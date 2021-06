–

Al norte de la provincia de Salta, en la Comunidad La Esperanza, Rivadavia Banda Sur, los dirigentes ind铆genas denuncian el abandono estatal. La escuela primaria N掳 4197 鈥淧uerto Argentino鈥, de la misma comunidad, contin煤a sin edificio tras el desborde del R铆o Bermejo a principios del 2019. 80 ni帽os y ni帽as wichis a煤n no han iniciado el ciclo lectivo debido a la falta de un lugar adecuado para el dictado de las clases y de la dificultad del traslado de los y las docentes por los deteriorados caminos vecinales. Por Deborah Valado para ANRed

鈥淪e perdi贸 la escuela. A los chicos les ense帽an bajo los 谩rboles. Y el comedor est谩 en un rancho con una sola pared de palo bobo y un techo de chapa. Nuestra vida es una triste realidad鈥, entre l谩grimas expresa Eulogio Puerta, presidente de la comunidad. Desde toda su vida, Eulogio trabaja para que sus hermanos ind铆genas puedan acceder a todos los derechos. Sin embargo, las conquistas todav铆a est谩n distantes: 鈥淵o vengo luchando y luchando y no pasa nada con mi gente. Llevamos notas al gobierno y no nos responden. Nosotros queremos que ellos vengan a ver lo que estamos pasando hace mucho tiempo. Es un dolor para m铆鈥.

鈥Estamos muy perjudicados鈥

Hace 10 a帽os que por la crecida del r铆o se retrasa el inicio de las clases. Sol铆an comenzar en los meses de abril o mayo, aunque luego nunca se recuperaban los d铆as perdidos. Dino Montes, auxiliar biling眉e de la escuela y representante de la comunidad, comenta que: 鈥淓l r铆o est谩 a 100 metros. M谩s antes el edificio estaba aislado. La comunidad, tambi茅n, estaba detr谩s de las aguas, por eso los chicos no iban. Ten铆an que esperar que los caminos se pusieran en buenas condiciones para asistir鈥.

A partir que se quedaron sin edificio, todo se complic贸 mucho m谩s. Tuvieron que improvisar las clases y la asistencia en distintos espacios de la comunidad. 鈥淎hora en el comedor s贸lo se est谩n dando bolsones, ya no m谩s comida caliente. Al mes, se entrega un bols贸n con tres o cuatro cosas por chico鈥, detalla Dino. Se hab铆a descartado que la cursada fuera en una escuela 鈥渞ancho鈥 鈥 que ni siquiera est谩鈥, siendo as铆 que el acuerdo fue construir un nuevo edificio en otra zona. Este a帽o pautaron que los ni帽os y las ni帽as regresar铆an a estudiar a mediados junio, pero a煤n no hay certezas ni tampoco se han realizado ninguna de las obras prometidas.

Son las cinco de la tarde, a esta hora, aproximadamente, deber铆an sonar las campanas para el egreso en un d铆a normal. Eulogio se para frente a los vestigios de la escuela y se pregunta: 鈥溌緾u谩ndo ser谩 que nosotros saldremos de toda discriminaci贸n?鈥 Y agrega: 鈥淯rgentemente queremos que nos hagan valer nuestros derechos que tenemos como personas鈥. Los chicos y las chicas recorren entre las ruinas, las ramas, la arena, el barro y gritan: 鈥溌ueremos escuela!鈥

Durante el recorrido, tambi茅n, acompa帽a el Intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Ner贸n. Como dirigente de la comunidad wichi se solidariza con sus paisanos y cuenta acerca del acuerdo, que hab铆a tenido al inicio de su gesti贸n, para realizar el nuevo inmueble en la comunidad: 鈥淗e tenido la oportunidad de estar con el Ministro de Educaci贸n de la Naci贸n. Vino a visitar una comunidad de Alto de la Sierra. Hab铆amos pedido dos escuelas. Cuando volvimos al aeropuerto de Mosconi, el ministro me dijo que me daba una escuela para nuestro municipio de Santa Victoria Este y me pregunt贸 si la otra la pod铆a ceder para la comunidad La Esperanza, que tambi茅n se hab铆a inundado. En ese momento, el gobernador de la provincia y el senador, Mashur Lapad, tambi茅n pidieron el pase de la escuela y se comprometieron a construirla. Actualmente, est谩n edificando una escuela en la comunidad de La Nueva Curvita, tras las inundaciones en lo que era La Curvita. Y ahora vengo a ver si la otra escuela que hab铆amos dado para este municipio de Rivadavia, tambi茅n, se estaba construyendo, pero resulta que no, ni han comenzado las obras鈥.

鈥Tomamos agua del r铆o鈥

La falta de agua es uno de los mayores problemas que atraviesan las comunidades del Chaco Salte帽o. En este territorio, el acceso y la disponibilidad del agua se ven afectados, primero, por la escasez de obras de pozos someros y profundos. Segundo, por la poca profundidad de los pozos, la cual s贸lo alcanza el nivel de las napas contaminas o agua salada. Tercero, por la falta de construcci贸n de redes de agua. Por 煤ltimo, la dimensi贸n de los tanques ha quedado peque帽a ante el crecimiento poblacional. Puntualmente, en la comunidad La Esperanza el abastecimiento cotidiano, mayormente, se realiza mediante la recolecci贸n de agua contaminada. 鈥淓l agua que tenemos es del estancamiento de las ca帽adas. Esa es la que tenemos que tomar. Nosotros vamos a la municipalidad a pedir tachos de agua y no nos traen o lo hacen cada 20 d铆as aduciendo que es a causa de que los mismos caminos, que ellos deber铆a arreglar, est谩n en mal estado鈥, relata el presidente de la comunidad.

Sixto Barroso, pastor de la Iglesia Anglicana, dice: 鈥淣osotros hemos escuchado que el intendente hab铆a conseguido un pozo, pero vemos que no est谩鈥. A esto, el intendente ampl铆a:

鈥淓n un momento, el empresario de Buenos Aires, Marcelo Tinelli, nos hab铆a dicho que nos regalaba tres pozos. Ah铆 tambi茅n nos pidieron un pozo para la comunidad La Esperanza, porque realmente estaban sin agua. Pero lamentablemente, ahora que estamos visitando vemos que siguen sin agua, sin el pozo construido. As铆 que tendr茅 que averiguar qu茅 es lo que ocurri贸鈥.

鈥Sin tierra, nuestros hijos no tienen futuro鈥

Estas poblaciones originarias, como la gran mayor铆a, tambi茅n est谩n amenazadas por terratenientes que se apropian de sus territorios. M谩s all谩 que cuentan con un relevamiento sobre su territorio, amparado en la Ley N掳 26.160, el presidente y los dem谩s dirigentes comentan que en los 煤ltimos a帽os aparecieron cuatro 鈥渃riollos鈥, de nacionalidad espa帽ola, que se autodesignan due帽os de las tierras. Estos hombres se acercaron personalmente a pedirles que se retiren del territorio, aduciendo la privacidad, y los cercaron al punto de impedirles el acceso al monte, con lo cual la comunidad ha perdido el sustento diario de madera, alimentos y animales.

La tarde llega a su fin. El sol deja sus 煤ltimos rayos sobre el monte cerrado. Continuamos el viaje, pero la comunidad La Esperanza sigue esperando una pronta respuesta ante todas las vulneraciones de sus derechos.