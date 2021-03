–

De parte de ANRed March 18, 2021 250 puntos de vista

El conflicto en la planta de Canning se inicia cuando la empresa dispone el pago no remunerativo de los aumentos dispuestos por la paritaria nacional, alegando una situaci贸n de crisis. Esta modalidad de pago se estableci贸 en una negociaci贸n de 鈥渞ama 21鈥 鈥搇a rama del Convenio Colectivo que establece las condiciones espec铆ficas del sector sider煤rgico鈥 adonde est谩n encuadradas todas las plantas del grupo Techint, excepto la de Canning y de Valent铆n Alsina que se encuadran en la 鈥渞ama 17鈥. Por Mario Hernandez

Los trabajadores de Ternium 鈥 Canning rechazaron que la empresa se encontrara en situaci贸n de crisis: la producci贸n pr谩cticamente no se detuvo durante la pandemia y se realizaban una buena cantidad de horas extras. Junto con el rechazo a esta modalidad de pago, los trabajadores reclaman que se detenga la pol铆tica de flexibilizaci贸n, respetando la divisi贸n de tareas entre efectivos y eventuales; y que todos los que trabajan el fin de semana perciban el pago correspondiente. Como represalia por no acatar el acuerdo, la empresa produjo casi 50 despidos.

Se organizaron asambleas para exigirle a la organizaci贸n sindical que lleve los reclamos de las bases a la mesa de negociaci贸n. La presencia en una asamblea del Secretario General de la seccional Avellaneda y Secretario Adjunto de la UOM nacional, Armando Leyes, no fue suficiente garant铆a. Adem谩s, exigieron que cualquier informaci贸n de lo negociado se respaldara y documentara oficialmente para garantizar su cumplimiento posterior.

Los trabajadores resolvieron volver al trabajo durante el per铆odo de conciliaci贸n obligatoria dispuesto por el Ministerio de Trabajo, luego de sufrir innumerables represalias que incluyeron los ya mencionados despidos, la intervenci贸n vergonzosa de un fiscal y la polic铆a para dispersar una asamblea, el env铆o de telegramas intimidatorios, entre otras acciones patronales.

Esta prepotencia por parte de la empresa es la respuesta a la decisi贸n de los trabajadores de mantener un estado de asamblea, virtual paralizaci贸n de la producci贸n y acampe en las puertas de la f谩brica, medidas que la representaci贸n gremial no apoy贸.

Un repaso de la conflictividad en el a帽o pand茅mico nos va a mostrar que Ternium y Tenaris, las empresas sider煤rgicas del grupo Techint, han estado avanzando sobre los salarios y las condiciones de trabajo de manera ininterrumpida. A los despidos en Tenaris Siderca (Campana) 鈥搒obre finales de 2019鈥 se sumaron, en tiempos de pandemia, despidos en las empresas tercerizadas, no renovaci贸n de contratos eventuales con los consiguientes despidos, la apertura de 鈥淩etiros Voluntarios鈥, la suspensi贸n de premios y otros componentes de los salarios, la modificaci贸n de la jornada laboral y del sistema de turnos, entre otras situaciones que se fueron denunciando a lo largo del a帽o. Id茅nticas pol铆ticas se dieron las empresas del Grupo Techint en sus plantas en Am茅rica Latina.

En resumen: el grupo Techint busca sostener sus ganancias en el contexto de la crisis econ贸mica que se ven铆a anunciando y que se profundiz贸 por la Pandemia. Pero al mismo tiempo, deja planteadas pol铆ticas laborales que se profundizar谩n en el futuro: la implementaci贸n de nuevos sistemas de turnos, el uso de los acuerdos en el marco del art铆culo 223 (suspensiones) para adaptar de hecho la dotaci贸n de fuerza de trabajo a las necesidades inmediatas de la producci贸n; la relativa disminuci贸n de puestos directos en relaci贸n con los tercerizados y contratados; y la disminuci贸n de empleos en general; son todas medidas que tendr谩n un impacto mucho m谩s profundo en el mediano plazo.

La organizaci贸n sindical y la ofensiva patronal

El conflicto en la planta de Canning no fue el 煤nico del a帽o pand茅mico. Tambi茅n hubo en la planta de Valent铆n Alsina. En agosto de 2020, cansados del despido constante de trabajadores tercerizados y de la intransigencia de la empresa, la seccional de la UOM de Villa Constituci贸n bloque贸 las salidas de la planta. Sobre fines del a帽o, delegados y trabajadores de Siderca se movilizaron al sindicato en contra de la creciente precarizaci贸n laboral. Trabajadores de varias empresas tercerizadas se movilizaron frente a los despidos.

Los planteos absolutamente defensivos de estos grupos de trabajadores, de los delegados y de algunas conducciones seccionales, no parecen hacer mella en la direcci贸n de la UOM, embarcada hace muchos a帽os en una pol铆tica de concesiones y colaboraci贸n con objetivos que, en el caso del Grupo Techint se fijan a escala global.

Las consultas a los trabajadores, la circulaci贸n de informaci贸n y el debate entre compa帽eros previo a los acuerdos no tienen lugar. As铆, las potentes instancias de organizaci贸n de base como las Comisiones internas o los Cuerpos de delegados, ven reducido su papel al de simples transmisores de definiciones ya tomadas. La Comisi贸n Directiva de la UOM de Avellaneda, les da sistem谩ticamente la espalda a los reclamos de los trabajadores. Mediante calumnias y rumores intenta desprestigiar y aislar a los que se organizan, mientras hace silencio frente a las represalias y a la criminalizaci贸n de las acciones gremiales.

El conflicto de Valent铆n Alsina rompe la l贸gica impuesta a la negociaci贸n colectiva por los grupos empresarios concentrados. Al organizar sus propias demandas y las acciones colectivas para sostenerlas, muestran los l铆mites de una pol铆tica sindical basada en concesiones constantes a los empresarios en tiempos de crisis como los que vivimos.

Entrevista a Carlos Leguizam贸n de Ternium Siderar Canning

M.H.: Vienen denunciando a la patronal porque se niega a reconocer sus derechos, intentando avanzar con flexibilizaci贸n laboral, tambi茅n se niega a pagar las horas del fin de semana al 100% y est谩n exigiendo la reincorporaci贸n de 35 despedidos, en el marco de un paro por tiempo indeterminado resuelto en asamblea con acampe frente a la planta. Aclaremos que la patronal es Paolo Rocca.

C.L.: Ven铆amos con un paro de m谩s de 20 d铆as, con distintas conciliaciones que se fueron dictando primero por provincia de Buenos Aires y la 煤ltima dictada por Naci贸n a ra铆z del desabastecimiento de la industria, por lo que procesamos ac谩 en la planta de Canning.

M.H.: 驴A d贸nde est谩 esa localidad?

C.L.: En Ezeiza.

M.H.: 驴La conciliaci贸n fue en la reuni贸n del jueves 11?

C.L.: S铆, en la reuni贸n del jueves se venc铆a una de las conciliaciones que se hizo extensiva por cinco d铆as m谩s. Nosotros ven铆amos con 20 d铆as de paro, con el acampe, sin respuestas de ning煤n tipo. Lo que s铆 hab铆a avanzado tanto la Comisi贸n interna como el gremio en esas reuniones, en algunos puntos, lo que nos quedaba por definir era el tema del pago del fin de semana al 100%. No obstante, por la actitud tomada por los trabajadores, la empresa sigui贸 contrarrestando con los despidos que eran 35.

M.H.: 驴Esos despidos se retrotrajeron?

C.L.: Se retrotrajeron.

M.H.: Tambi茅n hab铆an pedido el desafuero de los delegados.

C.L.: Tal cual. La empresa sigui贸 redoblando la apuesta todo el tiempo, no haciendo caso de nuestro pedido que es un derecho que venimos exigiendo hace a帽os. La empresa no se qued贸 de brazos cruzados y contrarrest贸 contra la Comisi贸n interna pidiendo el desafuero de los delegados. Todo esto llev贸 a un fiscal que se hizo presente en planta con fuerza policial y Gendarmer铆a para un desalojo t茅cnico. Todas esas presiones nos llevaron a reconsiderar la propuesta de conciliaci贸n y hoy por hoy la actividad se liber贸 el d铆a de ayer (9/3). Hoy la planta est谩 productiva, funcionando, con esta conciliaci贸n que tuvo como premisa la reincorporaci贸n de todos los compa帽eros, que est茅n todos adentro.

M.H.: 驴Qued贸 alg煤n tema pendiente?

C.L.: El tema pendiente que queda en discusi贸n y que tratar谩 la Comisi贸n interna junto con la Comisi贸n directiva de la UOM seccional Avellaneda, es el fin de semana al 100% que tiene una antig眉edad de 25 a帽os porque es algo que se dej贸 de pagar en 1997. Estamos esperando que la empresa vea con buenos ojos y encuentre una metodolog铆a para poder darle un cierre a todo esto y poder trabajar con normalidad que es lo que venimos pidiendo todos los trabajadores que formamos parte de esta empresa.

M.H.: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

C.L.: Simplemente que todos conocemos lo que es el grupo Techint, es muy poderoso, una firma de renombre a nivel internacional, que cotiza en Bolsa. Todos lo conocemos, lo vemos en las estad铆sticas, sus acciones siempre est谩n en alza. Nosotros solo pedimos como trabajadores ser reconocidos como tales en la actividad que ejercemos y m谩s que nada dignificar al obrero y que se le d茅 lo que corresponde, no estamos pidiendo nada fuera de eso. Pedimos reconocimiento del b谩sico a partir de enero, que nos reconozcan lo que se viene adeudando desde hace m谩s de veinte a帽os, pedimos que las personas al frente de todo esto, se sienten a hablar con sentido com煤n, pensando fundamentalmente en las familias que dependen de esto, que los trabajadores de esta firma tenemos un sueldo mensual de 50.000 pesos, y si uno analiza el costo de vida, los ingresos que tiene la empresa, estamos muy lejos de la realidad.

M.H.: Por debajo de la canasta b谩sica del INDEC.

C.L.: Hay muchas cuestiones que la gente no conoce, por ah铆 se asombra por la empresa Ternium, Techint, Siderar y pueden creer que estamos en muy buenas condiciones de contrataci贸n y no es as铆. Somos trabajadores como cualquiera, en una empresa muy importante y lo que queremos es tener ingresos suficientes para cubrir la canasta b谩sica. Pedimos que se d茅 la soluci贸n de la mejor manera, en el mejor 谩mbito. Y que el d铆a de ma帽ana el panorama sea otro y no tengamos que entrar en situaci贸n de conflicto. Y tambi茅n agradecer a los medios que se hicieron eco de esto y que gracias a eso lleg贸 a los o铆dos de quienes tienen que llegar.

鈥Queremos trabajar鈥

Replicaban los c谩nticos de m谩s de 300 trabajadores de Latam, el lunes 15 en la reinauguraci贸n del Aeroparque Jorge Newbery luego de un a帽o de reformas. Los trabajadores se hicieron o铆r, exigiendo que el Gobierno cumpla su compromiso de reinstalaci贸n. Prometieron volver con nuevas protestas dialogando con todos los aeron谩uticos.

De forma masiva y entusiasta los trabajadores autoconvocados de Latam fueron llegando al Aeroparque Jorge Newbery, donde se encontraban sus pares del sindicato Ustara. Durante el d铆a fueron acerc谩ndose m谩s trabajadores, llegando a ser m谩s de trescientos. Luego de varias horas de protesta, acompa帽ados por organizaciones solidarias, lograron ser recibidos por funcionarios del ministerio de Transporte en medio del preparativo de la conferencia de prensa oficial por la reapertura de Aeroparque. 鈥淓s auspicioso que se habiliten m谩s vuelos y se reabra Aeroparque, pero ahora exigimos que el Gobierno cumpla con su compromiso asumido ante los trabajadores y sindicatos, de reinstalaci贸n de todos鈥, relataban los trabajadores.

鈥淢ientras haya trabajadores en la calle, no tenemos nada que festejar. La reapertura de Aeroparque donde podemos volver a ver a todos los aeron谩uticos y haber resistido m谩s de 10 meses de lucha, hoy nos da una gran fuerza para entrar en este otro momento de la lucha. Hoy tuvimos un triunfo, seguimos m谩s unidos que nunca, se suman m谩s compa帽eros a la pelea y estamos organizados鈥, dec铆a Eduardo Saab luego de salir de la reuni贸n con los funcionarios del ministerio de Transporte.

M谩s de diez meses de lucha llevan los trabajadores, mientras la empresa sigui贸 volando y violando todas las normas laborales y aerocomerciales del pa铆s. Despidi贸 a todo su personal, primero a trav茅s de la extorsi贸n mediante el mecanismo de despidos encubiertos mal llamados 鈥渞etiros voluntarios鈥 y en este 煤ltimo tramo con despidos directos notificados con una rara definici贸n de 鈥渆xtinci贸n de relaci贸n contractual鈥.

鈥淗oy fuimos m谩s de 300 de 8 sectores de los 9 que hay en la empresa. Con esta fuerza y en particular de nuestras compa帽eras, que vienen estando al frente y a poco de que ellas fueron parte de la movilizaci贸n del 8 de marzo, tenemos para seguir peleando. La reapertura de Aeroparque nos dio un objetivo donde venir hasta que el Gobierno se digne a reinstalar a todos los trabajadores鈥.

Durante todo el d铆a recibieron la solidaridad de distintos sectores, incluso de trabajadores que se encontraban dentro de Aeroparque. Se hicieron presentes en solidaridad desde los movimientos de trabajadores como el MAC y ANCLA, pasando por la juventud de La Red de trabajadorxs precarizadxs, universitarios del CEFyL-UBA, entre otros. Tambi茅n de los diputados nacionales y de la Ciudad, como Nicol谩s del Ca帽o y Myriam Bregman del PTS, Pablo Almeida de IS y las referentes Cele Fierro y Vilma Ripoll del MST, entre otros integrantes del Frente de Izquierda.

Los delegados aprovecharon la fuerza en la calle y la reuni贸n, que lograron con funcionarios, para denunciar las irregularidades y la violaci贸n permanente, de la gerencia de Latam, de las leyes aerocomerciales y laborales nacionales, los delegados hicieron hincapi茅 en que 鈥渆l Gobierno cumpla con su compromiso de reinstalaci贸n, m谩s hoy luego de la reinauguraci贸n del remodelado Aeroparque鈥.

Al cierre de esta jornada en asamblea los delegados contaron los pormenores de dicha reuni贸n, mientras volvieron a reafirmar: 鈥淓stamos m谩s unidos que nunca, se est谩n sumando compa帽eros nuevos a la lucha y ahora tenemos Aeroparque abierto para venir a protestar cada vez que lo decidamos. Tenemos la fuerza para pelearla hasta el final鈥.

Con m谩s de 10 meses de lucha a cuesta, los delegados reconoc铆an que 鈥淗oy renovamos nuestras fuerzas luego de esta importante y numerosa jornada. La unidad, organizaci贸n y hermandad entre trabajadores de distintos sectores es el camino de triunfar, que no es m谩s que conseguir que se cumpla el compromiso de reinstalaci贸n de todos y cada uno de los despedidos de Latam鈥.

Mientras debatir谩n nuevas acciones de protesta frente a Aeroparque, siguen llevando a cabo una amplia campa帽a de solidaridad entre personalidades de la cultura, artistas, referentes de DD HH, dirigentes sindicales y pol铆ticos. 鈥淰amos en la b煤squeda de una unidad de todos los aeron谩uticos, porque el ataque a nosotros, como a los trabajadores de Andes y Avian, entre varios otros, ser谩 la t贸nica de lo que va a pasar en el rubro aerocomercial, descargar la crisis sobre los trabajadores鈥.

Entrevista a Eduardo Saab, delegado de Latam 鈥 Fe de erratas 鈥 FM La Boca (90.1) 鈥 Mi. de 09:00 a 10:00

La reapertura de Aeroparque debe ser con todos los trabajadores adentro

M.H.: Estuve viendo que van a hacer una conferencia de prensa hoy, 10 de marzo, a las 11:00 frente a Casa Rosada. Y tambi茅n rescat茅 del Clar铆n del 7 de febrero una larga comunicaci贸n de la empresa Latam donde informaba el cese definitivo de su actividad en el pa铆s y con respecto a los 193 compa帽eros que no se acogieron al mal llamado 鈥渞etiro voluntario鈥 la empresa considera que la relaci贸n contractual queda extinguida, 鈥渘o hay empresa no hay empleados鈥, se帽al贸 una fuente de la compa帽铆a. 驴Cu谩l es la situaci贸n que est谩n viviendo ustedes en este momento? 驴Cu谩l es el reclamo?

E.: Justamente la conferencia de prensa de hoy es para poner sobre la mesa los reclamos que tienen que ver con que vamos a hacer una movilizaci贸n el lunes 15, cuando se va a hacer la reapertura de Aeroparque. Estamos planteando la idea de que la reapertura de Aeroparque debe ser con todos los trabajadores adentro, esto de hacer una reapertura de car谩cter electoral, con tantos despedidos, estamos hablando de 2.000 despedidos, no corresponde. Nosotros no separamos entre compa帽eros que se vieron obligados a aceptar esa extorsi贸n de la empresa, los mal llamados 鈥渞etiros voluntarios鈥 y aquellos que fueron efectivamente despedidos. Ah铆 hay que hacer menci贸n a algo muy claro que es que est谩 prohibido despedir. El decreto que est谩 rigiendo proh铆be los despidos. As铆 que es una m谩s de las tantas prepotencias de la empresa, impune, ilegal, en desacato permanente con todas las 贸rdenes ministeriales.

Tambi茅n queremos dilucidar frente a la opini贸n p煤blica, que Latam Airlines es Latam Argentina. Decimos esto porque Latam Airlines sigue funcionando regular y din谩micamente. Latam Airlines es Latam Argentina. Es la misma patronal bajo otra raz贸n social, otro sello, pero la misma empresa, las mismas acciones. Entonces estamos denunciando que las empresas vienen al pa铆s hacen negocios, copan los suelos argentinos鈥

M.H.: Ellos siguen funcionando.

E.: Exacto. Queremos desmentir a la empresa y la actividad del d铆a lunes tiene que ver con dejar claro esto. Es una estafa. Un fraude. Sigue funcionando con 2.000 despidos de por medio. Adem谩s los despidos tienen un car谩cter social, es gente que se queda en la calle. Yo soy uno de ellos. Pero tambi茅n es contra un decreto vigente. Queremos destacar este hecho, porque hay una provocaci贸n que tiene un claro car谩cter pol铆tico. Toda la gerencia y los CEOS de Latam est谩n en el Coloquio de IDEA, tienen altos cargos ah铆. La se帽ora Rosario, la CEO, es un ejemplo. Entonces no podemos dejar de hacer esta lectura pol铆tica de la postura de la empresa.

M.H.: Una actitud provocativa. 驴Y cu谩l ha sido la actitud del ministerio de Trabajo y del ministerio de Trasporte?

E.: Pasivos. Dejaron correr todo. Hemos charlado cordialmente, pero no estamos en momento de gestos, necesitamos un contenido concreto. Los fallos generalmente son correctos, pero la empresa los desoye, los desacata. Hay un punto en el cual, nos preguntamos qui茅n dirige 驴la empresa o el Estado? Se prohibi贸 la rebaja salarial, la empresa baj贸 los salarios, se prohibieron los despidos, la empresa despidi贸. Y as铆 sucesivamente. Nosotros pensamos que no es una idea tan complicada, alguien dej贸 que esto sucediera. Porque no es raro, esto lo hacen las empresas, lo incre铆ble es que sigan funcionando impunemente bajo otro sello comercial y nadie haga nada. Las empresas a veces desaf铆an a los gobiernos, pero 驴c贸mo se explica que Latam siga funcionando?

Quiero agregar que hay actas que expresan que va a haber continuidad laboral y ese es el reclamo, poder seguir trabajando.