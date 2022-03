–

Una esvástica menos de Putin

Hasta hoy, el grupo mediático anarquista assembly.org.ua, desde la primera línea de Kharkov, ha estado cubriendo la guerra en Ucrania desde los territorios controlados por el gobierno. Ahora vamos a echar un vistazo a lo que ha estado sucediendo todo este tiempo en el lado opuesto del frente, por ejemplo, en una de las ciudades más grandes del Donbass, controlada por los proxis rusos de extrema derecha de la llamada “República Popular de Donetsk” desde la primavera de 2014. Un empleado de una de las empresas de la ciudad, llamado Maxim, nos lo explicaba ayer. Para apoyarnos en el restablecimiento del tejido social, incluyendo la organización y la cobertura de las obras colectivas de reconstrucción, visitad esta página. La foto con el símbolo redecorado del militarismo de Putler es de los camaradas siberianos.



– ¿Podrías decirnos qué está pasando en tu ciudad desde mediados de febrero en general? ¿Continúa la misma guerra de posiciones que desde hace 8 años o hay cambios significativos?

– Antes del reconocimiento de la “independencia” de la RPD por parte de Putin, todo estaba bastante tranquilo en mi ciudad. Tras el reconocimiento, muchos residentes tenían la esperanza de que la Federación Rusa llevara tropas de “mantenimiento de la paz” al territorio de las “repúblicas” y la guerra se detuviera. En cambio, los habitantes de Gorlovka fueron movilizados, por lo que una parte importante de la población masculina de Gorlovka acabó en las filas de la “Milicia Popular de la RPD”. Los servicios públicos han movilizado al menos al 50% de los hombres, y algunos han movilizado al 100%. Como resultado, simplemente no queda nadie para reparar muchas instalaciones de infraestructura. Como dijeron el 13 de marzo los conocidos empleados de la empresa de agua de la ciudad: “Sólo quedan unos días de agua en la ciudad, después todos estaremos en la mierda”.

En general, el ambiente de miedo en la ciudad es mucho más fuerte que en 2014. Pero todavía hay suficientes alimentos y otros productos en las estanterías de las tiendas.

En cuanto a las operaciones militares en la zona de Gorlovka, no hay cambios en la línea del frente y, me parece, no los habrá en un futuro próximo. Sin embargo, la artillería ha comenzado a trabajar más intensamente.

– ¿Te ha afectado la guerra de alguna manera y a tu círculo cercano? Tanto en lo que respecta a los bombardeos como a la movilización.

– Mi padre y yo nos quedamos casi todo el tiempo en casa sin salir para no recibir una citación en la calle. Nuestras parientes femeninas, por supuesto, están muy preocupadas por toda esta picadora de carne.

En cuanto a los bombardeos, yo y mi entorno vivimos en el distrito de Ciudad Central, que (en comparación con otras zonas de mi ciudad) sufrió poco las consecuencias de los bombardeos durante toda la guerra. Pero las afueras de la ciudad y sus habitantes siempre lo han pasado mucho peor. Así que aún tuve suerte, porque mi situación es mucho mejor que la de muchos residentes de Gorlovka.

– En las redes sociales, desde hace un mes, se puede ver a menudo que los guardias blancos están atrapando a todo el mundo en la calle, a quien puedan alcanzar, y luego les obligan a pasar a ir al frente como si fueran carne de cañón frente al ejército regular de Putler (como los militares alemanes que avanzaban por Ucrania utilizaban a veces a los haidamaks en la primavera de 1918). No hay pruebas fotográficas ni de vídeo de ello. ¿Hasta qué punto debemos creer estos rumores, sabes algo?

– Las citaciones se entregan realmente en la calle, también sucedió que la gente era introducida en coches en grupos enteros y llevada a la oficina de reclutamiento militar. Conozco casos en los que se movilizó a personas con “billete blanco”. Aunque existe la posibilidad de eludir legalmente el servicio: si una persona acaba en la oficina militar, tiene que exigir un examen médico completo para sí misma. Dura varios días, y si se comprueba que tiene problemas de salud lo suficientemente graves, entonces se le deja atrás. Mi vecino, que sufría de oncología, pudo así evitar la movilización. Creo que incluso si no hay problemas de salud, el examen dará un respiro de unos días, que se pueden aprovechar para esconderse en algún lugar seguro.

En cuanto a los que fueron movilizados, su destino es diferente; algunos son enviados al frente, otros sirven en la retaguardia. También conozco el caso de los movilizados que fueron enviados a servir en las regiones de Kharkiv y Kherson, para vigilar los asentamientos capturados. Uno de estos desgraciados está sirviendo ahora en algún lugar de la región de Kherson, en una “estación de clasificación”. Carga camiones con los cadáveres de los soldados rusos muertos, tras lo cual son llevados a Crimea. Como él mismo dijo: “Preferiría haber pasado cinco años en prisión que haber visto todo este horror”.

Entre los movilizados ya hay muertos y heridos, y en gran número. También se sabe de los movilizados que fueron capturados por los ucranianos. Los movilizados que se niegan a ir al frente son amenazados con penas de cárcel.

– Si los que tienen la oportunidad de evadirse siguen marchando a la matanza, ¿significa esto que el espíritu de lucha de las masas sigue siendo alto, o simplemente tienen miedo al castigo por evadirse?

– Cuando la movilización acababa de empezar, se prometió a la gente que simplemente se les mantendría en los cuarteles durante varios días, tras los cuales se les enviaría a casa. Por eso mucha gente acudía a las oficinas de alistamiento militar. Y además, la gente temía posibles problemas en el trabajo, en caso de absentismo por movilización. Y así, aquí no huele a ningún alto espíritu de lucha, y nunca olió a eso. Los ardientes patriotas de la “DPR” que conozco no tienen ningún deseo de unirse a la “Milicia Popular” y participar en la guerra.

– Existe la opinión de que el clima social en el Donbass lo marcan los pensionistas paternalistas. Al mismo tiempo, las condiciones de vida y de trabajo junto a los asentamientos mineros deberían formar lazos comunitarios mucho más fuertes que, por ejemplo, el sector del comercio y los servicios de Kharkiv. ¿Cómo están las cosas con la autoorganización de base? ¿Existe al menos una actividad social humanitaria como la que estamos llevando a cabo aquí?

– Desde que tengo uso de razón, mis compatriotas siempre se han distinguido por la pasividad y por pedir “mano dura”. El punto álgido de la lucha de clases en el Donbass fueron las huelgas mineras de los años 90 y principios de la década de 2000, pero en cuanto la economía ucraniana se estabilizó y los mineros empezaron a recibir salarios más o menos decentes, toda su actividad y su voluntad de luchar por sus derechos desapareció irremediablemente.

Yo no echaría toda la culpa del clima social a los ancianos paternalistas. La juventud de Donbass tiene más culpa (no toda, por supuesto, pero sí su parte principal), porque no se interesa en absoluto por los problemas de clase.

En cuanto a los jóvenes que comenzaron a participar en algún tipo de activismo, su activismo en la mayoría de los casos no duró mucho tiempo – un año o dos. Después de eso, “jugando lo suficiente”, se convirtieron en gente normal del pueblo. Y tras la formación de la RPD fascista, incluso estos brotes de activismo apenas perceptibles se secaron.

En mi ciudad, en los primeros años de la guerra, había un grupo de voluntarios apolíticos que ayudaban a los habitantes que no podían valerse por sí mismos. Pero hace tiempo que no sé nada de estos voluntarios. Así que aquí no hay una autoorganización de base ni de lejos.

– Y por último, cuéntanos unas palabras sobre tu experiencia de participación en el movimiento anarquista, y también qué te gustaría pedir a quienes lean esta entrevista en otras partes del mundo.

– Mi experiencia de participación no fue muy buena. Fui miembro de la ya desaparecida Confederación Revolucionaria de Anarcosindicalistas (RKAS – Makhno), un par de veces participé en el Primero de Mayo anarquista en Donetsk. Pegué folletos de agitación en las paredes de edificios y en las farolas, eché el periódico Anarhia en los buzones. Estuve en el campamento de RKAS en la región de Kharkov, en el verano de 2012.

En definitiva, no tengo nada de lo que presumir. Pero sospecho que muchos anarquistas ni siquiera tienen una experiencia tan modesta. Y es triste, de verdad. Así que espero estar equivocado.

Y puedo llamar a los lectores de esta entrevista en otras partes del mundo… Nunca pierdan el ánimo, nunca sean cobardes, y siempre defiendan sus principios. No creo que tenga el derecho moral de dar recomendaciones específicas sobre lo que deben hacer los camaradas en otros territorios. Vosotros mismos, en función de las circunstancias, deberíais ser capaces de ver qué hacer.

