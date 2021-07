–

Los dos acusados por matar a golpes al joven malague帽o Pablo Podadera han sido condenados a 15 a帽os de prisi贸n por asesinato. Los hechos ocurrieron en 2017, cuando la v铆ctima trat贸 de mediar en una pelea. Uno de los condenados es un conocido neonazi de M谩laga. Un tercero ha sido condenado por encubrimiento a 14 meses de prisi贸n.

La sentencia, que ha sido publicada este 1 de julio, considera que los golpes propinados por los dos acusados causaron las lesiones que provocaron la muerte del joven en el Hospital Cl铆nico Universitario de M谩laga.

El pasado 20 de abril se cumplieron cuatro a帽os del crimen. Aquella noche, Pablo estaba celebrando su 22 cumplea帽os con unos amigos. A las puertas del local, la v铆ctima trat贸 de mediar en una pelea entre personas a las que ni siquiera conoc铆a. Dos de los implicados en la trifulca la tomaron con 茅l y le propinaron una brutal paliza.

El d铆a del aniversario del crimen, un ramo de flores, dos velas y una foto de Pablo aparecieron en el lugar de los hechos. 鈥淢谩laga jam谩s perder谩 tu memoria y recuerdo que es la de todos y todas nosotras. Hoy te rendimos este peque帽o homenaje. #JusticiaParaPablo鈥, rezaba un tuit de Por Una M谩laga Antifascista.

Repetici贸n del juicio

En 2019, los dos agresores 鈥Alex Cordal C茅spedes, de 27 a帽os, y Alberto Ross, de 25鈥 fueron condenados a tres a帽os y dos meses de prisi贸n por la Audiencia de M谩laga. La sentencia recogi贸 un delito de lesiones y otro de homicidio imprudente, ya que, seg煤n el veredicto del jurado popular, no ten铆an intenci贸n de matarlo. Otros dos acusados por encubrimiento fueron absueltos y un tercero no se present贸 al juicio.

Sin embargo, la familia de Pablo decidi贸 recurrir la sentencia al considerarla injusta. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a la anul贸 y orden贸 la repetici贸n de un nuevo juicio, el cual dio comienzo el pasado 5 de abril.

Tanto la Fiscal铆a como la acusaci贸n particular que representa a la familia de la v铆ctima siempre han sostenido que no se trat贸 de un homicidio, sino de un asesinato, y que la sentencia y el veredicto estaban plagados de contradicciones. Ante ello, el Ministerio P煤blico solicit贸 una pena de 18 a帽os de prisi贸n para los dos principales acusados, una cifra que la acusaci贸n particular eleva a 20 a帽os. Para los dos investigados por encubrimiento, ped铆an dos a帽os de c谩rcel. El tercero contin煤a estando en busca y captura tras no presentarse a este nuevo juicio. Seg煤n su abogada, se trata de una persona 鈥渢remendamente inestable鈥 que tiene, seg煤n un informe psicol贸gico, 鈥渦n trastorno que le genera ideas persecutorias鈥 ante el 鈥渕iedo a que lo detengan鈥.

Pablo fue 鈥渟alvajemente agredido鈥 en M谩laga

De acuerdo con la Fiscal铆a, Pablo trat贸 de evitar una pelea a las puertas de una discoteca. Sin embargo, lo que recibi贸 fue, 鈥渄e forma sorpresiva, violentos pu帽etazos de Alberto y Alejandro, que impactan contra la sien derecha, con la intenci贸n de matarlo, dada su envergadura, potencia y destino de los golpes (la cabeza), comenzando a caer desplomado鈥.

La agresi贸n, sin embargo, no termin贸 ah铆 y, estando ya en el suelo, seg煤n la representante del Ministerio P煤blico, 鈥渞ecibe igualmente patadas en la cabeza por parte de ambos鈥. En palabras de la propia polic铆a, el joven fue 鈥渟alvajemente agredido鈥 por parte de ambos.

Seg煤n se desprende de la reconstrucci贸n de los hechos gracias a las c谩maras de seguridad, Nicol谩s, uno de los implicados en la pelea y a quien Pablo trat贸 de calmar, intent贸 sujetar al agredido tras ser golpeado, pero se le acab贸 resbalando y termin贸 por golpearse contra la pared y el suelo. Nicol谩s, acusado de encubrimiento, es quien se encuentra en busca y captura.

Tras la agresi贸n, los acusados huyeron del lugar. Seg煤n su versi贸n en este nuevo juicio, no fueron conscientes de la gravedad de lo sucedido. Aunque los dos principales acusados han reconocido haber golpeado a la v铆ctima, han intentado enmarcarlo en 鈥渦na pelea de borrachos鈥 alegando estar muy bebidos y haber consumido coca铆na. Asimismo, aseguran que Pablo no trat贸 de mediar sino que insult贸 a uno de ellos.

Cuando se cumplieron cuatro a帽os del crimen, sus familiares y amigos lanzaron una campa帽a en redes sociales con la foto de Pablo y exigiendo justicia. Lo hizo tambi茅n el colectivo Por Una M谩laga Antifascista, un proyecto que trata de reconstruir lo que en su d铆a fue la Coordinadora Antifascista de M谩laga, y se han unido varios perfiles en redes sociales que lucen la imagen de Pablo. 鈥淨ueremos reivindicar la memoria de Pablo, as铆 como visibilizar la impunidad de las organizaciones neonazis en M谩laga. Hay agresiones constantes desde hace muchos a帽os y recordemos que los asesinos de Pablo siguen en la calle鈥, explica un miembro de este colectivo. Pablo no era un militante pol铆tico, 鈥測 eso demuestra que los neonazis son un peligro para todas y todos鈥.

Los v铆nculos ultraderechistas de los acusados

Los acusados, seg煤n se帽alan varias fuentes consultadas por lamarea.com, y como ya public贸 El Espa帽ol, pertenec铆an supuestamente a los ultras del M谩laga Club de F煤tbol, conocidos como Frente Boker贸n, adem谩s de estar relacionados con grupos de extrema derecha como M谩laga 1487. Varios documentos audiovisuales muestran a Alberto Ross, tanto en las gradas como en actos de organizaciones ultraderechistas. Ross aparece en varias im谩genes con los ultras del M谩laga, as铆 como en actividades de la organizaci贸n ultraderechista Hacer Naci贸n, un proyecto que ha unido recientemente a varios colectivos neonazis y neofascistas de varias ciudades del Estado espa帽ol.

Varios medios alternativos tambi茅n han publicado en redes sociales abundante informaci贸n sobre los autores del crimen, mostrando su vinculaci贸n con grupos de extrema derecha, un detalle que muchos medios de comunicaci贸n han obviado en sus informaciones. En una de estas im谩genes publicadas por el portal La Haine, se aprecia a dos de los acusados por la muerte de Pablo Podadera posando junto a una pancarta que pide la libertad del librero nazi Pedro Varela, exmiembro de CEDADE y expropietario de la Librer铆a Europa, el principal centro difusor de ideas nazis en Espa帽a durante d茅cadas, encausado a帽os atr谩s por ello.

