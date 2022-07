–

De parte de ANRed July 19, 2022 182 puntos de vista

Mañana 20 de julio, se cumplen dos años en el que miles de familias junto a organizaciones sociales se instalaron en un predio de 100 hectáreas en la localidad de Guernica. Aquel hecho en el 2020, fue parte de una oleada de «tomas de tierra» que evidenció la crisis habitacional y la pobreza a penas comenzada las restricciones por la pandemia del COVID-19. Hoy, las familias denuncian que no se cumplieron las promesas de entregas de lotes, y menos el plan de urbanización de 160 casas anunciado por el Gobierno de provincial. Mañana, vecinas y organizaciones sociales harán una jornada de lucha en la localidad desde las 10hs. Por ANRed.

A finales de mayo de este año el gobernador Axel Kicillof hacía otro anuncio en el que el gobierno provincial destinaba un presupuesto de $1.098 millones para edificar 160 viviendas de las cuales 8 serían para personas con discapacidades y el proyecto que también incluía veredas, forestación y equipamiento para el barrio. El proyecto se haría en el predio en donde dos años atrás unas dos mil familias sin vivienda habían sido desalojadas en plena pandemia, Hoy, los mismos vecinos y vecinos que acordaron con el gobierno la entrega de lotes con servicios denuncian que nada se ha cumplido.

Reproducimos comunicado de actividad:

Vecines y organizaciones de la Recuperación de Tierras de Guernica se convocan este miércoles 20 de julio, a partir de las 10, en Avenida Hipólito Yrigoyen y Eva Perón, Ruta 210 y Calle 29. Habrá micrófono abierto, olla popular y música en vivo. Advierten que a dos años, siguen sin la tierra y esperando los lotes. Compartimos comunicado.

Aquella madrugada del 20 de julio miles de vecines de zonas aledañas ocupamos tierras ociosas en casi 100 hectáreas, con un único propósito; *un lugar donde vivir. En un contexto donde la pandemia por COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio generaba aún más la vulneración al derecho a la permanencia y vida digna en nuestros antiguos hogares, donde el hacinamiento, la violencia y los desalojos de alquileres hacían parte de la vida diaria de todas las personas.

El Estado jamás estuvo a la altura de las circunstancias, dando como respuesta un violento desalojo, el cual no solo fue completamente mediatizado con la finalidad de demostrar lo represivo de la situación, sino que también hizo parte de sus campañas electorales.

No obstante les vecines organizades desalojades seguimos luchando por que se nos reconozca el derecho al acceso a una vivienda digna.

Es al día de la fecha que el gobierno provincial aun no ha asignado ningún lote con servicios, y mucho menos lotes con viviendas, también parte de su campaña, en agosto del 2021 han anunciado el lanzamiento de obra del mega plan urbanístico en el mismo predio del que fuimos desalojades en octubre del año anterior, comprometiéndose a que dicha obra solucionaría la situación de todas aquellas familias, donde a la actualidad aún no han iniciado trabajo alguno y, por lo tanto, no se sabe fechas ni a quienes serán destinadas esas viviendas.

La problemática habitacional va aumentando cada vez más al compás de la inflación, la falta de trabajo y la profundización de la pobreza de la población, que nos lleva a buscar métodos para subsistir llegando y agravando hacinamiento, recuperaciones de tierra e inmuebles ociosos y, hasta la situación de calle como una posibilidad.

Como aquel 20 de julio de 2020, y como siempre, la crisis la pagamos les que menos tenemos, mientras que les que se llevan todas las riquezas como la tierra para sus negocios inmobiliarios siguen en total impunidad.

Por ello en esta fecha tan importante nos reencontramos en Guernica donde estaremos realizando una jornada de lucha, gritando más que nunca que seguimos de pie y no abandonamos la lucha por nuestros derechos.

Nos vemos el miércoles 20 a las 10 hs en la ruta 210 y 29.

Guernica Vive, la lucha sigueTierra para VivirBasta de especulación y negociadosPor el derecho habitacional

Convocan: Vecines y Familias de la recuperación de Guernica. Organizaciones: FOL, Frente Darío Santillan Corriente Plurinacional, MULCS ( Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social), MTR Votamos Luchar, Barrios de Pie/ Libres del Sur. Polo Obrero. APG, (Asamblea Permanente Guernica).

Contactos: Yamila 11-2569-4487 / Vanina 11-3615-6399 / Mariana 11-5889-5216 / Victoria 11-4405-1697 / Alejandro 11-5118-6284 / Luis 296-448-7385.