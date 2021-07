–

El pasado domingo, 25 de julio, los pueblos mayas de Kinchil, Celest煤n y San Fernando participaron en el proceso de autoconsulta para decidir sobre la operaci贸n de granjas porcinas en sus territorios.

La autoconsulta fue convocada por el Consejo Maya del Poniente Chik麓in Ja麓-Kinchil; el Concejo Maya del Poniente Chik麓in Ja麓- Celest煤n; y, el colectivo de atenci贸n comunitaria U Yutzil Kaj debido a que el Estado no ha escuchado sus demandas contra el otorgamiento de permisos a la industria porcina dentro de la regi贸n.

La consulta se llev贸 a cabo pese a las amenazas del comisario municipal de San Fernando, quien el d铆a de la asamblea informativa se acerc贸 a un grupo de asistentes y les espet贸 鈥渆scuchen ustedes, van a recibir un escarmiento para que aprendan鈥. Incluso el d铆a de la consulta, la empresa Kek茅n, quien es due帽a de la granja porcina ubicada en San Fernando, obstaculiz贸 y deslegitim贸 la consulta con amenazas, confrontaciones e incluso coaccion贸 monetariamente a algunas personas de la comunidad, ya que seg煤n una nota del Equipo Indignaci贸n 鈥渟e escuch贸 a distintas personas mencionar que la empresa estaba repartiendo dinero a cambio de votar en favor de la granja porc铆cola鈥.

Dicha autoconsulta se realiz贸 de manera simult谩nea en los tres pueblos a partir de las 8 de la ma帽ana y hasta las 4 de la tarde, hora en la que se acabaron las papeletas debido a la afluencia en los puntos de votaci贸n. La pregunta fue: Como pueblo 驴le das permiso al due帽o de la granja de cerdos de seguir trabajando en nuestro territorio? Y, tenia dos opciones de respuesta, S铆 -No.

En dos de las comunidades la respuesta fue NO. En Celest煤n 1,101personas votaron que no y siete que S脥 y, en San Fernando, la votaci贸n estuvo muy cerrada ya que 59 dijeron que NO y 58 se manifestaron por el S脥.

Mientras que en Kinchil, el s铆 fue mayor铆a, ya que 576 votos fueron a favor de mantener las granjas porcinas, 423 por el no y hubo 10 votos nulos.

Todo el proceso de autoconsulta fue realizado por las personas pertenecientes a dichas comunidades y, contaron con el apoyo de la organizaci贸n defensora de los derechos humanos 鈥淚ndignaci贸n鈥 y el monitoreo de personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Tambi茅n, durante la autoconsulta, la organizaci贸n Kanan Ts麓ono麓ot (Guardianes de los Cenotes) comparti贸 sus experiencias sobre la defensa del agua, ya que ellos, durante cuatro a帽os, encabezaron la resistencia contra la operaci贸n de una granja porcina ubicada en la comunidad maya de Hom煤n, ubicada al suroeste de M茅rida.

Kek茅n, la principal empresa porcina de la regi贸n, descalific贸 la consulta realizada por los pueblos mayas argumentando que 鈥渘o cumple con los requerimientos establecidos por la ley鈥.

Habitantes de Celest煤n y San Fernando participaron en el proceso de autonsulta el pasado domingo (25). Fotos de Equipo Indignaci贸n

Sin embargo, los Consejos Mayas han dicho que la postura de la empresa solo es una muestra de racismo y que al ser el propio pueblo quien la realiz贸 est谩 tiene legitimidad ya que est谩n ejerciendo su libre determinaci贸n y autonom铆a, adem谩s dijeron que ellos son los portavoces de sus comunidades y har谩n que se respete lo que se ha votado.

Mediante pronunciamiento difundido este mi茅rcoles (28), tambi茅n manifestaron que es momento de los gobiernos estatales y federales de pronunciarse sobre la consulta pues hasta el momento no han declarado nada al respecto.

鈥淟as respuestas de las instituciones que supuestamente cuidan el agua y los montes ha sido el silencio, ninguna quiso venir a nuestros pueblos a responder las preguntas que ten铆amos, a aclararnos las cosas que nos preocupaban鈥, refieren en el documento mediante el cual resaltan la lucha de las mujeres en la defensa de sus territorios.

Los Concejos Mayas han anunciado que, si no hay respuesta por parte del gobierno, seguir谩n la ruta jur铆dica, como es la promoci贸n de juicios de amparo, aunque estos sean procesos largos y costosos.

El proceso de autoconsulta realizado por el pueblo maya es un importante precedente para que las comunidades se organicen y decidan sobre sus territorios y, sobre todo, para que el Estado entienda que Nunca m谩s sin su permiso se har谩n proyectos dentro de sus comunidades.