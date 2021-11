–

鈥淥tros, la mayor铆a, se definen como 鈥榤aestros鈥 a secas, 鈥榤aestros maestros鈥. Afirman que 鈥榣a escuela es la escuela y la pol铆tica es la pol铆tica鈥. [鈥 Con su aparente apoliticismo y con su postura 鈥榓cr铆tica鈥 se convierten, de hecho, en gendarmes del r茅gimen social, sin saberlo y, a veces, sin quererlo. Al no trabajar para cambiar, ayudan a los que quieren conservar鈥.

Mar铆a Teresa Nidelcoff, 驴Maestro pueblo o maestro gendarme?, Editorial Ecoe, Bogot谩, 1976.

En el a帽o de 1974 la profesora argentina Mar铆a Teresa Nidelcoff public贸 en la ciudad de Santa F茅 un libro que se convirti贸 en un 铆cono de la teor铆a pedag贸gica en Am茅rica Latina y recorri贸 las escuelas y aulas de nuestro continente en los a帽os siguientes. Este libro fue quemado, censurado y muchos de los profesores de Argentina de la d茅cada de 1970 que lo leyeron fueron asesinados y desparecidos. Su autora tuvo que exiliarse en 1976, tras el golpe de Estado, y desde entonces vive en Espa帽a. Este libro portaba el t铆tulo de Maestro pueblo, maestro gendarme y fue publicado en Colombia en varias ocasiones por la Editorial Eco, la primera de ella en 1976. Yo conoc铆 personalmente a su editor, Carlos 脕lzate, 鈥抷a fallecido鈥 y tuve la oportunidad de ser uno de los primeros lectores colombianos de ese libro.

Este peque帽o libro me marc贸 personalmente, como tambi茅n lo han hecho otros libros desde la primera vez que los le铆, y nunca los he olvidado y siempre me acompa帽an sentimentalmente, como Las venas abiertas de Am茅rica Latina, La novela de los dos centavos, La Perla, Pedro Paramo, Cien a帽os de soledad鈥 En gran medida, este libro me indujo a convertirme en profesor y entrar a estudiar a una facultad de Educaci贸n, en donde luego de varios a帽os obtuve mi t铆tulo de Licenciado en Ciencias Sociales. Ese libro, de esos pocos que quedan por siempre en nuestra subjetividad, me proporcion贸 una perspectiva vital, que ha guiado mi labor docente y educativa durante 40 a帽os, y nunca he abandonado.

He recordado nuevamente este libro, porque su t铆tulo y su contenido esencial me permiten analizar dos hechos recientes, aparentemente aislados, que sirven para caracterizar lo que es la educaci贸n colombiana, y los intereses y contradicciones que la atraviesan.

Maestra pueblo鈥

鈥淸El] 鈥榤aestro pueblo鈥 no cree que su misi贸n sea difundir en el pueblo los valores del opresor, sino que, por el contrario, cree que el sentido de su trabajo es ayudar al pueblo a descubrirse, a expresarse, a liberarse. Quiere construir la escuela del pueblo, desde el pueblo [鈥 con su trabajo quiere contribuir a crear hombres nuevos y a alumbrar una sociedad nueva, donde se d茅 la promoci贸n de los despose铆dos, donde el pueblo sea protagonista. Ser谩 un maestro para cambiar, no para mantener鈥.

M. T. Nidelcoff

La primera escena se refiere a una profesora de educaci贸n b谩sica de un colegio p煤blico de la ciudad de Cali, que ense帽a ciencias sociales. La profesora Sandra Ximena Caicedo en su curso de noveno grado del colegio Libardo Madrid les asign贸 a sus estudiantes la elaboraci贸n de un taller sobre el tema de los Falsos Positivos. Tanto el tema, los asesinatos de Estado que se incrementaron exponencialmente durante el r茅gimen de la (in)seguridad (anti) democr谩tica del expresidiario que llaman El Matarife, como el procedimiento propuesto para desarrollar el taller indican que estamos frente a una profesora de verdad, un ejemplo de pedagog铆a cr铆tica concreta en medio de tanta mediocridad y complicidad con el terrorismo de Estado, que se enmascara en nuestro pa铆s con el pomposo nombre de democracia.

La profesora propici贸 el acercamiento pedag贸gico a un tema tab煤 en la sociedad colombiana, con un taller de nueve preguntas, con el objetivo de que los estudiantes averiguaran en documentos y p谩ginas virtuales sobre esos asesinatos de Estado. Las preguntas no est谩n hechas a la ligera, est谩n bien estructuradas y fomentan entre los estudiantes una perspectiva cr铆tica que los induce a buscar y razonar sobre lo qu茅 paso y sobre los responsables. En esa direcci贸n, sobresale la pregunta referida a la responsabilidad en esos cr铆menes del expresidiario. Debe destacarse que se plantea una mirada m煤ltiple al asunto, indagando sobre asuntos variados que se refieren al tema central de los 鈥渇alsos positivos鈥: 鈥溌縋or qu茅 es especialmente grave que el Ej茅rcito y el gobierno colombianos est茅n implicados directamente en el tema de los falsos positivos?鈥 驴Qui茅nes son las madres de Soacha y en cu谩l ha sido su lucha? Y la m谩s importante de todas: 鈥溌縋or qu茅 es tan necesario que se sepa la verdad de lo que pas贸 en el conflicto armado colombiano?鈥

Esta labor de la profesora Caicedo indica una responsabilidad social que es asumida con seriedad y altura en la b煤squeda de la verdad y es una muestra de un compromiso con las mayor铆as sociales del pa铆s, y especialmente con los sectores m谩s pobres y oprimidos de la sociedad colombiana, porque recordemos que las personas asesinadas por las Fuerzas Armadas del Estado colombiano eran pobres, sin excepci贸n. Esta actitud cr铆tica de la profesora, que de manera impl铆cita se帽ala una postura sobre la educaci贸n y la sociedad colombiana, bien puede ubicarse dentro de lo que Mar铆a Teres Nidelcoff denominaba el maestro pueblo, aquel que 鈥渃ree que el sentido de su trabajo es ayudar al pueblo a descubrirse, a expresarse, a liberarse鈥. Y en nuestro momento, en cuanto a la ense帽anza de la historia descubrir y expresarse sobre los falsos positivos s铆 que es un paso indispensable hacia la liberaci贸n de la tutela ideol贸gica y cultural de los uribe帽os y de todos aquellos que quieren mantener la injusticia, la desigualdad, el terror y la mentira.

Por esa misma raz贸n, no sorprende el ataque aleve y en gavilla de los uribe帽os, cuyos voceros se fueron lanza en ristre contra la profesora y empezaron a acusarla sin fundamento, a amenazarla y a proferir sentencias de muerte. As铆, Jaime Arizabaleta, hijo de un exgobernador del Valle del Cauca, acus贸 a la maestra de formar parte de aquellos que 鈥渟ecuestran la educaci贸n unos tipos (sic) que en lugar de ense帽ar se han dedicado a la politiquer铆a. Hay que denunciarlos鈥. Por su parte, la ilustre pensadora Mar铆a Fernanda Cabal exhort贸 a la delaci贸n y se帽alamiento de los profesores por parte de los alumnos: 鈥淭odos los alumnos deben grabar y publicar las falsedades que divulgan鈥 esos profesores activistas de izquierda鈥 que carecen de las virtudes de un verdadero maestro鈥. Las vulgaridades, amenazas y ultrajes llovieron sobre la profesora y entre ellos un uribeno, en forma cobarde y rastrera, la amenaz贸 de muerte: 鈥淓l Ej茅rcito tiene obligaci贸n de dar de baja a terroristas sea hombre o mujer, est茅 en el monte o est茅 en las aulas鈥 y, al mismo tiempo, public贸 la foto de la profesora, para que sea linchada o asesinada por cualquier energ煤meno y fan谩tico de la extrema derecha, que se crea con el derecho de acallar violentamente a quien se niegue a formar parte del reba帽o uribista.

De paso, debe se帽alarse que esta 煤ltima amenaza s铆 que confirma la l贸gica criminal de los falsos positivos, porque, precisamente, las personas asesinadas lo han sido por ser pobres, estar indefensos o pensar distinto. Y en esta amenaza eso se ratifica cuando se se帽ala que 鈥渆l Ej茅rcito tiene el deber de dar de baja a los terroristas鈥, incluyendo los que est谩n en las aulas de clase. Eso mismo es lo que se ha dicho sobre los j贸venes asesinados que no 鈥渆staban cogiendo caf茅鈥 y eran culpables de antemano porque as铆 lo dispusieron el matarife y sus 谩ulicos que contabilizan sus gestas criminales con litros de sangre. Su delito es el de ser pobres, incomodos, profesores y estudiantes que piensan. Este criminal trino confirma que los asesinatos de Estados (falsos positivos) han sido una cruel realidad, porque el Ej茅rcito y la polic铆a matan a civiles indefensos, considerados como enemigos que no merecen vivir, como est谩 sucediendo en estos instantes en varias ciudades del pa铆s. As铆 de macabro.

En este caso se persigue con sa帽a, propia por lo dem谩s de los uribe帽os, a una mujer por atreverse a desempe帽ar su oficio de profesora con altura y responsabilidad, porque un maestro de historia y de ciencias sociales debe ayudar a los estudiantes a comprender las razones que explican las terribles injusticias y desigualdades que caracterizan a Colombia y a los responsables de preservarlos hasta el d铆a de hoy. Incentivar a los ni帽os a pensar, a razonar, a dudar, a preguntar es una de las labores centrales de un profesor de historia que merezca ese nombre y m谩xime cuando se habla de los acontecimientos recientes, caracterizados por un prolongado terrorismo de Estado, que parece no acabar nunca. Y dentro de ese terrorismo de Estado sobresalen los mal llamados falsos positivos, uno de los cr铆menes m谩s infames, que vergonzosamente distingue a Colombia en el concierto internacional del terrorismo de Estado. El solo hecho de nombrarlos se convierte en un delito, en un pa铆s donde impera el odio, la intolerancia y se pretende mantener por siempre a los ni帽os y j贸venes embrutecidos y hundidos en la miseria y la ignorancia.

Maestro gendarme

鈥淗ay maestros que encuentran que todo est谩 muy bien como est谩, que los valores y caracter铆sticas de la sociedad actual no deben cambiar, que deben ser difundidos. Act煤an conscientemente como representantes del actual r茅gimen social, asumen la responsabilidad de incorporar a los alumnos a dicho r茅gimen, adapt谩ndolos al sistema de vida y a los valores que este propugna. Los rotularemos: 鈥榤aestros gendarmes鈥. Ellos tambi茅n desde sus tareas vigilan las fronteras, pero en este caso se trata de las fronteras de clase de nuestra sociedad鈥.

M. T. Nidelcoff

El polo opuesto al sentido cr铆tico, autonom铆a y b煤squeda de la verdad que encarna la mencionada profesora, lo representa un profesor universitario de una instituci贸n privada, de un garaje universitario para ricos y clase media arribista. Se trata de Edgar Augusto Ram铆rez Baquero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, de donde tambi茅n es egresado, quien, en una clase virtual, en pleno paro, demostr贸 su verdadero talante antidemocr谩tico y autoritario. La estudiante Mar铆a Camila Guerrero exhibi贸 en su perfil virtual, como lo est谩n haciendo miles de j贸venes en diversos lugares del pa铆s, un logo con esta leyenda: 鈥淨ue dif铆cil estudiar mientras matan a mi pueblo鈥. (Ver logo)

Al ver la imagen, el profesor le exige a la estudiante que la retire porque considera que mostrarla es 鈥渦na falta de respeto con su clase鈥, adem谩s dice que no le 鈥済usta esa foto de perfil, puede ser lo que sea鈥. Y para justificar su actitud intolerante y antidemocr谩tica sostiene: 鈥淵o no quiero volcar sobre ustedes ning煤n tipo de sesgo, yo no estoy aqu铆 para meterles dogmas o para adoctrinarlos en ning煤n sentido. Yo respeto tanto mi c谩tedra, respeto tanto mi claustro y los respeto tanto a ustedes que no vengo a volcar mis convicciones personales sobre ning煤n tema. Yo vengo a hablar de derecho鈥. Es la t铆pica afirmaci贸n del profesor que piensa y se declara neutral, que, recordemos, es una de las peores formas de analfabetismo pol铆tico, pero en este caso un analfabetismo pol铆tico que censura, a nombre de una pretendida pureza as茅ptica (ideol贸gica y pol铆ticamente) del aula de clase, a aquellos que, como la joven aludida, por el hecho elemental de colocar un simple texto, lo cual sac贸 de quicio al energ煤meno y pretendidamente neutral profesor. Es significativo de dicha 鈥渘eutralidad鈥 que un profesor de derecho (recordemos que la inquisici贸n ten铆a sus abogados y jueces) le niegue a un estudiante el derecho elemental a expresarse, la censure y la ofenda por enarbolar ese derecho y m谩s encima se oponga a que se denuncia que el derecho primordial de todos, el derecho a vivir, se est谩 pisoteando en Colombia.

No sorprende en esa l贸gica del autoritarismo que se exija respeto, cuando se irrespeta el derecho a pensar, a manifestarse, a expresarse libremente. Y eso es lo que hace el mencionado profesor, quien agreg贸, subiendo cada vez m谩s el tono de la voz: 鈥淟e pido el favor que respete la catedra, respete a sus compa帽eros y me respete a m铆, porque si usted quiere ver realmente cuanta personalidad tengo, siga en esa postura鈥. A帽adi贸 que 茅l no estaba pintado en la pared y no le importaba que la imagen fuera el perfil de la estudiante, 鈥渁ll谩 usted con sus posturas, eso no ata帽e a esta catedra, as铆 que ret铆rela; se lo digo por 煤ltima vez鈥.

La joven estudiante respondi贸 con altura, record谩ndole: 鈥渆s que esto es lo que est谩 pasando afuera y lo que estoy haciendo en este momento es una forma muy v谩lida de manifestarme鈥. Esto enfureci贸 al profesor de derecho (sic) quien, como en el experimento conductista del queso y el rat贸n, estimulado por lo que se hab铆a mostrado y dec铆a la estudiante, reafirm贸: 鈥溌縐sted cree que yo soy un imb茅cil que no sabe lo que est谩 pasando afuera?, 驴cree que soy tan idiota? No me gusta su manifestaci贸n, qu铆temela, ya me escuch贸. Vaya y manifi茅stese afuera, aqu铆 no y se retira de mi clase鈥. Este comportamiento, para nada aislado y excepcional en la educaci贸n colombiana, incluyendo a la universitaria, es propio de lo que Mar铆a Teresa Niedelcoff denominaba maestro gendarme, aquel que considera que 鈥渢odo est谩 muy bien como est谩, que los valores y caracter铆sticas de la sociedad actual no deben cambiar, que deben ser difundidos鈥.

Hasta tal punto llega el car谩cter autoritario y conservador de este tipo de profesor, algo que emerge n铆tido en tiempos de crisis como los que estamos viviendo en estos momentos, que rechaza hasta el menor signo o s铆mbolo que cuestione el orden establecido. Es el que no le incumbe lo que Paulo Freire llama la 鈥渞abia justa鈥, como la que expreso la estudiante agredida, que reprime cualquier denuncia de la injustica reinante en Colombia, como las que est谩n sufriendo, sobre todo, los j贸venes pobres de Colombia. En estas condiciones, recalca Freire: 鈥淓l profesor que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto est茅tico, su inquietud, su lenguaje [鈥 que trata con iron铆a al alumno, que lo minimiza, que lo manda 鈥榩onerse en su lugar鈥 al m谩s leve indicio de su rebeld铆a leg铆tima [鈥 transgrede los principios fundamentalmente 茅ticos de nuestra existencia鈥.

En nuestra condici贸n de profesores y estudiantes, como sujetos activos y pensantes que somos, una situaci贸n de crisis generalizada como la que ahora estamos viviendo en Colombia (entre ella una crisis de referentes 茅ticos) adquiere sentido indagar sobre las preguntas b谩sicas que gu铆an nuestra labor educativa, formuladas magistral y sint茅ticamente por Paulo Freire: 鈥溌縀n favor de qu茅 estudio? 驴En favor de qui茅n? 驴Contra qu茅 estudio? 驴Contra qui茅n estudio?鈥.

Estas preguntas forman parte del quehacer de una 鈥渁utoridad coherentemente democr谩tica鈥, que 鈥渆st谩 convencida de que la verdadera disciplina no existe en la inercia, en el silencio de los silenciados, sino en el alboroto de los inquietos, en la duda que instiga, en la esperanza que despierta鈥.

Revista Marxismo & Educaci贸n, No. 1, 2021.