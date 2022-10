–

Dos desahucios programados para esta misma semana

24/10/2022

Redacci贸n

Las organizaciones antidesahucios convocan concentraciones en ambas viviendas para impedir que se ejecuten

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander (PAH) alerta sobre la nueva fecha de desahucio de Jennifer. Tiene dos menores de 3 y 7 a帽os a su cargo y se enfrenta a su segundo lanzamiento de desahucio por el fondo de capital riesgo TISAD-VID,S.L. Y el jueves est谩 previsto el desahucio de un activista. En este caso se tratar铆a de un procedimiento civil (desahucio en precario) que ha terminado en otro penal y, seg煤n denuncia el afectado, 芦en ambos se han producido numerosas irregularidades que han sido denunciadas禄

LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD

Mazorra, el segundo de los afectados, hace un llamamiento a la gente que est谩 sensibilizada con la problem谩tica de la vivienda y los desahucios: 鈥淢e gustar铆a que tanto en mi desahucio del d铆a 27 como en el de J茅nnifer del d铆a 26, una mujer con dos ni帽as peque帽as que ha sufrido violencia de g茅nero hace escasos d铆as, se colapsaran los barrios donde se llevar谩n a cabo los intentos de lanzamiento. Necesitamos a todo el mundo movilizado鈥, recalca Roberto Mazorra.

Para ello, tanto la PAH como la Plataforma Stop-Desahucios, as铆 como varios grupos creados al efecto se movilizar谩n y convocan a toda la ciudadan铆a de Santander y Cantabria el d铆a 26 en la calle Isla de Cuba para parar el lanzamiento de J茅nnifer y el d铆a 27 en la calle Le贸n Felipe para parar el desahucio de Roberto. Y es que para los colectivos antidesahucios hay una 鈥渇lagrante e irregular actuaci贸n鈥 por parte de los juzgados de Cantabria al no aplicar el Real Decreto-ley 11/2020 en los casos de J茅nnifer y Roberto y en cientos de casos m谩s desde que estall贸 la pandemia. Y de igual forma se critica la inacci贸n de las administraciones p煤blicas. En concreto, 鈥渓a desidia absoluta del Ayuntamiento de Santander鈥. Y en cuanto al Gobierno de Cantabria y a la Consejer铆a de Empleo, Pol铆ticas Sociales y Vivienda, 鈥渢odav铆a estamos esperando a la reuni贸n solicitada hace m谩s de ocho d铆as con la titular, Eugenia G贸mez de Diego鈥. Desde las diferentes plataformas y colectivos se denuncia que la administraci贸n auton贸mica est谩 鈥渙bligada por ley a solucionar las necesidades habitacionales de las familias vulnerables y no est谩 cumpliendo con ese deber鈥.

EL CASO DE JENNIFER

El pasado 3 de octubre, cuando ocurri贸 el primer lanzamiento, se suspendi贸 por la presi贸n social. Jennifer vive en una vivienda donde ya hab铆a una demanda de desahucio (la cual ella ignoraba, seg煤n la PAH). Pero ella y su familia han ca铆do en la red de una mafia de alquileres falsos. La PAH denuncia a estas mafias que se aprovechan de la vulnerabilidad y la desesperaci贸n de los afectados al no encontrar vivienda. Como ella, que est谩 cobrando el ingreso m铆nimo vital

La vulnerabilidad de Jennifer y sus hijas es conocida por la Direcci贸n General de Vivienda, cuya trabajadora social visit贸 a la familia y conoci贸 de primera mano la urgencia en encontrar una soluci贸n habitacional.

Por ello, la PAH hace un llamamiento a la ciudadan铆a, a toda la sociedad civil y movimientos ciudadanos de Cantabria a acudir este mi茅rcoles, d铆a 26 de octubre, a las 8:30 horas en la calle Isla de Cuba, 1, de Santander.

Cuando se paraliz贸 el desahucio el pasado 3 de octubre, desde la PAH criticaron la falta de emisi贸n del informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales en Santander (un documento que acreditar铆a la situaci贸n de vulnerabilidad y que ayudar铆a a frenar el lanzamiento), por un 鈥渢ecnicismo鈥.

鈥溌縀s una familia vulnerable? Si. Sin lugar a dudas. 驴Lo sabe el juez? S铆. Sin duda. Lo saben los Servicios Sociales? S铆. Sin ninguna duda. Y sin embargo, el desahucio no se paraliza. Pueden poner cualquier excusa. Cualquier pretexto. Pero no pueden alegar ninguna raz贸n de peso , ning煤n motivo, para que se empe帽en en lanzar a la calle a una familia vulnerable, con dos ni帽os peque帽os , y seguir atendiendo la demanda del fondo inmobiliario propietario del piso鈥, lamentan.

DESAHUCIO DEL JUEVES

Y el jueves 27 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia n潞 1 de Santander y un empresario vallisoletano intentar谩n desahuciar a un activista antidesahucios. Se tratar铆a de un procedimiento civil (desahucio en precario) que ha derivado en otro penal, y en ambos se han producido numerosas irregularidades que han sido denunciadas por el afectado y por las plataformas antidesahucios.

Los antecedentes del caso se encuentran en el a帽o 2014, cuando la extinta LIBERBANK obtiene el inmueble como consecuencia de un proceso de ejecuci贸n hipotecaria a trav茅s de su empresa inmobiliaria instrumental, BEYOS Y PONGA (actual MOSACATA). En el a帽o 2015, LIBERBANK cede la vivienda en alquiler social. Dos a帽os despu茅s, en el a帽o 2017, el inmueble fue adquirido por el fondo inmobiliario DESARROLLOS LAS PE脩ICAS, S.L., vinculado societariamente a LIBERBANK.

En 2018, DESARROLLOS LAS PE脩ICAS denuncia por usurpaci贸n a los residentes en el inmueble. Pero la sentencia es favorable a los ocupantes y el juez dictamina que las personas que viv铆an all铆 lo hac铆an legalmente y que contaban con la autorizaci贸n del propietario en su momento, LIBERBANK. Posteriormente, seg煤n explica el propio afectado, el fondo buitre vuelve a la carga y presenta demanda de desahucio por precario (procedimiento civil). A finales de 2019 hubo sentencia en primera instancia a favor de DESARROLLOS LAS PE脩ICAS. En 2020, los afectados presentaron recurso ante la Audiencia Provincial y a finales de 2021 hay sentencia confirmatoria.Asalto a la vivienda y amenazas

A pesar de todas estas circunstancias, el 28 de mayo de 2021 un empresario vallisoletano, adquiri贸 la vivienda por 50.000 euros sin ni siquiera haberla visto, con unas escrituras llenas de datos falsos y a pesar de conocer que el inmueble estaba habitado.

Pocos d铆as despu茅s de la compra, el 18 de junio de 2020, seg煤n relata el propio afectado, dos individuos asaltaban la vivienda, destrozando la puerta de la entrada y entrando en el interior del inmueble. 芦Un par de semanas despu茅s volv铆an de nuevo para arrancar el contador de la luz despu茅s de forzar el armario del cuadro de contadores y el buz贸n de los afectados. Durante los meses de junio y de julio, el propietario se puso en contacto con los afectados, amenaz谩ndolos en varias ocasiones con medidas violentas para que abandonaran la vivienda. Posteriormente, llev贸 las 鈥榥egociaciones鈥 un abogado de un bufete de abogados de Valladolid, que actuaba en representaci贸n del nuevo due帽o. Este letrado les comunic贸 lo siguiente a principios de julio: 鈥淥s damos hasta el d铆a 1 de agosto para abandonar el piso. Y vais a iros de all铆, ya sea por las buenas o por las malas. La gente que va a ir es de fuera, son rumanos, de SERVIOKUPAS. Y si os tienen que dar dos hostias os las van a dar. Y por 300 euros, que es la multa por desalojaros, os las dan. Que a esa gente no se la pone nada por delante鈥.

Las v铆ctimas de los hechos descritos presentaron sendas denuncias por amenazas, coacciones, allanamiento de morada, extorsi贸n, da帽os, etc., contra los responsables; concretamente, contra el propietario, el abogado y el titular de la empresa Serviokupas, contratada por los anteriores. Sin embargo, a pesar de los dos atestados policiales, de la investigaci贸n policial, de las testificales de los vecinos y de los propios denunciantes, la denuncia fue archivada en primera instancia y ulteriormente por la Audiencia Provincial. Actualmente, est谩n a la espera del auto del Tribunal Constitucional, ya que se ha presentado recurso de amparo ante dicho tribunal. Como consecuencia de las amenazas, varias personas abandonaron la vivienda y ahora s贸lo reside en ella Roberto Mazorra.

Roberto Mazorra es un militante de a帽os en el movimiento antidesahucios, asesor legal y portavoz tanto de la PAH como de la plataforma Stop-Desahucios. Mazorra ha conocido todo tipo de cosas turbias en los numerosos procesos de desahucio que ha vivido, pero lo que le ha tocado sufrir a 茅l directamente tiene poca comparaci贸n: 鈥淚nicialmente, me pareci贸 absurdo que alguien comprara una vivienda sin haberla visto, con gente dentro y sin sentencia definitiva. Es obvio que el nuevo propietario tiene `negocietes鈥 y contactos en Valladolid que poseen vinculaciones con el fondo buitre. Y supongo que pensar铆a que utilizando la fuerza y las amenazas, que mediante actividades mafiosas, nos iban a echar de nuestra casa. La cuesti贸n es que se trata de un semis贸tano que no ten铆a ni puertas pero que est谩 a un minuto de la playa. Y parece que fue un chollo el precio de venta. Y si a eso a帽adimos que el nuevo propietario tiene varias empresas y una de ellas se dedica al alquiler de inmuebles, pues el tema est谩 claro. Se trata de un negocio鈥. Mazorra tambi茅n carga contra la actuaci贸n judicial. El juez de instrucci贸n archiv贸 inicialmente el caso porque no hab铆a datos de los denunciados, a pesar de que se hab铆a presentado un escrito donde ven铆an hasta las direcciones y los DNI. Dicho escrito estuvo varios meses perdido en la burocracia judicial. Posteriormente, la Audiencia Provincial emiti贸 un auto confirmatorio en donde llegaba a poner en entredicho incluso la comisi贸n de delito. En mi opini贸n, son resoluciones contrarias a derecho en donde priman los intereses ideol贸gicos por encima de la ley. La campa帽a medi谩tica contra los supuestos 鈥榦kupas鈥 ha hecho mucho da帽o a la verdad鈥.

DESAHUCIOS

Los juzgados de primera instancia de Cantabria tramitaron durante el segundo trimestre de este a帽o 2022 un total de 144 desahucios y 8 procedimientos judiciales por ocupaci贸n. Es decir, los desahucios multiplican por 18 las ocupaciones.

As铆 se desprende de los datos del Informe sobre los Efectos de la Crisis en los 脫rganos Judiciales, que trimestralmente elabora el Servicio de Estad铆stica del Consejo General del Poder Judicial.

Si el primer trimestre constat贸 un incremento de los lanzamientos, entre abril y junio se 2022 se produjo un descenso del 33 por ciento respecto a los realizados en el mismo periodo de 2021, cuando fueron 215.

De ellos, el mayor descenso se advierte en los lanzamientos practicados como consecuencia de una ejecuci贸n hipotecaria, que disminuyeron un 69,8 por ciento, mientras que los debidos al impago de un arrendamiento (alquileres) descendieron un 5 por ciento.

A煤n as铆, esa cifra supone una tasa de lanzamientos por cada 100.000 habitantes en nuestra regi贸n de 24,6 frente a 22,8 de la media nacional.