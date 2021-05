–

De parte de Indymedia Argentina

Se cumplieron dos meses sin Tehuel de la Torre. Ya van dos meses que el estado muestra una vez m谩s su total y completa ineficiencia para con el pueblo, ya van dos meses que un hermano trans no vuelve a su casa, ya van dos meses que gritamos y sufrimos su ausencia. Exigimos la aparici贸n con vida de Tehuel, nuestras vivencias trans tambi茅n importan.

驴D脫NDE EST脕 TEHUEL?

Ya van dos meses que el estado muestra una vez m谩s su total y completa ineficiencia para con el pueblo, ya van dos meses que un hermano trans no vuelve a su casa, ya van dos meses que gritamos y sufrimos su ausencia. Tehuel es la prueba irrefutable de que a los mecanismos estatales no le importa la poblaci贸n trans, sin ni una certeza y miles de dudas estamos movilizadxs preguntando 驴D贸nde est谩 Tehuel de la Torre? La inoperancia policial no detiene nuestra denuncia. Exigimos la aparici贸n con vida de Tehuel, nuestras vivencias trans tambi茅n importan.

En charla con Dani, de la comisi贸n de g茅neros y LGTBQ+ Maite Amaya, de la regional Quilmes Varela del FOL, reflexionamos sobre la desaparici贸n de Tehuel. 鈥淎yer, al cumplirse dos meses de la desaparici贸n de Tehuel se realiz贸 una convocatoria, donde asistimos, y nos encontramos que seguimos en la misma, que nadie lo est谩 buscando鈥.

鈥淎hora salieron estas nuevas consignas, convertidas en hashtag #QueDeclareRamos y #QueDeclareTorres, que son los dos detenidos que vieron por 煤ltima vez a Tehuel con vida. Uno de ellos es quien le ofreci贸 trabajo, y minti贸, porque primero dijo que lo vio el mismo d铆a que desapareci贸, para decirle que al final no pod铆a darle ese trabajo, despu茅s dijo que no que lo hab铆a visto el d铆a anterior. Claramente ellos saben d贸nde est谩, saben qu茅 pas贸, pero nadie se preocupa mucho m谩s por eso. No se lo est谩 buscando en la calle, la polic铆a no lo est谩 buscando a Tehuel.

Hace poco, al mes de cumplirse su desaparici贸n, sali贸 una b煤squeda desde el Estado, donde ofrecen recompensa, pero bueno, ya sabemos qu茅 pasa con ese flyer suelto que tira el gobierno, como para decir lo estamos buscando. Hay miles de desaparecides, que nunca m谩s aparecieron y que ponen eso para decir lo estamos buscando pero realmente nadie investiga.鈥

Dani demuestra la frustraci贸n que implica la b煤squeda de un pibe trans, apuntando a las responsabilidades judiciales, como medi谩ticas

鈥漀adie est谩 en la calle buscando a Tehuel, nadie est谩 siguiendo sus 煤ltimos pasos para saber qu茅 le pas贸. En los medios hegem贸nicos no se lo busca a Tehuel, no se lo nombra, se sigue mostrando la misma basura de siempre y para la mayor铆a de la sociedad Tehuel no existe.

Es un poco ese enojo, sentir que mucho mas no podemos hacer, m谩s que una pintada, una pegatina, que se cumpla otro mes鈥

Pero eso no nos desanima a seguir reclamando su aparici贸n

鈥淭ambi茅n se hizo una campa帽a por redes sociales, diciendo por ejemplo, 鈥測o soy Daniela, soy de Quilmes, estoy en mi casa, pero Tehuel 驴d贸nde est谩?鈥 que el a帽o pasado se hizo mucho por la b煤squeda de Facundo Astudillo Castro.

Nosotres justamente este s谩bado vamos a hacer una pintada en Florencio Varela, cerca de la estaci贸n, y una pegatina con su imagen, teniendo en cuenta que no es la zona donde desapareci贸, pero igualmente queremos hacernos eco de que el pibe no est谩 en su casa y que todos los d铆as nos preguntamos donde est谩鈥.

Fuente: http://folweb.com.ar/nota/1858/dos_meses_sin_tehuel/