Desmintiendo a Mart铆n Tetaz, economista y candidato que secunda a Mar铆a Eugenia Vidal en la lista porte帽a de Juntos por el Cambios, quien sostuvo que Zan贸n y las f谩bricas recuperadas son 鈥渦n desastre鈥, destilando odio en sus redes hacia los miles de trabajadores que tomaron en sus manos la gesti贸n de empresas y f谩bricas vaciadas por los empresarios que usan los para铆sos fiscales para evadir y ocultar su riqueza, como puso al desnudo la investigaci贸n de los Pandora Pappers.

Madigraf

M.H: El 24 de septiembre realizaron una conferencia de prensa en la sede industrial de Panamericana en el km 36,700 de Gar铆n para presentar tres m谩quinas adquiridas por Madigraf, la f谩brica recuperada por sus trabajadores, la ex multinacional Donnelley S.A que cerr贸 sus puertas en el 2014. 驴De qu茅 se tratan esas tres m谩quinas de confecci贸n e impresi贸n de bolsas de papel?

A.B: Es un nuevo proyecto que estamos encarando en nuestra reconversi贸n productiva, es un proyecto que venimos peleando hace m谩s de 5 a帽os. Como todos saben todo lo que es la industria gr谩fica viene cayendo bastante, la pandemia profundiz贸 esa tendencia porque los medios de comunicaci贸n no son como antes de papel impreso, si no que son medios virtuales.

A nosotros nos afect贸 mucho la pandemia desde lo productivo, desde lo econ贸mico y fue en este contexto que pusimos mucho 茅nfasis en este proyecto. Tambi茅n como para darle un aporte a la sociedad, siempre planteamos nuestra producci贸n para ponerla al servicio de las necesidades sociales, en este caso tambi茅n ser铆a ambiental para aportar en la eliminaci贸n de las bolsas de polietileno, aportarle a la sociedad la confecci贸n y la impresi贸n de bolsas de papel.

M.H: Durante la pandemia Madigraf reconvirti贸 un sector de la f谩brica para la producci贸n de sanitizantes de alcohol.

A.B: En el mismo sentido ve铆amos que en los centros de salud se batallaba contra el avance del Covid, no nos quer铆amos quedar con los brazos cruzados y la manera que encontramos de aportar fue hacer uso de las instalaciones, de nuestra mano de obra, para poder aportar a los m茅dicos, a los enfermeros con este tipo de productos. Fue una experiencia que tuvimos que hacer porque no nos pod铆amos quedar con los brazos cruzados.

M.H: Guardo con mucho cari帽o, participando de una movilizaci贸n en Corrientes y Callao, me regalaron un cuaderno de Madigraf. 驴En qu茅 consisti贸 esta otra producci贸n que desarrollaron?

A.B: Lo de los cuadernos fue un gesto a la sociedad de qu茅 es una f谩brica de industria gr谩fica, que tenemos una capacidad productiva para garantizar a nivel nacional todo tipo de productos para el ambiente educativo como cuadernos, libros, folleter铆a. Parte de nuestro reclamo era demostrar que podemos hacer eso a un bajo costo con la intenci贸n de que las hijas y los hijos de los trabajadores puedan tener una mejor educaci贸n. Aportar con nuestro trabajo y con nuestras m谩quinas.

M.H: 驴Cu谩l es la actualidad de Madigraf m谩s all谩 de la incorporaci贸n de las tres m谩quinas chinas para producir bolsas de papel?

A.B: En este momento todo lo que es gr谩fico cay贸 bastante, pero estamos con trabajo de todo lo que es folleter铆a para las campa帽as pol铆ticas, la impresi贸n de boletas, ya que tenemos m谩quinas industriales que pueden hacer el trabajo en gran escala, pero es algo pasajero que es por este momento eleccionario.

M.H: 驴Qu茅 es la juegoteca?

A.B: Todo empez贸 luego de ocupar la f谩brica. Empezamos a aumentar la producci贸n progresivamente, se tomaban compa帽eras mujeres para la producci贸n, antes era totalmente masculina, y surgi贸 como discusi贸n en asambleas c贸mo hacemos con el cuidado de los ni帽os. Fue as铆 que hicimos colectas, bingos, festivales y distintos eventos para juntar fondos y poner en pie un espacio para el cuidado de los ni帽os, para que se puedan desarrollar y que tengan todo lo que se merecen. Mientras las madres y los padres desarrollan la actividad productiva.

M.H: 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

A.B.: En este momento por una perspectiva de g茅nero, ambiental y en defensa de los puestos de trabajo tambi茅n estamos haciendo una campa帽a por la expropiaci贸n definitiva de Donnelley para Madigraf. Opinamos que no solamente para los trabajadores si no que es un aporte que le queremos hacer a la sociedad.

Para colaborar con Madrygaf comunicate vía redes sociales por IG | @madygraf FB | madygraf

Fuente: Programa "¿Sin salida?" que se emite por FM La Boca (90.1) los martes de 20:00 a 21:00

World Colour: Fuimos doblemente golpeados por la municipalidad de Pilar y por la pandemia

M.H: Llam贸 mi atenci贸n un comunicado que ustedes emitieron se帽alando que hab铆an decidido iniciar acciones legales contra la municipalidad de Pilar por trabajos que hab铆an realizado y que no fueron abonados hasta el d铆a de hoy. 驴Qu茅 pas贸?

M.S: Nosotros los trabajos los realizamos a fines del 2019 cuando asumi贸 el intendente Federico Ach谩val (FdT), que previamente era concejal e incluso hab铆a visitado la f谩brica World Colour. Nosotros le comentamos que ten铆amos problemas en lo que era la tasa de habilitaci贸n que nos cobraban como a cualquier empresa, en Pilar est谩 el Parque industrial donde hay empresas multinacionales. Nos quer铆an cobrar como si fu茅ramos cualquier empresa, en ese momento con Ach谩val, que era oposici贸n, presentamos una ordenanza que exim铆a lo que era una f谩brica recuperada de la tasa de habilitaci贸n, seguridad e higiene. Incluso nosotros hab铆amos impreso lo que fue la campa帽a de Ach谩val como candidato a Intendente.

Hab铆a una relaci贸n laboral, incluso hasta hizo campa帽a con nosotros, present贸 ese proyecto de ordenanza que fue votado a favor.

Cuando asume la intendencia nos solicita trabajo por motivo de las fiestas y lo realizamos. Nosotros ya ven铆amos trabajando con la municipalidad de Pilar que hab铆a tenido el mandato anterior de Cambiemos.

Le hicimos los trabajos, demoraron en pagar, no nos pagaban, nos solicitaron unos trabajos m谩s con motivo de los carnavales para febrero del 2020, se lo hicimos pero no le quisimos hacer m谩s trabajos porque no nos abonaban ni siquiera lo que les hab铆amos hecho en el 2019.

No nos pagaron nunca m谩s, fuimos por las v铆as formales de reclamo para que nos paguen. Intentamos hablar con muchos funcionarios, con muchos hablamos, le hicimos llegar al Intendente Ach谩val que por favor nos pague.

Recuerdo que justo comenz贸 la pandemia donde estaba todo cerrado, nadie estaba trabajando, como f谩brica recuperada tomamos la iniciativa de donarle los materiales gratuitos a los chicos del colegio p煤blico, le imprim铆amos las tareas para que les sea m谩s f谩cil.

Agotamos todas las v铆as formales, hablamos con ministerios de la provincia para ver si pod铆an intervenir porque con la pandemia hab铆amos sido golpeados muy duramente los gr谩ficos y sobre todo una empresa recuperada, pero no hubo caso.

Hace poco tiempo tomamos la decisi贸n entre los trabajadores de iniciar acciones legales para ver si se puede destrabar. No solo que nos paguen lo que nos deben si no que soliciten trabajo como hac铆a tiempo que lo ven铆a haciendo la municipalidad de Pilar.

M.H: 驴De qu茅 monto estamos hablando?

M.S: El monto total hasta hace dos a帽os era de $ 250.000. Si cobramos hoy esa plata ser铆a una plata totalmente devaluada. Y el problema de la gr谩fica es que los insumos como papel, tinta, etc., se pagan de contado, no hay cr茅dito con eso. Fuimos doblemente golpeados, uno por la municipalidad de Pilar, y dos por la pandemia.

M.H: Al margen de este hecho 驴cu谩l ha sido la situaci贸n que han atravesado como f谩brica recuperada durante la pandemia?

M.S: Lo que es una f谩brica recuperada que est谩 encuadrada en una cooperativa de trabajo. Nosotros no tenemos ning煤n tipo de respaldo, vivimos con lo que trabajamos. Tenemos tambi茅n un local comercial que hacemos trabajos de impresi贸n digital, desde tarjetas personales, banners, calcos, almanaques, imanes , que nos ayud贸 a sobrellevar un poco, pero el poco capital que ten铆amos lo invertimos con el trabajo a la municipalidad y no pagaron m谩s.

As铆 que fuimos doblemente golpeados en la pandemia y tambi茅n un cliente que ten铆amos que era la municipalidad de Pilar que ven铆amos trabajando hace tiempo dej贸 de estar. Fue una crisis importante pero la llevamos adelante. Ya hace seis a帽os que estamos trabajando como f谩brica recuperada y estamos acostumbrados a los golpes.

M.H: 驴Cu谩ntos trabajadores integran la cooperativa?

M.S: Somos alrededor de 20 trabajadores. Cuando uno pone la solidaridad por delante nos moraliza bastante y nos ayuda a seguir, pero tambi茅n necesitamos de la parte econ贸mica por eso estamos reclamando. Ahora faltan pocos d铆as para tener una respuesta por la parte legal esperando que se destrabe y empezar a exigirles de por qu茅 no nos solicitan presupuestos. La verdad que el material impreso en la calle en Pilar lo ves todo el tiempo, se imprimen un mont贸n de cosas, pero nunca m谩s nos han solicitado presupuestos ni nada parecido.

M.H: Aparte de este juicio que han encarado y este pedido de trabajo a la municipalidad 驴qu茅 m谩s est谩 necesitando, no solamente la cooperativa World Colour, si no las f谩bricas recuperadas en general?

M.S: Hay un punto muy importante que necesitan las f谩bricas recuperadas que por ah铆 las grandes empresas o las multinacionales lo tienen que es la renovaci贸n tecnol贸gica, sobre todo en la parte gr谩fica.

M.H: Los compa帽eros de Madigraf importaron tres m谩quinas de China que les van a permitir hacer bolsas de papel.

M.S: S铆, muy contento por los compa帽eros. Van a poder hacer bolsas ecol贸gicas de papel, que el nylon se est谩 dejando de usar y de hecho con el tiempo se va a dejar de usar completamente. Ese es un buen inicio pero es muy dif铆cil. Llegar a conseguir subsidios o cr茅ditos para esa maquinaria que son car铆simas es muy dif铆cil. Esto toca a todas las f谩bricas, pero las gr谩ficas en particular, que cada vez se consume menos papel, tenemos que volcarnos a otros trabajos como, por ejemplo, es el packaging. Eso nunca se va a dejar de hacer y hay que incursionar por ese lado, pero para eso necesit谩s una espalda econ贸mica importante para las maquinarias.

M.H: Para poder reconvertir la producci贸n.

M.S: Exactamente. Tengo relaciones con otras f谩bricas recuperadas y a todas les pasa lo mismo, pero para las gr谩ficas en particular es muy necesaria la renovaci贸n tecnol贸gica y las f谩bricas recuperadas no tenemos acceso a ning煤n cr茅dito.

Fuente: Programa "Fe de erratas" que se emite por FM La Boca (90.1) los miércoles de 9:00 a 10:00

Zan贸n: la primera f谩brica recuperada en la crisis del 2001

Hace 20 a帽os los trabajadores ceramistas ocuparon la planta de Zan贸n y la pusieron a producir en plena crisis del 2001. Breve cronolog铆a de esta 鈥渇谩brica sin patrones鈥 que se convirti贸 en un ejemplo internacional de lucha.

En 1979 el empresario italiano Luigi Zan贸n inaugur贸 la planta construida sobre terrenos p煤blicos gracias a cr茅ditos otorgados por la provincia y el Estado en plena dictadura. Es conocido por felicitar al gobierno militar por 鈥渕antener la Argentina segura para las inversiones鈥.

1990

El gobierno de Menem mantiene los subsidios a Zan贸n. Durante esos a帽os la complicidad entre el ministerio de Trabajo de la Naci贸n y el sindicato le permiti贸 a la patronal explotar y avanzar sobre los derechos de los trabajadores.

1993

Menem participa de la inauguraci贸n de la secci贸n porcellanatto en la planta neuquina. Zan贸n pasa a ser la f谩brica de porcellanatto m谩s grande y moderna de Latinoam茅rica.

1996

En octubre se realiza el primer paro total en defensa de un obrero despedido, Silvio Centuri贸n, que es reincorporado.

1998

La Lista Marr贸n gana las elecciones a Comisi贸n Interna de Zan贸n contra la burocracia sindical de los hermanos Montes.

2000

La empresa presenta un 鈥渞ecurso preventivo de crisis鈥.

Junio: El joven Daniel Ferr谩s (22 a帽os) fallece en el vestuario. La huelga 鈥渄e los 9 d铆as鈥 consigue que se instale una ambulancia y una comisi贸n obrera de seguridad e higiene. Primer derrota patronal.

Octubre: los Montes llaman a una asamblea en la localidad de Cutral C贸 (a 100 km. de la f谩brica) en horario laboral, para que se forme la junta electoral del Sindicato. Intentan consumar un fraude, evitando que vayan los obreros de Zan贸n. Pero los ceramistas faltan masivamente al trabajo, viajan a Cutral C贸 y eligen una junta electoral contra el fraude. As铆 se inicia la recuperaci贸n del Sindicato.

Diciembre: las 4 f谩bricas votan masivamente a la Lista Marr贸n. Se recupera el SOECN, la seccional 21 en la Federaci贸n Obrera Ceramista de la Rep煤blica Argentina (FOCRA). Ra煤l Godoy es el secretario general.

2001

Abril-mayo: intentan suspender al personal por 鈥渇alta de insumos鈥 y se produce la huelga hist贸rica de 34 d铆as. La patronal retrocede abonando los salarios ca铆dos. Se vota una nueva Comisi贸n Interna.

Septiembre: el 7 se anunciaron despidos masivos. D铆as despu茅s comienza el lock out patronal (cierre compulsivo de la empresa). Los ceramistas responden r谩pidamente con la huelga.

Octubre: el 1掳 comienza la ocupaci贸n de Zan贸n impidiendo el ingreso de los gerentes. Los trabajadores resistieron cuatro intentos de desalojo.

Poco despu茅s la jueza en lo laboral de Neuqu茅n, Elizabeth Rivero de Taiana, declaraba que la empresa hab铆a realizado un lock out patronal ofensivo, d谩ndoles la raz贸n a los trabajadores y determinando incautar el 40% del stock para destinarlo al pago de los salarios.

Noviembre: Zan贸n comunic贸 oficialmente el cierre de la planta y el despido de 380 empleados, quienes quemaron los telegramas y marchan a la Casa de Gobierno. Ese d铆a la polic铆a reprime y 6 obreros fueron detenidos. Dice La Naci贸n del 1掳 de diciembre del 2001: 鈥淟a batalla entre polic铆as y manifestantes comenz贸 al mediod铆a en la puerta de Casa de Gobierno y se expandi贸 por las calles del centro de la ciudad. La gente escap贸 como pudo de los gases lacrim贸genos y de las balas de goma, pero la polic铆a sali贸 en busca de los manifestantes, en una “cacer铆a” pocas veces vista en esta ciudad鈥. Mientras tanto el gobernador Sobisch pasaba los 煤ltimos d铆as de sus vacaciones en el exterior.

Diciembre: El 3 se produce el paro nacional llamado por la CTA. Los ceramistas se movilizan contra el ajuste del gobierno radical de De la R煤a y son reprimidos nuevamente por el gobierno provincial.

2002

Enero: Luigi Zan贸n pretende recuperar la propiedad de la f谩brica. Su intenci贸n era ponerla a producir utilizando apenas el 10 % de la capacidad instalada y empleando 煤nicamente a 62 empleados. Los obreros rechazaron inmediatamente esta propuesta.

Surge la 鈥淐oordinadora del Alto Valle鈥, integrada por el SOECN, los obreros de Zan贸n, organizaciones de desocupados, Comisiones internas y agrupaciones antiburocr谩ticas docentes, estatales, de salud y de la construcci贸n. Se suman organizaciones estudiantiles y partidos de izquierda. La Coordinadora cobra peso regional, reagrupando a las organizaciones combativas, siendo una alternativa a la burocracia sindical.

Marzo: los obreros de Zan贸n ponen en funcionamiento 4 hornos. Cuenta Natalio 鈥淐hicho鈥 Navarrete, obrero de Zan贸n, y recuerda la pregunta que se hicieron en aquel momento: 鈥淪i los hornos los manejaban los horneros, m谩s all谩 de que estaban sus encargados… Igual los de la l铆nea, los demarcadores, los seleccionadores, y as铆. Pasando por todos los sectores, la f谩brica la manej谩bamos nosotros, as铆 que 驴c贸mo no lo 铆bamos a poder hacer?鈥. La f谩brica se reactiva finalmente bajo gesti贸n de sus trabajadores.

Abril: el 13 se hace el 1潞 Encuentro de F谩bricas Ocupadas, en la textil Brukman de la Capital Federal, tambi茅n ocupada por sus trabajadores el 18 de diciembre de 2001. Est谩n presentes en la jornada del Puente Pueyrred贸n donde son asesinados Kosteki y Santill谩n.

2003

Se crean nuevos puestos de trabajo que son repartidos entre las organizaciones de desocupados que apoyaron la gesti贸n obrera: 鈥淯nidad de ocupados y desocupados para luchar por trabajo genuino鈥.

Abril: nuevo intento de desalojo de la f谩brica. Miles se movilizan al grito de 鈥淣o pasar谩n鈥 y la CTA llama a un paro provincial.

Se presenta el proyecto de Ley de Expropiaci贸n Bajo Control y Gesti贸n Obrera.

2004

Nace la Cooperativa FASINPAT (F谩brica Sin Patrones).

2005

La historia contin煤a. En 2005, se vota en asamblea el nuevo Estatuto del Sindicato. 驴Qu茅 planteaba? Las asambleas eran soberanas, los dirigentes cobran como un trabajador y vuelven a sus puestos de trabajo al terminar su cargo. Tambi茅n la Directiva se constituye en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista y se reivindica la independencia de los sindicatos del Estado, la democracia obrera y la lucha de clases.

Estos trabajadores demostraron que frente a la crisis capitalista y el cierre y abandono de los patrones de las fuentes de trabajo es posible, confiando en su propia fuerza y experiencia, tomar las riendas de la producci贸n en sus propias manos.

Esta experiencia qued贸 marcada hasta el d铆a de hoy y se reflej贸 en la lucha obrera frente al cierre de Donnelley (hoy Madygraf). Los empresarios, frente a una nueva crisis, r谩pidamente cerrar谩n las fuentes de trabajo.

Pero los trabajadores tenemos estas peque帽as experiencias que demuestran que otra salida es posible.

Adem谩s de ser un ejemplo de lucha obrera, Zan贸n se convirti贸 en un s铆mbolo de resistencia de la Juventud. Recitales masivos y otras expresiones art铆sticas tuvieron como escenario el predio ceramista.

Los trabajadores y las trabajadoras de FASINPAT estuvieron presentes en luchas democr谩ticas muy importantes. Hicieron paros y movilizaciones por la aparici贸n de Julio L贸pez, las ceramistas contaron sus experiencias en los Encuentros nacionales de mujeres. Tambi茅n pelearon por los derechos de la comunidad mapuche y exigieron trabajo genuino ante la creciente desocupaci贸n. Hace muy poco, vimos su apoyo incondicional a las trabajadoras de la salud cortando rutas y organizando fondos solidarios.

A 20 a帽os de la ocupaci贸n de Zan贸n, es muy importante recordar y rescatar esta historia no s贸lo porque forma parte de la historia del movimiento obrero argentino sino tambi茅n porque muestra la necesidad y la vigencia de la unidad de clase frente a los tiempos que se vienen.

La Haine