Este s谩bado se realiz贸 en Neuqu茅n, y en el marco de actividades en todo el pa铆s, una marcha a seis meses de la desaparici贸n de Tehuel De La Torre, el joven trans que sali贸 a buscar trabajo y no lo dejaron volver. El viernes, mientras nos enter谩bamos que las manchas de sangre en lo de uno de los imputados por su desaparici贸n eran de Tehuel, la polic铆a detuvo a tres varones trans que realizaban una pegatineada con su rostro y con exigencias de respuestas al estado; si bien fueron liberades a las pocas horas de su secuestro, el episodio represivo es una clara muestra de la criminalizaci贸n con la que el estado contin煤a oprimiendo a las identidades disidentes a la norma, por m谩s derechos b谩sicos que les gestione producto de los a帽os de lucha del colectivo LGTBIQ+.

Compartimos el video de la actividad y el comunicado de les compa帽eres detenides por la polic铆a:

Newken

Puel Mapu

11 de septiembre 2021

Ayer, con la noticia atravesada en la garganta de que la sangre encontrada en la casa de Ramos era de Tehuel, y a un d铆a de cumplirse 6 meses de su desaparici贸n, salimos a la calle a hacer una pegatina con su cara, su nombre, exigiendo su aparici贸n, pidiendo que no se lo olvide.

Mientras estabamos pegando, en un espacio donde se estan realizando distintos murales similares, nos para un m贸vil con dos polic铆as pidi茅ndonos un permiso y cuando le decimos que no tenemos autorizaci贸n formal, nos informa que estamos cometiendo un delito de da帽o a la propiedad p煤blico privada, y nos exige que despeguemos la pegatina, hasta ese momento haci茅ndonos creer que haciendo eso ya estaba solucionado el asunto. Cooperamos con tranquilidad y respeto despegando la pegatina, y a los pocos minutos vuelve a decirnos que dejemos lo que est谩bamos haciendo, que desde ese momento est谩bamos en calidad de detenides por actos de vandalismo.

Nos pusieron contra la pared con intenci贸n de revisarnos, a lo que le decimos que ellos siendo hombres cis no nos pueden revisar, a lo que respondi贸 prepotentemente que la ley no distingue g茅neros, que da igual si somos sujetos femeninos o masculinos, pero no nos revis贸. Nos esposaron y nos hicieron sentar en el suelo un rato, mientras llamaban otro m贸vil con una polic铆a y un polic铆a. Mientras tanto el sargento Rodr铆guez (que no se identific贸 hasta que se lo pedimos con respeto, luego de consultarle a la oficial de polic铆a que no quiso dar su nombre, e indic贸 que le ten铆amos que hablar y preguntar al sargento que estaba a cargo del operativo) se la pas贸 habl谩ndonos poni茅ndose enfrente, exigiendo que lo miraramos a los ojos; nos sac贸 la visera de la cabeza diciendo q no pod铆amos usar gorra mientras estabamos detenides (pero no nos pidi贸 que nos la quit谩ramos antes de esposarnos), y nos dio un serm贸n de vida diciendo que esa no era la manera de protestar, que nos cre铆amos revolucionarias pero que lo nuestro era libertinaje, y comparando el hecho de ensuciar una pared con 鈥渕atar a alguien y ya no poder revivirlo鈥.

Mientras tanto llegaron conocides y gente que pasaba por la calle y paraba a preguntar qu茅 pasaba, a lo que les dijeron que no pod铆an filmar, y Rodriguez volvi贸 acercarse a decirnos que si quer铆amos resolver esto r谩pido y f谩cil le digamos a nuestrxs amigxs que se vayan. Les pibis se quedaron haciendo el aguante en todo momento.

Nos metieron a un cami贸n y nos llevaron a la comisaria primera. A partir de ah铆 todo el procedimiento fue tranquilo y no nos maltrataron. A las 2hs aprox. nos soltaron, gracias al aguante de toda la gente que se acerc贸 a exigir que nos liberen.

Agradecemos mucho a todas las personas que se acercaron a hacernos el aguante. Abrazamos fuerte a nuestrxs amigxs de cerca y de lejos que se preocuparon por nosotrxs, lamentablemente sabemos lo que es que la polic铆a hostigue, detenga y violente a nuestrxs amigxs, y la bronca y el miedo que genera, m谩s a煤n si se trata de personas trans. Estamos bien.

Claramente para este cis-tema inmundo una pared vale mas que nuestras vidas. La causa de Tehuel ven铆a parada hace meses, mientras a nosotrxs nos detienen por pegar una foto. Pero no vamos a dejar de buscarlo, no vamos a dejar de exigir su aparici贸n, porque nosotrxs sabemos lo que es habitar un cuerpo disidente en este cis-tema heterocisnormado, porque sabemos que solo nos tenemos entre nosotrxs, porque Tehuel podr铆a ser cualquiera de nuestrxs amigxs, porque Tehuel podr铆amos ser nosotrxs.

Cari帽o y newen a nuestras redes que resisten y sostienen, amor infinito al apa帽e amigx. Gracias.

#dondeestatehuel

#elestadoesresponsable