De parte de SAS Madrid January 14, 2022 30 puntos de vista

Impedir la entrada del SAR-Cov-2 es el principal frente de lucha de la ciencia desde que se desatara la pandemia. Para ello los esfuerzos se centran en bloquear a la prote铆na de la esp铆cula, situada en la cubierta del virus, que es la llave que utiliza para entrar en las c茅lulas. Dos compuestos del c谩帽amo (Cannabis sativa), el 谩cido cannabidi贸lico (CBDA) y el 谩cido cannabigel贸rico (CBGA), podr铆an inhibir la entrada de esta prote铆na dentro de las c茅lulas.

Seg煤n un estudio, elaborado por cient铆ficos de la Universidad de Oreg贸n (EE UU) y publicado en enero de este a帽o, ambos compuestos org谩nicos presentan afinidad con la prote铆na de la esp铆cula, uni茅ndose a ella e impidiendo la entrada del virus en las c茅lulas. En el ensayo de neutralizaci贸n del virus comprobaron que ambos 谩cidos previnieron la infecci贸n de c茅lulas humanas de la epidermis. Para ello utilizaron un pseudovirus que expresaba la prote铆na de la esp铆cula del SARS-Cov-2.

鈥淏iodisponibles por v铆a oral y con una larga historia de uso humano seguro, estos cannabinoides, aislados o en extractos de c谩帽amo, tienen el potencial de prevenir y tratar la infecci贸n por SARS-CoV-2鈥

En este estudio se comprob贸 que tanto el 谩cido cannabiger贸lico y el 谩cido cannabidi贸lico fueron igualmente efectivos contra la variante alfa del SARS-CoV-2, conocida como variante brit谩nica, y la variante beta, conocida como variante sudafricana. Por ello consideran que pueden ser unos buenos complementos a las vacunas. 鈥淏iodisponibles por v铆a oral y con una larga historia de uso humano seguro, estos cannabinoides, aislados o en extractos de c谩帽amo, tienen el potencial de prevenir y tratar la infecci贸n por SARS-CoV-2鈥, afirman.

No obstante, la inmun贸loga 脕frica Gonz谩lez Fern谩ndez, ex presidenta de la Sociedad Espa帽ola de Inmunolog铆a (SEI), hace una llamada a la precauci贸n para analizar estas conclusiones. 鈥淗ay que tomar estos datos con mucha cautela. Tendr铆an que hacer un ensayo cl铆nico para demostrarlo. Los estudios in vitro son la fase precl铆nica y de cientos de cosas que parecen funcionar, luego no lo hacen in vivo鈥, asegura Gonz谩lez. 鈥淓star铆a bien compararlo con otros antivirales ya en cl铆nica aprobados para ver si su efecto es superior o no in vitro. Como esto se est谩n probando cientos de productos鈥, a帽ade.

Cannabis y uso medicinal

El uso medicinal de los cannabinoides tiene un amplio recorrido, tal y como demuestran diversos estudios. Tanto el 谩cido cannabidi贸lico, que procede del cannabidiol (CBD), como el 谩cido cannabigel贸rico, que procede del cannabigerol (CBG), no producen efectos psicotr贸picos, como el conocido THC, y suponen una clara apuesta para la industria de la salud.

Seg煤n la web especializada, ‘The Cannabis Web’, el aceite de cannabis rico en CBD se usa como tratamiento farmacol贸gico para el alivio del dolor cr贸nico, la inflamaci贸n en enfermedades intestinales o cut谩neas, la ansiedad, la depresi贸n o la gravedad y frecuencia de las convulsiones en epilepsias refractarias. 鈥淪e emplea asimismo para tratar s铆ntomas de enfermedades neurol贸gicas o neuropsiqui谩tricas como la esclerosis m煤ltiple, el alzh茅imer, el p谩rkinson o la esquizofrenia鈥, adem谩s de inducir la muerte de c茅lulas cancerosas 鈥渋n vitro e in vivo鈥 en modelos animales.

Por su parte, las propiedades del CBG est谩n menos estudiadas pero ya hay indicios que apuntan a su poder inhibidor frente a diferentes procesos patol贸gicos. Seg煤n la web Cibdol, gracias a los estudios precl铆nicos de esta sustancia, que es una de las primeras producidas por la planta, el CBG parece influir en los receptores CB1 y CB2. 鈥淒ado que estos receptores est谩n repartidos por todo el cuerpo, el efecto potencial en nuestra fisiolog铆a es significativo鈥, aseguran, mientras a帽aden que los estudios se centran en la eliminaci贸n del glaucoma, la inflamaci贸n o la enfermedad de Huntington.

