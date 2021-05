El cas arriba a judici aquest dijous arran dels fets on la seguretat de l’aeroport va discriminar l’home en parlar-los en catal脿 i el van denunciar per desordre p煤blic

Els dos gu脿rdies civils que van vexar un home amb c脿ncer al Prat per no parlar en castell脿 afronten 2 anys de pres贸

El cas arriba a judici aquest dijous arran dels fets que van oc贸rrer el 2019, on la seguretat de l’aeroport va discriminar l’home en parlar-los en catal脿 i el van denunciar per desordre p煤blic

Dos agents de la Gu脿rdia Civil s’enfronten a dos anys de pres贸 despr茅s d’haver discriminat i vexat un home malalt de c脿ncer a l’aeroport del Prat per no parlar en castell脿. Els fets, que van oc贸rrer el 2019, arriben aquest dijous a judici al jutjat d’instrucci贸 n煤mero 3 del Prat de Llobregat. A Catalunya, nom茅s existeix un precedent d鈥檜n cas de discriminaci贸 ling眉铆stica que hagi arribat a ser investigat per la via penal. Charlier, que sap parlar catal脿 per貌 no castell脿, es va veure obligat a abaixar-se els pantalons en p煤blic per mostrar la bossa recol路lectora que porta arran d鈥檜na operaci贸 per c脿ncer de colon.

Els fets van oc贸rrer el passat 9 de desembre del 2019 a dos quarts de cinc del mat铆. El ciutad脿 Kris C., d’origen belga i resident del municipi de Bigues i Riells, va intentar passar pel control de seguretat de l’aeroport com tothom. Com ha explicat a Naci贸Digital, en Kris pateix c脿ncer de c貌lon i arran d’una cirurgia per la malaltia, ha de dur una bossa d’estoma sota la roba. Per貌 no es va acabar aqu铆 el maltractament: posteriorment l’home va ser expulsat de l’avi贸 que l’havia de portar a Charleroi (B猫lgica).

En arribar al control, la seguretat de l’aeroport li demana que es tregui la roba que tapa la bossa d’estoma i ell s’hi nega. Segons explica ell mateix, l’home del control li contesta de manera vehement: “Estoma, estoma, qu猫 茅s una estoma?”. En Kris domina diversos idiomes, entre els quals el neerland猫s, el franc猫s, l’ang猫s i l’alemany. Parla catal脿 de manera correcta, per defensar-se, per貌 no domina el castell脿 i nom茅s l’ent茅n. 脡s per aix貌 que no sap explicar qu猫 茅s una bossa d’estoma en aquest idioma. Aquest va ser un dels punts de m茅s fricci贸 amb el control i els agents de la Gu脿rdia Civil.

El personal de seguretat continua insistint i l’home es nega a exhibir la bossa. Finalment, truquen a la Gu脿rdia Civil. Arriben dos agents, segons relata en Kris, i els torna a explicar la seva situaci贸 amb la cirurgia i l’idioma. Davant la impossibilitat del castell脿, un dels agents respon enfadat: “Aix貌 茅s Espanya i aqu铆 parlem en espanyol”. Tornen a insistir amb la bossa d’estoma i finalment en Kris els l’acaba ensenyant abaixant-se els pantalons perqu猫 la vegin clarament. Davant la situaci贸, se l’emporten del control a una altra sala.

Una segona den煤ncia

La Gu脿rdia Civil el denuncia per “desordres p煤blics” i li regiren tot el contingut de les seves maletes. A m茅s, el fan despullar de cintura cap a munt, menys la zona dels pantalons (on hi ha la bossa d’estoma), per貌 segons ha afirmat a aquest diari el Kris, “s铆 que li revisen les cames mentre li pregunten on viu”. Quan troben el seu DNI, els agents constaten que viu a Riells del Fai, per貌 en Kris els ho matisa: “脡s Bigues i Riells”. Aix貌 provoca una segona den煤ncia, aquest cop per “negar-se a col路laborar amb la policia”.

Despr茅s d’una hora de registres i les dues den煤ncies tramitades, el deixen marxar i pujar a l’avi贸 sense cap mena de problema. Quan tot semblava anar b茅, una hostessa crida el seu nom i l’avisa que ha de sortir de l’avi贸, que no pot volar per ordres de la policia. Segons relata, el pilot no havia rebut cap trucada per貌 tot i aix貌 el deixen fora del vol. Ryanar, tamb茅 explica en Kris, no el va col路locar en cap altre vol del dia ni de l’endem脿. “V茅s a Vueling”, assegura que li van dir des de la companyia. En Kris recorrer脿 dem脿 les dues den煤ncies interposades per la Gu脿rdia Civil.

https://www.naciodigital.cat/noticia/219575/dos-guardies-civils-van-vexar-home-amb-cancer-al-prat-no-parlar-castella-afronten-anys-preso?s=09#.YJLKOVjgpcc.twitter