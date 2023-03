–

March 4, 2023

La transición democrática ha sido aplastada, la estabilización de la dictadura militar también. La situación en Birmania es más inestable que nunca, pero la extensión de la armada de lucha por todo el territorio cambia muchas cosas.

Por Pierre Rousset / L’Anticapitaliste

El 1 de febrero de 2021, el ejército birmano (Tatmadaw) rompió su cohabitación gubernamental con la Liga Nacional para la Democracia (NLD), encarcelando a sus líderes, luego sumió a todo el país en una atroz guerra asimétrica. Dos años después, sigue sin imponer su control sobre gran parte del territorio. A pesar de su inferioridad en armamento, los distintos componentes de la resistencia los derrotaron, con el objetivo de acabar para siempre con un régimen militar que ha demostrado claramente su rechazo a cualquier transición democrática.

Citemos, a modo de introducción, el comunicado publicado el 1 de febrero de 2022 por la Red de Mujeres por la Paz. Expresa en efecto con fuerza lo que todos sentimos, los que seguimos día a día la lucha de los pueblos de Birmania:

“Dos años desde el intento de golpe del ejército de Myanmar, más de cinco años desde sus ataques genocidas en 2017, y después de sus décadas de atrocidades contra nuestras comunidades, nosotras, la Red de Mujeres por la Paz, estamos plagados de una tragedia hay una rabia indescriptible. El ejército sigue siendo libre para brutalizar a todo el país, incluso después de asesinar a casi 3000 civiles, arrestar y detener arbitrariamente a más de 17 000 personas y torturar a cientos de miles más en solo dos años. Sus fuerzas están intensificando sus ataques aéreos y el uso de armas pesadas en el estado de Chin, la región de Sagaing, el estado de Karen, el estado de Kachin, Rakhine y muchas otras áreas donde residen nuestras comunidades.Tanto en estas regiones como en las cárceles y centros de interrogatorio del país, Los militares patriarcales y misóginos se aprovechan de las mujeres y las niñas al someterlas a las formas más brutales de violencia sexual. Los Rohingyas ahora enfrentan un riesgo creciente de ataques genocidas por parte de las fuerzas armadas: en los últimos dos años, la junta ha emitido y volvió a políticas y restricciones para arrestar y detener al menos a 2700 rohingya, incluidas más de 800 mujeres. »

Rabia ante la soledad en quedó la población martirizada por la llamada «comunidad internacional», mientras resistía a la dictadura con enorme coraje. Rabia , porque si se consiguieron en su momento las merecidas ayudas, se abortó el golpe y se evitó mil sufrimientos. Admiración por la capacidad de tantas organizaciones, tantas personas, para enfrentar la peor de las adversidades. Esperanza, porque si la junta no fuera expulsada del país, no podría, por tanto, estabilizar su reinado, a pesar de todo el apoyo que recibió de las grandes potencias que son China y Rusia, pero también India y Pakistán con una considerable regional peso , Vietnam y sus (otros) vecinos Laos y Tailandia… Sólo controlaría militarmente hoy la mitad del territorio, o un poco más, y no deja de quebrantar el espíritu de resistencia popular. Por eso Red de Mujeres por la Paz habla de intento de golpe de Estado .

Dos años después: la violencia de la represión, los éxitos de la resistencia

Cada uno conmemora a su manera el segundo aniversario del golpe militar.

La resistencia organizó una jornada de «huelga silenciosa» de 10 a 15 horas en muchas partes del país, un operativo de «ciudad muerta». En el extranjero, se han realizado mítines frente a las embajadas, gritando el nom del dictador general Min Aung Hlaing, el líder de la junta. Las manifestaciones más importantes se celebraron probablemente en Tailandia, con una variedad de manifestantes que con un retrato de Aung San Suu Kyi o muy dedos levantados, el cartel del reencuentro de la juventud se movía contra la orden monárquico absoluto en el reino tailandés, donde hay una gran comunidad de inmigrantes birmanos. Esta comunidad está bajo estrecha vigilancia del régimen monárquico-military tailandés que apoya a la junta.

La junta, por su parte, tras prorrogar el estado de emergencia por otros seis meses, impuso la ley marcial en treinta y siete localidades (en ocho regiones y estados), incluidos los bastiones de la resistencia en las regiones de Sagaing y Magwe. Dota a los comandantes regionales de plenos poderes y serán los tribunales militares los que conozcan de cualquier causa penal que involucre, a sus ojos, al régimen. Anuncia que se dictarán la pena de muerte y la cadena perpetua. No se permitirán apelaciones de veredictos, excepto en el caso de una sentencia de silencio, las apelaciones pueden entonces ser presentadas al… Generalísimo Min Aung Hlaing, para una decisión final.

En 2021, el régimen ya había declarado la ley marcial en partes de Yangon (Rangún), Mandalay y el estado de Chin. Casi 100 personas fueron entonces condenadas a muerte.

¿Cuál es el resultado de la campaña de terror llevada a cabo por la junta en los últimos dos años? Según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP), más de 2.500 personas fueron asesinadas, más de 16.500 fueron detenidas y más de 13.000 encajaron hoy en día. Dictó 138 sentencias de silencio, incluidas 41 en abstención . En julio fueron ahorcados cuatro presos políticos acusados ​​de “terrorismo”. Estas son las primeras ejecuciones realizadas a cabo desde la década de 1980 finales.

Se estima que al menos 1.5 millones de personas han sido desplazadas por la guerra (algunos dicen que tres millones).

Sin embargo, a pesar de esta campaña de terror y la evidente superioridad del ejército en términos de armamentos, la situación militar evolucionó en contra de la junta. El propietario general Min Aung Hlaing admitió, en el aniversario del Estado del golpe del 1 de febrero de 2021, durante una reunión del Estado Mayor, que “el estado de la nación aún no ha vuelto a la normalidad: más de un tercio de los los distritos no están completamente bajo control militar” . Un eufemismo que equivale a una admisión de fracaso. La iniciativa es en realidad del lado de la resistencia y Tatmadaw está teniendo graves reveses en los estados de Chin, Shan, Karen y Kachin, así como en Sagaing, Magwe y en otras partes del delta del Irrawaddy.

El futuro de Burma sigue abierto, a pesar de todo. Todo un capítulo de la historia del país ha terminado en una crisis paroxística. La junta quería asegurar a la casta militar gobernante la duradera y el monopolio de su poder sobre el conjunto de la sociedad, por el contrario, este poder está siendo cuestionado. Un retorno a la situación anterior al golpe por imposible, la intención última de una transición democrática pacífica hecha añicos en un baño de sangre. Hay algo definitivo en este fracaso. Generaciones de altos oficiales han ido y venido, pero el ejército no ha cambiado, no cambiará.

Volver a 2021

La atención se centra ahora en la situación a dos años del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, obliga la conmemoración de «aniversarios». Sin embargo, no esté realmente con la historia de Burma podría creer que Tatmadaw tomó el poder en 2021, derrocando a un gobierno civil. Este no es el caso. Durante cinco décadas, los regímenes militares han triunfado en Birmania. Después de comenzar aislado hasta 2011 y para completar la reintegración económica y diplomática del país a nivel internacional, la junta estaba interesada en obtener una participación democrática al permitir la celebración de lecciones relativamente libres, al tiempo que’en seguridadba d’maintener el control de las instituciones

El ejército montó un partido político, el USDP (Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo), convencido de que ganaría las elecciones de 2020. Una Constitución a la medida. El asegura automáticamente una reducción de bloco en todas las asambleas legislativas, donde se sa el 25% de los escaños no electivos, además de los escaños que hubiera obtenido su partido y sus aliados (puede así prohibir la adopción de una enmienda constitucional, que requiere al menos y el 75% de los votos). Recibe automáticamente la gestión de los ministerios clave (Defensa, Interior y Seguridad Fronteriza). La institución militar está protegida de todo control por parte de una autoridad civil. La junta impone así su preeminencia dentro de la coalición de gobierno.

¡Gran grano de arena, fue la Liga Nacional por la Democracia y no el USPD quien ganó las elecciones de 2020 sin duda, con el 82% de los votos! Aung San Suu Kyi se había convertido en uno de los pilares del campo político birmano, cristalizando en las regiones centrales el rechazo al orden militar. Fortalecido por su legitimidad electoral, ha aceptado la muy arriesgada experiencia de la convivencia del gobierno con el ejército. Sin embargo, era bastante ilusorio creer que Tatmadaw podría voluntariamente sus prerrogativas después de una elección legislativa, al menos sin una movilización masiva de la población (que Suu Kyi entonces no quería). Apostó por una evolución gradual del equilibrio de poder entre civiles y soldados del regimiento. Una apuesta que pagó un precio exorbitante: detención interminable, incomunicación, arresto masivo y asesinato de los ejecutivos del partido del que ella era la figura decorativa.

El golpe y la respuesta

El objetivo del ejército no era conquistar el poder, ya lo tenía, sino volver a monopolizarlo, ya que Aung San Suu Kyi amenazó con investigar los casos de corrupción y llevó su ventaja más allá de lo que el ejército estaba dispuesto a aceptar. Por eso hablo generalmente, por mi parte, de putsch , más que de golpe de Estado, o bien de golpe de Estado preventivo.

El golpe suscitó un gran levantamiento popular. Al día siguiente del golpe, en el centro de Rangún, la población ocupó los balcones en un concierto de cacerolas, supuestamente para ahuyentar a los “espíritus malignos”. Los hospitales entraron en disidencia abierta y los jóvenes de secundaria salieron a las calles. Los funcionarios no se quedaron fuera, paralizando los ferrocarriles, los bancos. Una parálisis que afectó a gran parte de la producción industrial… El 6 de febrero, trabajadores textiles se manifestaron en los suburbios de la capital económica.La desobediencia civil se extiende rápidamente por todo el territorio culminando con el paro general del 22 de febrero, más de un millón de personas comerciando en muchas localidades y otras veces multiplicándose las detenciones de trabajadores.

El levantamiento popular fue espontáneo y coordinado por el Movimiento de Defense Cívica (MDC) al frente del cual estaban precisamente representaciones de enfermeras y personal de enfermería, estudiantes de secundaria, funcionarios (muchos sectores fueron nacionalizados en Burma), mujeres y estudiantes, sindicatos en el sector privado (en el textil en particular), inclusive el CTUM, los docentes… Esta sinergia dio origen a lo que debe ser uno de los mayores movimientos huelguísticos y de movilización de la historia moderna. Así, por su magnitud, esta “revolución de primavera” negó inmediatamente a la junta militar toda legitimidad, toda autoridad – y esto en un país donde el ejército se presentó como el Guardián de la Nación.

El Movimiento de Desobediencia Civil. La junta no solo atacó a la LND, sino también a los movimientos sociales, representada en su mayor parte dentro del MDC. Si esto es lo último que quieres hacer al instante, entonces aprenderás las lecciones de las grandes luchas antidictatoriales anteriores (incluida la de 1988). La entrada en resistencia fue inmediata, culminando con la huelga general del 22 de febrero.

El Movimiento de Desobediencia Civil no será un «frente» de la LND, sino una coordinación independiente. Participaron militants de izquierda, pertenecientes en particular al Frente Unido Socialdemócrata (SDUF), Frente Único Socialdemócrata, corriente de extrema izquierda («socialdemócrata» se entiende que el dan tiene este término Lenin y los bolcheviques).

La Liga Nacional por la Democracia. La LND obviamente contribuyó en el plan central a la organización de la resistencia, estos cuadros fueron perseguidos y su ledrazgo en gran parte encarcelado. Muchos de ellos han demostrado espíritu de lucha y coraje. En el país de Bamar, las manifestaciones a menudo tienen lugar bajo el trato de Aung San Suu Kyi, quien carnaba, con el presidente Myint Swe, también detenido, la continuidad, la legalidad del gobierno civil. Durante varias décadas, Aung San Suu Kyi sufrió reiteradamente la represión militar y se negó reiteradamente a exiliarse y reunirse con su familia en Gran Bretaña. Su coraje es innegable y recibió el Premio Nobel por ello. Un premio que sin embargo fue retirado tras el genocidio Rohingya.

El genocidio rohingya. Los rohingya han habitado Burma Durante mucho tiempo, bordeando la Bahía de Bengala, y muchos de ellos fueron reconocidos como ciudadanos de pleno derecho (la cuestión de la ciudadanía en Myanmar es una historia muy complicada). Rohingya significa «habitantes de Rohang», pero generalmente se entiende como Estado de Arakan / Rakhine – «habitantes de Arakan», por lo tanto. El régimen militar les niega el derecho a llamarse así, considerándolos extranjeros. Esta población fue objeto de diversas campañas de discriminación, llegando incluso a masacres como en 2012, para desembocar en 2017-2018 en un genocidio y la huida masiva de los supervivientes (unos 750.000 refugiados, en su mayoría en Bangladesh o deambulando entre varios otros países ).

El ala extremista nacionalista de extrema del budismo birmano ha jugado un papel importante en demonizar y dehumanizar a los rohingya. Como ambas veces, detrás de los encendidos discursos en defensa de causas “sagradas” – como religiosa o identidad etnonacionalista – se esconden cuestiones muy terrenales. El genocidio probablemente no se habría producido si no hubiera sido necesario despejar el camino para abrir el territorio donde vivían los musulmanes, a la construcción de un puerto de aguas profundas, una zona industrial y nuevas infraestructuras en beneficio de los generales, India y china La política de «corredores» permite al régimen chino acortar el comercio, invertir masivamente en los países en cuestión (también hay un «corredor paquistaní»),

El genocidio pasó por alto en Birmania y no mostró una solidaridad sustancial de los bamars o los estados étnicos. Ciertamente fue el ejército el que cometió el genocidio, pero en principio, Aung San Suu Kyi defendió agresiónmente a los generales en el ámbito internacional, llegando incluso a denunciar a las agencias de la ONU encargados de la ayuda como cómplices de terroristas.

La joven generación burmese ahora parece estar lista para enfrentar este pesado pasado. Los Bamars que sufren la violencia despiadada de Tatmadaw hoy viven en carne propia el destino que se le hizo a los Rohingya y seenten culpables por haber buscado en otra parte en 2017-2018. El nuevo gobierno de Unidad Nacional reconoció el genocidio, en comunicado fechado el 3 de junio de 2021, afirmó que las personas responsables de este crimen deben ser juzgados y condenados. Los representantes de las asociaciones rohyngha se muestran escépticos ante este mea culpa y piden ser juzgados originalmente, pero afirman que se abre un «posible» nuevo del lado de la oposición a la junta, mientras que del lado del Tatmadaw no se puede esperar nada. .

Élites Bamar y etnonacionalismo

Birmania es el país más grande del sudeste asiático continental, más grande que Francia, con pocas poblaciones. Tiene forma de herradura cuyo brazo derecho (hacia el este) sería más largo que el brazo oeste. La llanura central, sobre el río Irrawaddy corre de norte a sur, está bordeada por montañas fronterizas. Su paseo marítimo, en la parte sur, limita con el Mar de Adaman y la Bahía de Bengala (Océano Índico).

Administrativamente, el país se divide esencialmente en siete estados étnicos en la periferia (40% de la población) y siete regiones en el centro (60%). 135 grupos étnicos están reconocidos oficialmente. Birmania tiene un parlamento bicameral, la Asamblea de la Unión, compuesta por una cámara baja, la Cámara de Representantes, y una cámara alta, la Cámara de las Nacionalidades. En realidad es un falso federalismo, el gobierno central nunca articuló políticas de desarrollo pensadas a escala de todo el país.

En esta configuración, el poder central es bamar, por supuesto encarnar, en la tradición colonial, el país “útil”. El régimen basa su legitimidad en particular en la defensa de “su” Burma, frente a la figura del “otro”, los pueblos no bamar de la periferia. Las élites sociales de Bamar, hastiadas de Aung San Suu Kyi, sus culturalmente et nonacionalistas. Esta es una de las razones por las que Suu Kyi pudo convivir un tiempo con el ejército y defenderlo tras el genocidio Rohingya.

Suu Kyi es hija de Aung San, la más conocida de los fundadores del ejército nacional durante la Segunda Guerra Mundial y, en 1939, del Partido Comunista Burmano (PCB). Fue asesinado, junto con otros seis miembros del gobierno provisional, el 19 de julio de 1947 por un líder de extrema derecha. La formación de este ejército durante la guerra estuvo marcada por reversiones de alianzas y no hubo, como en China, un largo proceso que combinara guerra popular, lucha de liberación nacional y revolución social. El PCB tenía raíces innegables en la historia de las luchas populares, pero seguía siendo exclusivamente bamarés en su composición.

La estatura de Aung San Suu Kyi depende de su filiación. La ambivalencia de su relación con el ejército probablemente también. No quiere empañar su aura histórica mientras busca afirmar la preeminencia del gobierno civil frente al personal del Tatmadaw, siendo su propia legitimidad electoral. Además, la tradición política en la que se encuadra es la de una izquierda «verticalista», autoritaria. Durante el período relativamente democrático que precedió al golpe de Estado de 2021, la “sociedad civil” se desintegró rápidamente, pero Suu Kyi no se basó en ella ni en sus movilizaciones. El etnonacionalismo y el verticalismo parecen ser dos de los factores que contribuyeron al colapso de una transición democrática, por lo demás muy incierta.

Asuntos futuros

La transición democrática ha sido aplastada, la estabilización de la dictadura militar también. La situación en Birmania es más inestable que nunca, pero la extensión de la armada de lucha por todo el territorio cambia muchas cosas.

• Tatmadaw es conocido por su cohesión. Habiéndose convertido en cierto modo en la facción gobernante de la sociedad, puede ser un canal para el progreso social. Más allá de sus divisiones y rivalidades, el cuerpo de oficiales superiores defendió de manera conjunta sus prerrogativas políticas y su imperio económico (la economía “kakie”). Hoy en día, todavía mantuvo importantes fuentes de ingresos, “legales” o no (como el tráfico fronterizo) y mantuvo su control sobre los reclutas (uno por familia) a través de amenazas. Mientras enviaron tropas para combatir a las organizaciones étnicas (“el otro”), esta cohesión se mantuvo. Una vez que la represión golpeó a las poblaciones de Bamar, se produjeron una serie de deserciones.Podrían continuar hasta el punto de que el ejército sufriera costosas inversiones. Ayer, Tatmadaw operó de manera discontinua en un número limitado de teatros de operaciones, solo en ciertos estados étnicos. Hoy todo el país es una zona de guerra, lo que planta nuevos problemas operativos.

• Cooperación militar de la oposición. Hace dos años, obviamente no había oposición armada de Bamare al poder militar, ya que la LND cohabitaba con ellos en el gobierno. Por otro lado, muchos movimientos político-militares operan en estados étnicos – hablamos de Organizaciones Armadas Étnicas (EAOs). Algunos de ellos acudieron en auxilio de los militantes del llano central, perseguidos por la junta. No es la primera vez, pero ha cobrado un impulso sin precedentes. ¡Eso cambia muchas cosas!

Entrenar combatientes experimentados de Bamar lleva tiempo y viajar es peligroso. La calidad del armamento es un problema importante. Se incluyen las organizaciones de las armadas étnicas que combaten en la junta no tienen en cantidad el equipo portátil que permite derribar un avión o un helicóptero, destruir un tanque suficientemente blindado. En otros lugares, las unidades guerrilleras tienen un armamento heterogéneo, a veces reducido a rifles de caza caseros y explosivos caseros.

La coordinación de las operaciones militares también es difícil de asegurar. El Gobierno de Unidad Nacional ha formado las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) y quisiera poner bajo su mando a todas las unidades armadas, pero ¿podría hacerlo? Además, sigue demasiado identificado con la Liga Nacional por la Democracia como para que las EAO unan y varias unidades locales reconozcan su autoridad.

• Autoactividad de masa y modificación del campo político de la oposición de Bamare. La extensión general de la guerra de guerrillas implica un alto grado de autoactividad local. Lo mismo ocurre con el mantenimiento de otras de lucha, como manifestaciones relámpago de estudiantes o huelgas de protesta en determinadas empresas. Se forman así nuevas generaciones de directivos, adquiriendo sentido de la iniciativa. Esto abre el terreno social como terreno democrático de luchas a una pluralidad de componentes y debe nutrir el pluralismo político de los movimientos políticos progresistas , incluidas las organizaciones de extrema izquierda.

¿Cómo evolucionará la Liga Nacional por la Democracia y el Gobierno de Unidad Nacional en este contexto? Evidentemente manteniendo además funciones a Aung San Suu Kyi, “Consejera de Estado”, y Myint Swe, Presidente, pero piensa que la NLD y el GUN han entrado de hecho en la era post-Suu Kyi . La composición del nuevo gobierno es multiétnica y ha asumido compromisos importantes en cuanto a la revisión completa del derecho a la ciudadanía, que actualmente es muy desigual (» basar la ciudadanía en el nacimiento en Myanmar o el nacimiento en cualquier lugar como un niño ciudadano de Myanmar» ) o establecer un verdadero federalismo que se definiría en cooperación con las minorías.Debe mostrar, de manera convincente, que estos compromisos no son cosméticos.

• El impacto geopolítico. El clima diplomático se ha deteriorado para la junta. Estados Unidos anunció la vigencia de las sanciones internacionales, seguida imperfectamente por la Unión Europea (pero en absoluto por Japón). China está reevaluando la situación allí, manteniéndose informada, suspendiendo la construcción del área portuaria en Arakan (estado de Rakhine). Al regimen chino no le gusta la ideología. Había tenido muy buenas relaciones con Aung San Suu Kyi, antes de apoyar a la junta, pero necesita vérselas con un poder capaz de garantizar la estabilidad del país, lo que ya no es así. Beijing inició una negociación directa con nuestros interlocutores además del SAC, incluidas las organizaciones étnicas.

• Solidaridad. No pierde nada de su urgencia. La lucha popular no se gana. La dictadura importó nuevos tanques y aviones de combate, manteniendo el control del cielo. Saqueando los recursos naturales del país, tiene los medios para comprar apoyo en los estados étnicos o cooptar a algunos ejecutivos de la LND. En esta condición, es necesario en particular:

• Imponer el completo aislamiento diplomático de la SAC. El GUN debe, por el momento, asegurar la continuidad de la representación legal de la Unión de Birmania (Myanmar) en todas las organizaciones internacionales y regionales (ASEAN, etc.).

• Advertir y sancionar a las empresas que continúen necesitando, directa o indirectamente, los medios financieros y militares a la junta para continuar su guerra.

• Exigir la libertad incondicional de todos los presos políticos.

• Obtener un aumento significativo de la ayuda, incluso militar, a la resistencia, para que esta reciba, en particular, la suficiente para proteger a las poblaciones de los ataques aéreos y acorazados.

• Brindar apoyo militante a los diversos componentes de la resistencia, políticos y financieros. La asociación Europe solidaire sans frontières, por su parte, ha asegurado un seguimiento permanente de la situación en Burma ha través de su sitio web y ha enviado 4.500 € en 2022, ingresados ​​​​​​​​en la olla común de los movimientos solidarios presentes en las fronteras del país.