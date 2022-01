Por Sergio Chaparro

Pese a la frivolidad y lugares comunes propios de la comedia estadounidense y el cine vulgar, el 煤ltimo 茅xito de Netflix, 芦No miren arriba禄, plantea cuestiones medulares sobre la crisis del capitalismo.

En Breves respuestas a las grandes preguntas (2018), el f铆sico te贸rico brit谩nico y divulgador de la ciencia, Stephen Hawking, mencion贸, entre otros, el riesgo existencial para la vida humana y el resto de especies de que un mega asteroide impactara nuestro planeta azul:

El Universo es un lugar violento. Las estrellas engullen planetas, las supernovas lanzan rayos letales al espacio, los agujeros negros chocan entre s铆 y los asteroides se precipitan a cientos de kil贸metros por segundo. Por supuesto, esos fen贸menos no hacen que el espacio parezca muy atractivo. Estas son las razones por las cuales deber铆amos aventurarnos en el espacio, en lugar de quedarnos quietos. No tenemos defensa contra la colisi贸n con un asteroide. La 煤ltima colisi贸n de asteroides fue hace unos sesenta y cinco millones de a帽os y puso fin a los dinosaurios, y volver谩 a ocurrir. Esto no es ciencia ficci贸n. Est谩 garantizado por las leyes de la f铆sica y de la probabilidad. (驴Sobreviviremos en la Tierra?, Cap铆tulo VII).

Tal advertencia iba en orden de sumar una y mil razones en justificar la exploraci贸n espacial estrat茅gica con fondos mixtos y la v铆a de fuga hacia a otro planeta habitable en los pr贸ximos seiscientos, mil a帽os o el tercer milenio, seg煤n el futur贸logo, cuando sean irresolubles los problemas terr谩queos. Aunque, seg煤n la NASA y la UNOOSA, 100 toneladas de material interplanetario caen a nuestro planeta diariamente y se han contabilizado 28000 Objetos Cercanos a la Tierra (NEOS) desde 1980 鈥2238 de ellos potencialmente peligrosos鈥, cabe la posibilidad y probabilidad alta de que, cada cientos de miles de a帽os, caiga un asteroide con potenciales destructivos para la vida y especies complejas, parecido al que cay贸 en la Pen铆nsula de Yucat谩n. Hawking acu帽贸 la frase parad贸jica de 芦no mirar a los pies sino fijar los ojos a las estrellas禄. Mirar arriba, en un acto de 芦antropofuga禄, como forma de resolver las contradicciones del capitalismo contempor谩neo.

芦No mires arriba禄 (Don鈥檛 look up), con la frivolidad y lugares comunes de la comedia estadounidense y el cine vulgar, sus saturaciones y sus excesos manieristas (muchos chistes, bobadas, im谩genes r谩pidas y trilladas, cr铆ticas para todos los flancos, mucho kitsch), no obstante, plantea cuestiones medulares sobre la crisis del capitalismo.

El filme del director Adam Ackay, adem谩s, logra sugerir al p煤blico los paralelismos que pretende. El expresidente republicano en voz de Janie Orlean, el empresario feliz y sobrado transhumanista de una empresa biotecnol贸gica en la m铆mesis de Peter Isherwell, los artistas fil谩ntropos oportunistas de pop y rap, Riley Bina y el DJ Chello, que recogen fondos y movilizan afectos m谩s que acciones, los presentadores de noticias, Jam Bremmer y Brie Evantee, la chismorrer铆a y la far谩ndula de entretenci贸n, el militar veterano y patriota de U.S. Forces, Benedict Drask, los cient铆ficos Randall y Kate, que a nadie le importa lo que dicen y vaticinan鈥 Todos son una lograda parodia de nuestro presente pol铆tico contempor谩neo.

Lejos de las alegor铆as ficcionales de la realidad virtual de Matrix y los multiversos de Spiderman, la obviedad y el realismo vulgar de Don鈥檛 look up son una de las fortalezas del estreno de Netflix en la Nochebuena. El mensaje claro y directo de la pel铆cula, acompa帽ado de un humor negro y crudo, es su fuerte. La duraci贸n de dos horas y veintid贸s minutos no es problema. Las poderosas estrategias psicorret贸ricas, emotivas y comunicativas de Hollywood 鈥攓ue a veces tanta falta hacen al arte del agitprop de la izquierda en su seducci贸n electoral y poselectoral de los trabajadores鈥 se movilizan con 茅xito en la pel铆cula.

S铆ntomas culturales de crisis

Tras el estreno y su r谩pida viralizaci贸n en todo el mundo, ya no queda duda alguna de que el problema filos贸fico contempor谩neo y cient铆fico m谩s importante de nuestros tiempos es la crisis de la civilizaci贸n moderna del capital y el porvenir de la humanidad. La transici贸n hacia otra civilizaci贸n o su clausura disyuntiva, vital, definitiva, esto es, la barbarie, el colapso, la extinci贸n antropog茅nica. Problemas menores y singulares, aunque no menos importantes, se conectan con esta preocupaci贸n principal. A su modo, con poco aire medi谩tico pero con la misma proyecci贸n de las artes visuales y el s茅ptimo arte, las ciencias contempor谩neas de punta y la filosof铆a contempor谩nea radical est谩n abordando el 芦problema de problemas禄: el fin del capitalismo, la barbarie y la transici贸n hacia una nueva civilizaci贸n. Don鈥檛 look up es un s铆ntoma f铆lmico de este malestar cultural.

En el filme, el presentador de noticias Mr. Pawketty, vocero can铆bal del medio conservador Patriot, de manera esc茅ptica, negacionista y antintelectual, reta en vivo a los cient铆ficos Dr. Mindy y Kate Dibiasky: 芦驴As铆 que esos dos marxistas alardean con la palabra 鈥渃iencia鈥 y que todos debemos hacer lo que ellos dicen? S铆, 驴y c贸mo sabemos que hay un cometa?禄. La anestesi贸loga de la NASA y amiga corrupta de la presidente, Dr. Calder, dice que se trata de paranoia y llama a la mesura, a no ser dram谩ticos, aconseja no generar el p谩nico p煤blico. La presidenta sugiere pasar del 99,78% de probabilidades al 70% para hacer el anuncio p煤blico.

Mientras tanto, en la vida real, miles de cient铆ficos del mundo (como los 11000 de 153 pa铆ses que en 2019 lanzaron la advertencia sobre la emergencia del cambio clim谩tico) sufren episodios de ansiedad ante el nubarr贸n de cat谩strofes que se avizoran en el horizonte de lo que el fil贸sofo espa帽ol Jorge Riechmann ha llamado 芦El siglo de la gran prueba禄.

Algunos, embebidos en el nihilismo de la voluntad de poder destructivo, su pancratos y la sinraz贸n posmoderna, trazan el camino del genocidio y el ecocidio 鈥攊ncluso, en t茅rminos filos贸ficos, el omnicidio鈥 de toda la vida compleja, la clausura de la biosfera y, con 茅l, el fracaso del proyecto de la modernidad, de todo tipo de civilizaci贸n humana. La ciencia llama a este escenario la 芦Sexta gran extinci贸n masiva de especies禄.

La narrativa de la no salvaci贸n del filme, reflejada en la imposibilidad de desviar o fragmentar el curso del cometa Vibiasky, podr铆a leerse en clave de fracaso de todo tipo de civilizaci贸n humana. Sin embargo, la intenci贸n de sus creadores va en el sentido opuesto: busca generar un sacud贸n en la audiencia, sacar a los espectadores de su zona de confort, evidenciar 鈥攄e manera burda鈥 las consecuencias del accionar de gobiernos est煤pidos. Si para generar el efecto que desean apelan al absurdo y a la comedia (cuesti贸n que todav铆a no han podido hacer otras, como Black Mirror y Squid Game), la normalizaci贸n de las opresiones puesta en escena habr谩 valido la pena.

Otros, m谩s mesurados pero no menos conscientes de la l贸gica de las cat谩strofes inmanentes del capital (algunos de ellos doomers) nos hablan del colapso de la civilizaci贸n industrial en base en una simultaneidad de crisis sincronizadas: clim谩tica, energ茅tica, alimentaria, econ贸mica, militar y geopol铆tica. La consecuencia de ello ser铆a un mundo dist贸pico de nuevas tiran铆as o, en el mejor de los casos, civilizaciones descomplejas y m铆seras, con menos tecnolog铆a, menor calidad de vida pero con promesas consoladoras de una mayor vida democr谩tica y aut茅ntica: el para铆so tr谩gico del decrecimiento.

A contramano, otros ven posibles alternativas civilizatorias donde los trabajadores derroten a la burgues铆a, instauren una civilizaci贸n socialista y gestionen mejor las crisis del calentamiento clim谩tico (entre otras calamidades y cat谩strofes evitables e inevitables). En su defecto, la mayor铆a de pensadores y tomadores de decisiones 鈥攊ncluidos actores de cine como DiCaprio鈥 depositan su inseguridad y deseos en una civilizaci贸n capitalista 2.0. y en la reforma de lo existente. Conf铆an en que, m谩s temprano que tarde, por fin se cumplan con los tan anhelados Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Milenio de la ONU. El neorreformismo mundial es ejemplo de ello.

Disgusto de audiencias y frenes铆 de comedia

El disgusto por la narrativa de Don鈥檛 look up se debe, en 煤ltima instancia, a la impotencia de la inacci贸n m谩s que a una cuesti贸n est茅tica propia de la cr铆tica especializada de cine. La banalidad del mal, la idiocracia, la trivialidad, la est茅tica de la farsa, el culto a lo absurdo, el reinado de la sinraz贸n y la deshumanizaci贸n, el junk-food del cine gringo y el frenes铆 de la comedia son accesorios al desenlace de la inacci贸n, a la negaci贸n de la agencia social intersubjetiva. Su saturaci贸n f铆lmica causa reacciones negativas en algunas audiencias y asombro en otras.

Es que tambi茅n en el cine (la mejor de las artes, seg煤n Lenin) 芦es m谩s f谩cil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo禄, seg煤n la ya famosa expresi贸n de Fredric Jameson y Joel Kovel, retomada por 沤i啪ek y otros intelectuales de izquierda. Esto es algo nuevo: como se帽ala Leigh Phillips, Hollywood ha comenzado a incursionar en formatos de finales infelices y tr谩gicos, en los que los buenos son derrotados y los norteamericanos ya no son los cowboys salvadores del mundo al estilo de Armaged贸n (1998).

Aunque los villanos triunfan (entre comillas, esta vez), los CEO y las figuras p煤blicas de poder tambi茅n mueren. No logran escapar a la venganza de la naturaleza que suplanta a la justicia social de la clase obrera. 22740 a帽os despu茅s de la ca铆da del cometa en la Tierra, luego de salir de c谩psulas criog茅nicas y al pisar una nueva tierra con ox铆geno y vida paradis铆aca, los ricos son devorados por otro animal dominante, una especie de avestruz extraterr谩quea, los Bronterocs. El 42% restante muere durante el viaje interestelar. A la postre, el Plan a鈥b-c (desviar el cometa con armas nucleares, fragmentar el cometa con robots y colonizar otro exoplaneta y repoblarlo), abanico de opciones estrat茅gicas que barajan las oligarqu铆as para perpetuar una fracci贸n ilustrada de la especie humana, tambi茅n fracasa.

Retomar la agencia

En conclusi贸n, 驴qu茅 nos queda? Tal vez la nada, el nihilismo total. La pel铆cula acaba con un cuadro a lo 脷ltima Cena: Dr. Randall, su esposa June Mindy, sus dos hijos nerds, el funcionario negro de defensa, la cient铆fica pelirroja hermosa y su novio, el joven punk rocker protestante y aprendiz de predicador. Antes del fin del mundo, invocan a Dios y se despiden comiendo; hacen un brindis con vino y unen sus manos como familia hacia el descanso eterno. Se suceden las im谩genes devastadoras de destrucci贸n de vidas valiosas en la Tierra, nuestro hogar finito, mientras una minor铆a gusana escapa.

Aunque, por otra parte, tal vez el mensaje f铆lmico nos pueda decir algo m谩s. La esperanza socialista de redenci贸n yace en apenas unas pocas secuencias. Por ejemplo, cuando la cient铆fica Katty Dibiasky, en un acto de parresia en el restaurante de mariscos Bojo Mambo le cuenta la verdad a los trabajadores sobre la empresa de la miner铆a espacial y el enriquecimiento de los meg谩ricos. Estos simplemente estallan: 芦隆Dejar谩n que choque la Tierra para que un grupo de gente rica sea a煤n m谩s asquerosamente rica!禄. Lo mismo sucede en el show Ripple Day y en una suerte de programa tipo Plaza S茅samo, cuando el cient铆fico Randall dice que los gobernantes y los businessmen son unos dementes: 芦隆D铆ganle a sus padres que la presidenta e Isherwell son soci贸patas y fascistas!禄, 芦S铆, 隆la presidente de los Estados Unidos est谩 mintiendo, carajo!禄, 芦La verdad es que creo que 隆todo el gobierno ha perdido la cabeza por completo!禄.

El efecto social de ello moviliza las mentes y cuerpos de los de abajo: quema del restaurante, autos y salidas a la calle, lanzamiento de botellas contra pol铆ticos del sistema; los 芦brutos rednecks禄, la clase obrera blanca, al fin le corta la cara al jefe de gabinete e hijo de mami, Jason Orlean. El eco resonante del grito 芦隆Just look up, just look up!禄 genera un profundo descontento social, a lo The Joker, aunque en las redes los trolls repliquen el mensaje opuesto del concierto de la cantante pop, Riley Bina y el DJ Chello: 芦隆No mires arriba, t煤, zorra marxista!禄. El uso efectivo del poder comunicativo de las redes sociales, los medios y la m煤sica, la divulgaci贸n cient铆fica, para la acci贸n pol铆tica de masas tambi茅n se hacen presentes en el escenario apocal铆ptico de Don鈥檛 Look Up.

El movimiento social que se va gestando, si bien no logra sus objetivos civilizatorios por la desconexi贸n pol铆tica de los cient铆ficos Kate, Randall y Teddy con el pueblo trabajador, s铆 logra trazar alternativas de cambio: desfinanciar a la empresa suicida promotora de la miner铆a espacial en detrimento de la sostenibilidad vida humana, animal y vegetal; oponerse y revocar cuanto antes al gobierno norteamericano; incentivar y apoyar los planes de pa铆ses no alineados para fomentar misiones que conlleven a desviar el cometa y salvarnos.

***

A inicios del 2021, a ra铆z de la pandemia del COVID-19 y la recesi贸n mundial, un estudio probabil铆stico del FMI pronostic贸 numerosos estallidos sociales. Los estallidos recientes de Chile, Estados Unidos (que ven铆a de protagonizar una huelga clim谩tica de j贸venes y trabajadores), Ecuador, Hait铆 y, c贸mo no, Colombia, lo confirmaron. El ciclo no parece haber finalizado, puesto que persisten (y en algunos pa铆ses se profundizan) las causas profundas del malestar: desempleo, pobreza, falta de oportunidades a todo nivel.

Tal vez, es posible que futuros levantamientos y nuevos gobiernos transformadores puedan capitalizar el descontento civilizatorio y alterar el desenlace de nuestra historia, evitando la hecatombe antropol贸gica y ecol贸gica a la que nos abocamos. Este es, en parte, el deseo de cambios y despertar social del director del filme, el efecto que busca con su s谩tira y, tal vez, el miedo consciente y calculado de los gobernantes actuales, que se encuentran retratados y literalmente desnudos de inocencia en esta peli comercial.

Aunque sea incierto el desenlace, es altamente probable que el fin de la civilizaci贸n capitalista venga acompa帽ado de un 芦mirar arriba禄 para tomar los cielos por asalto. Es probable, tambi茅n, que una mir铆ada de olas de dignidad recorra los cinco continentes. Una avalancha descomunal de rebeli贸n universal de los condenados de la tierra luchando por su subsistencia y derechos, su sed de justicia ante los responsables del desastre. Una recreaci贸n de las bastillas francesas-haitianas y las gestas sovi茅ticas, hitos de la democracia moderna.

Despu茅s de todo, como dijo Buenaventura Durruti, los proletarios, la juventud, 芦Sabemos que no vamos a heredar nada m谩s que ruinas, porque la burgues铆a tratar谩 de arruinar el mundo en la 煤ltima fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones禄.

jacobinlat.com/2022/01/20/dont-look-up-y-el-fin-del-capitalismo/