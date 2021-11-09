November 9, 2021 –
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EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 1918 LA COMPAÑERA ANARQUISTA FANIA KAPLAN ACERTÓ DOS DISPAROS CONTRA EL LIDER DEL PARTIDO BOLCHEVIQUE.
INMEDIATAMENTE COMENZARÍA UNA AVANZADA REPRESIVA EN LA QUE LA ACCIÓN VINDICADORA DE FANIA, SERIA UTILIZADA CONTRA EL «PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO».
EN LA SIGUIENTE INVESTIGACIÓN QUE TRADUJIMOS Y EDITAMOS, PODEMOS ACERCARNOS AL PROCESO JUDICIAL, LA VIDA DE FANIA Y EL MONTAJE BOLCHEVIQUE CONTRA SUS «CONTRINCANTES POLÍTICOS».
POR LA VENGANZA CONTRA TODOS LOS TIRANOS.
MUERTE AL ESTADO Y VIVA LA ANARQUIA.
DESCARGA/LECTURA: Dos balas lectura
Fuente: Expandiendolarevuelta.noblogs.org