en el bolsillo de unos pantalones viejos, que no os pon铆ais desde el a帽o 2.002, un billete olvidado de 10 鈧. Con ese billete podr铆ais haber comido dos veces hace 16 a帽os, cuando el men煤 del d铆a estaba a 5 鈧 en el bar de la esquina. Hoy, con el men煤 a 9,50 鈧, s贸lo podr茅is comer una vez en el mismo bar. La polilla que devor贸 la mitad del valor de vuestro billete, a un ritmo del 3,4% anual desde el a帽o 2002, se llama inflaci贸n. Normalmente, no reparamos en este fen贸meno end茅mico de las econom铆as capitalistas. Total, el 3,4% anual de 10 鈧 son 34 c茅ntimos, una cuant铆a despreciable. Pero el 3,4% de un mill贸n de euros son 34.000 鈧 de p茅rdidas s贸lo en el primer a帽o. Con un mill贸n de euros del a帽o 2002 s贸lo se pueden comprar hoy cosas por valor de medio mill贸n (concretamente, de 555.406,74 鈧).

Conviene no precipitarse, pues. Si la primera tarea subversiva es revisar el lenguaje, desafiando cualquier dogma, no hay 谩mbito donde esta revisi贸n sea m谩s urgente que en la Econom铆a4. Antes de pasar a la acci贸n econ贸mica, incluso la m谩s sencilla en apariencia, como guardar dinero, hay que pens谩rselo dos y hasta tres veces. Empezaremos trazando una l铆nea divisoria en mitad del verbo 鈥済uardar鈥, una frontera completamente arbitraria que distinga entre 鈥atesorar鈥 y 鈥ahorrar鈥. Pongamos que quien guarda su dinero cuid谩ndose de que 茅ste no pierda valor est谩 ahorrando y que quien lo guarda sin ese cuidado lo est谩 atesorando. Seg煤n esta distinci贸n, s贸lo consideraremos como ahorradoras a aquellas personas que colocan su dinero en lugares que incrementan anualmente su valor en un 3,4%, como m铆nimo, para contrarrestar los efectos de la inflaci贸n. 驴D贸nde se ahorra el dinero? Desde luego, en casa no. Ya hemos explicado por qu茅 las personas que tengan un mill贸n de euros atesorados debajo del colch贸n desde 2002 habr谩n perdido en 2018 el 44% de su valor. Por supuesto, seguir谩n teniendo un mill贸n de euros debajo del colch贸n, pero es que las personas que hayan ahorrado un mill贸n de euros desde 2002 deben tener ahora

1.544.000 鈧, como m铆nimo, en los sitios donde lo est茅n ahorrando5. 驴Qu茅 sitios son esos?

驴Ser谩n los bancos?

En efecto, un ahorrador que pusiera hace 16 a帽os un mill贸n en una cuenta a plazo fijo podr铆a tener hoy m谩s de un mill贸n y medio de saldo. Sin embargo, toda la imaginer铆a del ahorro bancario est谩 relacionada con espacios herm茅ticos, donde el dinero permanece inerte, est谩tico (desde la hucha infantil, nuestra primera sucursal de juguete, hasta las m谩s adultas cajas fuertes). En otras palabras, todo est谩 montado para dar la impresi贸n al ahorrador de que su dinero est谩 atesorado en el banco, quieto, en la profundidad silenciosa de una c谩mara acorazada. Hasta el producto bancario de ahorro por excelencia, el dep贸sito, tiene por denominaci贸n un sustantivo que sugiere atesoramiento. Un dep贸sito es un recipiente, un contenedor donde se preserva algo, agua, grano, etc. Es imposible ahorrar dinero ah铆. Insistimos: las monedas estancadas no crecen a un ritmo del 3,4% anual; al contrario, ese es el ritmo al que se evaporan. Por tanto, necesariamente, una caracter铆stica del dinero ahorrado tiene que ser la movilidad. Y s贸lo hay un lugar en el mundo donde el dinero se mueve: el mercado. Los mercados. Los euros que entregamos al banco no est谩n 鈥渆n caja鈥. Est谩n circulando noche y d铆a, a cielo abierto, en el tr谩fico incesante de las mercanc铆as; subiendo y bajando por los 铆ndices burs谩tiles y cotizaciones de divisas; entrando y saliendo de oficinas con puertas giratorias donde se firman p贸lizas, bonos, letras, hipotecas… Nunca descansa. S贸lo un 2% del dinero depositado por los clientes de un banco est谩 efectivamente atesorado, en reposo6. Los productos financieros llamados 鈥渄ep贸sitos a plazo fijo鈥 no son m谩s que contratos mediante los cuales damos permiso al banquero para operar con nuestro dinero y 茅ste se compromete a cambio a darnos una remuneraci贸n no variable, es decir, no vinculada a las ganancias o a las p茅rdidas logradas con las operaciones.

Hay una contradicci贸n flagrante entre el objeto de un contrato de dep贸sito bancario y el mensaje publicitario que proyecta una imagen id铆lica del ahorro como virtud ciudadana. El arquetipo tradicional del ahorrador es un trabajador cabal, moderado y previsor. No derrocha. Con sacrificio, reserva parte del fruto de su esfuerzo para cubrir contingencias. Y es cauto, no arriesga su futuro en casas de apuestas. De ah铆 que la publicidad bancaria tenga que identificar ahorro con atesoramiento. La sensaci贸n ficticia de que el dinero de los ahorradores est谩 atesorado en los bancos se potencia por la combinaci贸n de dos factores. Primero: los dep贸sitos a plazo fijo se remuneran normalmente a un tipo de inter茅s sincronizado con el 铆ndice de inflaci贸n, de modo que los clientes no interpretan la remuneraci贸n como un lucro, producto de operaciones especulativas, sino como una estabilizaci贸n del valor atesorado. Segundo, el Estado garantiza por ley la devoluci贸n de 鈥渄ep贸sitos鈥, incluso en casos de quiebra7. Esta seguridad induce a asociar err贸neamente dep贸sitos bancarios y atesoramiento, porque nadie en su sano juicio concibe que se garantice por ley el retorno de dinero con el que se entra a jugar a un casino. Y, sin embargo, eso es lo que sucede. 驴Por qu茅 la propaganda institucional refuerza la superstici贸n popular de que el atesoramiento es ahorro? Apuntamos dos motivos:

Banca y Estado son una familia endog谩mica cuyos matrimonios m谩s antiguos se remontan al siglo XIV. El conglomerado bancario estatal es el causante universal de la inflaci贸n, a trav茅s de sus pol铆ticas monetarias y fiscales. La confusi贸n entre ahorro y atesoramiento act煤a como una cortina de humo que normaliza entre quienes tienen excedentes de dinero la necesidad de obtener rendimientos equivalentes a los 铆ndices de inflaci贸n para no perder su valor de un a帽o a otro.

El negocio de los dep贸sitos 鈥攖anto en cuentas corrientes8 como a plazo fijo鈥 es un monstruo descomunal. Por ejemplo, en 2016, el Banco Popular ten铆a 71.500 millones de euros en dep贸sitos; el BBVA casi 208.000 millones y el Santander otros tantos9. En 2017, las familias espa帽olas dispon铆an de una liquidez de 2,14 billones de euros para ahorrar o atesorar, una magnitud conocida como 鈥渞iqueza financiera鈥 de la que est谩n excluidas las inversiones inmobiliarias10. Se estima que el 40% de esta 鈥渞iqueza financiera鈥 est谩 en dep贸sitos bancarios, un 15% de ellos a plazo fijo11.

Hagamos la cuenta de la vieja. Imaginemos que el 15% de los 208.000 millones de euros en dep贸sitos del BBVA son a plazo fijo y se remuneran a un 3% anual. El BBVA tuvo que pagar entonces a sus clientes ahorradores 936 millones de euros en 201712. Por el 85% restante de los 208.000 millones de euros depositados, es decir, 176.000 millones de euros, el BBVA no tuvo que retribuir nada a sus clientes (al rev茅s, les cobr贸 comisiones por el servicio de atesoramiento). Ahora imaginemos que el BBVA retuvo el 2% de los 208.000 millones euros depositados por sus clientes, como indica la ley, y coloc贸 los 203.000 millones de libre disposici贸n en acciones del Ibex. Calculando sobre la rentabilidad media anual de acciones del Ibex, que es el 9,10%13, el BBVA habr铆a granjeado 18.473 millones de euros, de los cuales s贸lo tuvo que devolver los 936 millones correspondientes a remuneraciones por dep贸sitos a plazo fijo.

Esta es una hip贸tesis simple, casi pueril, en que hemos aplicado la rentabilidad media de un solo mercado muy consolidado, con m谩s de dos siglos de antig眉edad, como es el de valores de empresas cotizadas en bolsa. Pero los bancos no operan como el inversor medio. Manejan informaci贸n privilegiada, utilizan t茅cnicas s贸lo accesibles a fondos de capital para duplicar la rentabilidad14 y est谩n diversificados en todos los mercados imaginables… Son los mayores inversores mundiales en 鈥bonos del tesoro鈥, que a pesar de su menguada rentabilidad (un magro 4,6% de media), confieren la capacidad de interferir en las pol铆ticas sociales y fiscales de los Estados. Son agentes protagonistas del mercado inmobiliario, con una cartera de activos insondable15. Se han inventado el mercado de derivados, donde se venden y compran productos abstractos (como las materias primas del futuro, riesgos de cr茅dito y tipos de inter茅s) con consecuencias dolorosamente concretas: la depauperaci贸n de miles de millones de personas. Un solo producto de este mercado de derivados, conocido como CDO, fue el detonante de la crisis capitalista de 200816. Y, por supuesto, est谩 el mercado m谩s lucrativo de todos, al menos en t茅rminos porcentuales: el mercado de deuda creada con el mecanismo de reserva fraccionaria (cr茅ditos al consumo, hipotecas, etc.), un monopolio bancario que puede dar rentabilidades de hasta el cuatro mil por ciento, de modo que un dep贸sito inicial en efectivo de 300 鈧 en una cuenta de ahorro puede llegar a generar una deuda a favor de los bancos de 15.000 鈧 en concepto de pr茅stamos… m谩s intereses17.

La siguiente secuencia resultar铆a c贸mica si no fuera ver铆dica:

Los bancos centrales y comerciales tienen la concesi贸n estatal de la creaci贸n de dinero. La circulaci贸n de este dinero es obligatoria de facto, ya que los impuestos del Estado deben pagarse 铆ntegramente con 茅l.

Debido sobre todo a las pol铆ticas monetarias y fiscales de bancos y Estados, la econom铆a es cr贸nicamente inflacionaria y el dinero se deval煤a constantemente (a un ritmo del 3,4% anual desde hace 20 a帽os).

Para protegerse de la devaluaci贸n ocasionada por bancos y Estados, los ahorradores depositan su dinero en bancos que tienen licencia estatal para mover el 98% de dicho dinero en los mercados.

A pesar de que los bancos realizan operaciones especulativas con el 98% de los dep贸sitos, el Estado garantiza por ley el retorno de hasta 100.000 鈧 por titular y entidad, incentivando as铆 esta peculiar forma de 鈥渁horro鈥 que lucra al depositario, no al depositante. La especulaci贸n a escala planetaria con el dinero 鈥渄epositado鈥 por los ahorradores en bancos agrava a煤n m谩s la inflaci贸n de la que 茅stos intentan protegerse. Se cierra as铆 el c铆rculo vicioso de la estafa m谩s grande de todos los tiempos.

C贸mplices necesarias de este esquema siniestro somos todas, en la medida en que todas usamos euros, pero quienes los guardan en bancos 鈥攜a sea para atesorarlos o ahorrarlos鈥 son los peores. Su dinero, su ignorancia y su miedo son el combustible que mantiene en funcionamiento la maquinaria financiera del capitalismo.

Invertir y especular

Yo no soy rico; soy un pobre con dinero, que no es lo mismo.

La pertinente matizaci贸n se atribuye a Gabriel Garc铆a M谩rquez. Pues bien, la confusi贸n entre atesoramiento y ahorro es t铆pica de pobres con dinero. Los banqueros son ricos y conocen perfectamente la diferencia. Por eso rara vez atesoran y jam谩s ahorran. Prefieren invertir o especular, que son otras tantas formas de guardar dinero. Supongamos que una compa帽铆a armament铆stica que cotiza en bolsa genera miles de millones de beneficios anuales fabricando minas antipersona y que estos beneficios se reparten regularmente en forma de dividendos entre los accionistas. Un inversor ser铆a quien comprara acciones de esta compa帽铆a para cobrar los dividendos. Sin embargo, quien comprara acciones de esta compa帽铆a para venderlas posteriormente a un precio m谩s alto ser铆a un especulador. En s铆ntesis: el inversor obtiene ganancia de la propia actividad generada por aquello que compr贸, mientras que el especulador obtiene ganancia por la mera subida de precios de aquello que compr贸. Por ejemplo, comprar un piso de 30m2 para alquilarlo por 700 euros mensuales es invertir. Vender el mismo piso un 55% m谩s caro de lo que cost贸 es especular. Obviamente, la inversi贸n y la especulaci贸n no son necesariamente acciones separadas. A menudo, son correlativas. Quiere decirse que quien guarda dinero mediante el procedimiento de la inversi贸n procurar谩 siempre liquidarlo mediante el procedimiento de la especulaci贸n. Esta es la causa de que en la rentabilidad media anual de las acciones del Ibex que mencionamos en el apartado anterior, un 9,10%, est茅n sumados los rendimientos que proceden de la especulaci贸n (es decir, de la compraventa de acciones) y los que proceden de la inversi贸n (es decir, de los repartos de dividendos), un 5,10% y un 4%, respectivamente.

Con los inversores y especuladores completamos la gama b谩sica de actitudes humanas respecto al valor del dinero guardado. Est谩n los que no se cuidan de mantenerlo, los 鈥渁tesoradores鈥 (por llamarlos de alguna manera). Tambi茅n est谩n los que se preocupan por conservarlo, los ahorradores. Y, por 煤ltimo, est谩n los que miran por incrementarlo, los inversores y especuladores. Estas actitudes est谩n condicionadas por multitud de factores, sociol贸gicos, culturales, 茅ticos, etc. Pero la realidad econ贸mica se impone a la psicol贸gica: en un sistema capitalista, el valor de nuestro dinero baja o sube, no hay t茅rmino medio. El ahorro, entendido como conservaci贸n de valor, es un fen贸meno subjetivo, por no decir on铆rico. El ahorrador es un inversor o un especulador que ha acotado su margen de beneficios al 3,4% anual, por desconocimiento o a sabiendas, operando directamente en el mercado o a trav茅s de intermediarios (normalmente, bancos).

Capitalizar o no capitalizar

Los inversores y especuladores ponen su dinero en los mercados con ese ensa帽amiento conocido vulgarmente como 鈥谩nimo de lucro鈥. Los ahorradores, sin embargo, no son plenamente conscientes del paradero de su dinero. Pero lo cierto es que est谩 tambi茅n en los mercados, relacion谩ndose con mercanc铆as, aunque para la mayor铆a es inconcebible que est茅 all铆. No pueden concebirlo porque les han educado para creer precisamente todo lo contrario, que el acto de ahorrar consiste en retirar dinero del mercado, esconderlo y sacarlo otra vez al mercado en un momento posterior, ya sea por una emergencia (arreglar la lavadora averiada) o para pagar productos y servicios extraordinarios, el implante dental o la boda. Esta creencia se sustenta sobre esta otra: que el dinero funciona s贸lo como un medio de cambio.

Cuando est谩 cumpliendo en el mercado su funci贸n 鈥渕edio de cambio鈥, el dinero se relaciona con las mercanc铆as de una forma muy concreta que puede describirse con la f贸rmula M-D-M: tengo una mercanc铆a (M) y uso el dinero que me pagan por ella (D) como medio para cambiarla por otra mercanc铆a (M). Aportaremos dos ejemplos, el primero de un manual de econom铆a y el segundo de nuestra cosecha:

Un zapatero hace un par de zapatos (M) y los vende por 100 euros (D), con los que compra despu茅s en la sastrer铆a una chaqueta (M).

Una trabajadora vende su cuerpo como mercanc铆a en el mercado laboral y, con 1.000 euros de salario mensual, logra adquirir, despu茅s de 50 a帽os de pagos de cuotas hipotecarias, una casa. O sea: M-D-M.

De nuestro ejemplo se deduce por qu茅 la mayor铆a de pobres, exceptuando quiz谩 los que consulten manuales de econom铆a, s贸lo llegar谩n a conocer en toda su vida la funci贸n medio de cambio del dinero. Notad ahora c贸mo la relaci贸n entre el dinero y la mercanc铆a se voltea si, en vez de la mileurista asalariada, es un inversor o un especulador quien realiza la compra de un piso en el mercado inmobiliario:

Un especulador que tiene un mill贸n de euros (D) compra un piso a ese precio (M) para venderlo una semana despu茅s por mill贸n y medio (D). La f贸rmula ser铆a D-M-D. El beneficio de la operaci贸n, medio mill贸n de euros brutos.

Un inversor gasta un mill贸n (D) en el mismo piso (M) para alquilarlo por 10.000 鈧 al mes (D). La f贸rmula ser铆a igual: D-M-D. Var铆a ligeramente el beneficio, que se fragua al largo plazo. En diez a帽os, se habr铆a amortizado la inversi贸n (1.200.000 鈧 en alquileres) conservando a煤n el valor la propiedad, revalorizada seg煤n las estad铆sticas al 10% anual.

Con la f贸rmula magistral del capitalismo, D-M-D, la mercanc铆a pasa a ser un medio para obtener dinero (no al rev茅s, como sucede con la f贸rmula gen茅rica M-D-M, la 煤nica conocida por los pobres). El dinero deja de cumplir la funci贸n 鈥medio de cambio鈥 y comienza a cumplir una funci贸n radicalmente distinta que en econom铆a se denomina 鈥渞eserva de valor鈥. Cuidado. De nuevo, las autoridades nos est谩n colando una denominaci贸n acad茅mica sospechosamente ambigua, como la denominaci贸n 鈥dep贸sito bancario鈥. 鈥Reserva de valor鈥 induce a pensar que lo caracter铆stico de esta funci贸n del dinero es 鈥渕antener鈥 o 鈥conservar鈥 valor. Sin embargo, lo inherente a esta funci贸n es el incremento de valor, el crecimiento sin l铆mite, no su contenci贸n en una reserva. Estamos, de hecho, ante la funci贸n que convierte al dinero en capital.

Capital… valor permanente que se multiplica.18

La mutaci贸n gen茅tica del dinero por la que 茅ste comienza a multiplicarse incontroladamente se llama 鈥渃apital鈥. Marx sintetiz贸 la f贸rmula D-M-D en la f贸rmula DD鈥 para expresar esta din谩mica diab贸lica:

El valor se convierte, por tanto, en valor progresivo, en dinero progresivo, o lo que es lo mismo, en capital. El valor proviene de la circulaci贸n y retorna nuevamente a ella, se mantiene y multiplica en ella, refluye a ella incrementado y reinicia constantemente el mismo ciclo. D – D鈥, dinero que incuba dinero, money which begets money, reza la definici贸n del capital en boca de sus primeros int茅rpretes, los mercantilistas.

En conclusi贸n, antes de decidir d贸nde guardamos dinero tendremos que decidir si lo vamos a capitalizar o no, es decir, si queremos activar su funci贸n reserva de valor o lo vamos a dejar en su funci贸n medio de cambio. La cantidad es lo de menos. La cuant铆a de dinero a guardar no es un factor tan determinante como su funci贸n. La expresi贸n 鈥dinero de bolsillo鈥 se refiere m谩s a la funci贸n que al volumen que ocupa ese dinero o el lugar en que se guarda. 鈥Dinero de bolsillo鈥 es el destinado a funcionar como medio de cambio, para adquirir bienes de consumo. Un defraudador de Hacienda no tiene inconveniente en tener un mill贸n de euros debajo del fregadero si tiene previsto gastarlo en viajes, hoteles, ropa, fiestas, etc. Para 茅l ser谩 鈥dinero de bolsillo鈥. Pero si tiene previsto usar el mill贸n como reserva de valor, sacar谩 los billetes de debajo del fregadero y los lavar谩 茅l mismo uno por uno, si hace falta. Es decir, los capitalizar谩: los pondr谩 en el mercado en forma de inversi贸n o activo especulativo, mut谩ndolos en capital.

Ni bien ni mal

El dinero se atesora (luego pierde valor) o se coloca en el mercado (luego gana valor19). Se capitaliza o no se capitaliza. Pero no se ahorra. Mantener estable el valor del dinero es imposible en una econom铆a capitalista. El ahorro es un hechizo bancario. El ahorrador no tiene nada que ver con el personaje honrado de la f谩bula, que se priva de consumir parte del fruto de su trabajo para consumirlo en un momento futuro. Esa honradez es un mito, un se帽uelo publicitario para captar fondos de ilusos o para aliviar conciencias de clase media. El ahorrador invierte y especula, lo sepa o no, dos acciones reprobadas por los moralistas desde la antig眉edad, puesto que el lucro proviene siempre, en 煤ltimo t茅rmino, del trabajo ajeno.

Quien toma m谩s o toma algo mejor (de lo que da), comete usura y no hace servicio, sino da帽o a su pr贸jimo, a quien hurta y roba20.

Nosotras no nos dedicamos a dar clases de moral, no somos fil贸sofas profesionales ni predicadoras. Somos trabajadoras en lucha por nuestra emancipaci贸n. Pero como nos importa, y mucho, que nuestros actos sean coherentes con nuestras propuestas revolucionarias, no estamos dispuestas a explotar a nadie. Nos negamos a cobrar nuestra libertad a expensas de la libertad de otras personas. En este punto, en que parece que s贸lo tenemos capacidad de elecci贸n entre perder dinero o perder nuestra propia estima, nos quedar铆amos sin dudarlo con la primera opci贸n: atesorar el mill贸n de euros y exponernos a la merma de valor ocasionada por la inflaci贸n. Ojal谩 fuera tan sencillo… El an谩lisis 茅tico de nuestras posibilidades no ha hecho m谩s que empezar.

El simple enunciado del t铆tulo, 鈥驴d贸nde guardaremos un mill贸n de euros?鈥, tiene demasiadas espinas. Concretamente, un mill贸n de espinas. Hay motivos de sobra para certificar el dinero fiat como el material m谩s t贸xico de la Tierra21. Euros, d贸lares, libras, etc., son peores que el plutonio. El poco o nulo inter茅s por el proceso de emisi贸n y circulaci贸n de las monedas radiactivas que pasan cotidianamente por nuestras manos contrasta llamativamente con el escr煤pulo con que examinamos cualquier alternativa monetaria. La reacci贸n m谩s habitual de una audiencia ante la que se presenta un dinero nuevo es el escepticismo, cuando no la abierta desconfianza. Las preguntas suelen ser exhaustivas y se solicitan datos que jam谩s se solicitar铆an a 贸rganos emisores de dinero fiat, como, por ejemplo, la cuant铆a exacta de unidades monetarias existentes o su distribuci贸n. No es un reproche. Es normal preguntarse por el dinero s贸lo cuando manejamos monedas nuevas, tan normal como preguntarse por el lenguaje s贸lo cuando manejamos idiomas nuevos. La gram谩tica de nuestro idioma natal es invisible para nosotras porque la hemos aprendido en la infancia, la aplicamos intuitivamente. Igual nos pasa con la gram谩tica de nuestras monedas fiat natales (peseta o euro). El dinero se parece en esto, y en bastantes cosas m谩s, al lenguaje. El estudio de otros idiomas y de otros dineros ensancha nuestra comprensi贸n de ambas creaciones sociales. Por ejemplo, el estudio de alternativas monetarias nos desvela hasta qu茅 punto inquietante somos c贸mplices del sistema por mover euros22. Quien se plantee en serio atesorar con criterios 茅ticos est谩 obligado a probar, aunque sea parcialmente, con monedas de cr茅dito mutuo y criptomonedas.

Se objetar谩 que las criptomonedas est谩n en el epicentro de una burbuja especulativa. Es cierto, pero no es menos cierto que:

A) Internet estuvo tambi茅n en el epicentro de una burbuja especulativa mundial de 1997 a 2001 (la 鈥burbuja de las puntocom鈥) y, veinte a帽os despu茅s, todas somos usuarias de internet. Una cosa es el activo sometido a operaciones especulativas y otra muy distinta es la especulaci贸n en s铆. Si no dejamos de habitar casas, por muy recurrentes que sean las burbujas inmobiliarias, 驴por qu茅 铆bamos a abstenernos de experimentar con criptomonedas?

B) La objeci贸n es comprensible desde un punto de vista estrictamente financiero, si lo que preocupa es un pinchazo de la burbuja especulativa que desplome s煤bitamente el valor de nuestras criptomonedas. Pero desde un criterio 茅tico es inobjetable que el uso de cualquier criptomoneda 鈥攜a sea como medio de cambio o reserva de valor鈥 ser谩 siempre mejor que el de una moneda fiat, aunque s贸lo sea porque el uso de la primera es voluntario y el de la segunda impuesto coercitivamente por la organizaci贸n m谩s violenta de la humanidad, el Estado. La libertad es una condici贸n previa a cualquier disquisici贸n 茅tica. Una moneda de uso voluntario puede salir buena o mala. Una moneda de uso obligatorio no puede ser buena jam谩s.

Ha llegado el momento de confesar que el t铆tulo de este art铆culo es capcioso. Para resaltar la capciosidad, nada mejor que comparar el t铆tulo con otro t茅cnicamente m谩s neutro, por ejemplo:鈥驴d贸nde guardaremos dinero valorado en un mill贸n de euros?鈥23. Esta versi贸n de la pregunta nos permite guardar un mill贸n doscientos treinta y cinco mil d贸lares, ciento doce bitcoins, etc., toda clase de divisas con un valor equivalente a un mill贸n de euros. Los euros ya no estar铆an funcionando aqu铆 ni como medio de cambio ni como reserva de valor (esa funci贸n la estar铆an desempe帽ando los d贸lares o los bitcoin, respectivamente). No, ahora los euros estar铆an cumpliendo una tercera funci贸n del dinero, llamada en Econom铆a 鈥渦nidad de cuenta鈥 o 鈥unidad de medida鈥. Estar铆amos usando euros para medir el valor de los d贸lares o los bitcoin, igual que usar铆amos cent铆metros y gramos para medir su longitud y su peso, o bits para medir la informaci贸n que ocupan en la memoria del ordenador. Si quisi茅ramos devolver al euro su funci贸n medio de cambio o reserva de valor, bastar铆a con alterar el orden de los factores y decir, por ejemplo, que tenemos guardados un mill贸n de euros valorados en un mill贸n doscientos treinta y cinco mil d贸lares o valorados en ciento doce bitcoins, etc. En ese caso, habr铆amos pasado los d贸lares, bitcoins, etc., a la funci贸n 鈥unidad de medida鈥. Este cambio ser铆a muy desconcertante para nosotras. Un cat谩logo de electrodom茅sticos en que los precios estuvieran marcados con d贸lares o bitcoins no nos ser铆a m谩s 煤til que uno con las descripciones de los art铆culos en chino. Tendr铆amos que usar la calculadora como un diccionario e ir traduciendo todos los precios a euros para saber si los productos nos parecen baratos o caros. Somos hablantes del euro, es decir, pensamos el valor de todas las cosas en euros, nuestra unidad de medida materna.

La capciosidad del t铆tulo no reside en utilizar el euro como unidad de medida sino en mezclar esta funci贸n del dinero con las otras dos, medio de cambio y reserva de valor. As铆 es como se oculta, por ejemplo, la posibilidad de tener guardado un mill贸n de euros valorado en medio mill贸n de euros. Analicemos la frase: 鈥tenemos un mill贸n de euros valorados en medio mill贸n de euros鈥. Los primeros euros son un objeto mensurable y los segundos son el signo con que circunstancialmente estamos midiendo dicho objeto. Ambos euros comparten el significante, 鈥euro鈥, pero no el significado. Si complement谩ramos la frase con un par de referencias temporales nos quedar铆a una descripci贸n impecable de los efectos de la inflaci贸n. Por ejemplo: 鈥tenemos guardado (desde 2002) un mill贸n de euros valorados (hoy) en medio mill贸n de euros鈥. Pero ni siquiera es necesario que concurra el pasado para comprobar la diferencia actual entre un euro (medio de cambio) y un euro (unidad de medida). Un billete de 20 euros est谩 valorado ahora mismo en 21 鈧 por cualquier banco que oferte dinero al 5% de inter茅s24. La valoraci贸n es indignante (el dinero es la 煤nica mercanc铆a de la que se puede decir con exactitud cu谩nto te est谩n cobrando de m谩s por ella) pero los bancos son monopolios con muchos a帽os de experiencia que saben c贸mo garantizar la demanda de su producto controlando la escasez25. Si 鈥toda operaci贸n por medio de la cual una persona compra un producto para volver a venderlo constituye, de hecho, un acto de especulaci贸n鈥26, comprar dinero para venderlo es el acto de especulaci贸n insuperable, el m谩s puro27.

Insistimos: nadie est谩 libre de culpa en el capitalismo. Nos hace c贸mplices a todas, sin excepci贸n. Hay grados intermedios de especulaci贸n, una gama ampl铆sima de tonos grises por la que vagan los atesoradores tambi茅n, aunque parezca mentira. Envasado al vac铆o, un billete de 20 euros podr铆a quiz谩 mantener inalterables durante siglos su longitud, su peso, su color, todas sus caracter铆sticas m谩s tangibles. Su valor, sin embargo, se altera a cada segundo, aunque no sea visible. Si se inventaran unas gafas que hicieran perceptible el valor de un billete de 20 euros, como esas gafas cinematogr谩ficas por las que se pueden ver los rayos infrarrojos o ultravioletas, no podr铆amos soportar llevarlas puestas ni un minuto a causa del v茅rtigo. Esta ley de la econom铆a afecta igualmente al dinero atesorado. Da igual d贸nde se guarde, entre las p谩ginas de un libro, en el doble fondo de un ba煤l, a dos metros bajo tierra o detr谩s del falso ladrillo de la encimera… el dinero irradia su cotizaci贸n y a su alrededor giran constantemente las fuerzas del mercado, como campos electromagn茅ticos. No lo notamos por la misma raz贸n que no notamos la velocidad a la que nos desplaza la Tierra: ya estamos acostumbradas. Hemos automatizado la mayor铆a de operaciones que debemos realizar diariamente para adaptarnos a la velocidad con que se mueve la Tierra y el valor de nuestro dinero. Por eso no somos plenamente conscientes de las intrincadas relaciones de poder entre vendedores y compradores, de las posiciones de desventaja o privilegio que ocupamos en las negociaciones de precios. Por ejemplo, comparemos la situaci贸n de un ofertante y un demandante de patatas en el mercado. El ofertante tiene m谩s necesidad de dinero que el demandante de patatas. Adem谩s, las patatas se pudren pronto, mientras que el dinero no caduca. Indiscutiblemente, el tiempo corre a favor del demandante durante la negociaci贸n. Luego, por norma general, los atesoradores juegan con ventaja. Se pueden permitir ser pacientes y esperar a que la debilidad de un vendedor propicie una rebaja, una liquidaci贸n, etc. 驴Y qu茅 es eso sino una forma primitiva de especulaci贸n, es decir, de sacar un beneficio del precio de las cosas? Ante mercanc铆as id茅nticas, compraremos la de precio m谩s bajo en el mercado, sin reparar en las causas o las consecuencias de este acto. 驴Por qu茅 pudo fijar un precio m谩s bajo el ofertante de una mercanc铆a id茅ntica? 驴Est谩 pagando salarios de miseria? 驴Est谩 subvencionado? 驴Domina la distribuci贸n? 驴Por qu茅 no pudo fijar un precio m谩s bajo el ofertante de una mercanc铆a id茅ntica? 驴Le acucian las deudas? 驴Es minorista28? 驴Acata estrictamente, por ingenuidad o miedo, las leyes29?

Guardar dinero, aunque sea de bolsillo, es un acto 茅ticamente enmara帽ado. Desde luego, la opci贸n 鈥渁tesorar un mill贸n de euros y exponerse a la merma de valor ocasionada por la inflaci贸n鈥, que aparec铆a como la 煤nica decente al principio de este cap铆tulo, no nos parece la m谩s acertada, ni mucho menos. Con un criterio 茅tico, no financiero, ser铆a mejor (o menos malo) atesorar bitcoins valorados en un mill贸n de euros y exponerse a sus desquiciadas variaciones de valor. Afortunadamente, se nos ocurren otras opciones.

鈥淚nbertir鈥 y 鈥渆xpecular鈥

Hasta ahora, hemos estado preparando el terreno te贸rico para resolver un problema pr谩ctico muy concreto, planteado al inicio del art铆culo. La pregunta sigue en pie: 驴d贸nde guardaremos un mill贸n de euros? Pero recordemos que, a pesar del enunciado compacto del t铆tulo, el dinero caer谩 con cuentagotas, no de golpe. Un d铆a alcanzaremos los 50.000, otro los 100.000, despu茅s los 300.000, etc., hasta alcanzar el mill贸n propuesto en un plazo aproximado de tres a帽os. No se trata, pues, de guardar un mill贸n de euros de una vez ni en un mismo sitio. Podemos guardarlos en sitios diferentes y a medida que vayan entrando en tesorer铆a, por tramos, etc. En el argot financiero, podemos (y debemos) diversificar. 驴D贸nde pondremos los primeros 300.000, por ejemplo?

A fecha de hoy, hay tres compa帽eras de Hebra que est谩n de alquiler, pagando una media de 400 鈧 al mes a sus caseros. En otras palabras: ahora mismo hay 1.200 鈧 de compa帽eras de Hebra que mensualmente pasan a engrosar el capital de un inversor privado que ha colocado su dinero en el mercado inmobiliario. Lo que vamos a hacer con los primeros

300.000 鈧 es comprar un piso y alquilarlo a estas tres compa帽eras. El piso no ser谩 la residencia de Hebra30; su funci贸n primordial no ser谩 dar alojamiento, aunque est茅 habitado. T茅cnicamente, ser谩 una hucha de Hebra, el sitio donde tendremos guardados 300.000 鈧, que liquidaremos tan pronto necesitemos el dinero en efectivo. Pongamos que transcurren siete a帽os desde la compra hasta la venta. Si la rentabilidad media del mercado inmobiliario se sostuviera a un 10% anual, podr铆amos vender nuestro 鈥渁ctivo鈥 por unos 580.000 鈧. Adem谩s, en el mismo per铆odo de siete a帽os, habr铆amos ingresado 100.800 鈧 m谩s en concepto de alquiler31. Sin descontar gastos, nuestro capital de 300.000 鈧 se habr铆a convertido en un capital de 680.800鈧 al final del periodo. En la contabilidad capitalista, la inversi贸n y la operaci贸n especulativa habr铆an arrojado unos beneficios brutos de 380.800 鈧 (100.800 鈧 correspondientes a alquileres y 280.000 鈧 correspondientes a la diferencia entre precio de compra y precio de venta).

Nosotras preferimos subvertir la ortograf铆a de nuestras anotaciones contables y llamar 鈥渋nbersiones鈥 y 鈥渆xpeculaciones鈥 a este tipo de capitalizaciones. La diferencia ortogr谩fica no es meramente simb贸lica o testimonial: indica tambi茅n una diferencia sem谩ntica. Las inbersiones y expeculaciones son capitalizaciones revolucionarias. Su objetivo es la destrucci贸n del capitalismo, la abolici贸n de la explotaci贸n laboral basada en la propiedad. Nada nuevo bajo el sol. Las cooperativas son sociedades de capital obrero con doscientos a帽os de antig眉edad32 y se fundaron con id茅nticas intenciones33.

Las inbersiones se distinguen de las inversiones en que el r茅dito procede 煤nicamente deltrabajo propio, no del ajeno, y se destina a causas revolucionarias (apoyo mutuo, cajas de resistencia, colectivizaciones, etc.). El piso de Hebra s贸lo se alquilar谩 a compa帽eras de Hebra, no a terceras personas, y el beneficio ir谩 铆ntegramente a la financiaci贸n de nuestro proyecto revolucionario.

Con las expeculaciones de activos no se puede hacer una partici贸n entre trabajo propio y ajeno, porque el r茅dito no procede de un ingreso separado e identificable (alquiler, dividendos empresariales, etc.) sino de una variaci贸n de precios en la compraventa. Y aqu铆 no hay duda: fuera del mercado capitalista, entre compa帽eras, nunca intercambiaremos nada por m谩s de lo que nos cost贸 y, siempre que podamos, lo daremos sin esperar retribuci贸n a cambio. Pero en el mercado capitalista, donde todo lo que perdamos en una negociaci贸n de precios es una ganancia de la parte contraria, no hay equidad que valga. No llevamos la cuenta de las horas de trabajo dedicadas a la solidaridad o la amistad. Sin embargo, en el mercado laboral, como trabajadoras asalariadas, regateamos cada c茅ntimo de salario y nos hemos organizado para obligar al patr贸n a subirlo. La t谩ctica es aplicable a cualquier tipo de mercanc铆a, no s贸lo a nuestro trabajo. La revoluci贸n no se hace poniendo precios 鈥渏ustos鈥 en el mercado capitalista34, sino vendiendo lo m谩s caro posible y trasvasando la ganancia a formas de econom铆a comunitarias que vayan dejando en rid铆culo al capitalismo.

El beneficio privado, o lucro, no se da en la expeculaci贸n, cuya ganancia revierte a colectivos transformadores y, a trav茅s de ellos, a toda la sociedad. La especulaci贸n es sistem谩tica, una sucesi贸n ininterrumpida de compraventas. Los especuladores son como surfistas, buscadores infatigables de olas. La expeculaci贸n, sin embargo, es un acontecimiento singular. Normalmente, es el punto final de una inbersi贸n: sucede cuando hay que liquidar el capital para disponer de efectivo, es decir, cuando hay que desactivar la funci贸n de 鈥渞eserva de valor鈥 del dinero y activar la funci贸n 鈥渕edio de cambio鈥. Queda excluida de esta normalidad el mercado de divisas35. Cuando el capital es espec铆ficamente dinero 鈥攏o acciones ni bienes inmuebles鈥 no hay inbersi贸n, s贸lo subida y bajada de precios de las monedas, pura expeculaci贸n. Por cierto, los atesoradores son c茅lulas dormidas del mercado de divisas. No realizan ofertas mientras la cotizaci贸n de su moneda permanezca estable. Pero si entra en un ciclo de devaluaci贸n acelerada, como la del peso argentino ahora, correr谩n a venderla por otra moneda m谩s segura, como el d贸lar, al precio m谩s ventajoso posible. Quiere decirse que con el dinero capitalista se especula (o expecula) siempre, deliberadamente o no, por acci贸n u omisi贸n. Las consecuencias de la especulaci贸n pasiva son indudablemente menos peligrosas que las de la activa, pero jam谩s inocuas y, en ocasiones, muy perjudiciales. La deflaci贸n es un descenso generalizado de precios ocasionado por el acaparamiento masivo de moneda capitalista que, sostenido en el tiempo, puede ocasionar grav铆simas crisis econ贸micas. En relaci贸n a la tenencia de monedas cotizadas en mercados capitalistas de divisas, como el euro, el impulso at谩vico es intentar obtener un beneficio de las oscilaciones de precios monetarios para fines individuales, especular. La expeculaci贸n, o intento de obtener un beneficio de las oscilaciones de precios para fines subversivos de inter茅s social, suele ser una operaci贸n alevosa y generalmente concertada.

Nosotras vamos a expecular sin miramientos, pero preferiblemente como culminaci贸n de una inbersi贸n, no con divisas. No queremos tener un mill贸n de euros en billetes de euro. De todas las opciones 茅ticas y econ贸micas a nuestra disposici贸n, esa ser铆a la m谩s catastr贸fica. Por acuerdo asambleario, reduciremos al m铆nimo nuestro capital en forma de dinero, que no exceder谩 de un valor equivalente a 20.000 鈧. Desde luego, descartamos recurrir a bancos para el dep贸sito y custodia de este capital, por razones suficientemente argumentadas36.

Tampoco atesoraremos monedas fiat, cuyo uso es obligatorio y que son end茅micamente inflacionarias porque est谩n emitidas por bancos que adulteran la cantidad de unidades monetarias en circulaci贸n37. Nos arriesgaremos con criptomonedas, hasta el l铆mite de valor marcado, 20.000 鈧, que conservaremos en monederos electr贸nicos gestionados directamente por nosotras.

Por 煤ltimo, vamos a colocar otra parte del mill贸n de euros en deudas. Nos vamos a prestar sin intereses a nosotras mismas, a compa帽eras de Hebra que necesitan comprar veh铆culos, mercader铆as para sus proyectos de autoempleo, etc. Ya no tendr谩n que recurrir a los bancos para financiarse. Nos consta que las compa帽eras que puedan retornar谩n m谩s dinero del que tomaron para apoyar el proyecto revolucionario, por lo que no estamos pecando de optimistas al considerar estos pr茅stamos sin intereses como una inbersi贸n.

Otros ejemplos de inbersi贸n y expeculaci贸n

Pensemos en un barrio combativo. Por ejemplo, Carabanchel. Seleccionemos cien vecinas, las m谩s involucradas en las distintas luchas y Asambleas. 驴Cu谩nto dinero tendr谩n depositado en bancos? Nos referimos a dinero en funci贸n reserva de valor, no a dinero en funci贸n medio de cambio con el que se atienden los pagos de facturas domiciliadas.

Seg煤n distintos medios consultados, el promedio de ahorro por cabeza en Espa帽a ronda los 12.000 鈧38. Como siempre que se suman rentas de clases sociales irreconciliables para sacar medias aritm茅ticas, el resultado puede ser matem谩ticamente irreprochable, pero estad铆sticamente insultante. Es como decir que el sueldo medio en Espa帽a es de 23.106 鈧 anuales39 (1.925,50 鈧 al mes), de los cuales hemos destinado una media de 2,94 鈧 a la compra de yates de lujo40. El c谩lculo es matem谩ticamente correcto pero estad铆sticamente inaceptable. A pesar de todo, la respuesta a la pregunta 鈥溌縞u谩nto dinero en total tendr谩n depositado en bancos nuestras cien vecinas de Carabanchel?鈥 podr铆a darnos una respuesta inc贸moda.

Es cierto que, quitando los salarios de pol铆ticos, banqueros, patrones y dem谩s par谩sitos sociales, el sueldo neto mensual m谩s frecuente en Espa帽a no llega a los 1.000 鈧41. No es menos cierto que las estad铆sticas m谩s afinadas indican que un 25% de adultos no cuenta con ning煤n tipo de ahorro y que un 30% dispone de menos de 3.000 鈧 (de los cuales el 12,6% no llega a 1.000 鈧)42. Sin embargo, de acuerdo a estos datos, 45 de nuestras vecinas tendr铆an al menos 3.000 鈧 de media cada una en dep贸sitos bancarios o atesorados, 135.000 鈧 en total. Esto sin contar los 鈥渁horros鈥 por debajo de 3.000 鈧 de las 55 vecinas restantes. Supongamos que 100.000 鈧 est谩n depositados en bancos. O sea, nuestras cien vecinas de Carabanchel paralizan desahucios por impagos de hipotecas, luchan contra la destrucci贸n del medio ambiente y los recortes dictados por la Troika y, al mismo tiempo, depositan reservas de valor en moneda fiat en cuentas corrientes (o peor, a plazo fijo) con que los bancos conceden pr茅stamos hipotecarios, compran acciones de Repsol y bonos de Estados endeudados con el FMI.

Sin duda, quienes act煤an as铆 no saben lo que hacen. No pueden saberlo. Esta es la 煤nica explicaci贸n plausible a una contradicci贸n tan escandalosa: la ignorancia econ贸mica, infligida por programas educativos, medios de comunicaci贸n, publicidad, etc. Afortunadamente, el n煤mero de personas y Asociaciones enteradas est谩 aumentando. La prueba es que el Estado se est谩 gastando miles de millones de euros en el dise帽o e implantaci贸n de un sector nuevo, la Econom铆a Social, s贸lo para distraer la atenci贸n de las personas y Asociaciones enteradas. Aparte de su utilidad como cortafuegos de una econom铆a con trasfondo realmente revolucionario, la Econom铆a Social es un negocio incipiente, con enormes expectativas de crecimiento. Podr铆amos definirla como la rama del capitalismo cuya actividad lucrativa es la cr铆tica al capitalismo y la mercantilizaci贸n de supuestas alternativas. Las 鈥finanzas 茅ticas鈥 ser铆an una variedad ex贸tica de esta rama representada por 鈥fondos de capital 茅tico鈥 y las cada vez m谩s populares sucursales de 鈥banca 茅tica鈥. Se dedican a la captaci贸n de dinero con el que invertir y especular, como cualquier otro establecimiento de cr茅dito centenario, con la salvedad de que su nicho de mercado es muy reciente: ciudadanos bien informados con cargos de conciencia.

Las entidades de finanzas 茅ticas no tienen ninguna intenci贸n de aniquilar el capitalismo mediante el ensayo de propuestas econ贸micas incompatibles con 茅l. Al contrario, le han quitado un par de siglos de edad, porque las falacias del estilo 鈥otro capitalismo es posible鈥 u 鈥otro Estado es posible鈥 son rejuvenecedoras, son las cremas con 谩cido hialur贸nico del sistema. Esto no quiere decir que las Asociaciones revolucionarias no tengan nada que aprender de algunas t茅cnicas de las finanzas 茅ticas. Pondremos un ejemplo que nos servir谩, de paso, para acentuar a煤n m谩s la diferencia entre inversi贸n e inbersi贸n. 鈥Arjuna Capital鈥 es una empresa de tres patrones y nueve trabajadoras asalariadas autodenominada 鈥fondo de inversi贸n sostenible鈥. La empresa ha pescado 200 millones de d贸lares del caladero mencionado antes (catedr谩ticos, arquitectos o artistas con cargos de conciencia) y los ha colocado en acciones de Apple, Google, Amazon y Walmart, entre otras. A ojo de buen cubero, el fondo deja anualmente 19.676.000 $ (antes de impuestos y sin haber descontado gastos), a repartir entre los tres patrones y los 鈥ahorradores鈥 con remordimientos. Hemos sacado la cuenta restando 324.000 $ (en concepto de salarios de las nueve trabajadoras43) a 20 millones de d贸lares, que ser铆a la rentabilidad de 200 millones calculada sobre una modesta media anual del 10%… En 鈥Arjuna Capital鈥 no falta ni una sola de las vigas del capitalismo: propiedad privada (titularizada en acciones de empresas cotizadas en bolsa), explotaci贸n del trabajo mediante el r茅gimen del salario, apropiaci贸n de la plusval铆a a trav茅s de reparto de dividendos, moneda fiat… Est谩n todas las vigas. 驴Por qu茅 se autodenominan entonces 鈥fondo de inversi贸n sostenible鈥? 驴En qu茅 se diferencian de un hedge fund? Pues en que se presentan en todas las juntas de accionistas con propuestas reformadoras, como acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. En la junta de Exxon, la mayor compa帽铆a de petr贸leo y gas del mundo, pidieron la presentaci贸n de informes de impacto ambiental. En la de Facebook, pidieron que se tomasen medidas contra las fake news. Y en este plan, manteniendo intacta la estructura del edificio y reformando la fachada. 驴C贸mo inbertir铆amos nosotras los 200 millones de d贸lares de la cartera de acciones de 鈥Arjuna Capital鈥? Para empezar, los millones de d贸lares en dividendos tendr铆an que donarse 铆ntegramente a quienes generaron la plusval铆a, las trabajadoras asalariadas de Apple, Google, etc., porque uno de los principios de cualquier inbersi贸n es no lucrarse del trabajo ajeno. Y tendr铆an que donarse a trabajadoras constituidas en Asamblea, para que lo gestionaran colectivamente, porque toda inbersi贸n es una transici贸n de formas de propiedad individualista a relaciones de propiedad comunitarias y, en 煤ltimo t茅rmino, hacia la abolici贸n de la propiedad. Finalmente, el dinero donado deber铆a emplearse para cajas de resistencia y formaci贸n, para m谩s inbersiones y expeculaciones y, en general, para transgredir el orden social vigente y ensayar formas de organizaci贸n econ贸mica y pol铆ticas sin jerarqu铆as, incompatibles con el Estado y el capitalismo. Y en este plan, demoliendo el edificio planta por planta a medida que se levanta uno completamente nuevo.

La expropiaci贸n por la fuerza, para la que se est谩n preparando desde hace dos siglos los Sindicatos revolucionarios, no es incompatible con formas incruentas de hacerse con el control obrero de los medios de producci贸n, repentina o gradualmente, mediante la compra de acciones en operaciones combinadas de expeculaci贸n e inbersi贸n, por ejemplo. La simple posibilidad de asistir a juntas de accionistas con sociedades interpuestas que act煤en como fondos de capital, aunque sea con representaci贸n minoritaria, permitir铆a ejercer presi贸n en conflictos laborales, acceder a informaci贸n confidencial vetada a las trabajadoras, etc. Da pena saber que, en lugar de expecular e inbertir, los Sindicatos mantienen elevadas cantidades de dinero en dep贸sitos bancarios, ignorando que las cuotas de afiliaci贸n de generaciones de compa帽eras est谩n siendo usadas en contra de los intereses de la clase obrera para la especulaci贸n y la inversi贸n m谩s obscena. Las anarquistas reprochamos con raz贸n la hipocres铆a o ignorancia del ciudadano que no se considera violento. Quien deposita su voto en urnas y paga voluntariamente impuestos es extraordinariamente violento por delegaci贸n, lo sepa o no. Ha delegado el ejercicio de la violencia en cuerpos y fuerzas del Estado, nada menos. Pues algo parecido pasa con las compa帽eras anarquistas que depositan voluntariamente sus euros en bancos, que se convierten en inversores y especuladores por delegaci贸n, lo sepan o no. Han delegado en cuerpos y fuerzas del capitalismo el ejercicio de la creaci贸n y guarda de dinero, nada menos.

Cien vecinas de Carabanchel, cien anarcosindicalistas, cien cooperativistas, cien socias de un grupo de consumo combativo… A una media estad铆stica de 100.000 鈧 en dep贸sitos, cada grupo de cien est谩 permitiendo que los bancos inviertan y especulen a su costa una media de 98.000 鈧 (el 98% de 100.000 鈧). Si se unieran para capitalizarlos, igual que se han unido para otras luchas, podr铆an comprar pisos y alquil谩rselos a s铆 mismas, concederse pr茅stamos, financiar sus proyectos autogestionados, mantener reservas de valor en criptomonedas… O atesorarlo. O quemarlo. Lo que sea, cualquier cosa menos tenerlo en un banco.

La acci贸n econ贸mica

La mentalidad monetaria de 鈥pobre con dinero鈥 va aparejada a un c贸digo 茅tico heredado (es decir, no premeditado) e irremediablemente contrarrevolucionario porque est谩 contaminado de una ignorancia sist茅mica, inculcada en escuelas y transmitida por medios de comunicaci贸n propiedad de inversores y especuladores. Rasgos t铆picos de una mentalidad de 鈥pobre con dinero鈥 ser铆an, por ejemplo: pensar que un mill贸n de euros es mucho dinero; creer que es posible ahorrar euros; imaginar que los depositados en el banco est谩n efectivamente all铆; no saber cu谩ntos tipos de dinero hay ni qu茅 funciones tienen.

Como clase social revolucionaria tendremos que revisar todo lo que cre铆amos saber sobre el dinero para crear un c贸digo 茅tico revolucionario, nuestro propio manual de instrucciones. La manera m谩s efectiva de emplear moneda fiat en contra del Estado y el capitalismo es gestando con ella experimentos econ贸micos compatibles con los principios generales de libre asociaci贸n, solidaridad y no delegaci贸n. Experimentos preferiblemente desmonetizados, por cierto, inspirados en el comunismo libertario, donde el uso de dinero sea innecesario. Hay demasiadas compa帽eras que se creen que el comunismo libertario ser谩 gratis porque es un sistema econ贸mico en que se prescinde del dinero. Esta confusi贸n es el otro gran obst谩culo, junto a la 茅tica de 鈥減obres con dinero鈥, que est谩 estorbando la formaci贸n de capitales revolucionarios mediante t谩cticas de inbersi贸n y expeculaci贸n. El comunismo libertario, por desgracia, ser谩 extremadamente caro. Si admitimos que los usurpadores no van a soltar los medios de producci贸n por las buenas, s贸lo hay dos v铆as claras de reapropiaci贸n social: la expropiaci贸n forzosa o la compraventa. Para 茅sta 煤ltima es obvio que se necesitan ingentes cantidades de dinero, pero la expropiaci贸n forzosa no es menos onerosa. Primero se necesitan escuelas y medios de comunicaci贸n para explicar a la gente por qu茅 es justo y necesario tomar por la fuerza los medios de producci贸n y, luego, armas, muchas armas para defenderlos, porque los expropiados contraatacar谩n con todos los recursos b茅licos a su alcance.

Para hacer la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y m谩s dinero. Hay guerras m谩s baratas, pero se suelen perder44.

En el verano de 1923, la CNT convoc贸 un Pleno secreto al que acudieron todas sus federaciones regionales. El acuerdo cuarto, aprobado por unanimidad, dec铆a lo siguiente:

4. Ante la precaria situaci贸n econ贸mica y de armamentos de nuestra Organizaci贸n, que nos imposibilitar铆a hacer frente a los militares golpistas, se recomienda a todos los Comit茅s superiores de la CNT preparen y lleven a efecto asaltos a bancos y dem谩s centros de acumulaci贸n de dinero, para con sus productos comprar armas y proceder a la fundici贸n de granadas de mano.

La historia del Pleno secreto se cuenta en el libro de memorias titulado el Eco de los Pasos, del c茅lebre anarcosindicalista Juan Garc铆a Oliver, uno de los expropiadores de bancos m谩s feroces de la Organizaci贸n. Unas p谩ginas m谩s adelante, Garc铆a Oliver nos deja helados con la siguiente estampa dom茅stica:

Fue un tiempo en que tuve que trabajar mucho. En lo tocante a dinero, nunca hab铆amos estado mejor Pilar y yo. Por primera vez, despu茅s de 25 a帽os de trabajar en el pa铆s, pudimos tener una peque帽a cuenta de ahorros.

驴Atracar un banco a mano armada para sufragar una revoluci贸n social y regresar luego al lugar del crimen para depositar lo que te sobra de sueldo a final de mes en una cartilla de ahorros? El absurdo evoca esas tareas circulares de la mitolog铆a: la piedra empujada por S铆sifo, que rodaba siempre monta帽a abajo justo antes de tocar la cima, o el manto de Pen茅lope, que tej铆a de d铆a lo que destej铆a de noche. 驴Qu茅 sentido tiene? Ninguno. Sucede que el compa帽ero Garc铆a Oliver era un experto en acci贸n directa, pero no hab铆a o铆do hablar jam谩s de acci贸n econ贸mica, como la mayor铆a de compa帽eras de ayer y hoy. La consecuencia es una p茅rdida lastimosa de energ铆a, tiempo y dinero.

La acci贸n econ贸mica es una vertiente de la lucha contra el Estado y el capitalismo que s贸lo ahora estamos empezando a explorar.

Es cierto que el capitalismo ha infectado todo el tejido social y, por lo tanto, tiene que ser combatido en todos los 谩mbitos imaginables de la vida: pedag贸gico, psicol贸gico, filos贸fico, er贸tico, marcial, sanitario, 茅tico, art铆stico… Pero no es menos cierto que la lucha en el 谩mbito econ贸mico es tan importante como las anteriores, probablemente m谩s, porque al fin y al cabo el capitalismo es una enfermedad que irradia desde la econom铆a. Peor a煤n, el capitalismo es un sistema econ贸mico que lo ensucia todo de econom铆a mediante un proceso llamado 鈥渕ercantilizaci贸n鈥: el amor, el juego, la sonrisa de un ni帽o, un trago de agua, la tierra, un atardecer… Cualquier cosa. Pero barrer el capitalismo de la escuela y del consultorio m茅dico es como quitar chapapote de las playas y de las alas de las gaviotas: un voluntarismo in煤til si no se va a la causa del vertido. En otras palabras, no vale de nada desmercantilizar la educaci贸n o la sanidad si no desmercantilizamos tambi茅n la econom铆a. El capitalismo es ante todo un sistema econ贸mico, luego hay que poner otro sistema econ贸mico en su lugar. Y esto requiere conocimientos econ贸micos, estrategias econ贸micas, instrumentos econ贸micos.

A esta lucha espec铆fica en el 谩mbito de la econom铆a para combatir el capitalismo 鈥攅n sus dos vertientes estatal y empresarial鈥 la hemos llamado 鈥渁cci贸n econ贸mica鈥. La acci贸n econ贸mica es una acci贸n directa, sin 谩rbitros, de clase revolucionaria. Las Asociaciones anarcosindicalistas, por ejemplo, llevan siglo y medio de experiencia en acci贸n econ贸mica. Susm茅todos de lucha tradicionales 飧簂a huelga, el boicot, el sabotaje飧 est谩n expresamente pensados para atacar a los n煤cleos de la econom铆a: la producci贸n, la distribuci贸n y el consumo. Sus objetivos no pueden ser m谩s econ贸micos: subida del precio del trabajo, control de los procesos productivos y la gesti贸n administrativa… Eso, en primera instancia. En segunda instancia, la reapropiaci贸n de los medios de producci贸n y de lo producido. Y siempre con un fin 煤ltimo en la cabeza: el comunismo libertario, un sistema econ贸mico alternativo al capitalismo. Lo chocante es que ni siquiera el anarcosindicalismo, cuyo car谩cter es eminentemente econ贸mico y donde son frecuent铆simas las alusiones a la 鈥渁cci贸n directa鈥濃, la 鈥渁cci贸n sindical鈥 o la 鈥渁cci贸n social鈥, tiene un apartado en sus textos reservado a la 鈥渁cci贸n econ贸mica鈥. La omisi贸n es demasiado llamativa como para ignorarla. No es momento de entrar en las causas del lapsus pero es inevitable lamentar una de las consecuencias: nos tememos que una de las razones por las que casi nadie cae en la importancia de una 鈥渁cci贸n econ贸mica鈥 es que no hay un t茅rmino coloquial o t茅cnico para referirse a ella. As铆, aunque no descubrimos nada nuevo con esto de la 鈥渁cci贸n econ贸mica鈥, pensamos que el solo hecho de ponerle nombre y explicarla m铆nimamente puede suponer un avance en la lucha por la emancipaci贸n. Y en esas estamos45.

La acci贸n econ贸mica empieza por las magnitudes m谩s peque帽as, esa mec谩nica cu谩ntica de la Econom铆a que es nuestro sueldo o la cesta de la compra. A esa escala, donde cada una de nosotras somos relevantes y desde la que es posible cambiar el mundo, la acci贸n econ贸mica ser铆a la investigaci贸n y el ensayo de distintas maneras de convertir nuestros actos econ贸micos aparentemente m谩s triviales, como guardar dinero, en actos da帽inos para el Estado y el capitalismo.

1 Formas de vida en com煤n sin Estado ni autoridad. Emile Armand.

2 Pod茅is encontrar detalles sobre Hebra y su proyecto revolucionario en www.hebracomunidad.org

3 https://www.elperiodico.com/es/opinion/20160507/billetes-500-euros-fin-b…

4 No nos referimos aqu铆 a la Econom铆a como conocimiento sino como instituci贸n aleccionadora del capitalismo (carreras universitarias, cuerpos docentes, colegios profesionales, etc.)

5 Este es el resultado de incrementar el mill贸n de euros en 34.000 鈧 anuales durante 16 a帽os para compensar el 3,4% de inflaci贸n media. Si, adem谩s, el ahorrador hubiera a帽adido el 3,4% de incremento anual al principal durante el mismo per铆odo de tiempo, tendr铆a ahora 1.765.424 鈧 en vez de 1.544.000 鈧.

6 Esta estafa est谩 amparada por la ley. El porcentaje de dinero depositado por sus clientes que los bancos est谩n legalmente obligados a mantener en caja se denomina t茅cnicamente “coeficiente de caja鈥 y actualmente est谩 fijado entre el 1% y el 2%.

7 El Fondo de Garant铆a de Dep贸sitos fue creado por el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, y garantiza a los titulares de dep贸sitos la seguridad de su dinero, hasta un l铆mite de 100.000鈧 por titular y entidad bancaria.

8 Las cuentas corrientes, por cierto, s铆 son contratos de atesoramiento. Por eso el banco cobra por estos servicios (en vez de remunerar al cliente, como hace con los dep贸sitos a plazo fijo). Aun as铆, la regla del 2% se aplica igualmente al dinero que confiamos al banco para su custodia. Repetimos: s贸lo un 2% del dinero depositado por los clientes de un banco est谩 efectivamente atesorado, en reposo. Del 98% restante se lucra coloc谩ndolo en todo tipo de mercados (de deuda, acciones, inmobiliario, etc.).

9 http://www.elmundo.es/economia/2017/05/25/59269349468aeb483a8b4595.html

10 https://www.elindependiente.com/economia/2017/10/18/trasvase-record-de-d… hasta- junio/

11 http://www.finanzas.com/noticias/economia/20170406/tocado-fondo-deposito…

12 El 15% de 208.000 millones son 31.200 millones y el 3% de 31.200 millones son 936 millones. 13 El Ibex tiene una rentabilidad media anual del 5,1%, m谩s el 4% en dividendos. http://www.expansion.com/mercados/2017/01/14/5878b52ce5fdeaeb768b4678.html

14 Ventas al descubierto o “short-selling鈥; permutas o “swaps鈥; seguros de impagos; opciones financieras, como contratos de futuros, etc.

15 La rentabilidad media anual del mercado inmobiliario no es la m谩s apetecible para los bancos, apenas un 10,90%, pero de alguna forma tienen que dar salida al patrimonio hist贸ricamente acumulado mediante ejecuciones de embargos.

16 Los bancos americanos encontraron una manera de hacer negocio ofreciendo hipotecas a personas que no pod铆an pagarlas, las famosas hipotecas “subprime鈥. El truco consist铆a en trocear estos contratos hipotecarios, empaquetarlos y venderlos en el mercado de derivados como “obligaciones colatelarizadas por deuda鈥 o CDO (por las siglas en ingl茅s). Los beneficios obtenidos por la venta de CDO eran mayores que las p茅rdidas ocasionadas por los impagos de hipotecas subprime. Obviamente, los bancos que vend铆an estos CDO en el mercado de derivados sab铆an que su valor caer铆a a cero alg煤n d铆a, arruinando a millones de compradores, pero ese no era su problema.

17 C贸mo nos roban los bancos.http://lacanica.org/wp-content/uploads/2017/09/1_expropiaciones_lectura1…

18 Sismondi. Nouveaux Principes de l’Economie Politique. Paris 1819.

19 Nos referimos a medias estad铆sticas. Est谩 claro que un 鈥渁tesorador鈥 revaloriza su dinero en contextos de deflaci贸n o que los inversores y especuladores est谩n expuestos al riesgo de p茅rdidas, pero cualquier lectura estad铆stica indica la p茅rdida segura del conjunto del valor del dinero no capitalizado y la ganancia segura del conjunto del valor del dinero capitalizado.

20 Mart铆n Lutero, A los p谩rrocos, para que prediquen contra la usura, etc., Wittemberg, 1540.

21 Recomendamos la lectura del fanzine “Dinero鈥. https://lacanica.noblogs.org/files/2018/01/2dinero.pdf

22 Recomendamos el art铆culo titulado “Anarquistas sin plan econ贸mico: el problema del dinero鈥, del que citamos el comienzo: ANARQUISTAS SIN PLAN ECON脫MICO: EL PROBLEMA DEL DINERO

鈥淧orque las herramientas del amo nunca desmantelan la casa del amo”.Audre Lorde.

Para quienes no aceptamos representantes pol铆ticos porque nos negamos a delegar en nadie nuestra capacidad de decisi贸n, el parlamento es la casa del amo. La urna, su herramienta. Por eso nos negamos a votar. Y nos negamos a votar todos los d铆as del a帽o. No votar s贸lo cada cuatro a帽os es un gesto tan simb贸lico e in煤til como votar s贸lo cada cuatro a帽os.

El sistema nos convoca a elecciones todos los d铆as de nuestra vida, no una vez cada cuatro a帽os: Las cajas registradoras de las tiendas y los cajeros de los bancos son urnas donde nos piden que depositemos nuestro voto a diario. El euro es la papeleta que usamos para refrendar diariamente a nuestras autoridades monetarias (bancos centrales, ministros de econom铆a y hacienda, etc.) Y quien dice “euro鈥 dice “d贸lar鈥, “libra鈥, “yen鈥, etc. Todas estas son monedas comprendidas dentro de una categor铆a de dinero muy peculiar, conocida como “dinero fiat鈥. El t茅rmino hace referencia al dinero que es creado por decreto del Estado (“fiat鈥 viene del lat铆n “h谩gase鈥). Todas las monedas fiat tienen en com煤n que est谩n respaldadas por la maquinaria coercitiva de un Estado que asegura su emisi贸n y circulaci贸n mediante la imposici贸n del pago de tributos en esa moneda y otra serie de garant铆as provistas por los cuerpos legislativos, judiciales y policiales.

La moneda fiat es una herramienta genuina del sistema, intr铆nsecamente suya. Desde una perspectiva revolucionaria, tan reformista es pensar que el euro es malo o bueno seg煤n para qu茅 se emplee como pensar que podemos usar el voto electoral en beneficio de la revoluci贸n social. Citamos de nuevo a Audre Lorde: “Porque las herramientas del amo nunca desmantelan la casa del amo. Quiz谩 nos permitan obtener una victoria pasajera siguiendo sus reglas del juego, pero nunca nos valdr谩n para efectuar un aut茅ntico cambio.” 驴Por qu茅 las anarquistas no aplicamos este razonamiento al dinero fiat con la misma firmeza que al voto electoral? Las anarquistas siempre entendimos muy bien qu茅 es un voto electoral, nos negamos a usar esa herramienta que no es nuestra y ensayamos con 茅xito organizaciones pol铆ticas basadas en la democracia directa. Pero en lo tocante al dinero fiat, la mayor铆a de anarquistas no vemos el paralelismo y continuamos usando esa herramienta ajena a nosotras sin plantearnos alternativa alguna. Emplear dinero fiat para sufragar causas revolucionarias es un consuelo, pero el lema con que abrimos este art铆culo resuena insistentemente: Las herramientas del amo nunca desmantelan la casa del amo. El euro nunca desmantelar谩 el banco central europeo.

23 Si quisi茅ramos emplear monedas a煤n m谩s meticulosas, como las de suma cero en sistemas de anotaci贸n contable de las comunidades de intercambio mutualistas, el t铆tulo m谩s preciso ser铆a: “驴en qu茅 cuenta anotaremos un cr茅dito de productos y servicios valorados en un mill贸n de unidades monetarias equivalentes a un mill贸n de euros?鈥.

24 Un billete de veinte euros quiz谩 valga 20 鈧 en el momento exacto de su impresi贸n, pero en cuanto sale por la puerta del BCE,su valor empieza a subir y a bajar fren茅ticamente, como el de todas las mercanc铆as que salen al ruedo del mercado.

25 La esencia de un pr茅stamo es que la cosa que fue entregada sea exactamente la misma o, por lo menos, indistinguible de la cosa que se devuelve. Doy por hecho que, si “presto ” un par de huevos a mi vecino, 茅ste no me devolver谩 los mismos dos huevos que le entregu茅. Espero dos huevos muy parecidos. Igual me pasa con el dinero. Doy por hecho que, si presto diez euros a un amigo, 茅ste no me devolver谩 el mismo billete de diez euros que le entregu茅. Espero diez euros muy parecidos. Los bancos, sin embargo, esperan 11,50 鈧. Y eso no es un pr茅stamo, se帽ores. Eso es una venta a plazos, con la peculiaridad de que la mercanc铆a en venta tiene el mismo nombre que la unidad de valor con que se marca el precio. Un “pr茅stamo” de 10 euros con un inter茅s del 15% es en realidad una compra a plazos de 10 euros por el que te han cobrado 11,50 鈧. De muy pocas mercanc铆as se puede decir con tanta certeza como del dinero que te han cobrado mucho m谩s de lo que vale, pero de ninguna se puede decir con tanta precisi贸n cu谩nto te han cobrado de m谩s. Quiz谩 por eso siguen llamando “pr茅stamo” e “inter茅s” a lo que no es m谩s que venta de dinero y margen de beneficios, para que la gente no vea tan claramente que le est谩n cobrando 160.000 鈧琾or 100.000 euros. Albert Mason. Atracadores, 1971.

26 MacCulloch, A Dictionary practical, etc. of Commerce, Londres. 1847. p. 1009. Cita extra铆da de El Capital, de Carlos Marx.

27 En el comercio de mercanc铆as convencionales hay al menos cierta utilidad al margen del lucro. El tendero que se lucra vendiendo lentejas proporciona al menos alimento a sus clientes. Pero los banqueros, para entendernos, son como tenderos a los que hay que pagar lentejas con m谩s lentejas. Si nos dan un kilo y les tenemos que pagar un kilo y cuarto, no nos est谩n alimentando, nos est谩n matando de hambre. El lucro puro carece por completo de utilidad social.

28 En econom铆as de escala, los minoristas pagan siempre las tarifas m谩s caras porque tienen una capacidad de compra insignificante en comparaci贸n con los grupos empresariales, cadenas de distribuci贸n, etc., con los que tienen que competir.

29 El cumplimiento estricto de la ley, que implica el pago 铆ntegro de tasas, tributos, cotizaciones a la SS, adem谩s de la adaptaci贸n de la operatividad a las normativas laborales (vacaciones, horarios, etc.), de seguridad e higiene, urban铆sticas, ecol贸gicas, etc., eleva los gastos y costes de producci贸n a niveles incompatibles con el mantenimiento de precios competitivos en el mercado. Cumplir la ley es una de las causas m谩s habituales de quiebra empresarial. Desde esta perspectiva, se comprende la t谩ctica anarcosindicalista de exigir a las empresas el cumplimiento de una ley que los propios trabajadores en lucha tambi茅n desprecian. El punto de mira est谩 puesto en las quiebras patronal y estatal. Si el Estado atiende la exigencia, se debilita la autoridad de la empresa. De lo contrario, se debilita la autoridad del Estado. En cualquier caso, se avanza, a condici贸n de que no se pierda de vista el objetivo, que nunca fue mantener puestos de trabajo asalariado sino hacerse con el control obrero de los medios de producci贸n. Sin ese norte, el sindicalista camina en c铆rculos, nunca avanza.

30 Est谩 previsto que en la residencia de Hebra vivan entre cincuenta y cien personas.

31 Suponiendo que no subir铆amos la cuota.

32 En su dimensi贸n empresarial, por ejemplo, las cooperativas se distinguen de las t铆picas corporaciones capitalistas (sociedades limitadas, an贸nimas, etc.) en que los titulares de las acciones son las trabajadoras de la empresa. No puede haber “socios capitalistas鈥 (es decir, que inviertan capital, pero no trabajo) ni “socios mayoritarios鈥, que tengan m谩s capacidad de decisi贸n en la junta por el hecho de tener m谩s acciones (es decir, m谩s capital invertido). En las cooperativas, cada accionista tiene un voto.

33 Nos referimos a las cooperativas originales, no a las falsificaciones modernas de mismo nombre reguladas por el Estado.

34 Un capitalismo justo es inviable, un ox铆moron. Una justicia capitalista, entendida como instituci贸n, el cuerpo de leyes y los organismos encargadas de aplicarlas, es la pesadilla de la que intentamos despertar. En cualquier caso, el t茅rmino “precio justo鈥, en el contexto de una econom铆a de mercado capitalista, es aberrante, igual que t茅rminos como “banca 茅tica鈥, “crecimiento sostenible鈥, “responsabilidad social de las empresas鈥, etc.

35 Una excepci贸n en que est谩 incluido el mercado de criptomonedas.

36 No tendremos m谩s remedio que abrir alguna cuenta corriente para recibir y hacer pagos a entidades que s贸lo operan por banco, pero s贸lo mantendremos en el saldo la cantidad necesaria para hacer frente a dichos pagos.

37 Con una inflaci贸n media del 3%, perder铆amos 600 euros al a帽o si atesoramos billetes de euro valorados en 20.000 鈧. Y podr铆amos darnos con un canto en los dientes. La inflaci贸n del peso argentino est谩 en el 25% y subiendo.

38 http://www.expansion.com/ahorro/2017/03/14/58c6ef94e2704ed0468b4592.html http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/ahorro-medio-espano…

39 http://www.expansion.com/economia/2017/06/28/595381 a0ca474131448b45a3.html

40 En 2015, se gastaron 135,3 millones de euros en la compra de yates de lujo en territorio ocupado por el Estado espa帽ol. Sobre una base de 46 millones de habitantes, salimos a 2,94 鈧 por barba. http://www.boatsgroup.com/wp- content/uploads/2014/08/Dominion-Marine-Media-Informe-del-Mercado-Na%CC%81 utico-Espan%CC%83ol-2015.pdf

41 http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/06/29/5953ae7222601d5d…

42 http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6191457/10/14/Economia-Un-2… ningun- tipo-de-ahorro-segun-Rastreatorcom.html#Kku8yOAXlBGr3ZBK

43 A raz贸n de 36.000$ anuales por trabajadora.

44 Atribuida a Napole贸n.