–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga September 27, 2022 300 puntos de vista





Resumimos: Dos guardias civiles de un pueblo de Guadalajara (Molina de Arag贸n) acuden a un bar que estaba de noche con las luces encendidas tras la llamada de un vecino. Al entrar al bar se encuentran a alguien extranjero (dato que nos parece importante para entender el porqu茅 de la actuaci贸n policial), que tiene las llaves del local y que se est谩 tomando un helado sentado en una banqueta mientras juega a las tragaperras. Al ser requerido para ello, comunica a los agentes que es camarero del bar y que est谩 all铆 con permiso de la due帽a (lo que result贸 ser verdad). Tras un breve intercambio verbal uno de los agentes ataca brutalmente al joven, derrib谩ndolo en el suelo y aplast谩ndolo contra 茅l. La c谩mara de seguridad del bar graba varios agustiosos minutos en los que se ve como la pareja de polic铆as mantiene con mucha violencia al joven contra el suelo mientras tratan de esposarle. Finalmente lo sacan del bar inconsciente. El lugar queda con una gran mancha de sangre.

Posteriormente los polic铆as escriben en su atestado que el detenido les atac贸 con gran violencia y que le redujeron con fuerza proporcional. Le acusan de atentado a la autoridad. Denuncian que durante el traslado a dependencias de la guardia civil les amenaz贸 con matarles y que luego all铆 se dio golpes contra las paredes para intentar autolesionarse y trat贸 de asfixiarse arroj谩ndose sobre el coj铆n de una silla.

El juez que iba a procesar al detenido, al ver las im谩genes de la c谩mara del local, decide procesar a los agentes por agresi贸n, detenci贸n ilegal y falsificaci贸n del atestado, y pide las grabaciones del cuartel de la noche anterior para saber qu茅 pas贸 all铆. Pero, oh sorpresa, las grabaciones han sido borradas. Vean si no hay corporativismo de tipo mafioso en la instituci贸n.

Los dos agentes, para m谩s inri, no han sido suspendidos y siguen ejerciendo como tales en Molina. Aunque, para a煤n m谩s inri, est谩n de baja debido a las imaginarias lesiones recibidas durante la detenci贸n. Ignoramos qu茅 puede hacer el agredido, que si no fuera por la c谩mara del bar y el testimonio de su jefa, adem谩s de la grave agresi贸n se hubiera comido un buen marr贸n judicial, dada la presunci贸n de veracidad que tiene el testimonio policial, para tratar de sentirse protegido de quienes “nos protegen”. Nota de Tortuga.

El v铆deo de las c谩maras de seguridad:

A. Ojea



Cadena SER

El pasado 14 de julio, el juzgado de instrucci贸n n煤mero 1 de Molina de Arag贸n (Guadalajara), cit贸 “en calidad de investigado” a dos agentes de la Guardia Civil de ese municipio, a ra铆z de la denuncia que han presentado contra ellos por un posible delito de lesiones y otro de falso testimonio. En concreto, por agredir a una persona durante su arresto y falsear, supuestamente, el atestado policial de la detenci贸n que realizaron el pasado 31 de mayo de 2022 en un restaurante de esa localidad.

Inicialmente, el juez cit贸 a los agentes en calidad de testigos 鈥 las fuerzas de seguridad gozan de la presunci贸n de veracidad, de tal forma que su palabra prevalece sobre los dem谩s-. Pero, no llegaron a declarar. Al ver la grabaci贸n de la c谩mara de seguridad del local, el magistrado cambi贸 de opini贸n, suspendi贸 sus declaraciones y decidi贸 citarles de nuevo, pero en esta vez, como investigados.

Im谩genes expl铆citas

Las im谩genes de la c谩mara de seguridad son muy expl铆citas 鈥 la grabaci贸n del v铆deo no tiene audio-. Sentado en un taburete, junto a la barra, tom谩ndose un helado, David C.H. 鈥 de 31 a帽os- juega a una m谩quina tragaperras. Son las 4:23 de la madrugada. Unos vecinos llaman a la Guardia Civil porque al ver luz en el interior del bar Molina (en Molina de Arag贸n, Guadalajara) a esas horas de la noche, creen que alguien ha entrado a robar.

Dos agentes del cuartel de Molina de Arag贸n, que estaban por la zona, se asoman, llaman a la puerta. David les abre (las llaves estaban puestas), regresa a su taburete y comienza a charlar con los guardias civiles. La patrulla le requiere que se identifique, seg煤n detallan en el atestado policial realizado por ellos mismos. Pero no lo hace. David solo les pregunta: “驴Qui茅n os ha llamado? Tengo permiso de mi jefa para estar aqu铆, pod茅is llamarle a ella y pregunt谩rselo鈥.

“Me estaban asfixiando鈥

David regresa a la silla y se queda sentado tranquilamente, sin soltar el cuenco con su helado. Uno de los agentes le invita a irse con ellos. El empleado del local hace caso omiso y en cuesti贸n de segundos, sin mediar palabra, uno de los guardias se abalanza sobre 茅l, por detr谩s, y le tira al suelo con violencia. Le coloca bocabajo, se sube encima, coloca su rodilla en la espalda y trata de ponerle las esposas. David se resisti贸 鈥減orque me estaban asfixiando鈥, relata a la Cadena SER, 鈥渘o entend铆a lo que estaba pasando, en todo momento les explicaba que yo trabajaba en ese bar. No estaba robando鈥. Al final, los agentes le ponen los grilletes y sacan al detenido arrastras, “noqueado, inconsciente”, seg煤n sus recuerdos.

En las im谩genes recogidas por la c谩mara de seguridad del bar no se ve en ning煤n momento que este joven ofrezca alg煤n tipo de resistencia antes de ser tirado al suelo de forma violenta. Sin embargo, en su atestado policial los agentes dieron otra versi贸n. Seg煤n el escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la Guardia Civil recoge que el empleado del bar se mostr贸 鈥渄e una forma muy agresiva, vociferando a los agentes con insultos y amenazas鈥. En ese atestado, los agentes implicados reconocen que redujeron a esta persona 鈥渦tilizando un uso gradual y proporcional de la fuerza鈥, seg煤n declararon los agentes 鈥減orque desconoc铆an si pod铆a tener alg煤n objeto que pudiera causar da帽os a la fuerza actuante鈥. Sin embargo, tal y como se puede ver en las grabaciones de seguridad, David solo sujetaba una cucharilla y un helado.

“Perd铆 el conocimiento”

La persona agredida tambi茅n neg贸 ante el juez otro detalle del relato que realizaron los agentes en su atestado. Aseguraron que, una vez reducido en el suelo, 鈥渆l arrestado verbaliz贸 que se iba a autolesionar para perjudicar a los agentes鈥. Una versi贸n que no coincide con la del trabajador al que confundieron con un ladr贸n, 鈥渆so es falso鈥, relata este hombre, 鈥測o no har铆a algo as铆, la realidad es que tras tirarme al suelo, uno de los agentes se subi贸 encima de m铆, me apret贸 y perd铆 el conocimiento, despu茅s me golpe茅 con la cabeza en el escal贸n de la entrada y empec茅 a sangrar. Ni siquiera recuerdo c贸mo me metieron en el coche patrulla鈥.

En poder del juez hay adem谩s varios informes m茅dicos. En el caso de David C.H. se recoge que ten铆a contusiones en la cara, un golpe en la nariz 鈥 la propia polic铆a judicial aport贸 al juez fotos del charco de sangre que qued贸 en el restaurante tras la detenci贸n- y una herida peque帽a en el 谩ngulo interno del ojo izquierdo. Los agentes tambi茅n aportaron a las diligencias de investigaci贸n su propio parte de lesiones en el que alegaron que hab铆an sido agredidos. En uno de los casos, el m茅dico puso simplemente en su informe que uno de los guardias civiles ten铆a un problema de movilidad leve limitada por un dolor en la rodilla izquierda que le provocaba una 鈥渕archa ant谩lgica鈥, es decir, una leve cojera y un leve dolor en el dedo de una de sus manos. El otro agente tambi茅n sufri贸 鈥渕煤ltiples ara帽azos en el dorso de las manos鈥 y 鈥渄olor en el gl煤teo鈥. Uno de los agentes denunci贸 que el detenido le propin贸 un cabezazo en la mand铆bula.

C谩maras de seguridad borradas

鈥淒ebido al estado de nerviosismo los agentes proceden al engrilleteamiento de la persona, dando origen a un forcejeo causando lesiones leves a los agentes actuantes, as铆 como da帽os en las pertenencias (pantalla de m贸vil y vestimenta de la Guardia Civil)鈥, relatan en el atestado policial. Por eso le detienen acusado de 鈥渄elito de atentado a agente de la autoridad鈥. En el traslado a dependencias oficiales, el detenido 鈥渙pone resistencia grave dificultando as铆 la labor de los agentes. Motivo por el cual es necesario sacarlo en volandas del local鈥, a帽aden. En ese escrito tambi茅n reflejan que el arrestado les amenaz贸 diciendo que 鈥渘o os vais a enterar cuando os corte el cuello鈥 y 鈥渆n dependencias oficiales se lanza en varias ocasiones al suelo, produci茅ndose golpes en la cabeza e intenta provocar una asfixia aplastando la cara contra el asiento de la silla鈥

La defensa del hombre agredido requiri贸 al juzgado que reclamase a la Guardia Civil de Molina de Arag贸n las grabaciones de las c谩maras de seguridad de la zona de detenidos del cuartel. Su sorpresa fue que no era posible. No pudieron conseguirlas porque las hab铆an borrado.

La v铆ctima David C.H, v铆ctima de una presunta agresi贸n de dos Guardias Civiles.

A la ma帽ana siguiente de la detenci贸n, la due帽a del bar acudi贸 al cuartel a poner una denuncia porque un cliente le avis贸 que su bar estaba abierto de par en par, con sangre en el suelo y con algunas monedas tiradas. Se qued贸 perpleja cuando la Guardia Civil le comunic贸 que hab铆an dado con el supuesto ladr贸n, que no era tal. Ella mima les comunic贸 que el arrestado era un empleado suyo y que, por tanto, no ten铆a por qu茅 haber sido detenido.

鈥淣o entiendo por qu茅 la Guardia Civil detuvo a una persona y no fueron capaces de avisarme de lo que hab铆a ocurrido y permitieron que mi restaurante permaneciese hasta las 8 de la ma帽ana abierto, con las llaves puestas, expuesto a que me hubiesen robado de verdad鈥, explica a la SER, Miriam R.F., que no lleg贸 a poner ninguna denuncia porque nadie hab铆a entrado a robar en su restaurante.

David mantiene su trabajo en el bar Molina, pero despu茅s de lo ocurrido se plantea regresa a su pa铆s de origen porque en Espa帽a ya no se siente seguro: 鈥淰ine a Espa帽a a trabajar, para mandar dinero a mi familia, para mantenerlos, pero ahora aqu铆 no puedo quedarme porque no tengo la seguridad de que la Guardia Civil est茅 para protegernos鈥.

Los agentes no han sido apartados

La Comandancia de la Guardia Civil no ha abierto ning煤n tipo de investigaci贸n interna contra estos dos agentes del puesto de mando de Molina de Arag贸n, ni se les ha apartado temporalmente de su puesto. 鈥淪e est谩 a la espera de la decisi贸n judicial鈥, aclaran a la SER desde la Direcci贸n General de la Guardia Civil. En cuanto a la citaci贸n judicial en calidad de investigados 鈥 antes conocido como imputados-, desde la jefatura de la Benem茅rita alegan que se les ha citado como investigados 鈥減ara que tengan los mismos derechos que el detenido, es decir, acudir con su abogado鈥. Otra las diferencias es que en el caso de los testigos est谩n obligados a decir la verdad, a diferencia de quienes son citados como imputados.

La Direcci贸n General de la Guardia Civil reconoce que las im谩genes de la zona de detenidos se borraron porque ese borrado es 鈥渁utom谩tico, transcurridos 20 d铆as de la grabaci贸n鈥. A帽aden que cuando el juez las solicit贸 鈥渉ab铆a pasado un mes desde que ocurrieron los hechos y, por lo tanto, no hay grabaci贸n del acuartelamiento de Molina鈥.

Los agentes implicados en este caso 鈥渆stuvieron de baja m茅dica tras las lesiones que les caus贸 el detenido durante la actuaci贸n鈥 鈥 no especifican durante cu谩nto tiempo- y 鈥渁ctualmente est谩n prestando servicio con normalidad鈥.

La Cadena SER trat贸 de ponerse en contacto con los dos agentes implicados, pero no ha sido posible.

Fuente: https://cadenaser.com/ceuta/2022/09…