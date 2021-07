Lamentablemente habr谩 dos listas del FIT Unidad en las PASO. Es lo que desde Izquierda Socialista quisimos evitar hasta 煤ltimo momento. Pero en esta oportunidad el divisionismo del MST de Celeste Fierro y Alejandro Bodart lo impidi贸. Al presentar su propia lista para las PASO el MST divide al FIT-U ante los partidos del sistema. Por eso habr谩 dos opciones: la lista unitaria integrada por PTS, PO e Izquierda Socialista, por un lado, y la otra, solitaria y divisionista, la del MST.

El MST pas贸 de postular una 鈥淕ran Paso de toda la Izquierda鈥 a terminar yendo solo y por separado dividiendo al FIT Unidad. Una pol铆tica equivocada que toda luchadora y luchador tiene que detenerse a considerar.

En una carta que envi贸 al resto de los partidos del FIT-U tres d铆as antes de que venciera el plazo de presentaci贸n de las candidaturas este 24 de julio (ver Periodismo de Izquierda, 21/07/2021), el MST intent贸 encubrir su pol铆tica divisionista con una propuesta de 鈥溍簂timo momento鈥, cuando lo cierto es que ya hab铆a decidido de antemano que iban a las PASO con lista propia.

Cualquiera puede consultar la p谩gina web del MST para verificar lo que estamos diciendo. Ah铆 va a encontrar, por ejemplo, una nota con fecha 8 de julio donde proclaman a Bodart 鈥渆ncabezando la lista del MST a diputados nacionales por la Provincia鈥 y lo mismo se dice de Ripoll y de Luciana Echevarr铆a en C贸rdoba, o sea, 16 d铆as antes del cierre de las listas unitarias del FIT-U. Como parte de esa misma pol铆tica tambi茅n dividieron en las elecciones municipales de Santa Fe presentando el 12 de julio su lista contra la unitaria de PTS, PO e Izquierda Socialista. Bodart en Realpolitik dijo el 14 de julio ante la pregunta del periodista sobre c贸mo ser铆a la competencia en provincia de Buenos Aires que anunciaba, respondiendo 鈥淏odart-Del Ca帽o鈥.

Estos hechos demuestran que el objetivo del MST no es ninguna unidad como simula, sino ir a las PASO para competir por los cargos. La misma carta deja esto al descubierto cuando dice textualmente 鈥渁unque es pr谩cticamente un hecho que vamos en dos listas a las PASO queremos hacer el 煤ltimo intento para agotar la posibilidad de una lista com煤n鈥. Y hacen una propuesta que nunca hicieron en la Mesa del FITU, de distribuci贸n de candidaturas buscando una mejor ubicaci贸n de cargos. Sabiendo que era imposible de aceptar.

El MST argumenta para justificar su divisionismo que 鈥渆s malo que se consoliden tendencias hegemonistas y personalistas en el frente鈥. Claro que estamos en contra de todo hegemonismo y lo combatimos. 驴Pero que ser铆a 鈥渉egemonismo鈥 para el MST? Seg煤n su carta: 鈥淣o es positivo que siempre encabecen los mismos compa帽eros o compa帽eras y que ser铆a muy positivo que los diputados/as electos vuelvan a sus actividades previas despu茅s de dos mandatos parlamentarios, como se帽al clara de que somos distintos a la partidocracia tradicional que se atornilla en las bancas -y los sindicatos- (鈥) Todo esto es sano, ayuda, dinamiza, da un ejemplo a la clase obrera y ayuda a desenmascarar la pr谩ctica de los partidos burgueses鈥.

Este tipo de argumentaci贸n (鈥渘o atornillarse en las bancas鈥) puede sonar bien a los o铆dos de muchas compa帽eras y compa帽eros, pero esconde varias equivocaciones de fondo.

En primer lugar, pinta un panorama falso de que el FIT-U obtuviera cantidades de diputados y con mandatos de a帽os. Es irreal. No existe tal 鈥渁tornillamiento鈥 que dice el MST. Precisamente el gran logro del FIT-U, que es hasta elogiado desde afuera de la izquierda, es que existe un acuerdo de rotaci贸n en los mandatos del cual participan todos los partidos integrantes del Frente. Esto no existe en los partidos patronales ni en los sindicatos.

En segundo lugar, es totalmente equivocado comparar a los dirigentes del FIT con la 鈥減artidocracia tradicional鈥 o la burocracia sindical. El MST dice que deber铆amos 鈥淒ar una se帽alar clara de que somos distintos a la partidocracia tradicional que se atornilla en las bancas y los sindicatos鈥. Esto no hace m谩s que favorecer los falsos argumentos de que el problema de los gobernantes es que 鈥渟e atornillan a sus cargos鈥, 鈥渜ue no dan paso a una renovaci贸n鈥 o que llegan a los cargos y 鈥渟e corrompen鈥. Cuando el problema de fondo de los pol铆ticos del sistema no es que se 鈥渁tornillen鈥 a sus cargos o que no se dejen 鈥渞enovar鈥, sino que los usan para gobernar para la burgues铆a, las multinacionales y el FMI. Tambi茅n hemos visto muchas renovaciones que mantuvieron las mismas pol铆ticas de ajuste.

El MST dice tambi茅n que el FIT debe dar ejemplos 鈥渁 la clase obrera鈥. Pero la clase obrera sabe muy bien que el divisionismo es liquidador cuando se trata de enfrentar a la patronal y a la burocracia sindical. Lo mismo vale en el terreno pol铆tico. Dividir para intentar hacer m谩s conocidos a sus propias figuras es debilitar el campo de la clase obrera (en este caso la independencia pol铆tica conquistada con el programa del FIT Unidad).

El MST habla de 鈥(R)evolucionar a la izquierda鈥 con nuevos 鈥減erfiles鈥 y candidatos que ser铆an las y los dirigentes del MST. Pero tampoco es cierto que sean 鈥渓o nuevo鈥 en la izquierda. Alejandro Bodart y Vilma Ripoll son viejos conocidos en el 谩mbito de la izquierda. Incluso ambos ya han sido legisladores varios a帽os. Pero el problema son las trayectorias. Alejandro Bodart fue legislador por CABA como integrante del frente de centroizquierda que encabezaba Pino Solanas enfrentando al FIT.

Ese argumento tambi茅n lo usan en C贸rdoba para cuestionar a nuestra compa帽era Liliana Olivero, la referente de la izquierda m谩s conocida y hasta reivindicada por propios y extra帽os, puesto que se gan贸 merecidamente en la lucha de clases y por ser abanderada de la unidad de la izquierda y de la lucha de las mujeres en esa provincia. En C贸rdoba se presenta el MST como lo 鈥渘uevo鈥 y 鈥渞enovador鈥 con Luciana Echevarr铆a, pero tampoco es as铆. Porque la compa帽era Echevarr铆a, a帽os atr谩s, fue candidata y legisladora provincial del MST en una alianza electoral que encabezaba Luis Juez, que termin贸 siendo embajador del gobierno de Mauricio Macri.

El MST dice a su vez 鈥渢enemos matices y queremos mostrar nuestro perfil鈥 en las elecciones. Pero todos tenemos matices entre los partidos que conformamos el FITU, por eso somos partidos distintos y el FITU es una unidad. La pregunta es la siguiente: 驴Por 鈥渕atices鈥 provocan un divisionismo funcional a los partidos tradicionales? Adem谩s, decir que van a hacer valer esos matices y su perfil en las PASO, ya es un adelanto que van a direccionar la campa帽a contra la lista unitaria del FITU y no contra los candidatos patronales.

Tambi茅n dice que el FIT es 鈥渟ectario y cerrado a la participaci贸n de referentes de la izquierda anticapitalista en lo social, ambiental, cultural, de los DDHH o feminista-lgbti sobre la base del correcto programa del FITU鈥. 驴Pero qui茅n les ha cerrado las puertas a referentes de esos sectores? Nadie. 驴O acaso no se les ha propuesto a Luis Zamora y al Nuevo Mas a que se sumen y se han negado lamentablemente una vez m谩s?

El MST critica al FIT por sectario y cerrado, pero su 鈥渁mplitud鈥 lo llev贸 a sellar acuerdos con Luis Juez y Pino Solanas. Luego fue con el Nuevo Mas contra el FIT en 2017. Y cuando decidi贸 incorporarse al FIT, en 2019. se lo acept贸 sin ninguna traba ni condicionamiento, m谩s que aceptar el programa y un criterio sensato en su ubicaci贸n como cuarta fuerza del FIT, acorde a los resultados electorales previos de cada fuerza. Hasta se le puso el aditamento 鈥淯nidad鈥 al Frente de Izquierda para mostrar ese nuevo paso unitario. Pero ante la primera elecci贸n que lo pon铆a a prueba como la de este a帽o, y desconociendo el arduo y trabajoso esp铆ritu unitario mediante acuerdos, consenso, equilibrios entre las distintas fuerzas y la rotaci贸n de las bancas que vinimos construyendo con el FIT, el MST divide al FIT-U en las PASO.

Llamamos a la vanguardia obrera, popular, de mujeres, juvenil y barrial a sacar conclusiones y a fomentar pol铆ticas unitarias para seguir fortaleciendo al Frente de Izquierda Unidad. Eso se concreta hoy en apoyar y votar por la izquierda que se une en estas PASO para enfrentar con m谩s fuerza al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Votar a la lista 1A 鈥淯nidad de la Izquierda鈥 que integramos unidos PTS, PO e Izquierda Socialista.

Comit茅 Ejecutivo de Izquierda Socialista

24 de julio de 2021