–

De parte de Nodo50 March 12, 2023 459 puntos de vista

Un pilar que agermana els diversos moviments d’extrema dreta en l’onada reaccionà ria global és l’antifeminisme embolcallat de defensa dels valors tradicionals. A Europa, fa anys que el líder d’extrema dreta més festejat per la resta és l’hongarès Viktor Orbán. Se’l considera un model d’èxit. L’estiu passat, el Parlament europeu va votar una resolució d’aquelles que transformen tant la realitat com tenyir de lila els logos dels mitjans de comunicació el 8 de març. La resolució assegurava que Hongria no és una democrà cia, perquè Orbán l’ha convertida en “un règim híbrid d’autocrà cia electoral”. Giorgia Meloni va ser la primera en defensar-lo: “És clar que Hongria és una democrà cia, ha guanyat les eleccions!”, va dir. La líder postfeixista sap bé que una cosa no garanteix l’altra. Qui per a ella va ser “el millor polític que ha tingut mai Ità lia”, Benito Mussolini, també va fer-se amb el poder després d’unes eleccions. Es pot arribar al poder de forma democrà tica amb la intenció de desmuntar la democrà cia. De fet, és l’estratègia que segueix l’extrema dreta: servir-se del mecanisme de la democrà cia per carregar-se-la; arribar al poder per després blindar-s’hi, eliminant drets fonamentals decret a decret. Però tornem a Orbán, perquè el pla hongarès ens queda més a prop del que creiem.

Tant la premier Giorgia Meloni com el seu vicepremier Matteo Salvini han dit que volen aplicar a Ità lia les “polítiques de família” d’Orbán, à mpliament lloades també per Vox. Aquestes polítiques, segons el mateix Orbán, tenen l’objectiu d’impedir “la raça mixta” basant-se en teories racistes anticientífiques que tenen l’origen en el feixisme, reel·laborades pel supremacisme blanc sota la forma de “Teoria de la Substitució”. Justifiquen blindar fronteres perquè els immigrants no embarassin les ‘seves’ dones. Neguen els drets LGTBI —només s’accepten parelles home-dona— i desincentiven que les dones estudiïn perquè, segons els informes dels assessors d’Orbán, les dones massa instruïdes procreen poc i intimiden els homes.

DESINCENTIVEN QUE LES DONES ESTUDIÏN PERQUÈ, SEGONS ELS INFORMES DELS ASSESSORS D’ORBÁN, LES DONES MASSA INSTRUÏDES PROCREEN POC I INTIMIDEN ELS HOMES

Probablement se’n parla poc als mitjans, massa ocupats a jugar amb les pilotetes generadores de clics que els think tanks d’extrema dreta els llancen per tenir-los entretinguts, però aquests líders reaccionaris es reuneixen sovint i expliciten els seus objectius. Ho van fer per exemple a la Cimera Demogrà fica de Budapest del 2021. Allà , davant de socis internacionals com ara l’exvicepresident de Donald Trump, Mike Pence, o els francesos Eric Zemmour i Marion Maréchal Le-Pen, Orbán va glossar la importà ncia de la “família tradicional”. En aquest model que volen implementar, la dona té la “missió sagrada” de parir, criar i quedar-se a casa ocupant-se de les feines domèstiques, mentre que l’home és el que s’encarrega de portar el pa a casa i protegir-la dels “perills” de fora. Per aconseguir aquest objectiu, va explicar, cal que tenir fills sigui econòmicament favorable, perquè les dones puguin deixar les seves feines remunerades i es quedin a casa a criar-los.

El maig de l’any següent l’elit mundial de l’extrema dreta i els lobbies ultracatòlics van tornar a reunir-se a Budapest, i hi van assistir membres de Vox i del PP. Allà Orbán va anunciar que obligaria a les dones a escoltar el batec del cor del fetus per dificultar els avortaments. Una mesura que Vox ha intentat copiar fa poc però que a Ità lia, on el 70% dels ginecòlegs són objectors de consciència i hi ha regions senceres on no es pot avortar, ja fa temps que alguns hospitals duen a terme. La ministra de Família de Meloni és la líder del moviment ultra pro-vida —els que envien ninots ensangonats que simulen ser fetus, i promouen les terà pies de conversió per “curar” l’homosexualitat. La ministra difon informació falsa sobre contracepció i voldria prohibir l’avortament en qualsevol circumstà ncia.

Internet: terreny adobat per a l’extrema dreta

Que el lloc de les dones ha de ser a casa parint, cuinant i netejant mentre els homes fan rutllar el món és un discurs que a la majoria ens sona tan rònec i antiquat que podem caure en l’error de considerar-lo superat, innocu. Precisament una de les grans equivocacions davant l’extrema dreta ha estat menystenir el poder de seducció dels seus discursos. Fa dècades que potents lobbies i think tanks dediquen ingents esforços en fer penetrar les seves idees en la societat. I se’n surten prou bé.

Només cal parar l’orella a qualsevol escola o institut per adonar-nos que ser fatxa està de moda. Que les actituds masclistes estan de remuntada, que massa joves consideren que pegar la parella de tant en tant està justificat o que la violència de gènere és un invent de quatre feminazis exagerades. L’extrema dreta ha aconseguit desplaçar el sentit comú cap a mà dreta i que cada vegada més gent vegi amb bons ulls idees que fins fa poc li resultaven inacceptables. Es percep a les converses al carrer, als comentaris a les notícies, als à pats familiars. I on es crea l’imaginari de bona part dels joves: a Internet.

Fa poques setmanes Carlos «Ocelote» Rodríguez, un conegut empresari del camp dels e-esports que defensa aferrissadament l’amic i gurú misògin Andrew Tate, va fer un tuit que deia: «Nois, aquesta dona sí que és un 10». Era un vídeo de TikTok —que va fer-se viral grà cies a Ocelote— d’Estee C Williams, una jove dels EUA que es defineix tradwife, «esposa tradicional». El terme va néixer ja fa uns anys en els cercles de l’alt-right nord-americana per elogiar les dones que compleixen els requisits de submissió al marit.

Amb una estètica inspirada en els anys cinquanta, a mig camí entre una Marilyn Monroe adolescent i la Betty Draper de Mad Men, Estee ens mostra trossets de la seva vida: els vestits de flors, els plats que cuina i el decà leg dels principis que segueix per ser una bona tradwife. El més important: sotmetre’s al seu home. La noia explica somrient a TikTok com n’és de feliç havent de demanar permís al marit per fer qualsevol activitat fora de casa, d’on té prohibit sortir sola quan es pon el sol perquè el món de fora és un lloc perillós apte només per als homes. L’encarnació de l’ideal d’Orbán i companyia.

Romantitzant la submissió de la dona

Les tradwives tenen el seu llibre reaccionari de referència, Fascinating Womanhood, una guia escrita el 1963 per Helen B. Andelin per ensenyar a les dones a acceptar el rol correcte dins el matrimoni. L’autora va inspirar-se al seu torn en un llibret de consells per a esposes dels anys vint i hi va barrejar lliures interpretacions de passatges bíblics. Insta les dones a no estudiar ni tenir una carrera professional, i a dedicar-se a servir el marit. És l’unica manera de poder-se sentir realitzades, diu Andelin. Se’n van vendre milions de còpies, i va crear un moviment reaccionari que duia el nom del llibre i s’oposava a la segona onada feminista. A partir del 2016 va tornar a posar-se de moda.

I AIXÍ, DE MICA EN MICA, ENTRE PASTISSOS DE POMA I VESTITS DE COLORS L’EXTREMA DRETA T’ENDOSSA LA ROMANTITZACIÓ DE LA SUBMISSIÓ DE LA DONA

A Europa una de les tradwives més conegudes és la brità nica Alena Kate Pettitt, influencer festejada per l’extrema dreta. Té un blog, un canal de Youtube, presència a les xarxes i als mitjans; ha escrit molts articles i fins i tot llibres per explicar que la manera correcta de ser dona és estant “sempre un pas darrere de l’home”. Va fer-se famosa el 2019, l’any que la moda de les tradwifes va desembarcar de ple al Regne Unit. Al gener del 2020 explicava a la BBC que es “sotmet” al seu marit “com si fossim al 1959”. Als vídeos, mentre t’ensenya a preparar la tassa de te perfecta t’etziba les seves idees polítiques disfressades de nostà lgia, com ara que li preocupa l’actual “manca de seguretat” i que el país ha “perdut la seva identitat”. Té una estètica molt british i conservadora —menys exuberant que Williams—, ensenya a les dones a estar sempre impecables per agradar als marits i a respectar els rols de gènere tradicionals.

Podem trobar tradwives habitant tots els angles d’internet. Tenen una presència rellevant en llocs tan diferents com els perturbadors racons “pro-ana” (on es fa apologia de l’anorèxia), els cà ndids fòrums de cuina de dones de mitjana edat o els profunds meandres de Tumblr. Seria ingenu veure les tradwives com una anècdota, una moda més que neix i mor en si mateixa. Són un símptoma, l’enèsima prova de la capacitat de l’extrema dreta de viralitzar els seus principis, d’endinyar-nos ideologia reaccionà ria sense gairebé ni adonar-nos-en.

Va molt més enllà , és clar. Les idees acordades als despatxos de Budapest entre els poderosos senyors amb corbata penetren a casa nostra mentre mirem un Youtuber jugar, busquem com fer un rostit o mirem un programa matinal que considera que “s’han d’escoltar totes les parts”, també la que voldria eliminar els drets a la meitat de la població. I així, de mica en mica, entre pastissos de poma i vestits de colors l’extrema dreta t’endossa la romantització de la submissió de la dona. Ha aconseguit no només que la secció femenina de la Falange torni a estar de moda, sinó que cada cop hi hagi més gent que pensi que no n’hi ha per tant. “Total, elles ho escullen lliurement, oi?”. I aquest és el gran èxit de l’extrema dreta: la normalització dels seus discursos.