De parte de ANRed May 31, 2022 243 puntos de vista

En la ma帽ana de este lunes 30 de mayo, el fiscal Mart铆n Camps tom贸 declaraci贸n indagatoria a seis personas y decidi贸 dejar en calidad de detenidos a dos integrantes de la Asamblea el Algarrobo por desobediencia judicial y supuestas amenazas. Desde la Asamblea denuncian que esto se da ante 鈥渓as falsas denuncias de gente relacionada con la empresa megaminera鈥. Aldo Flores, mayor de setenta a帽os, se encuentra incomunicado en el Hospital Zonal, debido a una descompensaci贸n card铆aca sufrida en medio de su declaraci贸n, y Enzo Brizuela, que tambi茅n est谩 con problemas de salud, se encuentra alojado en la comisar铆a departamental y decidi贸 iniciar una huelga de hambre y adelant贸 que tampoco tomar谩 agua ni medicamentos mientras se sostengan estas medidas persecutorias. En la comisar铆a no quisieron dar ning煤n tipo de informaci贸n sobre Enzo, ni a los vecinos, ni a la prensa. Por Red Eco Alternativo.

Desde la Asamblea El Algarrobo responsabilizan al fiscal Camps, al gobierno y al Poder Judicial de la Provincia de Catamarca por da帽os a la integridad f铆sica y mental de los detenidos, as铆 como de las personas que contin煤an resistiendo la imposici贸n de este proyecto que amenaza de muerte a toda la comunidad de Andalgal谩 y de toda la regi贸n.

鈥淵a en Abril del a帽o pasado, la polic铆a sac贸 de sus celdas a quienes estaban detenidos injustamente por los incidentes en las oficinas de Agua Rica, para forzar declaraciones ilegales, por lo que se hicieron las denuncias correspondientes por la violaci贸n de sus derechos humanos. No nos olvidamos de los golpes sufridos por el personal policial y los destrozos durante los allanamientos, de los secuaces mineros que atropellaron con su vehiculo particular a Enzo y dos compa帽eros m谩s. Tampoco nos olvidamos de las camionetas sin patente, estacionadas toda la noche frente a nuestras casas. Estos m茅todos dictatoriales nos recuerdan a una 茅poca infame que no deja de acecharnos. Si dijimos NUNCA M脕S, hoy tampoco podemos permitir estos atropellos. Esperamos que la jueza de control de garant铆as Karina Naame determine que pasar谩 con la situaci贸n procesal de los compa帽eros detenidos, y los casi treinta judicializados el 煤ltimo mes por el fiscal Camps, que en connivencia con el poder provincial y la Minera M.A.R.A, se instal贸 en Andalgal谩 para garantizar la apertura de un proyecto que no tiene, ni tendr谩 licencia social鈥, afirman desde la Asamblea a trav茅s de un comunicado.

Adem谩s, llaman a la comunidad a acercarse a la comisaria departamental para apoyar a Enzo, y pedir su inmediata liberaci贸n, as铆 como tambi茅n la de Aldo.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/ambiente/36056