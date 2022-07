–

CANAL SUR, CONDENADA DE NUEVO POR VULNERAR EL DERECHO A LA HUELGA FEMINISTA DEL 8M

Es vergonzoso que una Empresa P煤blica como la nuestra nos obligue a denunciar en los Tribunales este tipo de acciones, a sabiendas de que con ellas se est茅n vulnerando derechos fundamentales, malgastando el dinero de los contribuyentes. Esta es la segunda sentencia favorable a CGT.

El TSJA considera vulnerado el derecho de huelga de una montadora de v铆deo del Centro Territorial de C贸rdoba, al establecer la Direcci贸n turnos de trabajo de refuerzo el d铆a de la Huelga del 8M de 2022, y en ese departamento. Todo con el objetivo de que la emisi贸n del informativo no se cayera.

Como hemos dicho, esta sentencia se suma a la conocida hace dos meses que consider贸 probada la vulneraci贸n del derecho a la huelga de la presentadora del programa local de radio en C贸rdoba, al ser sustituida por otro trabajador por orden de la Direcci贸n en la Huelga del 8M de 2021.

En ambos fallos, el TSJA condena a Canal Sur a pagar a CGT- Andaluc铆a, 7.500 euros. Tambi茅n la condena a la lectura de las sentencias. Desde CGT seguiremos defendiendo nuestros derechos. Esperemos que la Direcci贸n no vuelva a caer en estas pr谩cticas de mediados del siglo XX y defienda de verdad, no de postureo, la igualdad entre hombres y mujeres. En CGT somos libertarias, feministas y revolucionarias. 隆S煤mate!

Y la segunda, de cal tambi茅n...

EL INFIERNO DE MADRID

Y ya van cuatro los expedientes abiertos a compa帽eros de la Delegaci贸n de Madrid. A casi la mitad de la plantilla de este centro.

Empez贸 Do帽a Carmen y ha seguido la abeja Amaya. No sabemos qu茅 ocurre al ser nombrada Delegada de Madrid, que vengas de donde vengas, ya sea de El Mundo, o ya de la redacci贸n de Canal Sur, el cargo saca de cada una lo peorcito, o quiz谩s s贸lo saca a relucir lo que cada cual es en realidad.

El caso es que en poco m谩s de dos a帽os las compa帽eras y compa帽eros de Madrid han recibido todo tipo de presiones, humillaciones, ninguneos, maltrato, y seguimos para bingo. 驴Hasta cu谩ndo? 驴Vamos a seguir permitiendo que la manipulaci贸n informativa y el rechazo de los profesionales a someterse a su yugo derive en expedientes sancionadores?

Lo de cobrar casi como el Director general de la Empresa por gestionar Madrid 驴es para esto? 驴Es el plus para hacer de mamporrera en la capital del reino de la pol铆tica de San Telmo? Porque seguimos sin entender que, con 10 trabajadores en Madrid y con m谩s de un centenar en M谩laga, quien gestiona la delegaci贸n andaluza cobre bastante menos que la madrile帽a. Un salario, por cierto, establecido en el nuevo organigrama, cuando fue fichada C.Towers.

Dirigir a golpe de expediente es s铆ntoma de fascismo y deja en evidencia que no hay cintura, profesionalidad ni talante negociador. Es posible que sea obediencia ciega o simplemente que el cargo queda gigante a la susodicha. Esto es lo que pasa cuando no hay transparencia, cuando se nombra a dedo, y se cree estar por encima de los m茅ritos de las y los profesionales. Lo que pasa en Madrid, en realidad pasa en todo Canal Sur. Lo que pasa es que parad贸jicamente Madrid en m谩s chico que el resto de delegaciones. Pero el estilito cortijero no se ha ido nunca.

Juande, si sigues en septiembre, hay tres cosas que debes solucionar 隆YA!: lo de Madrid; destituir a la sustituta de Zancajo por falta absoluta de empat铆a con la redacci贸n y por desconocimiento absoluto del medio, y a la Direcci贸n T茅cnica antes de que dilapide los millones de la necesaria inversi贸n tecnol贸gica. No vamos a permitir que el infierno contin煤e ni un d铆a m谩s. Pero si persiste, nos veremos en el Infierno.